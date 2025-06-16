Путешествие на внедорожнике с открытым верхом по живописным окрестностям Анапы - это возможность увидеть невероятные виды и исторические места.
Маршрут включает посещение смотровой площадки Ласточкины гнезда, прогулку по берегу Кипарисового озера и знакомство с храмом Святой Варвары. Также вы увидите Поклонный крест на горе и сможете продегустировать домашнее вино. Комфорт и яркие впечатления гарантированы
5 причин купить эту экскурсию
- 🚙 Путешествие на внедорожнике
- 🌲 Уникальные природные объекты
- ⛪ Исторические достопримечательности
- 🍷 Дегустация домашнего вина
- 🌄 Захватывающие виды
Что можно увидеть
- Ласточкины гнезда
- Кипарисовое озеро
- Храм Святой Варвары
- Поклонный крест
Описание экскурсии
Захватывающие дух виды
Мы подготовили для вас маршрут, раскрывающий природную красоту Краснодарского края. В программе экскурсии:
- Ласточкины гнезда — смотровая площадка на высоте более трехста метров. Вы раскроете секрет ее названия и полюбуетесь роскошными видами на горы и Черное море.
- Кипарисовое озеро — сказочное по красоте озеро с чистейшей бирюзовой водой. Оно знаменито болотным кипарисом, произрастающим прямо в воде. Вы сможете посмотреть на него с берега или подплыть к нему поближе на лодке.
- Храм Святой Варвары — вы услышите связанную с ним легенду, прогуляетесь к святому источнику и наберете целебной воды.
- Поклонный крест — я покажу памятный знак, установленный на горе в честь 60-летия Великой Отечественной войны.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Мы поедем на внедорожниках УАЗ Патриот с открытым верхом. Транспорт включен в стоимость.
- На Кипарисовом озере есть возможность покататься на лодке, катамаране и зиплайне (оплачивается дополнительно)
ежедневно в 09:00 и 15:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00 и 15:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай — ваша команда гидов в Анапе
Провели экскурсии для 260 туристов
Меня зовут Иван, я представляю дружную команду гидов в Анапе. Мы работаем в туризме более 10 лет, проводим индивидуальные и групповые экскурсии. С радостью покажем самые интересные и красивые места нашего края!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.3
Основано на 18 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Марина
16 июн 2025
15 июня 2025 года мы отправились в путешествие "На внедорожнике — по чарующим окрестностям Анапы!". Мы были сразу оповещены о получении нашей предоплаты руководством компании. За день до отъезда руководитель
П
Павел
6 июл 2024
Все понравилось. Евгений - гид, водитель интересно рассказывал, давал достаточно времени на то, чтобы посмотреть каждую локацию, сделать фото. Рекомендовал, где что можно купить, где вкусно поесть, где покупаться.
О
Ольга
17 июн 2024
Все просто шикарно
Н
Наталья
16 июн 2024
Очень понравилось, интересный рассказ гида Игоря. Посетили много интересных мест. Все было великолепно
А
Анастасия
9 июн 2024
Очень мало информации о достопримечательностях. Недостаточно времени для осмотра Кипарисового озера.
Николай
Ответ организатора:
Водитель экскурсовод который проводил данную экскурсию уже уволен за некачественное предоставление. Прошу прощение.
В
Виктория
27 мая 2024
Всё было отлично
С
Светлана
18 июл 2023
Выброшенные деньги и время. Рассказа не было вообще. Всю дорогу водитель разговаривал по телефону. Опоздал на место встречи на 30 минут. За что 1490 рублей с человека?
Николай
Ответ организатора:
Водитель экскурсовод был уволен. Сейчас работают профессионалы с доступом, свидетельством и разрешением.
О
Ольга
16 июн 2023
Это круто!!! Запомнится надолго! Еще хочу!!!)
T
Tatyana
16 июн 2023
Это не джип тур, а такси до места. Вам необходимо посетить аналогичный тур в Сочи например, что бы научиться организации и маршрутизации. Так же во время нашей поездки были подсажены
Николай
Ответ организатора:
Здравствуйте,Татьяна. Жаль что вам не понравилась экскурсия. Мы не можем туристов оценивать внешне и решать едут они или нет."Подвезти по
О
Ольга,
4 мая 2023
Экскурсия впечатлила!!! Превысила наши ожидания. За вечер побывали в местах, на которые можно потратить неделю. Владимир пунктуальный, вежливый, грамотно и увлекательно рассказал о истории и местах Анапы и окрестностях.
Ш
Шевчук
23 мар 2023
Мне все понравилось
Легко
Водитель. Молодец рассказал все что знал)
И не знал
Вера
3 ноя 2022
Нам с мужем все понравилось. Нужно было занять несколько часов времени между прибытием поезда и заселением в отель. Мы приезжали в октябре, были единственными из 9 заявленных человек, но экскурсию
Anastasiya
22 сен 2022
Отличная экскурсия! Водитель профи, такие были дороги и маршрут, аж дух захватывает, и крутые подъёмы и спуски, я и не думала, что такие манёвры на дороге можно так легко преодолевать
Полина
28 авг 2022
Интересно, весело, красиво.
Хорошие машины, водитель 👍. Рекомендую эту компанию.
Н
Наталия
22 июн 2022
Спасибо за экскурсию! Нам всё очень понравилось, захватывающие виды! Были в интересных местах
