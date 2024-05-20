Главные экскурсионные места в Алуште

Найдено 11 экскурсий в категории «Популярные места» в Алуште, цены от 1 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Главные достопримечательности Крыма за один день
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
46 отзывов
Групповая экскурсия по Крыму: Воронцовский дворец, гора Ай-Петри, Ласточкино гнездо
Посетите главные достопримечательности Крыма за один день: Воронцовский дворец, гора Ай-Петри и Ласточкино гнездо. Незабываемое путешествие
Начало: Г. Алушта ул Горького, 7
Расписание: согласно расписанию в календаре и по запросу
Завтра в 08:30
16 июня в 08:30
2 000 за человека
Сафари в Крыму. В гостях у человека льва
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
2 отзыва
Сафари в Крыму. В гостях у человека льва
Мечтали увидеть львов в дикой природе? Парк «Тайган» в Алуште предлагает уникальную возможность наблюдать за африканскими львами на территории в 30 гектаров
Начало: Улица Горького, 7, Алушта
Расписание: согласно расписанию в календаре
11 июня в 10:00
12 июня в 13:45
1 700 за человека
Национальный парк Крымский
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
8 отзывов
Групповая экскурсия по Национальному парку Крымский в Алуште
Путешествие по Крымскому национальному парку - уникальная возможность увидеть самые высокие горы и истоки крупных рек. Откройте для себя природу Крыма
Начало: Г. Алушта ул Горького, 7
Расписание: согласно расписанию в календаре
6 сен в 13:30
1 700 за человека
Алушты древний лик
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Алушты древний лик: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Погрузитесь в историю Алушты на индивидуальной экскурсии. Узнайте о крепости Алустон, прогуляйтесь по старинным улочкам и насладитесь видами Алуштинской долины
Начало: Ул. 15 Апреля, д. 21 в сквере у Генуэзской башни
Расписание: Любой свободный день
Завтра в 19:00
10 июня в 09:00
3 200 за всё до 10 чел.
Дворец графа Воронцова в Алупке - Ласточкино гнездо
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
1 отзыв
Дворец графа Воронцова в Алупке - Ласточкино гнездо
Погрузитесь в атмосферу Южного берега Крыма: дворец Воронцова, Ласточкино гнездо, прогулка на теплоходе и набережная Ялты ждут вас
Начало: Г. Алушта ул Горького, 7
Расписание: согласно расписанию в календаре
15 июня в 09:00
22 июня в 09:00
1 600 за человека
Знакомство с Алуштой
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Знакомство с Алуштой: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Прогуляйтесь по уютным улочкам Алушты, откройте для себя старинные дачи и купеческие особняки, узнайте любопытные факты о знаменитых жителях города
Начало: Площадь Советская 1 (У памятника Грибоедову)
Расписание: Любой свободный день
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
3 000 за всё до 5 чел.
Ай-Петри - корона Крымских гор
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
11 отзывов
Незабываемая экскурсия на Ай-Петри: канатная дорога и потрясающие виды
Лучше гор могут быть только горы, в которых вы ещё не бывали. Канатная дорога поднимет вас на высоту более километра, где откроются потрясающие виды
Начало: Г. Алушта ул Горького, 7
Расписание: Согласно расписанию в календаре
10 июня в 13:30
17 июня в 13:45
1 600 за человека
Романтичное путешествие: закат на Ай-Петри
Индивидуальная
8 часов
Романтичное путешествие: закат на Ай-Петри
Погрузитесь в атмосферу романтики на закате Ай-Петри. Остановки у водопада Учан-Су и Черепашьего прудика. Шампанское и огни ночной Ялты
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности 09:00 до 20:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
23 800 за всё до 3 чел.
Волшебный Южный берег Крыма
🚌 На автобусе
Индивидуальная
10 часов
Волшебный Южный берег Крыма: Ласточкино гнездо, Воронцовский дворец, Ай-Петри
Волшебный Южный берег Крыма: Ялта, Ласточкино гнездо, Воронцовский дворец и Ай-Петри за один день
Начало: Заберем по месту отдыха, в пределах г. Алушта
Расписание: В любой день, начало в 8-30
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
15 000 за всё до 8 чел.
Семь чудес Крыма за один день
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
Семь чудес Крыма за один день - экскурсия из Алушты
Отправьтесь в незабываемое путешествие по Крыму! За один день вы увидите Никитскую расселину, сосну Палласа, водопад Учан-Су и многое другое
Начало: Г. Алушта ул Горького, 7
Расписание: согласно расписанию в календаре
6 окт в 08:30
1 300 за человека
Никитский ботанический сад
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
Групповая экскурсия в Никитский ботанический сад, Алушта
Никитский ботанический сад - уникальное место, где собраны тысячи видов растений. Насладитесь красотой природы и великолепными видами
Начало: Г. Алушта ул. Горького, 7
Расписание: согласно расписанию в календаре
13 июня в 13:45
26 сен в 13:30
1 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Гришин
    20 мая 2024
    Главные достопримечательности Крыма за один день
    Хорошая экскурсия. Интерессный гид Андрей
  • М
    Марина
    4 мая 2024
    Ай-Петри - корона Крымских гор
    Экскурсия понравилась, осталась море фотографий и впечатлений, поедем еще на другие экскурсии от этого агентства 👍
  • А
    Анатолий
    13 сентября 2023
    Ай-Петри - корона Крымских гор
    Экскурсовод -браво, отличный рассказчик!!!
  • А
    Алена
    10 сентября 2023
    Пещеры Мамонтовая и Мраморная
    Спасибо что вы есть. Все очень организовано,забрали, вернули назад, интересный рассказ экскурсовода на протяжении всей дороги к пещерам, легко и
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    познавательно, хорошее аккуратное вождение водителя, перед пещерами все организовано… В пещерах конечно все зависит от инструктора,. Мраморная не впечатлила…. Зато благодаря Руслану во второй пещере узнали ооочень много познавательного и интересного, видно, что человек живет этим, настоящий знающий спелеолог. Спасибо Вам и успехов в новых открытиях

  • В
    Винник
    26 августа 2023
    Розовое озеро - Малый Иерусалим
    Понравилось все,кроме розового озера
  • М
    Мария
    17 августа 2023
    Фиолент - Балаклава - Форосская церковь
    Отличная организация. Гид Юрий очень щепетильный во всех вопросах, отзывчивый, интересно слушать. Балаклава, Форосс просто шикарные виды. Прогулка на катере
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    с купанием в море самое то, что требует душа в жаркую погоду. Были в музее подводных лодок в свободное время, очень понравился.

  • T
    Tbur69
    31 июля 2023
    Розовое озеро - Малый Иерусалим
    Увидели все, что запланировано! Прекрасное озеро, пляжи, гуляли по городу Евпатории. Спасибо гиду, Наталье, ее внимательность к участникам вызывает уважение. Хотелось бы больше времени на купание в море, так как оно там особенное.
  • J
    Julkad
    17 июля 2023
    Пещеры Мамонтовая и Мраморная
    Понравилось: автобус, экскурсовод Елена, Мамонтовая пещера и её экскурсовод. Мраморная и её спелеолог оставили более блёклое впечатление) Туалет у Мраморной пещеры, конечно, ужасен.
  • Г
    Галина
    12 июля 2023
    Сафари в Крыму. В гостях у человека льва
    Очень понравилось. Детям особенно, то что с животными можно контактировать. Территория очень большая и красивая
  • А
    Анна
    27 июня 2023
    Национальный парк Крымский
    Экскурсия прекрасная, и с точки зрения организации, и по работе экскурсовода. Было выполнено всё обещанное, кроме того, мы увидели просто
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    огромное количество диких животных - зайцев, косуль, оленей. Было интересно и взрослым, и детям. У нас экскурсоводом был Михаил Васильевич. Как учитель, не могу не оценить его умение общаться с детишками. Думаю, можно брать и помладше, но лучше всего лет с 10. Экскурсовод очень доброжелательный и знающий, просто энциклопедия Крыма за рулём.)

Ответы на вопросы от путешественников по Алуште в категории «Популярные места»

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  2. Ай-Петри
  3. Ласточкино гнездо
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