Кипарисовое озеро и развлечения на любой вкус

Посетить живописное озеро Сукко и несколько локаций с активностями для всех членов семьи за 1 день
Приглашаю отправиться в один из самых красивых уголков Анапского района — на озеро Сукко. Вы рассмотрите растущие из воды кипарисы и подышите свежим воздухом с нотками можжевельника.

А также заглянете в расположенные неподалеку парк «Храброе сердце», «Африканскую деревню» или посетите настоящий рыцарский турнир в замке «Львиная голова».
5
5 отзывов
Кипарисовое озеро и развлечения на любой вкус
Кипарисовое озеро и развлечения на любой вкус
Кипарисовое озеро и развлечения на любой вкус
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Ласточкины гнезда

Это памятник природы, необычное скальное образование, с которого открывается захватывающий вид на Черное море и на саму Анапу.

Озеро Сукко

По пути я покажу вам начало Кавказских гор и Поклонный крест, установленный в честь 60-летия Великой Отечественной войны. В селе Варваровка мы на машине поднимемся на вершину холма, чтобы посетить уникальную гравитационную винодельню «Скалистый берег». Обязательно заедем в «Лермонтовскую беседку». В поселке Сукко вы прогуляетесь по берегу озера и увидите уникальные американские болотные кипарисы, которых нет больше нигде в России. Поднявшись на смотровую площадку, полюбуетесь панорамой озера и окружающих его холмов. По желанию, возьмёте напрокат катамаран, чтобы прокатиться по водной глади и рассмотреть кипарисы вблизи. Также можно посетить экстремальный аттракцион — зиплайн.

Недалеко от озера расположено несколько развлекательных локаций, по желанию вы можете посетить любую из них: «Африканскую деревню», парк «Храброе сердце», замок «Львиная голова». Также можно отправиться на конную прогулку или устроить пикник. Для этого предусмотрено 3 часа свободного времени.

Африканская деревня

Этот небольшой этнопарк позволит вам увидеть несколько аутентичных хижин из глины и веток, предметы быта и даже настоящие одеяния, маски и посохи африканских шаманов. Также я расскажу, как можно посетить вечернее интерактивное шоу с песнями и танцами в африканском стиле.

Парк «Храброе сердце»

Это отличное место для семейного отдыха, где каждый найдет для себя что-то по интересам:
— лазертаг
— верёвочные парки для детей от 3 лет и взрослых
— мастер-классы по созданию игрушек
— стрельба из лука, арбалета или пневматики

Замок «Львиная голова»

Погружает гостей в атмосферу Средневековья. Главное мероприятие, привлекающее туристов, — рыцарский турнир, наполненный духом романтики, крестовых походов и доблестных подвигов.

Организационные детали

Дополнительные расходы по желанию:

  • электробус от парковки до озера — 50 руб. с человека
  • аренда катамарана — от 500 руб.
  • зиплайн — 1000 руб.

Стоимость услуг в «Африканской деревне»:

  • вход — 100 руб. с человека
  • вечернее шоу (проходит только летом) — 900 руб. с человека, дети до 5 лет — бесплатно

Стоимость услуг в парке «Храброе сердце»:

  • вход в парк — бесплатный
  • верёвочный город — 300–700 руб.
  • пейнтбол — 800 руб.
  • лазертаг — 700 руб.
  • тир — 450 руб.

Стоимость посещения шоу в замке «Львиная голова»:

  • взрослый билет (с 14 лет) — 900 руб.
  • детский билет (c 6 до 13 лет включительно) — 700 руб.

Стоимость услуг в Музее Средневековья:

  • входной билет: взрослый — 500 руб., детский — 400 руб.
  • тир Робин Гуда: прохождение испытаний из 5 видов оружия — 200 руб., стрельба с гарантированным призом — 500 руб.
  • гончарная мастерская — от 500 руб. за мастер-класс

Стоимость конной прогулки:

  • малый маршрут (30 мин) — 1000 руб.
  • большой маршрут (1 час) — 1500 руб.
  • на кипарисовое озеро (1 час) — 2000 руб.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
2
1
Т
31 мая 2024
Замечательная экскурсия! Все прошло на ура! 😬 Огромнейшее спасибо гиду Ирине! Милейший человечек🤗, очень интересно и увлекательно провела экскурсию, прекрасный рассказчик, нам всё очень понравилось 👍👏👏особенно вид сверху🙃👍красотища то какая 😁☺🤗 так что, одевайте удобную обувь и вперед на смотровые площадки😊,озеро тоже заслуживает внимание, обязательно возьмите катамаран в прокате, не пожалеете 👍
Ю
28 авг 2023
Очень понравилась эта экскурсия. Экскурсовод Ирина просто умничка. Детям и мне очень понравилась эта экскурсия.
Очень понравилась эта экскурсия. Экскурсовод Ирина просто умничка. Детям и мне очень понравилась эта экскурсия.Очень понравилась эта экскурсия. Экскурсовод Ирина просто умничка. Детям и мне очень понравилась эта экскурсия.Очень понравилась эта экскурсия. Экскурсовод Ирина просто умничка. Детям и мне очень понравилась эта экскурсия.Очень понравилась эта экскурсия. Экскурсовод Ирина просто умничка. Детям и мне очень понравилась эта экскурсия.
Олег
22 июля 2023
Отличная экскурсия и очень приятная гид Ирина, которая старалась и сделала экскурсию максимально комфортной для нас.
Е
4 июля 2023
Всё прошло на отлично! Ирина интересный собеседник и аккуратный водитель. Увидили много интересного и нового. Спасибо огромное Ирине!
Всё прошло на отлично! Ирина интересный собеседник и аккуратный водитель. Увидили много интересного и нового. Спасибо огромное Ирине!Всё прошло на отлично! Ирина интересный собеседник и аккуратный водитель. Увидили много интересного и нового. Спасибо огромное Ирине!
Г
14 июня 2022
Спасибо большое за проведённое время с нами!!! Всё было интересно и познавательно!!! Детям очень понравилось!

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Анапы

ИндивидуальныеНа машинеМожно с детьмиДля школьниковЛетниеПрирода и пейзажиВыездныеКипарисовое озероСуккоСамое главноеПопулярные места

Похожие экскурсии из Анапы

Большой Утриш и Кипарисовое озеро за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
26 отзывов
Утриш и Кипарисовое озеро: эксклюзивный тур в Анапе
Откройте для себя сокровища Анапы: заповедник Утриш и Кипарисовое озеро с индивидуальным гидом
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 14:00
6 500 за всё до 4 чел.
Абрау-Дюрсо - колыбель российского шампанского
🚗 На машине
⛴ На теплоходе
Индивидуальная
6.5 часов
23 отзыва
Абрау-Дюрсо из Анапы: колыбель российского шампанского и живописное озеро
Знакомство с легендарным виноделием России, дегустация изысканных вин и прогулка у озера Абрау
Начало: Памятник Ленину, Анапа
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
9 500 за всё до 5 чел.
Кипарисовое озеро долины Сукко
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
87 отзывов
Кипарисовое озеро долины Сукко: жемчужина Анапы
Погрузитесь в мир природной красоты и тайн на экскурсии к Кипарисовому озеру в долине Сукко
Начало: Памятник Ленину, Анапа
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
9 000 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Анапе. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Анапе
ХорошоТам