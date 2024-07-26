Начало представления: вторник, четверг и суббота в 10:30.

Продолжительность представления: 1 час Вечернее представление «Рыцарь и Принцесса» • Взрослый билет — 1000 рублей • Детский билет с 6 до 13 лет включительно — 700 рублей • Дети до 5 лет включительно — бесплатно в сопровождении взрослых.

Начало представления: ежедневно в 21:00, кроме понедельника • Продолжительность представления: 1 час 15 минут. Делайте предоплату на сайте или мне на карту за бронь или гарантии 100 в это время не обещаю. Как мы встретились перед началом поездки остальная сумма сразу.

Этот исторический уголок окунет вас в атмосферу средневековья, где вы сможете насладиться зрелищными боями и захватывающими историями о доблести и чести. Рыцарское представление длится около часа и обещает подарить множество ярких впечатлений. В стоимость экскурсии включена только поездка с ожиданием на месте. Билеты на представление вы можете приобрести самостоятельно на месте или, если вам удобно, я могу купить их для вас онлайн по предоплате. Наслаждайтесь средневековыми приключениями! 3 часа это с дорогой, 1 час там можно будет доплатить если задержитесь. Важная информация: Утреннее представление «Меч Короля Артура. Перезагрузка» • Взрослый билет —1000 рублей • Детский билет с 6 до13 лет включительно — 700 рублей • Дети до 5 лет бесплатно в сопровождении взрослых.