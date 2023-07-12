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Групповая
8 часов
Сафари в Крыму. В гостях у человека льва
Мечтали увидеть львов в дикой природе? Парк «Тайган» в Алуште предлагает уникальную возможность наблюдать за африканскими львами на территории в 30 гектаров
Начало: Улица Горького, 7, Алушта
Расписание: согласно расписанию в календаре
18 июня в 09:00
21 июня в 09:00
1 700₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Поход по сказочному крымскому лесу: Иван да Марья
Прогулка по буковому лесу, где оживают сказки. Подъем на вершины Кудрявая Марья и Лысый Иван, легенды о любви и истории этих мест
Начало: Ангарский перевал
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
3 000₽ за человека
Фотопрогулка
2 часа
Индивидуальная фотосессия в Массандровском парке и гротах - незабываемые моменты
Прогуляйтесь по Массандровскому парку с профессиональным фотографом, узнайте историю дворца и гротов, получите 50+ красивых фото на память
Начало: У входа на территорию Массандровского дворца
Завтра в 16:00
18 июня в 09:00
3 800₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ГГалина12 июля 2023Очень понравилось. Детям особенно, то что с животными можно контактировать. Территория очень большая и красивая
- ННадежда5 февраля 2023Спасибо Вам за прекрасную экскурсию в Массандре, за интересную подачу информации, за вашу очаровательную улыбку.
- ООльга27 сентября 2022Спасибо огромное, такие яркие и красивые фотографии. Мы в восторге.
- ИИван11 августа 2022Алёна, благодарим вас за фотосессию. Фотографии получились великолепные и удачные ракурсы. Действительно красивые виды, да и мы ничего…! Желаем вам творческих успехов и благодарных гостей…!
Ответы на вопросы от путешественников по Алуште в категории «Можно с детьми»
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