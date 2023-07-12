Семейные развлекательные экскурсии Алушты

Найдено 3 экскурсии в категории «Можно с детьми» в Алуште, цены от 1 700 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Сафари в Крыму. В гостях у человека льва
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
2 отзыва
Сафари в Крыму. В гостях у человека льва
Мечтали увидеть львов в дикой природе? Парк «Тайган» в Алуште предлагает уникальную возможность наблюдать за африканскими львами на территории в 30 гектаров
Начало: Улица Горького, 7, Алушта
Расписание: согласно расписанию в календаре
18 июня в 09:00
21 июня в 09:00
1 700 за человека
Поход по сказочному крымскому лесу: Иван да Марья
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Поход по сказочному крымскому лесу: Иван да Марья
Прогулка по буковому лесу, где оживают сказки. Подъем на вершины Кудрявая Марья и Лысый Иван, легенды о любви и истории этих мест
Начало: Ангарский перевал
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
3 000 за человека
Фотопрогулка по Массандровскому парку и гротам
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
6 отзывов
Индивидуальная фотосессия в Массандровском парке и гротах - незабываемые моменты
Прогуляйтесь по Массандровскому парку с профессиональным фотографом, узнайте историю дворца и гротов, получите 50+ красивых фото на память
Начало: У входа на территорию Массандровского дворца
Завтра в 16:00
18 июня в 09:00
3 800 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Алуште в категории «Можно с детьми»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Алуште
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Сафари в Крыму. В гостях у человека льва
  2. Поход по сказочному крымскому лесу: Иван да Марья
  3. Фотопрогулка по Массандровскому парку и гротам
Какие места ещё посмотреть в Алуште
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Ай-Петри
  2. Набережная
  3. Ласточкино гнездо
Сколько стоит экскурсия по Алуште в июне 2024
Сейчас в Алуште в категории "Можно с детьми" можно забронировать 3 экскурсии от 1 700 до 3 800. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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