1 чел.
По популярности
Групповая
11 часов
Групповая экскурсия по Крыму: Воронцовский дворец, гора Ай-Петри, Ласточкино гнездо
Посетите главные достопримечательности Крыма за один день: Воронцовский дворец, гора Ай-Петри и Ласточкино гнездо. Незабываемое путешествие
Начало: Г. Алушта ул Горького, 7
Расписание: согласно расписанию в календаре и по запросу
Завтра в 08:30
16 июня в 08:30
2 000₽ за человека
Групповая
8 часов
Сафари в Крыму. В гостях у человека льва
Мечтали увидеть львов в дикой природе? Парк «Тайган» в Алуште предлагает уникальную возможность наблюдать за африканскими львами на территории в 30 гектаров
Начало: Улица Горького, 7, Алушта
Расписание: согласно расписанию в календаре
11 июня в 10:00
12 июня в 13:45
1 700₽ за человека
Групповая
4 часа
Групповая экскурсия по Национальному парку Крымский в Алуште
Путешествие по Крымскому национальному парку - уникальная возможность увидеть самые высокие горы и истоки крупных рек. Откройте для себя природу Крыма
Начало: Г. Алушта ул Горького, 7
Расписание: согласно расписанию в календаре
6 сен в 13:30
1 700₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Алушты древний лик: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Погрузитесь в историю Алушты на индивидуальной экскурсии. Узнайте о крепости Алустон, прогуляйтесь по старинным улочкам и насладитесь видами Алуштинской долины
Начало: Ул. 15 Апреля, д. 21 в сквере у Генуэзской башни
Расписание: Любой свободный день
Завтра в 19:00
10 июня в 09:00
3 200₽ за всё до 10 чел.
Групповая
9 часов
Дворец графа Воронцова в Алупке - Ласточкино гнездо
Погрузитесь в атмосферу Южного берега Крыма: дворец Воронцова, Ласточкино гнездо, прогулка на теплоходе и набережная Ялты ждут вас
Начало: Г. Алушта ул Горького, 7
Расписание: согласно расписанию в календаре
15 июня в 09:00
22 июня в 09:00
1 600₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Знакомство с Алуштой: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Прогуляйтесь по уютным улочкам Алушты, откройте для себя старинные дачи и купеческие особняки, узнайте любопытные факты о знаменитых жителях города
Начало: Площадь Советская 1 (У памятника Грибоедову)
Расписание: Любой свободный день
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
3 000₽ за всё до 5 чел.
Групповая
7 часов
Незабываемая экскурсия на Ай-Петри: канатная дорога и потрясающие виды
Лучше гор могут быть только горы, в которых вы ещё не бывали. Канатная дорога поднимет вас на высоту более километра, где откроются потрясающие виды
Начало: Г. Алушта ул Горького, 7
Расписание: Согласно расписанию в календаре
10 июня в 13:30
17 июня в 13:45
1 600₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Романтичное путешествие: закат на Ай-Петри
Погрузитесь в атмосферу романтики на закате Ай-Петри. Остановки у водопада Учан-Су и Черепашьего прудика. Шампанское и огни ночной Ялты
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности 09:00 до 20:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
23 800₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Волшебный Южный берег Крыма: Ласточкино гнездо, Воронцовский дворец, Ай-Петри
Волшебный Южный берег Крыма: Ялта, Ласточкино гнездо, Воронцовский дворец и Ай-Петри за один день
Начало: Заберем по месту отдыха, в пределах г. Алушта
Расписание: В любой день, начало в 8-30
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
15 000₽ за всё до 8 чел.
Групповая
9 часов
Семь чудес Крыма за один день - экскурсия из Алушты
Отправьтесь в незабываемое путешествие по Крыму! За один день вы увидите Никитскую расселину, сосну Палласа, водопад Учан-Су и многое другое
Начало: Г. Алушта ул Горького, 7
Расписание: согласно расписанию в календаре
6 окт в 08:30
1 300₽ за человека
Групповая
4 часа
Групповая экскурсия в Никитский ботанический сад, Алушта
Никитский ботанический сад - уникальное место, где собраны тысячи видов растений. Насладитесь красотой природы и великолепными видами
Начало: Г. Алушта ул. Горького, 7
Расписание: согласно расписанию в календаре
13 июня в 13:45
26 сен в 13:30
1 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ГГришин20 мая 2024Хорошая экскурсия. Интерессный гид Андрей
- ММарина4 мая 2024Экскурсия понравилась, осталась море фотографий и впечатлений, поедем еще на другие экскурсии от этого агентства 👍
- ААнатолий13 сентября 2023Экскурсовод -браво, отличный рассказчик!!!
- ААлена10 сентября 2023Пещеры Мамонтовая и МраморнаяСпасибо что вы есть. Все очень организовано,забрали, вернули назад, интересный рассказ экскурсовода на протяжении всей дороги к пещерам, легко и
- ВВинник26 августа 2023Розовое озеро - Малый ИерусалимПонравилось все,кроме розового озера
- ММария17 августа 2023Фиолент - Балаклава - Форосская церковьОтличная организация. Гид Юрий очень щепетильный во всех вопросах, отзывчивый, интересно слушать. Балаклава, Форосс просто шикарные виды. Прогулка на катере
- TTbur6931 июля 2023Розовое озеро - Малый ИерусалимУвидели все, что запланировано! Прекрасное озеро, пляжи, гуляли по городу Евпатории. Спасибо гиду, Наталье, ее внимательность к участникам вызывает уважение. Хотелось бы больше времени на купание в море, так как оно там особенное.
- JJulkad17 июля 2023Пещеры Мамонтовая и МраморнаяПонравилось: автобус, экскурсовод Елена, Мамонтовая пещера и её экскурсовод. Мраморная и её спелеолог оставили более блёклое впечатление) Туалет у Мраморной пещеры, конечно, ужасен.
- ГГалина12 июля 2023Очень понравилось. Детям особенно, то что с животными можно контактировать. Территория очень большая и красивая
- ААнна27 июня 2023Экскурсия прекрасная, и с точки зрения организации, и по работе экскурсовода. Было выполнено всё обещанное, кроме того, мы увидели просто
Ответы на вопросы от путешественников по Алуште в категории «Популярные места»
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