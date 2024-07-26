Приглашаем вас на увлекательную поездку в пригород Анапы, где вас ждет незабываемое приключение в живописном замке с настоящими рыцарскими представлениями.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание билета
Этот исторический уголок окунет вас в атмосферу средневековья, где вы сможете насладиться зрелищными боями и захватывающими историями о доблести и чести. Рыцарское представление длится около часа и обещает подарить множество ярких впечатлений. В стоимость экскурсии включена только поездка с ожиданием на месте. Билеты на представление вы можете приобрести самостоятельно на месте или, если вам удобно, я могу купить их для вас онлайн по предоплате. Наслаждайтесь средневековыми приключениями! 3 часа это с дорогой, 1 час там можно будет доплатить если задержитесь. Важная информация: Утреннее представление «Меч Короля Артура. Перезагрузка» • Взрослый билет —1000 рублей • Детский билет с 6 до13 лет включительно — 700 рублей • Дети до 5 лет бесплатно в сопровождении взрослых.
- Начало представления: вторник, четверг и суббота в 10:30.
- Продолжительность представления: 1 час Вечернее представление «Рыцарь и Принцесса» • Взрослый билет — 1000 рублей • Детский билет с 6 до 13 лет включительно — 700 рублей • Дети до 5 лет включительно — бесплатно в сопровождении взрослых.
- Начало представления: ежедневно в 21:00, кроме понедельника • Продолжительность представления: 1 час 15 минут. Делайте предоплату на сайте или мне на карту за бронь или гарантии 100 в это время не обещаю. Как мы встретились перед началом поездки остальная сумма сразу.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Поездка туда-обратно с ожиданием на месте
Что не входит в цену
- Билеты на шоу: Взрослый - 1000 руб. Детский с 6 до 13 лет включительно - 700 руб. Дети до 5 лет - бесплатно в сопровождении взрослых.
Место начала и завершения?
Ул. Новороссийская, 310, Анапа
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Оплатить поездку полностью нужно как встретились с гидом на месте перед тем как отправиться наличными
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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