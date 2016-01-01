Смотрите в Календарь

Сафари-парк «Тайган» находится на полуострове Крым в городе Белогорск. Это крупнейший в Европе питомник львов и других видов животных, в основном крупных млекопитающих. На данный момент на территории парка площадью более чем 30 гектаров, свободно проживает около 60 львов, 40 тигров, а также сотни других животных.

Наша программа

Выезжаем из Анапы в 7:30.

Остановка в Витязево в 7:50 (аквамарин).

Остановка в туалет в 9:30.

Прибытие в кафе в 11:40.

Обед (национальная татарская кухня) до 12:10.

Посещение Сафари парка Тайган в 12:30

Выезд обратно в 16:30.

Прибытие в Анапу в 20:30

Организационные детали