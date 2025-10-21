Новогодний круиз в Антарктиду
Начало: Г. Буэнос-Айрес
«Пока вы будете готовиться к своей первой высадке, они поделятся с вами своим волнением по поводу предстоящего, а также практической информацией о вашей полярной экспедиции»
21 дек в 10:00
от €23 225 за человека
Одиссея по следам Жана-Батиста Шарко
Начало: Чили, Сантьяго
«Экспедиционный лидер проведет брифинги по безопасности и объяснит все, что вам нужно знать о высадках на зодиаках»
5 дек в 10:00
2 янв в 10:00
от €24 210 за человека
Активные приключения в Антарктике
Начало: Аргентина, Огненная Земля, Антарктида и острова Юж...
«Во второй половине дня посадка на борт вашего экспедиционного судна»
27 ноя в 10:00
28 дек в 10:00
от €8800 за человека
Антарктическая классика на экспедиционном судне ледового класса «Minerva»
Начало: Г. Буэнос-Айрес
«По плану экспедиции с 4 по 7 день мы будем исследовать Антарктический полуостров»
29 дек в 10:00
от $13 175 за человека
Мир айсбергов и пингвинов. Круиз в Антарктиду
Начало: Аргентина, Огненная Земля, Антарктида и острова Юж...
«Во второй половине дня вас ждёт посадка на экспедиционное судно «Си Спирит»»
17 дек в 10:00
7 фев в 10:00
от $10 395 за человека
Познавательное путешествие в Антарктиду на судне Hondius
Начало: Г. Ушуайя, Аргентина
«Во второй половине дня посадка на борт вашего экспедиционного судна»
10 мар в 10:00
от €8160 за человека
Императорские пингвины в море Уэделла. Круиз в Антарктиду
Начало: Чили, Сантьяго
«Экспедиционный лидер проведет брифинги по безопасности и объяснит все, что вам нужно знать о высадках на зодиаках»
11 ноя в 10:00
от €28 090 за человека
Аудиенция у королевских пингвинов. Экспедиционный круиз в Антарктику
Начало: Аргентина, Огненная Земля, Антарктида и острова Юж...
«Отправьтесь в экспедицию к уникальным и труднодоступным уголкам нашей планеты»
23 окт в 10:00
от $14 295 за человека
Вся Антарктика в одном путешествии. Экспедиционный круиз
Начало: Аргентина, Огненная Земля, Антарктида и острова Юж...
«После завтрака нас ждет посадка на экспедиционное судно ледового класса «Си Спирит»»
9 ноя в 10:00
7 янв в 10:00
от $17 495 за человека
Познавательное путешествие в Антарктиду. Круиз на судне Hondius
Начало: Г. Ушуайя, Аргентина
«Во второй половине дня посадка на борт вашего экспедиционного судна»
17 ноя в 10:00
от €8700 за человека
Круиз в Антарктике с пересечением полярного круга
Начало: Аргентина, Огненная Земля, Антарктида и острова Юж...
«Это не просто тур — это экспедиция в самое сердце Белого континента»
20 мар в 10:00
от €8040 за человека
Познавательный круиз в Антарктиду на судне Hondius
Начало: Г. Ушуайя, Аргентина
«Вы проведёте незабываемое время на экспедиционном судне, которое пересечёт пролив Дрейка и доставит вас в мир величественных ледяных пейзажей, могучих айсбергов и богатого разнообразия дикой природы»
8 янв в 10:00
от €8400 за человека
Познавательное путешествие в Антарктиду. Круиз
Начало: Г. Ушуайя, Аргентина
«Во второй половине дня посадка на борт вашего экспедиционного судна»
9 янв в 10:00
от €8400 за человека
Круиз в Антарктиду на яхте Le Boreal
Начало: Г. Буэнос-Айрес
«Экспедиционный лидер проведет брифинги по безопасности и объяснит, как будут проходить высадки на «Зодиаках»»
20 ноя в 10:00
от €13 085 за человека
Полет на Южный Полюс. Роскошный кэмп Whichaway
Начало: Г. Кейптаун
«По желанию вы можете посетить научные лекции об Антарктике или принять участие в небольших экспедиционных вылазках по окрестностям кэмпа»
30 дек в 10:00
$110 000 за человека
