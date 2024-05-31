Т Татьяна Кипарисовое озеро и развлечения на любой вкус читать дальше рассказчик, нам всё очень понравилось 👍👏👏особенно вид сверху🙃👍красотища то какая 😁☺🤗 так что, одевайте удобную обувь и вперед на смотровые площадки😊,озеро тоже заслуживает внимание, обязательно возьмите катамаран в прокате, не пожалеете 👍 Замечательная экскурсия! Все прошло на ура! 😬 Огромнейшее спасибо гиду Ирине! Милейший человечек🤗, очень интересно и увлекательно провела экскурсию, прекрасный

Л Людмила Шато Пино и русская Швейцария Спасибо Владимир! Очень уютная получилась Экскурсия - советуем однозначно!

В Владимир Шато Пино и русская Швейцария Очень хороший знающий гид, умеющий показать больше, чем ожидаешь

Д Дмитрий Шато Пино и русская Швейцария Прекрасная поездка. Ландшафты, пейзажи и конечно вина были великолепны, а собеседники интересны и позитивны. Гид Владимир-организованный, пунктуальный, предупредительный и вежливый. Очень хорошо знает край, отлично ориентируется в самых разных вопросах виноделия. Без малейшего напряга адаптирует программу и тайминг под запросы.

И Ирина Огни вечерней Анапы Спасибо Александру за прекрасную экскурсию и знакомство в городом. Было интересно и познавательно. Очень рекомендую! У нас была группа и все остались в восторге.

Е Елена Огни вечерней Анапы Прекрасное вечернее путешествие по самым красивым местам чудесного города с увлеченным своим делом гидом. Полюбила Анапу еще сильнее, хотя была здесь ни один десяток раз. Спасибо за красивые места, увлекательный рассказ, комфортный автомобиль и самую красивую мужскую улыбку во всей Анапе 😊

A A_c_k Закат на яхте с шампанским читать дальше факту или родители добирались на такси с Витязево. В сообщении на вопрос, будет ли трансфер, написали, что информация в описании не актуальна 🤔🤔 Честно говоря, меня это возмутило. Самой экскурсией родители были довольны, понравилось вся программа. Данную экскурсию подкупала для родителей. От себя хочу сказать и попросить, чтоб обновили описание условий, написано, что трансфер есть, по

Ю Юлия Закат на яхте с шампанским Все замечательно!!!!

Н Наталья Закат на яхте с шампанским Все просто шикарно. Отличная компания, замечательный капитан. Доверие с первой минуты. Прекрасная прогулка, обалденное море и очень красивый закат.