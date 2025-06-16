читать дальше

позвонил и сказал, во сколько за нами заедет гид. Гида звали Алик, очень энергичный, позитивный и внимательный представитель данной компании!! Машина приехала во время к месту нашей отправной точки. Алик подробно рассказал обо всех местах, что мы посещали. Мы спокойно осмотрели с высокой точки город Анапу. Посмотрели местечко гнездования ласточек. Зашли в Церковь Варвары Великомученицы, набрали святой воды. Алик перед посещением каждого объекта рассказывал как удобнее пройти, как быстрее купить, определял наше время пребывания. По пути нашего интересного путешествия, искупались в море в районе Большого Утриша. Большой интерес вызвало Кипарисовое озеро. Алик четко определял маршрут, что позволило все интересные места спокойно посмотреть, сделать фотографии и насладиться увиденным!! Огромная благодарность руководителю и организатору сайта!! Отдельное большое спасибо, гиду Алику, за его позитив и помощь во всем!! С уважением семья Колесник Санкт-Петербург