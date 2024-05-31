1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия «Огни вечерней Анапы»: путешествие по свету и тени
Откройте вечернюю Анапу: исторические кварталы, маяк, смотровая площадка и загадочный Большой Утриш
Начало: У памятника Ленину
«В свете вечерних огней Анапа особенно прекрасна»
Завтра в 18:30
10 июня в 18:30
6 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Шато Пино и русская Швейцария: уникальное путешествие по винодельням Анапы
Погрузитесь в мир виноделия и живописных пейзажей Анапы. Узнайте тайны производства вина и насладитесь дегустацией
Начало: В районе Анапского шоссе
«Летом, если мы окажемся в Абрау-Дюрсо уже вечером, вы также застанете красочное шоу фонтанов»
10 июня в 17:00
11 июня в 10:00
12 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
5 часов
Кипарисовое озеро и развлечения на любой вкус
Посетить живописное озеро Сукко и несколько локаций с активностями для всех членов семьи за 1 день
«Также я расскажу, как можно посетить вечернее интерактивное шоу с песнями и танцами в африканском стиле»
Завтра в 08:30
11 июня в 08:30
5 500₽ за всё до 6 чел.
Групповая
9 часов
Экскурсия на Кипарисовое и Абрау озера с вечерним шоу фонтанов
Откройте для себя красоту Кипарисового и Абрау озер, насладитесь панорамными видами и завершите день светомузыкальным шоу фонтанов
Начало: Г. Анапа, ул. Шевченко, 177
«А вечерняя программа с посещением Галереи света и светомузыкальным шоу фонтанов станет приятным завершением нашего путешествия»
Расписание: среда; суббота 14:00
Сегодня в 14:00
12 июня в 14:00
2 000₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Закат на яхте с шампанским: эксклюзивное путешествие в Анапе
Представьте себе идеальный вечер: мягкий морской бриз, бокал шампанского и захватывающие виды заката над Анапой
Начало: Морской вокзал, Ленина 1
«Наш трансфер вас с комфортом домчит до места посадки и мы с вами вместе поплывем в закат… Морской бриз, шампанское, шикарные виды с воды на берег Анапы создадут вам прекрасное настроение и сделают прогулку незабываемой и комфортной»
Расписание: Ежедневно в 18:00
Завтра в 18:00
10 июня в 18:00
2 200₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна31 мая 2024Замечательная экскурсия! Все прошло на ура! 😬 Огромнейшее спасибо гиду Ирине! Милейший человечек🤗, очень интересно и увлекательно провела экскурсию, прекрасный
- ЛЛюдмила27 мая 2024Спасибо Владимир! Очень уютная получилась Экскурсия - советуем однозначно!
- ВВладимир27 мая 2024Очень хороший знающий гид, умеющий показать больше, чем ожидаешь
- ДДмитрий27 мая 2024Прекрасная поездка. Ландшафты, пейзажи и конечно вина были великолепны, а собеседники интересны и позитивны. Гид Владимир-организованный, пунктуальный, предупредительный и вежливый. Очень хорошо знает край, отлично ориентируется в самых разных вопросах виноделия. Без малейшего напряга адаптирует программу и тайминг под запросы.
- ИИрина15 ноября 2023Спасибо Александру за прекрасную экскурсию и знакомство в городом. Было интересно и познавательно. Очень рекомендую! У нас была группа и все остались в восторге.
- ЕЕлена19 октября 2023Прекрасное вечернее путешествие по самым красивым местам чудесного города с увлеченным своим делом гидом. Полюбила Анапу еще сильнее, хотя была здесь ни один десяток раз. Спасибо за красивые места, увлекательный рассказ, комфортный автомобиль и самую красивую мужскую улыбку во всей Анапе 😊
- AA_c_k24 сентября 2023Данную экскурсию подкупала для родителей. От себя хочу сказать и попросить, чтоб обновили описание условий, написано, что трансфер есть, по
- ЮЮлия14 сентября 2023Все замечательно!!!!
- ННаталья1 сентября 2023Все просто шикарно. Отличная компания, замечательный капитан. Доверие с первой минуты. Прекрасная прогулка, обалденное море и очень красивый закат.
- ЮЮлия28 августа 2023Очень понравилась эта экскурсия. Экскурсовод Ирина просто умничка. Детям и мне очень понравилась эта экскурсия.
Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «Вечерние»
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