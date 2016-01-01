Смотрите в Календарь

Поездка в парк тигров и львов «Тайган» минигруппой

Приглашаем вас побывать там, где практически в естественной среде обитают грациозные хищники

5
3 отзыва
Приглашаем вас побывать там, где практически в естественной среде обитают грациозные хищники.

В самом большом сафари-парке Европы увидите 60 львов, 40 тигров и сотни других животных — в основном, крупных млекопитающих, а также насладитесь панорамами Крыма.
Поездка в парк тигров и львов «Тайган» минигруппой
Поездка в парк тигров и львов «Тайган» минигруппой
Поездка в парк тигров и львов «Тайган» минигруппой
Поездка в парк тигров и львов «Тайган» минигруппой
Поездка в парк тигров и львов «Тайган» минигруппой
Поездка в парк тигров и львов «Тайган» минигруппой
Поездка в парк тигров и львов «Тайган» минигруппой
Поездка в парк тигров и львов «Тайган» минигруппой
Поездка в парк тигров и львов «Тайган» минигруппой
Поездка в парк тигров и львов «Тайган» минигруппой
Поездка в парк тигров и львов «Тайган» минигруппой
Поездка в парк тигров и львов «Тайган» минигруппой
Сафари-парк «Тайган» находится на полуострове Крым в городе Белогорск. Это крупнейший в Европе питомник львов и других видов животных, в основном крупных млекопитающих. На данный момент на территории парка площадью более чем 30 гектаров, свободно проживает около 60 львов, 40 тигров, а также сотни других животных.
Наша программа
  • Выезжаем из Анапы в 7:30.
  • Остановка в Витязево в 7:50 (аквамарин).
  • Остановка в туалет в 9:30.
  • Прибытие в кафе в 11:40.
  • Обед (национальная татарская кухня) до 12:10.
  • Посещение Сафари парка Тайган в 12:30
  • Выезд обратно в 16:30.
  • Прибытие в Анапу в 20:30
Организационные детали
  • Едем на комфортабельном микроавтобусе Hyundai GrandStarex с кондиционером, приятной музыкой и удобными креслами.

Цены на экскурсию

Для группы 1-10 человек
Взрослый
3 000 ₽
Детский (с 3 до 10 лет)
2 750 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер туда и обратно
  • Билет в парк
  • Cопровождение заботливого водителя.
Что не входит
  • Катание по всей территории парка на паровозике (200 руб. / чел., по желанию)
  • Фото со львёнком – 1000 рублей, для этого есть специальный вольер на территории парка (по желанию)
  • Обед: заказ делаем заранее, так как приезжаем и не ждём пока приготовят. Меню у водителя, опрос проводим на остановке после Крымского моста. Цены и качество пищи вас приятно удивлят.
Где начинаем и завершаем
Начало: Анапа, Крестьянская 48
Завершение: Анапа
Когда и сколько длится?
Когда: Смотрите в Календарь
Экскурсия длится около 14 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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Евгений К.
Евгений К.
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Отзывы от посетивших эту экскурсию

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