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Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная поездка на о. Большой Утриш, на минивэне бизнес-класса
Начало: Ул. Новороссийская, 281, Анапа
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
6 400₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Поездка в Сафари Парк Геленджика и Канатную дорогу
Начало: Ул. Новороссийская, 310
Расписание: По запросу
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
18 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальная поездка в Этнографический комплекс Атамань
Начало: Новороссийская 310
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
15 000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна30 сентября 2023Долина лотосов, осетровое хозяйство и отдых на Азовском мореСамое главное, что понравилось- отношение организаторов! Наталья очень внимательная, помогла, соориентировала. Сама экскурсия обширная и разнообразная, на целый день. В
- SStolbov.19 сентября 2023Рыбалка в Утрише в мини-группеОчень удобно, надёжно.
- ТТропина18 сентября 2023Лечебные грязи вулкана ГефестБыли на экскурсии в сентябре 2023г,очень понравилось,особено сам вулкан и купание в нем, автобус конфортный. гид Галина хорошо вела экскурсию.
- ООльга14 сентября 2023Долина лотосов, осетровое хозяйство и отдых на Азовском мореПрекрасное место, где можно посмотреть, как растут рыбы, сделать с ними фото. А поездка на катере к месту, где растут лотосы - это просто замечательно! Море впечатлений и отличная память о красивых водных растениях. Впечатлило!
- ММария11 сентября 2023«Сафари-парк» в ГеленджикеЭкскурсия безумно понравилась☺️ В полном восторге😊 Всем советуем
- ННаталья11 августа 2023«Сафари-парк» в ГеленджикеПоездкой в целом остались довольны, классный парк для детей, набережную посмотрели, искупались, в целом здорово. Экскурсовод если не ошибаюсь, потрясающая
- ААрина5 августа 2023Страусиная ферма и Большой УтришСпасибо гиду за то, что подробно и интересно рассказала о поселках Анапы и о самой Анапе, полностью дала окунуться в
- ССветлана20 июля 2023«Сафари-парк» в ГеленджикеОсновное время в сафари-парке потратили на канатную дорогу и возле тигров. В целом все понравилось
- ККоротков7 июля 2023Страусиная ферма и Большой УтришМного рекламы от гида, также была дегустация вина которой в программе нет, которая также выглядела как реклама, один вход в
Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «Развлечения для детей»
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