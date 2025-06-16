Мои заказы

На внедорожнике - по чарующим окрестностям Анапы

Отправляйтесь в незабываемое путешествие на внедорожнике с открытым верхом. Посетите уникальные природные и исторические места, которые поразят ваше воображение
Путешествие на внедорожнике с открытым верхом по живописным окрестностям Анапы - это возможность увидеть невероятные виды и исторические места.

Маршрут включает посещение смотровой площадки Ласточкины гнезда, прогулку по берегу Кипарисового озера и знакомство с храмом Святой Варвары. Также вы увидите Поклонный крест на горе и сможете продегустировать домашнее вино. Комфорт и яркие впечатления гарантированы
4.3
18 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚙 Путешествие на внедорожнике
  • 🌲 Уникальные природные объекты
  • ⛪ Исторические достопримечательности
  • 🍷 Дегустация домашнего вина
  • 🌄 Захватывающие виды
Время начала: 09:00, 15:00

Что можно увидеть

  • Ласточкины гнезда
  • Кипарисовое озеро
  • Храм Святой Варвары
  • Поклонный крест

Описание экскурсии

Захватывающие дух виды

Мы подготовили для вас маршрут, раскрывающий природную красоту Краснодарского края. В программе экскурсии:

  • Ласточкины гнезда — смотровая площадка на высоте более трехста метров. Вы раскроете секрет ее названия и полюбуетесь роскошными видами на горы и Черное море.
  • Кипарисовое озеро — сказочное по красоте озеро с чистейшей бирюзовой водой. Оно знаменито болотным кипарисом, произрастающим прямо в воде. Вы сможете посмотреть на него с берега или подплыть к нему поближе на лодке.
  • Храм Святой Варвары — вы услышите связанную с ним легенду, прогуляетесь к святому источнику и наберете целебной воды.
  • Поклонный крест — я покажу памятный знак, установленный на горе в честь 60-летия Великой Отечественной войны.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Мы поедем на внедорожниках УАЗ Патриот с открытым верхом. Транспорт включен в стоимость.
  • На Кипарисовом озере есть возможность покататься на лодке, катамаране и зиплайне (оплачивается дополнительно)

ежедневно в 09:00 и 15:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00 и 15:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос.
Николай
Николай — ваша команда гидов в Анапе
Провели экскурсии для 260 туристов
Меня зовут Иван, я представляю дружную команду гидов в Анапе. Мы работаем в туризме более 10 лет, проводим индивидуальные и групповые экскурсии. С радостью покажем самые интересные и красивые места нашего края!
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

Основано на 18 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
14
4
3
1
2
1
3

Фотографии от путешественников

Марина
Марина
16 июн 2025
15 июня 2025 года мы отправились в путешествие "На внедорожнике — по чарующим окрестностям Анапы!". Мы были сразу оповещены о получении нашей предоплаты руководством компании. За день до отъезда руководитель
читать дальше

позвонил и сказал, во сколько за нами заедет гид. Гида звали Алик, очень энергичный, позитивный и внимательный представитель данной компании!! Машина приехала во время к месту нашей отправной точки. Алик подробно рассказал обо всех местах, что мы посещали. Мы спокойно осмотрели с высокой точки город Анапу. Посмотрели местечко гнездования ласточек. Зашли в Церковь Варвары Великомученицы, набрали святой воды. Алик перед посещением каждого объекта рассказывал как удобнее пройти, как быстрее купить, определял наше время пребывания. По пути нашего интересного путешествия, искупались в море в районе Большого Утриша. Большой интерес вызвало Кипарисовое озеро. Алик четко определял маршрут, что позволило все интересные места спокойно посмотреть, сделать фотографии и насладиться увиденным!! Огромная благодарность руководителю и организатору сайта!! Отдельное большое спасибо, гиду Алику, за его позитив и помощь во всем!! С уважением семья Колесник Санкт-Петербург

П
Павел
6 июл 2024
Все понравилось. Евгений - гид, водитель интересно рассказывал, давал достаточно времени на то, чтобы посмотреть каждую локацию, сделать фото. Рекомендовал, где что можно купить, где вкусно поесть, где покупаться.
О
Ольга
17 июн 2024
Все просто шикарно
Н
Наталья
16 июн 2024
Очень понравилось, интересный рассказ гида Игоря. Посетили много интересных мест. Все было великолепно
А
Анастасия
9 июн 2024
Очень мало информации о достопримечательностях. Недостаточно времени для осмотра Кипарисового озера.
Николай
Николай
Ответ организатора:
Водитель экскурсовод который проводил данную экскурсию уже уволен за некачественное предоставление. Прошу прощение.
В
Виктория
27 мая 2024
Всё было отлично
С
Светлана
18 июл 2023
Выброшенные деньги и время. Рассказа не было вообще. Всю дорогу водитель разговаривал по телефону. Опоздал на место встречи на 30 минут. За что 1490 рублей с человека?
Николай
Николай
Ответ организатора:
Водитель экскурсовод был уволен. Сейчас работают профессионалы с доступом, свидетельством и разрешением.
О
Ольга
16 июн 2023
Это круто!!! Запомнится надолго! Еще хочу!!!)
T
Tatyana
16 июн 2023
Это не джип тур, а такси до места. Вам необходимо посетить аналогичный тур в Сочи например, что бы научиться организации и маршрутизации. Так же во время нашей поездки были подсажены
читать дальше

«подвезти по пути» особы алкашного вида и сомнительного поведения - крайне неприятно было с ними ехать и ждать на каждой остановке по 20 мин. Мы разочарованы, зря потраченные деньги и время.

Николай
Николай
Ответ организатора:
Здравствуйте,Татьяна. Жаль что вам не понравилась экскурсия. Мы не можем туристов оценивать внешне и решать едут они или нет."Подвезти по
читать дальше

пути"- такой услуги у нас нет. Так как группа из 8 человек и больше мест не может быть. Туристов привозим на каждую точку максимально близко,чтобы время они могли потратить на прогулку по локации, фото,видео. Сочи и Анапа отличаются своей природой, следовательно маршруты разные. Ищите в жизни больше позитива и все будет прекрасно! Хорошего отдыха.

О
Ольга,
4 мая 2023
Экскурсия впечатлила!!! Превысила наши ожидания. За вечер побывали в местах, на которые можно потратить неделю. Владимир пунктуальный, вежливый, грамотно и увлекательно рассказал о истории и местах Анапы и окрестностях.
Ш
Шевчук
23 мар 2023
Мне все понравилось
Легко
Водитель. Молодец рассказал все что знал)
И не знал
Вера
Вера
3 ноя 2022
Нам с мужем все понравилось. Нужно было занять несколько часов времени между прибытием поезда и заселением в отель. Мы приезжали в октябре, были единственными из 9 заявленных человек, но экскурсию
читать дальше

для нас все равно провели. Мы не ожидали никаких глубоких знаний, нам это было и не нужно. Хотели провести время интересно, легко и узнать немного о месте, куда приехали - это и получили. За нами заехали в отель, где мы оставили сумки, и вернули туда же как раз к заселению. Очень удобно вышло. Единственный минус - это состояние автомобиля внутри: на сидениях песок и дырки.

Anastasiya
Anastasiya
22 сен 2022
Отличная экскурсия! Водитель профи, такие были дороги и маршрут, аж дух захватывает, и крутые подъёмы и спуски, я и не думала, что такие манёвры на дороге можно так легко преодолевать
читать дальше

👍 Ласточкино гнездо, кипарисовое озеро эко парка Сукко, дегустация вин, чачи, коньяка и мёда, Орёл и поклонный крест с прекрасным видом на Анапу - рекомендую! Заряд адреналина и эмоции гарантированы! Если не ошибаюсь водитель был у нас Вадим. Забрал и привёз в всех четко откуда забирал! Я была с ребёнком 9 лет, он в восторге 👍 так держать ребята, спасибо за эмоции!

Полина
Полина
28 авг 2022
Интересно, весело, красиво.
Хорошие машины, водитель 👍. Рекомендую эту компанию.
Н
Наталия
22 июн 2022
Спасибо за экскурсию! Нам всё очень понравилось, захватывающие виды! Были в интересных местах

