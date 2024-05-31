Вечерние экскурсии Анапы

Найдено 5 экскурсий в категории «Вечерние» в Анапе, цены от 2 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Огни вечерней Анапы
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Экскурсия «Огни вечерней Анапы»: путешествие по свету и тени
Откройте вечернюю Анапу: исторические кварталы, маяк, смотровая площадка и загадочный Большой Утриш
Начало: У памятника Ленину
«В свете вечерних огней Анапа особенно прекрасна»
Завтра в 18:30
10 июня в 18:30
6 000 за всё до 5 чел.
Шато Пино и русская Швейцария
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
9 отзывов
Шато Пино и русская Швейцария: уникальное путешествие по винодельням Анапы
Погрузитесь в мир виноделия и живописных пейзажей Анапы. Узнайте тайны производства вина и насладитесь дегустацией
Начало: В районе Анапского шоссе
«Летом, если мы окажемся в Абрау-Дюрсо уже вечером, вы также застанете красочное шоу фонтанов»
10 июня в 17:00
11 июня в 10:00
12 000 за всё до 8 чел.
Кипарисовое озеро и развлечения на любой вкус
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
5 отзывов
Кипарисовое озеро и развлечения на любой вкус
Посетить живописное озеро Сукко и несколько локаций с активностями для всех членов семьи за 1 день
«Также я расскажу, как можно посетить вечернее интерактивное шоу с песнями и танцами в африканском стиле»
Завтра в 08:30
11 июня в 08:30
5 500 за всё до 6 чел.
Кипарисовое и Абрау озера
🚌 На автобусе
⛴ На теплоходе
Групповая
9 часов
3 отзыва
Экскурсия на Кипарисовое и Абрау озера с вечерним шоу фонтанов
Откройте для себя красоту Кипарисового и Абрау озер, насладитесь панорамными видами и завершите день светомузыкальным шоу фонтанов
Начало: Г. Анапа, ул. Шевченко, 177
«А вечерняя программа с посещением Галереи света и светомузыкальным шоу фонтанов станет приятным завершением нашего путешествия»
Расписание: среда; суббота 14:00
Сегодня в 14:00
12 июня в 14:00
2 000 за человека
Закат на яхте с шампанским
🛥 На яхте
Мини-группа
2 часа
59 отзывов
Закат на яхте с шампанским: эксклюзивное путешествие в Анапе
Представьте себе идеальный вечер: мягкий морской бриз, бокал шампанского и захватывающие виды заката над Анапой
Начало: Морской вокзал, Ленина 1
«Наш трансфер вас с комфортом домчит до места посадки и мы с вами вместе поплывем в закат… Морской бриз, шампанское, шикарные виды с воды на берег Анапы создадут вам прекрасное настроение и сделают прогулку незабываемой и комфортной»
Расписание: Ежедневно в 18:00
Завтра в 18:00
10 июня в 18:00
2 200 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    31 мая 2024
    Кипарисовое озеро и развлечения на любой вкус
    Замечательная экскурсия! Все прошло на ура! 😬 Огромнейшее спасибо гиду Ирине! Милейший человечек🤗, очень интересно и увлекательно провела экскурсию, прекрасный
    читать дальше

    рассказчик, нам всё очень понравилось 👍👏👏особенно вид сверху🙃👍красотища то какая 😁☺🤗 так что, одевайте удобную обувь и вперед на смотровые площадки😊,озеро тоже заслуживает внимание, обязательно возьмите катамаран в прокате, не пожалеете 👍

  • Л
    Людмила
    27 мая 2024
    Шато Пино и русская Швейцария
    Спасибо Владимир! Очень уютная получилась Экскурсия - советуем однозначно!
  • В
    Владимир
    27 мая 2024
    Шато Пино и русская Швейцария
    Очень хороший знающий гид, умеющий показать больше, чем ожидаешь
  • Д
    Дмитрий
    27 мая 2024
    Шато Пино и русская Швейцария
    Прекрасная поездка. Ландшафты, пейзажи и конечно вина были великолепны, а собеседники интересны и позитивны. Гид Владимир-организованный, пунктуальный, предупредительный и вежливый. Очень хорошо знает край, отлично ориентируется в самых разных вопросах виноделия. Без малейшего напряга адаптирует программу и тайминг под запросы.
  • И
    Ирина
    15 ноября 2023
    Огни вечерней Анапы
    Спасибо Александру за прекрасную экскурсию и знакомство в городом. Было интересно и познавательно. Очень рекомендую! У нас была группа и все остались в восторге.
  • Е
    Елена
    19 октября 2023
    Огни вечерней Анапы
    Прекрасное вечернее путешествие по самым красивым местам чудесного города с увлеченным своим делом гидом. Полюбила Анапу еще сильнее, хотя была здесь ни один десяток раз. Спасибо за красивые места, увлекательный рассказ, комфортный автомобиль и самую красивую мужскую улыбку во всей Анапе 😊
  • A
    A_c_k
    24 сентября 2023
    Закат на яхте с шампанским
    Данную экскурсию подкупала для родителей. От себя хочу сказать и попросить, чтоб обновили описание условий, написано, что трансфер есть, по
    читать дальше

    факту или родители добирались на такси с Витязево. В сообщении на вопрос, будет ли трансфер, написали, что информация в описании не актуальна 🤔🤔 Честно говоря, меня это возмутило. Самой экскурсией родители были довольны, понравилось вся программа.

  • Ю
    Юлия
    14 сентября 2023
    Закат на яхте с шампанским
    Все замечательно!!!!
  • Н
    Наталья
    1 сентября 2023
    Закат на яхте с шампанским
    Все просто шикарно. Отличная компания, замечательный капитан. Доверие с первой минуты. Прекрасная прогулка, обалденное море и очень красивый закат.
  • Ю
    Юлия
    28 августа 2023
    Кипарисовое озеро и развлечения на любой вкус
    Очень понравилась эта экскурсия. Экскурсовод Ирина просто умничка. Детям и мне очень понравилась эта экскурсия.
    Очень понравилась эта экскурсия. Экскурсовод Ирина просто умничка. Детям и мне очень понравилась эта экскурсияОчень понравилась эта экскурсия. Экскурсовод Ирина просто умничка. Детям и мне очень понравилась эта экскурсияОчень понравилась эта экскурсия. Экскурсовод Ирина просто умничка. Детям и мне очень понравилась эта экскурсияОчень понравилась эта экскурсия. Экскурсовод Ирина просто умничка. Детям и мне очень понравилась эта экскурсия

Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «Вечерние»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Анапе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Огни вечерней Анапы
  2. Шато Пино и русская Швейцария
  3. Кипарисовое озеро и развлечения на любой вкус
  4. Кипарисовое и Абрау озера
  5. Закат на яхте с шампанским
Какие места ещё посмотреть в Анапе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Утриш
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Лысая гора
  5. Долина лотосов
  6. Анапский маяк
  7. Долина Лефкадия
  8. Озеро Абрау
  9. Горгиппия
  10. Музей-заповедник
Сколько стоит экскурсия по Анапе в июне 2024
Сейчас в Анапе в категории "Вечерние" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 2 000 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 78 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Анапе на 2024 год по теме «Вечерние», 78 ⭐ отзывов, цены от 2000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам