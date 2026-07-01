Мы увидим подземные винные галереи, попробуем изысканные сочетания
Программа тура по дням
Прибытие. Экскурсия в Долине Лефкадии, дегустация вин
Прибытие в Анапу.
С 10:00 до 11:00 сбор группы в отеле Family Club Atrium 3* (Анапа п. Витязево).
В 11:00Выезд на экскурсионную программу в винодельческий регион «Долина Лефкадия».
Долина Лефкадия славится своими бескрайними просторами и живописными холмами, щедро укрытыми виноградниками и платанами.
Здесь, среди величественных холмов, тенистых аллей платанов и неугасимых виноградных полей, словно по волшебству, воссоздана атмосфера умиротворения и покоя.
С первых шагов становится ясным, почему эту винодельню величают «русской Тосканой»: достаточно оглянуться, чтобы встретить виноградники и лавандовые поля, которые раскинулись вокруг.
Лефкадия была основана в Краснодарском крае в 2008 году, в сердце одноименного винодельческого региона, с целью создания эксклюзивных премиальных вин ограниченных тиражей. Так и началась история этого утонченного бренда.
Во время экскурсии вам предстоит посетить гравитационную винодельню и погрузиться в мир виноделия, насладившись великолепными видами долины. У нас будет возможность узнать о выдающемся наследии виноградарства и виноделия в уникальном музее.
В завершение нашей экскурсии нас ожидает дегустация лучших вин под чутким руководством профессионального сомелье. Погрузитесь в атмосферу виноградного края и откройте для себя вкус настоящей Лефкадии!
После тура в вашем распоряжении будет свободное время для прогулки, обеда или приобретения сувениров.
Возвращение в отель после 19:30.
Ужин «шведский стол».
С 21:00 тематическая анимационная программа и свободное время.
Экскурсия на завод «Фанагория» с дегустацией. Поместье Голубицкое. Долина лотосов
Завтрак «шведский стол».
Выезд на завод АПФ «Фанагория».
АПФ «Фанагория» входит в число крупнейших винодельческих предприятий России полного цикла производства, начиная от производства саженцев и заканчивая выпуском готовой продукции.
Предприятие выпускает несколько видов алкогольных напитков: тихие, игристые, ликерные (десертные) вина, коньяки (бренди) и виноградную водку (чачу).
На экскурсии мы увидим, как создаются и созревают одни из лучших российских вин, где происходит перегонка и выдержка виноградных дистиллятов.
Узнаем секреты фанагорийских виноделов и бондарей, побываем в крупнейшем винном погребе и продегустируем премиальные вина предприятия в современном дегустационном зале посреди винных бочек.
Нас ждет обед в винном ресторане «Cabernet» винодельческого имения «Фанагория», который был основан в 2011 году. Мы попробуем эногастрономические сочетания локальной кухни и терруарных вин Таманского полуострова.
После обеда мы отправимся в поместье Голубицкое.
Мы посетим удивительный уголок Таманского полуострова — Голубицкую стрелку и винодельческое хозяйство Golubitskoe esate.
Это винодельня с подземными хранилищами, живописными виноградниками и туристическим центром, в котором дегустационные залы были созданы известными российскими дизайнерами.
Винодельня является превосходным образцом симбиоза эстетики и технологичности. Трудно представить, что в стенах архитектурного ансамбля, более напоминающего музей или дворянскую усадьбу, располагается современное производство вин.
Интерьеры, оформленные талантливыми российскими дизайнерами, делают «Голубицкое» истинным арт-объектом, посещение которого обязательно.
Во время экскурсии мы сможем глубже погрузиться в процесс создания вин и лично убедиться в высочайшем уровне производства и мастерстве виноделов.
Нас ожидает прогулка по живописным виноградникам, экскурсия по винодельне с подземными галереями и подвалами для выдержки вин, посещение смотровой площадки.
Также в программе дегустация семи вин из классической, резервной и игристой коллекций в сопровождении фермерских сыров и меда, а также визит в фирменный магазин.
После мы отправимся в волшебный мир, полный красок и ароматов, в самое сердце долины лотосов!
В станице Голубицкая, в тихих водах Ахтанизовского лимана, простирается дивное зрелище – бескрайние розово-зеленые поля, сотканные из цветущих индийских лотосов.
С древних времен лотос почитается как священный цветок, символ божественной красоты и чистоты. На протяжении веков люди не устают восхищаться его изяществом и совершенством.
Мы приглашаем вас стать свидетелями этого чуда природы, увидеть своими глазами и прикоснуться к нежным лепесткам этих невероятных цветов! Позвольте себе ощутить магию долины лотосов, которая наполнит ваше сердце радостью и вдохновением!
Возвращение в отель после 20:00.
Ужин «шведский стол».
С 21:00 тематическая анимационная программа и свободное время.
Завод шампанских вин «Абрау-Дюрсо». Лотосовое озеро или другой объект
Завтрак «шведский стол».
Выезд на завод шампанских вин «Абрау-Дюрсо».
Завод основан более 150 лет назад на юге России, на берегу изумрудного озера Абрау. Здесь создаются высококачественные игристые вина, которые сегодня известны во всем мире.
Здесь вам откроется волшебство рождения игристого вина. Вы погрузитесь в таинственный мир виноделия, где раскроете смысл изысканных французских терминов: «Кюве», «Ремюаж», «Дегоржаж».
Вы узнаете, чем классический метод производства отличается от технологии Шарма, увидите современное оборудование в действии, а во время дегустации освоите тонкости мастерства настоящих сомелье. Вас ждет экскурсия и дегустация.
После экскурсии у вас будет свободное время для прогулки по живописной набережной озера Абрау, покупки памятных сувениров и обеда в одном из уютных кафе.
Далее мы отправимся на Лотосовое озеро*.
Когда-то озеро было создано для хозяйственных нужд находившегося поблизости совхоза. Но время шло и озеро, покинутое человеком, стало мелеть.
Тогда Дмитрий Сомов, вдохновленный мечтой, дал озеру новую жизнь. Семена лотоса орехоносного, привезенные из Индии, легли в воду. И в 2010 году, словно волшебство, озеро расцвело.
Сегодня – это царство лотосов, редкий, краснокнижный вид, окутанный легендами. Говорят, сорвать цветок – значит навлечь беду, поэтому каждый лепесток здесь – драгоценность, охраняемая природой и людьми.
Это место – не просто озеро, это символ возрождения, напоминание о хрупкости красоты и важности уважения к природе.
Лотосы – живые хранители экосистемы, а запрет на их срыв – дань бережному отношению к уникальному уголку земли, где природа и легенды сплетаются в единую, завораживающую поэму.
* по погодным условиям или техническим причинам посещение озера может быть заменено на другой объект.
Возвращение в отель после 19:00.
Ужин «шведский стол».
С 21:00 тематическая анимационная программа и свободное время.
Винодельня «Скалистый берег». Кипарисовое озеро. Дегустация сыров и фермерских вин. Отъезд
Завтрак «шведский стол».
Выезд на винодельню «Скалистый берег».
Это гравитационная винодельня полного цикла. Уникальность архитектуры винодельни заключается в её гармоничном встраивании в холмистый ландшафт. Здание сочетает в себе передовые технологии и бионический дизайн, создавая впечатляющий образ.
Нас ждёт незабываемая прогулка по виноградникам, погружение в историю основания винодельни и её философии, а также знакомство с уникальным терруаром и сортами винограда.
Мы исследуем все уровни гравитационной винодельни, откроем для себя детали гравитационного метода виноделия, посетим лабораторию, производственные цеха и линии, а также спустимся в бочкохранилище.
Особым моментом станет дегустация вин. В ходе тура мы не только насладимся красотой винодельни и познакомимся с тонкостями создания ассамбляжей, но и узнаем о богатой флоре Скалистого берега, которая вдохновила на оформление этикеток этих вин.
После мы отправимся к Кипарисовому озеру.
Это живописное место уникально благодаря необычному пейзажу: прямо из воды, как стражи древнего царства, вздымаются стройные кипарисы. Эти деревья, родом из Северной Америки. Озеро невероятно красиво в любое время года!
Чередование водной глади и вертикальных стволов создает сюрреалистический и запоминающийся пейзаж, притягивая фотографов и любителей природы.
Вокруг болотного кипариса много споров и рассуждений о том, как они существуют в непривычной для себя среде столько лет и не погибают.
Неудивительно, что редчайшее явление занесено в Красную книгу. Поэтому и нам с вами обязательно нужно посетить это необыкновенное место, которое окутано множеством тайн и легенд.
Далее нас прогулка по Анапе.
Анапа – город с богатейшей историей, культура которого, подобно местной кухне, вобрала в себя вкусы народов, населявших эту землю веками.
Мы прогуляемся вдоль Черного моря, полюбуемся видами на бухту и Кавказские горы. Мы познакомимся с древнейшей историей Горгиппии, некогда важного торгового центра Боспорского царства, и узнаем о процветании виноделия в этом регионе еще в те далекие времена.
Мы посетим семейную винодельню и сыроварню «Вальма», сможем продегустировать вкуснейшие сыры и ароматные фермерские вина, чтобы в полной мере ощутить вкус Анапы.
Завершение программы после 16:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле, в улучшенных номерах.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, в руб. :
|Размещение в 2-3-местных номерах
|1-местное размещение
|68 500
|74 500
Варианты проживания
Отель Family club Atrium
Family Club Atrium (в прошлом «Атриум») – семейный отель, расположенный в курортном поселке Витязево, на первой береговой линии, на тихой улице, рядом с оборудованным песчаным пляжем и аквапарком «Олимпия». Пешеходная зона «Паралия» находится в нескольких минутах пешей прогулки.
На территории оборудован бассейн с подогревом для взрослых и детей, игровая площадка.
Уютные номера выполнены в классическом стиле, все комнаты оснащены необходимой мебелью и техникой. Санузел укомплектован стандартным набором сантехники.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание по программе
- Трансфер к рекомендуемым поездам
- Квалифицированный гид-сопровождающий
- Проживание в отеле Family club Atrium 3* (Витязево), в улучшенных номерах
- Питание: 3 завтрака 1 обед3 ужина5 дегустаций
- 3 завтрака
- 1 обед
- 3 ужина
- 5 дегустаций
- Тематическая анимационная программа
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- Долина лотосов
- Завод шампанских вин «Абрау-Дюрсо» с дегустацией
- Озеро Лотосов
- Винодельня «Скалистый берег» с дегустацией
- Кипарисовое озеро
- Прогулка по Анапе
- Винодельня «Вальма» с дегустацией
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Анапы и обратно
- Трансфер к рейсам, отличным от рекомендованных
- Питание, не указанное в программе тура
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка для путешествия не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить ее на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Как организован трансфер, включенный в стоимость?
Трансфер организован к рекомендуемым поездам:
- 012 «Премиум» Москва Казанская → Анапа, отпр. в 10:50 – 21 ч. 15 мин. – 08:05;
- 011 «Премиум» Анапа — Москва Казанская, отпр. в 14:30 – 23 ч. – 13:30 (при условии доп. ночи под запрос);
- 151 Анапа — Москва Казанская, отпр. 17:15 – 26 ч. – 19:20.
Как самостоятельно добраться до места начала тура?
Самостоятельно добраться можно несколькими способами:
- на поезде до станции: Тамань Пассажирская, далее автобус или трансфер (такси) до Витязево (90 км, 1ч15 мин в пути);
- на поезде до станции Тоннельная (Северо-Кавказская), далее на такси или трансфере до Витязево — 48 км, в пути 45 мин);
- на поезде до Краснодар 1, далее на ласточке до Анапы или на такси (трансфере) до Витязево (170 км, время в пути — 3 часа);
- на самолете до аэропорта Сочи, далее на ласточке до Анапы.
Может ли измениться программа?
Компания вправе изменять расписание экскурсий без сокращения их продолжительности и заменять программы при неблагоприятной погоде на равноценные альтернативы.
Ответственность за отказ участников воспользоваться услугами по собственному желанию или вследствие опозданий компания не несёт. Возврат средств за неиспользованные услуги не производится.