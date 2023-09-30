Развлечения для детей – экскурсии в Анапе

Найдено 3 экскурсии в категории «Развлечения для детей» в Анапе, цены от 6 400 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Индивидуальная поездка на о. Большой Утриш, на минивэне бизнес-класса
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная поездка на о. Большой Утриш, на минивэне бизнес-класса
Начало: Ул. Новороссийская, 281, Анапа
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
6 400 за всё до 6 чел.
Поездка в Сафари Парк Геленджика и Канатную дорогу
Индивидуальная
6 часов
Поездка в Сафари Парк Геленджика и Канатную дорогу
Начало: Ул. Новороссийская, 310
Расписание: По запросу
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
18 000 за всё до 6 чел.
Индивидуальная поездка в Этнографический комплекс Атамань
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальная поездка в Этнографический комплекс Атамань
Начало: Новороссийская 310
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
15 000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    30 сентября 2023
    Долина лотосов, осетровое хозяйство и отдых на Азовском море
    Самое главное, что понравилось- отношение организаторов! Наталья очень внимательная, помогла, соориентировала. Сама экскурсия обширная и разнообразная, на целый день. В
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    пути экскурсовод рассказывала про станицы, лиманы, реку Кубань и немного истории. Интересно и достаточно, не перегруженно. Автобус комфортный, новый и современный, кондиционер и хорошие кресла. Первая локация была к лотосам- шикарные фото прилагаются. Потом осетры, подворье, азовское море, грязевой лиман и дегустация. Рекомендую❤

  • S
    Stolbov.
    19 сентября 2023
    Рыбалка в Утрише в мини-группе
    Очень удобно, надёжно.
  • Т
    Тропина
    18 сентября 2023
    Лечебные грязи вулкана Гефест
    Были на экскурсии в сентябре 2023г,очень понравилось,особено сам вулкан и купание в нем, автобус конфортный. гид Галина хорошо вела экскурсию.
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    После купания в вулкане можно окунутся в бассейн с минеральной водой. Потом в душ,вода горячая. Азовское море немного штормило но было теплое.

  • О
    Ольга
    14 сентября 2023
    Долина лотосов, осетровое хозяйство и отдых на Азовском море
    Прекрасное место, где можно посмотреть, как растут рыбы, сделать с ними фото. А поездка на катере к месту, где растут лотосы - это просто замечательно! Море впечатлений и отличная память о красивых водных растениях. Впечатлило!
  • М
    Мария
    11 сентября 2023
    «Сафари-парк» в Геленджике
    Экскурсия безумно понравилась☺️ В полном восторге😊 Всем советуем
  • Н
    Наталья
    11 августа 2023
    «Сафари-парк» в Геленджике
    Поездкой в целом остались довольны, классный парк для детей, набережную посмотрели, искупались, в целом здорово. Экскурсовод если не ошибаюсь, потрясающая
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    женщина Любовь Васильевна, здоровья ей и успехов, водитель тоже попался хороший- Андрей Владимирович кажется, единственное только очень быстро ехали, я даже боялась.

  • А
    Арина
    5 августа 2023
    Страусиная ферма и Большой Утриш
    Спасибо гиду за то, что подробно и интересно рассказала о поселках Анапы и о самой Анапе, полностью дала окунуться в
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    историю города. Хорошая экскурсия была и на страусиной ферме, где помимо страусов были и еноты, и кролики, и ослы, а также лошади и некоторые птицы, которых можно было покормить покупным кормом.

  • С
    Светлана
    20 июля 2023
    «Сафари-парк» в Геленджике
    Основное время в сафари-парке потратили на канатную дорогу и возле тигров. В целом все понравилось
  • К
    Коротков
    7 июля 2023
    Страусиная ферма и Большой Утриш
    Много рекламы от гида, также была дегустация вина которой в программе нет, которая также выглядела как реклама, один вход в
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    дельфинарий стоит 1400 в который из группы ни кто не ходил, не говоря о фото морских животных. Автобус комфортный с кондиционером, в описании не указано что могут забрать от отеля.

Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «Развлечения для детей»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Анапе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Индивидуальная поездка на о. Большой Утриш, на минивэне бизнес-класса
  2. Поездка в Сафари Парк Геленджика и Канатную дорогу
  3. Индивидуальная поездка в Этнографический комплекс Атамань
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  1. Утриш
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Лысая гора
  5. Долина лотосов
  6. Анапский маяк
  7. Долина Лефкадия
  8. Озеро Абрау
  9. Горгиппия
  10. Музей-заповедник
Сколько стоит экскурсия по Анапе в июне 2024
Сейчас в Анапе в категории "Развлечения для детей" можно забронировать 3 экскурсии от 6 400 до 18 000.
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