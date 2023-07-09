Виноградники Абрау-Дюрсо: секреты лучших мастеров виноделов
Живописное озеро Абрау, виноградники, расположенные на склонах гор, и Черное море издавна привлекают туристов. Предлагаем авторский маршрут по горной дороге.
Вы прикоснетесь к истории Абрау, увидите древние ритуальные дольмены, а также раскроете секреты лучших виноделов. В завершение нашего маршрута посетим шоу поющих фонтанов в туристическом центре города.
Вы прикоснетесь к истории Абрау, увидите древние ритуальные дольмены, а также раскроете секреты лучших виноделов. В завершение нашего маршрута посетим шоу поющих фонтанов в туристическом центре города.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Дольмены
- Виноградники Абрау-Дюрсо
- Винзавод Абрау-Дюрсо
- Поющие фонтаны
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Горные красоты Абрау-ДюрсоАвторский маршрут в Абрау-Дюрсо проходит по горной дороге. Стандартные туристические пути и скучные достопримечательности — это не про наше путешествие. Внедорожник легко справится с крутыми подъемами на высоту более 400 метров. Вы получите самые яркие впечатления и увидите красивейшие горные панорамы. Вы не просто познакомитесь с историей Абрау, но и прикоснетесь к ней! Во время экскурсии мы: • посетим смотровую площадку на высоте 400 метров;
- увидим древние ритуальные дольмены, созданные неизвестной цивилизацией;
- виноградники Абрау-Дюрсо раскроют секреты лучших мастеров, виноделов и шампанистов;
- побываем на смотровой площадке над горным озером Абрау;
- заглянем в морскую бухту Дюрсо;
- проведем вечер в туристическом центре Абрау-Дюрсо, на территории винного дома. Поющие фонтаны, самые трогательные и атмосферные на всем побережье Черного моря, станут главным украшением вечера.
- У вас будет возможность заглянуть в подземелья винного дома, посетить фирменные магазины. В пути наш гид познакомит вас с историями, легендами и секретами горной долины Абрау. Важно знать: • В летний период необходимо взять с собой принадлежности для купания: полотенце, купальники.
- Экскурсия проводится на внедорожнике УАЗ «Патриот».
Ежедневно в 15:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Сопровождение гида
- Транспорт
- Что не входит
- Экскурсия в подземные тоннели Абрау-Дюрсо
- Питание
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Забираем по договоренностиЗавершение: Доставляем по адресу
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 15:00Экскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Важная информация
- В летний период необходимо взять с собой принадлежности для купания: полотенце
- Купальники
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Антонина
9 июля 2023
Удивительно увлекательная поездка, забирают из дома, доставляют домой. Замечательный гид Вахтанг с хорошим чувством юмора ни на секунду не дает заскучать в поездке, доступно и понятно рассказывает истории, самое главное показывает куда лучше сходить и где дешевле купить 😅 вообщем от поездки мы в восторге!
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