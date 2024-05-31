А также заглянете в расположенные неподалеку парк «Храброе сердце», «Африканскую деревню» или посетите настоящий рыцарский турнир в замке «Львиная голова».
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Ласточкины гнезда
Это памятник природы, необычное скальное образование, с которого открывается захватывающий вид на Черное море и на саму Анапу.
Озеро Сукко
По пути я покажу вам начало Кавказских гор и Поклонный крест, установленный в честь 60-летия Великой Отечественной войны. В селе Варваровка мы на машине поднимемся на вершину холма, чтобы посетить уникальную гравитационную винодельню «Скалистый берег». Обязательно заедем в «Лермонтовскую беседку». В поселке Сукко вы прогуляетесь по берегу озера и увидите уникальные американские болотные кипарисы, которых нет больше нигде в России. Поднявшись на смотровую площадку, полюбуетесь панорамой озера и окружающих его холмов. По желанию, возьмёте напрокат катамаран, чтобы прокатиться по водной глади и рассмотреть кипарисы вблизи. Также можно посетить экстремальный аттракцион — зиплайн.
Недалеко от озера расположено несколько развлекательных локаций, по желанию вы можете посетить любую из них: «Африканскую деревню», парк «Храброе сердце», замок «Львиная голова». Также можно отправиться на конную прогулку или устроить пикник. Для этого предусмотрено 3 часа свободного времени.
Африканская деревня
Этот небольшой этнопарк позволит вам увидеть несколько аутентичных хижин из глины и веток, предметы быта и даже настоящие одеяния, маски и посохи африканских шаманов. Также я расскажу, как можно посетить вечернее интерактивное шоу с песнями и танцами в африканском стиле.
Парк «Храброе сердце»
Это отличное место для семейного отдыха, где каждый найдет для себя что-то по интересам:
— лазертаг
— верёвочные парки для детей от 3 лет и взрослых
— мастер-классы по созданию игрушек
— стрельба из лука, арбалета или пневматики
Замок «Львиная голова»
Погружает гостей в атмосферу Средневековья. Главное мероприятие, привлекающее туристов, — рыцарский турнир, наполненный духом романтики, крестовых походов и доблестных подвигов.
Организационные детали
Дополнительные расходы по желанию:
- электробус от парковки до озера — 50 руб. с человека
- аренда катамарана — от 500 руб.
- зиплайн — 1000 руб.
Стоимость услуг в «Африканской деревне»:
- вход — 100 руб. с человека
- вечернее шоу (проходит только летом) — 900 руб. с человека, дети до 5 лет — бесплатно
Стоимость услуг в парке «Храброе сердце»:
- вход в парк — бесплатный
- верёвочный город — 300–700 руб.
- пейнтбол — 800 руб.
- лазертаг — 700 руб.
- тир — 450 руб.
Стоимость посещения шоу в замке «Львиная голова»:
- взрослый билет (с 14 лет) — 900 руб.
- детский билет (c 6 до 13 лет включительно) — 700 руб.
Стоимость услуг в Музее Средневековья:
- входной билет: взрослый — 500 руб., детский — 400 руб.
- тир Робин Гуда: прохождение испытаний из 5 видов оружия — 200 руб., стрельба с гарантированным призом — 500 руб.
- гончарная мастерская — от 500 руб. за мастер-класс
Стоимость конной прогулки:
- малый маршрут (30 мин) — 1000 руб.
- большой маршрут (1 час) — 1500 руб.
- на кипарисовое озеро (1 час) — 2000 руб.