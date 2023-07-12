Г Галина Сафари в Крыму. В гостях у человека льва Очень понравилось. Детям особенно, то что с животными можно контактировать. Территория очень большая и красивая

Н Надежда Фотопрогулка по Массандровскому парку и гротам Спасибо Вам за прекрасную экскурсию в Массандре, за интересную подачу информации, за вашу очаровательную улыбку.

О Ольга Фотопрогулка по Массандровскому парку и гротам Спасибо огромное, такие яркие и красивые фотографии. Мы в восторге.