увидим древние ритуальные дольмены, созданные неизвестной цивилизацией;

виноградники Абрау-Дюрсо раскроют секреты лучших мастеров, виноделов и шампанистов;

побываем на смотровой площадке над горным озером Абрау;

заглянем в морскую бухту Дюрсо;

проведем вечер в туристическом центре Абрау-Дюрсо, на территории винного дома. Поющие фонтаны, самые трогательные и атмосферные на всем побережье Черного моря, станут главным украшением вечера.

У вас будет возможность заглянуть в подземелья винного дома, посетить фирменные магазины. В пути наш гид познакомит вас с историями, легендами и секретами горной долины Абрау. Важно знать: • В летний период необходимо взять с собой принадлежности для купания: полотенце, купальники.

Экскурсия проводится на внедорожнике УАЗ «Патриот».

Горные красоты Абрау-ДюрсоАвторский маршрут в Абрау-Дюрсо проходит по горной дороге. Стандартные туристические пути и скучные достопримечательности — это не про наше путешествие. Внедорожник легко справится с крутыми подъемами на высоту более 400 метров. Вы получите самые яркие впечатления и увидите красивейшие горные панорамы. Вы не просто познакомитесь с историей Абрау, но и прикоснетесь к ней! Во время экскурсии мы: • посетим смотровую площадку на высоте 400 метров;