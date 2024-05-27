1 чел.
По популярности
Групповая
11 часов
Групповая экскурсия по Крыму: Воронцовский дворец, гора Ай-Петри, Ласточкино гнездо
Посетите главные достопримечательности Крыма за один день: Воронцовский дворец, гора Ай-Петри и Ласточкино гнездо. Незабываемое путешествие
Начало: Г. Алушта ул Горького, 7
Расписание: согласно расписанию в календаре и по запросу
Завтра в 08:30
16 июня в 08:30
2 000₽ за человека
Групповая
8 часов
Сафари в Крыму. В гостях у человека льва
Мечтали увидеть львов в дикой природе? Парк «Тайган» в Алуште предлагает уникальную возможность наблюдать за африканскими львами на территории в 30 гектаров
Начало: Улица Горького, 7, Алушта
Расписание: согласно расписанию в календаре
11 июня в 10:00
12 июня в 13:45
1 700₽ за человека
Групповая
10 часов
Генуэзская крепость - тропа Голицына
Путешествие вдоль побережья и горных склонов между Алуштой и Судаком. Посещение средневековой крепости и прогулка по тропе Голицына в Новом Свете
Начало: Г. Алушта ул Горького, 7
Расписание: согласно расписанию в календаре
15 июня в 08:30
22 июня в 08:30
2 000₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Популярное предложение
Затерянный мир Крыма: трекинг к водопадам Головкинского
Погрузитесь в дивный мир Крыма, отправляясь на трекинг к Ай-Йори. Вдохните лесной воздух и насладитесь природой
Начало: Остановка на трассе Алушта-Ялта «Виноградное»
Расписание: В любой день в 9:00 (или 10:00)
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 000₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
По диким местам Крыма. Едем, куда захотим. Индивидуальная экскурсия на внедорожнике
Восемь часов на внедорожнике по незатоптанным туристами местам Крыма. Максимум природы и эмоций, минимум спешки и людей. Забираем и привозим обратно
Начало: Я заберу вас в вашей гостинице/гостевом доме
Расписание: ежедневно 10:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
20 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
12 часов
Музей подводных лодок - Балаклава - Севастополь
Начало: Г. Алушта ул Горького, 7
Расписание: согласно расписанию в календаре
15 июня в 08:30
22 июня в 08:30
2 000₽ за человека
Групповая
9 часов
Дворец графа Воронцова в Алупке - Ласточкино гнездо
Погрузитесь в атмосферу Южного берега Крыма: дворец Воронцова, Ласточкино гнездо, прогулка на теплоходе и набережная Ялты ждут вас
Начало: Г. Алушта ул Горького, 7
Расписание: согласно расписанию в календаре
15 июня в 09:00
22 июня в 09:00
1 600₽ за человека
Индивидуальная
11 часов
Поход на Чатыр-Даг (маршрут на Ангар-Бурун)
Однодневный маршрут на верхнее плато Чатыр-Даг и вершину Ангар-Бурун. Вас ждут потрясающие горные пейзажи, интересная природа и комфортный треккинг
Начало: Уточните после бронирования
Расписание: По договоренности 09:00 до 20:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальная экскурсия: Дворец Александра III и дегустация вин в Массандре
Посетите сказочный замок, знаменитые винные подвалы и великолепный парк. Прогуляйтесь по старинному Массандровскому парку и аллее роз
Начало: Ул. Симферопольская, 1, Алушта, автовокзал
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
8 000₽ за всё до 5 чел.
Групповая
6 часов
Групповая экскурсия на винзавод «Массандра» с дегустацией
Погрузитесь в мир виноделия на винзаводе «Массандра» в Алуште. Узнайте историю, попробуйте лучшие вина и посетите исторические маршруты
Начало: Алушта, ул. Горького, 7
Расписание: согласно расписанию в календаре
Завтра в 14:15
11 июня в 15:45
1 300₽ за человека
Групповая
7 часов
Незабываемая экскурсия на Ай-Петри: канатная дорога и потрясающие виды
Лучше гор могут быть только горы, в которых вы ещё не бывали. Канатная дорога поднимет вас на высоту более километра, где откроются потрясающие виды
Начало: Г. Алушта ул Горького, 7
Расписание: Согласно расписанию в календаре
10 июня в 13:30
17 июня в 13:45
1 600₽ за человека
Групповая
11 часов
Крымская мозаика: Форосская церковь, озеро Мангуп, Бисерный храм, скит Святой Анастасии
Посетите Форосскую церковь, озеро Мангуп, Бисерный храм и скит Святой Анастасии. Погрузитесь в атмосферу крымских мест силы и получите заряд энергии
Начало: Г. Алушта ул Горького, 7
Расписание: согласно расписанию в календаре
Завтра в 08:30
16 июня в 08:30
2 000₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Крымская Киммерия: от моря к звездам
Путешествие по красивейшему Судакскому шоссе: от Алушты до Коктебеля, с остановками у сырных скал и мысов
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
18 200₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Романтичное путешествие: закат на Ай-Петри
Погрузитесь в атмосферу романтики на закате Ай-Петри. Остановки у водопада Учан-Су и Черепашьего прудика. Шампанское и огни ночной Ялты
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности 09:00 до 20:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
23 800₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Волшебный Южный берег Крыма: Ласточкино гнездо, Воронцовский дворец, Ай-Петри
Волшебный Южный берег Крыма: Ялта, Ласточкино гнездо, Воронцовский дворец и Ай-Петри за один день
Начало: Заберем по месту отдыха, в пределах г. Алушта
Расписание: В любой день, начало в 8-30
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
15 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальная экскурсия Легенды Храма Солнца в Алуште
Погрузитесь в мистику Храма Солнца в Алуште. Исполните желания и насладитесь видами бухты Ласпи и скал Тышлар
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
10 800₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Круговой трекинг к вершине южной Демерджи в Алуште
Пройдите круговой трекинг к вершине южной Демерджи. Маршрут подходит для всех уровней подготовки, с привалами и захватывающими видами на долину Алушты
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 400₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Путешествие по Алимовой балке в Алуште - история, легенды и потрясающие виды Крыма
Погрузитесь в мир легенд и истории Алимовой балки. Простой и красивый маршрут с потрясающими видами и энергетическими местами Крыма
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 400₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальная экскурсия: Пещерный город Качи-Кальон в Алуште
Путешествие в пещерный город Качи-Кальон в Алуште. Узнайте о жизни в пещерных городах Крыма, насладитесь видами и получите уникальные фото и видео с дрона
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 400₽ за всё до 3 чел.
Групповая
9 часов
Семь чудес Крыма за один день - экскурсия из Алушты
Отправьтесь в незабываемое путешествие по Крыму! За один день вы увидите Никитскую расселину, сосну Палласа, водопад Учан-Су и многое другое
Начало: Г. Алушта ул Горького, 7
Расписание: согласно расписанию в календаре
6 окт в 08:30
1 300₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина27 мая 2024Было интересно, но хотелось бы побольше времени нахождения в храмах.
- ГГришин20 мая 2024Хорошая экскурсия. Интерессный гид Андрей
- ЭЭрик12 мая 2024Всё, что наметил, увидел.
- ММарина4 мая 2024Экскурсия понравилась, осталась море фотографий и впечатлений, поедем еще на другие экскурсии от этого агентства 👍
- ЕЕЛЕНА5 апреля 2024Александр, - гид, уровень БОГ! Восхищены его харизмой, стилем, эрудицией!
- ТТатьяна1 апреля 2024В целом экскурсия понравилась. Но называлась она - Крымская кругосветка. Я сначала подумала, что ошиблась, но места были те же… Форосская церковь, Байдарская долина, Бисерный храм, Свято-Успенский пещерный монастырь….
- ИИрина2 октября 2023Севастополь - Херсонес Таврический - БалаклаваМоя мечта побывать в Севастополе и Балаклава сбылась! Спасибо организаторам и экскурсоводу Наталье! Благодаря ей, я полюбила наш Крым ещё
- ГГринь15 сентября 2023По дворцам ЮжнобережьяОчень интересная экскурсия,необыкновенная природа и архитектура. Организаторы просто молодцы,под'ехали,забрали в точке максимально близко к отелю.
- ААнатолий13 сентября 2023Экскурсовод -браво, отличный рассказчик!!!
- ААлена10 сентября 2023Пещеры Мамонтовая и МраморнаяСпасибо что вы есть. Все очень организовано,забрали, вернули назад, интересный рассказ экскурсовода на протяжении всей дороги к пещерам, легко и
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