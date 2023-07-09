Любовь - это Абрау-Дюрсо (мини-группа)

Виноградники Абрау-Дюрсо: секреты лучших мастеров виноделов

5
1 отзыв
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Живописное озеро Абрау, виноградники, расположенные на склонах гор, и Черное море издавна привлекают туристов. Предлагаем авторский маршрут по горной дороге.

Вы прикоснетесь к истории Абрау, увидите древние ритуальные дольмены, а также раскроете секреты лучших виноделов. В завершение нашего маршрута посетим шоу поющих фонтанов в туристическом центре города.
Любовь - это Абрау-Дюрсо (мини-группа)
Любовь - это Абрау-Дюрсо (мини-группа)
Любовь - это Абрау-Дюрсо (мини-группа)
Любовь - это Абрау-Дюрсо (мини-группа)
Любовь - это Абрау-Дюрсо (мини-группа)
Любовь - это Абрау-Дюрсо (мини-группа)
Ближайшие даты:
7
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Что вас ожидает:

  • Дольмены
  • Виноградники Абрау-Дюрсо
  • Винзавод Абрау-Дюрсо
  • Поющие фонтаны
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Горные красоты Абрау-ДюрсоАвторский маршрут в Абрау-Дюрсо проходит по горной дороге. Стандартные туристические пути и скучные достопримечательности — это не про наше путешествие. Внедорожник легко справится с крутыми подъемами на высоту более 400 метров. Вы получите самые яркие впечатления и увидите красивейшие горные панорамы. Вы не просто познакомитесь с историей Абрау, но и прикоснетесь к ней! Во время экскурсии мы: • посетим смотровую площадку на высоте 400 метров;
  • увидим древние ритуальные дольмены, созданные неизвестной цивилизацией;
  • виноградники Абрау-Дюрсо раскроют секреты лучших мастеров, виноделов и шампанистов;
  • побываем на смотровой площадке над горным озером Абрау;
  • заглянем в морскую бухту Дюрсо;
  • проведем вечер в туристическом центре Абрау-Дюрсо, на территории винного дома. Поющие фонтаны, самые трогательные и атмосферные на всем побережье Черного моря, станут главным украшением вечера.
  • У вас будет возможность заглянуть в подземелья винного дома, посетить фирменные магазины. В пути наш гид познакомит вас с историями, легендами и секретами горной долины Абрау. Важно знать: • В летний период необходимо взять с собой принадлежности для купания: полотенце, купальники.
  • Экскурсия проводится на внедорожнике УАЗ «Патриот».

Ежедневно в 15:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Сопровождение гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Экскурсия в подземные тоннели Абрау-Дюрсо
  • Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Забираем по договоренности
Завершение: Доставляем по адресу
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 15:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
  • В летний период необходимо взять с собой принадлежности для купания: полотенце
  • Купальники
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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А
9 июля 2023
Удивительно увлекательная поездка, забирают из дома, доставляют домой. Замечательный гид Вахтанг с хорошим чувством юмора ни на секунду не дает заскучать в поездке, доступно и понятно рассказывает истории, самое главное показывает куда лучше сходить и где дешевле купить 😅 вообщем от поездки мы в восторге!

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