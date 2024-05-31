Приглашаю отправиться в один из самых красивых уголков Анапского района — на озеро Сукко. Вы рассмотрите растущие из воды кипарисы и подышите свежим воздухом с нотками можжевельника. А также заглянете в расположенные неподалеку парк «Храброе сердце», «Африканскую деревню» или посетите настоящий рыцарский турнир в замке «Львиная голова».

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Ласточкины гнезда

Это памятник природы, необычное скальное образование, с которого открывается захватывающий вид на Черное море и на саму Анапу.

Озеро Сукко

По пути я покажу вам начало Кавказских гор и Поклонный крест, установленный в честь 60-летия Великой Отечественной войны. В селе Варваровка мы на машине поднимемся на вершину холма, чтобы посетить уникальную гравитационную винодельню «Скалистый берег». Обязательно заедем в «Лермонтовскую беседку». В поселке Сукко вы прогуляетесь по берегу озера и увидите уникальные американские болотные кипарисы, которых нет больше нигде в России. Поднявшись на смотровую площадку, полюбуетесь панорамой озера и окружающих его холмов. По желанию, возьмёте напрокат катамаран, чтобы прокатиться по водной глади и рассмотреть кипарисы вблизи. Также можно посетить экстремальный аттракцион — зиплайн.

Недалеко от озера расположено несколько развлекательных локаций, по желанию вы можете посетить любую из них: «Африканскую деревню», парк «Храброе сердце», замок «Львиная голова». Также можно отправиться на конную прогулку или устроить пикник. Для этого предусмотрено 3 часа свободного времени.

Африканская деревня

Этот небольшой этнопарк позволит вам увидеть несколько аутентичных хижин из глины и веток, предметы быта и даже настоящие одеяния, маски и посохи африканских шаманов. Также я расскажу, как можно посетить вечернее интерактивное шоу с песнями и танцами в африканском стиле.

Парк «Храброе сердце»

Это отличное место для семейного отдыха, где каждый найдет для себя что-то по интересам:

— лазертаг

— верёвочные парки для детей от 3 лет и взрослых

— мастер-классы по созданию игрушек

— стрельба из лука, арбалета или пневматики

Замок «Львиная голова»

Погружает гостей в атмосферу Средневековья. Главное мероприятие, привлекающее туристов, — рыцарский турнир, наполненный духом романтики, крестовых походов и доблестных подвигов.

Организационные детали

Дополнительные расходы по желанию:

электробус от парковки до озера — 50 руб. с человека

аренда катамарана — от 500 руб.

зиплайн — 1000 руб.

Стоимость услуг в «Африканской деревне»:

вход — 100 руб. с человека

вечернее шоу (проходит только летом) — 900 руб. с человека, дети до 5 лет — бесплатно

Стоимость услуг в парке «Храброе сердце»:

вход в парк — бесплатный

верёвочный город — 300–700 руб.

пейнтбол — 800 руб.

лазертаг — 700 руб.

тир — 450 руб.

Стоимость посещения шоу в замке «Львиная голова»:

взрослый билет (с 14 лет) — 900 руб.

детский билет (c 6 до 13 лет включительно) — 700 руб.

Стоимость услуг в Музее Средневековья:

входной билет: взрослый — 500 руб., детский — 400 руб.

тир Робин Гуда: прохождение испытаний из 5 видов оружия — 200 руб., стрельба с гарантированным призом — 500 руб.

гончарная мастерская — от 500 руб. за мастер-класс

Стоимость конной прогулки: