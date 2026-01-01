Программа тура по дням
Выезд из Перми
11:00 Выезд из Перми.
День в дороге
День в дороге.
В пути знакомство, просмотр фильмов, общение.
Остановки предусмотрены каждые 3-5 часов, в зависимости от дорожной инфраструктуры.
Посещение атомного ледокола «Ленин». Обзорная экскурсия по Мурманску
10:00 Прибытие в Мурманск.
10:30-11:30 Посещение первого в мире атомного ледокола «Ленин» с экскурсией, а также прогуляемся по площади морского вокзала.
11:30-13:00 Обзорная экскурсия по Мурманску.
Мурманск — самый большой город за Полярным кругом. Его история насчитывает всего лишь 100 лет, но мурманские достопримечательности могут рассказать многое.
В ходе экскурсии увидим:
- памятник «Маяк» — мемориальный комплекс морякам, погибшим в мирное время. Возле маяка расположен фрагмент знаменитой подводной лодки «Курск»;
- памятник «Алеша» — самый высокий памятник за полярным кругом;
- мемориал «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны». Взгляд воина устремлён на запад, в сторону Долины Славы, где во время Великой Отечественной войны происходили наиболее ожесточённые бои на подступах к Мурманску;
- памятник «Ждущая» — памятник, так полюбившийся всем: как местным жителям, так и гостям города. Памятник женщине, ждущей своего моряка;
- памятник «Печки» — «Памятник стойкости и мужеству мурманчан в годы Великой Отечественной войны». Он представляет собой обожжённую печную трубу — символ того, что осталось от города после разрушительных бомбардировок. Мемориальный комплекс был открыт в 2017 году и включает стенд с военными фотографиями, увековечивающий память о трагических событиях и героизме жителей города.
13:30 Обед в кафе (за доп. плату). Возможно приобрести в момент бронирования — 1200 руб. /чел. Организованный обед состоится при наборе группы от 10 чел.
15:00 Заселение в отель, свободное время.
Дорога в Териберку. Обзорная экскурсия
Завтрак в отеле.
08:00 Выезд в Териберку, примерное расстояние от Мурманска до Териберки — 131 км.
10:00 Остановка в тундре. Остановимся прямо посреди бескрайней тундры. Увидим крупнейший ветропарк за полярным кругом, который состоит из 57 впечатляющих турбин, придающих фантастический вид местному пейзажу.
Прогулка не запланирована, но вы сможете сделать несколько фото. Затем снова отправимся в путь к морю.
11:00 Прибытие в Териберку. За доп. плату возможно приобрести экскурсионный выход в море на катере.
Морская прогулка в Териберке — это не просто поездка на катере, это удивительная атмосфера, великолепные пейзажи, водопад с чистой водой, возможность увидеть северных птиц, морских обитателей и даже китов. Катер вмещает максимум 10 человек. Стоимость — 7800 руб. /чел.
Выход в море может быть отменён по погодным условиям.
13:30 Обед в кафе города (включен в стоимость).
14:30-18:00 Обзорная экскурсия.
В ходе экскурсии:
- поднимемся на кладбище кораблей. Это место, где только старые деревянные остовы напоминают о бурном прошлом, давшем начало поселению;
- посещение парка ООПТ «Териберка»: пляж «Яйца дракона» и водопад. Во время посещения парка ООПТ Териберка отправимся к знаменитому галечному пляжу. Вы увидите округлые валуны вблизи, сможете потрогать их, взобраться на них и фотографироваться. А ещё увидим Батарейкин водопад, который встречается на множестве фотографий о туризме и даёт прямо на краю земли перед Северным Ледовитым океаном;
- сделаем остановку на песчаном пляже у ресторанов Териберки, где можно покататься на огромных каяках прямо у моря. Здесь же можно увидеть выброшенный на берег старый рыболовный корабль и скелет кита, который использовали в съёмках фильма «Левиафан».
Водопады Кольского полуострова
Завтрак в гостинице.
09:00 Выезд на экскурсионную программу.
Поездка по Кольскому мосту на дугу стального залива на смотровую площадку, с которой открывается вид на панораму города Мурманска. На локации расположен небольшой музей военной техники под открытым небом.
09:30 Посещение водопада Лавна. После прогулки по северному лесу мы увидим Лавинский водопад, его высота не превышает 4 метров, но, несмотря на скромные масштабы, он поражает своей полноводностью.
11:30 Посещение водопада Западная Лица. Следующей остановкой на нашем маршруте будет водопад на реке Западная Лица, в летний период там возможно увидеть летающую семгу.
13:00 Обед (за доп. плату).
15:00 Посещение водопада Мельничный Каскад. Несомненно, одним из самых знаменитых водопадов Кольского полуострова является водопад на реке Титовка «Мельничный каскад». Он словно создан для того, чтобы остановить время и привести человека к полному восторгу и восхищению перед могуществом и величием природы.
16:00-19:00 Возвращение в Мурманск, свободное время.
При бронировании обратите внимание: маршрут включает прохождение КПП (пограничного пункта), доступно только для граждан РФ.
Локации в лапландском стиле. Остановка у озера Имандра. Экскурсия по Кировску. Музейный центр «Апатит»
Завтрак в гостинице.
09:00 Выезд на экскурсионную программу.
09:45 Прибытие на локации в лапландском стиле, знакомство с территорией.
Прогулка по территории парка, знакомство с хасками. С ними можно и нужно знакомиться, обнимать, кормить, фотографироваться.
По лесной местности и заросшей тропе мы пойдем в гости к северным оленям — здесь их более 15! Покормим их ягелем, узнаем, как они живут, понаблюдаем за ними в их природной среде обитания.
Послушаем легенды и историю народов Севера — саамов в чуме с шаманом. Мы расположимся в чуме у огня. Шаман расскажет нам историю саамов, поиграет на бубне, проведет ритуал загадывания желаний, а также угостит северным бульоном на оленине и диким чаем.
Саамские игры в национальной одежде — северное многоборье (метание деревянных топоров; северный футбол; перетягивание палки — игра продолжается до тех пор, пока первый игрок продолжает держать палку в руках), фотографирование в национальных костюмах.
Мастер-класс «Таинственные символы» — преподаватель в образе северной шаманки расскажет историю возникновения загадочных рисунков, превратившихся в обереги, как появился рунический стан. Вас ждет увлекательная сказка о волшебстве шаманских предсказаний. Включает: изготовление обережной руны и обрядовая деятельность по зарядке руны энергиями семи стихий, фотографии на ваше оборудование, чайный дом с горячим чаем и печеньками.
В свободное время в парке можно заранее заказать доп. услуги:
- Обед (2000 руб. /чел., комплектный).
- Сафари на квадроциклах 30 минут (6500 руб. /чел.).
- Поездка на хасках — нартах (6500 руб. /чел.).
13:00 Выезд в Кировск, Хибины.
Дорога в город Кировск, горы Хибины — одни из старейших гор на земле. По пути мы остановимся у озера Имандра и увидим прекрасную природу Кольского полуострова. Кировск известен как «горнолыжная столица Хибин», он назван в честь Сергея Кирова и расположен на берегу озера Большой Вудъявр. Город обладает центром горнолыжного отдыха и развитой инфраструктурой, а также известен благодаря уникальным сувенирам и природным достопримечательностям.
Остановка у озера Имандра — крупнейшего в Мурманской области и 14 в России по площади водного зеркала.
16:00-17:00 Экскурсия по Кировску.
17:00 Посещение Музейного центра «Апатит» — современного частного музея. Интерактивные зоны, все минералы Мурманской области. 8 залов основной экспозиции с мультимедийными инсталляциями, выставочное пространство, тематическая экспозиция «Быт и нравы Российской империи», а также мультимедийная экспозиция на 7 этажах часовой башни «Путешествие из недр Земли в атмосферу».
18:00 Ориентировочное время выезда в Пермь.
День в дороге
День в дороге.
Прибытие в Пермь
17:00-18:00 Ориентировочное время прибытия в Пермь.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице (3 ночи) + 4 ночных переезда на автобусе из Перми и обратно.
Обратите внимание! Цены являются динамическими и могут изменяться в зависимости от спроса, сезона и других факторов.
Скидка пенсионерам — 1000 руб.
|Дата
|Дата возвращения
|Двухместное
|Двухместное + доп. место
|Одноместное
|17.07.2026
|24.07.2026
|47 700
|47 700
|60 600
|07.08.2026
|14.08.2026
|47 700
|47 700
|60 600
|21.08.2026
|28.08.2026
|47 700
|47 700
|60 600
|11.09.2026
|18.09.2026
|47 700
|47 700
|60 600
Варианты проживания
Гостиница «Cosmos Murmansk Hotel»
Мурманск, столица Заполярья, встречает гостей в гостинице Cosmos Murmansk Hotel, которая отвечает всем современным требованиям комфорта и удобства.
Гостиница предлагает уютные номера в самом сердце города, где после ночи отдыха можно начать день с сытного завтрака «шведский стол». Затем можно отправиться на прогулку по городу или на деловую встречу.
В холле отеля расположен «Баренц-бар» с панорамными окнами, где гости могут насладиться ароматным кофе, свежей выпечкой и блюдами арктической кухни.
Номера категории Стандарт просторны и предлагают выбор между одной двуспальной кроватью и двумя кроватями Twin. Бесплатный Wi-Fi обеспечивает связь на протяжении всего пребывания, а принадлежности для приготовления чая и кофе позволяют гостям наслаждаться горячими напитками в уютной обстановке номера.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Автобусный проезд Пермь - Мурманск - Пермь
- Транспортное обслуживание по экскурсионной программе
- Страховка по проезду в автобусе
- Проживание в гостинице 3 ночи
- Экскурсионное обслуживание и входные билеты по программе
- Питание, указанное в программе (3 завтрака, 1 обед)
- Услуги проф. гидов и экскурсоводов
- Подача группы в МЧС
- Посещение саамской деревни с интерактивной программой и мастер-классом
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Перми и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Дополнительные услуги (можно приобрести в момент бронирования, не менее чем за неделю до выезда тура):доп. место в автобусе - 15 000 руб. выход в море на катере в Териберке - 7 800 руб. обед в 3 день - 1 200 руб. обед в 6 день - 2 000 руб. сафари на квадроциклах - 6 500 руб. поездка на хаски - 6 500 руб
- Доп. место в автобусе - 15 000 руб
- Выход в море на катере в Териберке - 7 800 руб
- Обед в 3 день - 1 200 руб
- Обед в 6 день - 2 000 руб
- Сафари на квадроциклах - 6 500 руб
- Поездка на хаски - 6 500 руб
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Для автобуса:
- удобную одежду и обувь для комфортной поездки, если требуется;
- питьевая вода, перекус;
- пауэрбанк;
- кабель для зарядки телефона;
- аптечку для личного применения;
- плед;
- подушечку для головы;
Для экскурсий:
- удобную, непродуваемую одежду и обувь по погоде;
- зонт или дождевик на случай осадков;
- рюкзак либо поясную сумку для безопасности личного имущества;
- деньги на покупку сувениров и т. д.;
- фотоаппарат;
- питьевая вода, перекус;
- пауэрбанк;
- аптечку для личного применения;
- солнцезащитный крем (в летний период).
Документы:
- оригиналы паспорта/свидетельства о рождении, мед. полис, пенсионное удостоверение;
- детям, которые едут в тур не в сопровождении родителей (с бабушками, дедушками и пр.), при заселении должны предоставить в гостиницу: заявление от руки от одного из родителей с приложенной копией первой страницей паспорта и страницей с отметкой регистрации.
Для путешествия в Северный край рекомендуется выбирать утеплённую одежду и обувь для комфортного путешествия.
На что стоит обратить внимание?
В соответствии с действующим законодательством для перевозки детей в автобусе необходимо использовать соответствующее удерживающее устройство — бустер.
В случае остановки автобуса сотрудниками ГИБДД ответственность за соблюдение требований по безопасной перевозке несут родители или сопровождающие лица ребенка. Просим обеспечить наличие и использование бустера для всех детей в возрасте до 5 лет включительно. В случае оформления административного штрафа за нарушение требований по перевозке детей, его оплату будут нести родители или сопровождающие лица ребенка.
В автобусе предусмотрены USB-розетки для подзарядки устройств. Однако туроператор не гарантирует их исправную работу, поэтому рекомендуем иметь при себе портативный зарядник (power bank) для удобства во время поездки.
В случае наличия каких-либо ограничений или особых требований к питанию, мы не можем обеспечить их учет, поскольку данная услуга предоставляется в рамках группового тура. Вы можете полностью отказаться от питания в момент бронирования с получением перерасчета стоимости. В случае отказа от части питания перерасчет не производится. Турист может приобрести питание на месте (при возможности) или взять с собой.
Есть ли памятка для автобусного тура с ночевкой в гостинице?
При покупке тура:
- Ознакомьтесь с картой маршрута, перечнем объектов и достопримечательностей, которые будут посещены. Убедитесь, что запланированные точки и их расположение соответствуют вашим интересам. Обратите внимание на длительность переездов между объектами, время остановок и предполагаемую продолжительность экскурсии.
- Изучите расписание тура: время сбора, отправления, ожидаемое время на каждом объекте и время возвращения. Проверьте, включены ли в стоимость тура дополнительные услуги (например, входные билеты, экскурсионное сопровождение, питание). Если программа содержит перемещения между несколькими городами и населенными пунктами, убедитесь, что логистика и пересадки организованы удобно и комфортно для вас.
- Помните, что Вы добровольно приобрели путевку, и сами отвечаете за свои физические, морально-волевые и технические возможности, необходимые для участия в выбранном маршруте и за состояние Вашего здоровья. Обратите внимание на возрастные и физические требования для участия в экскурсии. Если экскурсия включает длительные прогулки, подъемы по лестницам или посещение объектов с ограниченным доступом, убедитесь, что вы соответствуете указанным требованиям. Проверьте, требуются ли специальные документы или предварительное бронирование дополнительных услуг.
- Турист обязан информировать до поездки о возможных болезнях или противопоказаниях к участию в путешествии.
- Уточните, что входит в стоимость тура, а за какие услуги возможно придется доплачивать. Изучите политику отмены и возврата, чтобы понимать, как действовать в случае изменения планов или форс-мажорных обстоятельств.
Правила посадки:
Посадка в автобус осуществляется через среднюю дверь по единому списку туристов, находящемуся у гида тур. группы. Посадка производится непосредственно перед отправлением автобуса, примерно за 10-15 минут. За сутки до тура необходимо уточнить у своего менеджера номер автобуса и номер телефона сопровождающего гида.
Время и место сбора туристов:
Точное время и место сбора уточняйте в момент бронирования. Рекомендуем прибыть на место сбора за 15–20 минут до отправления. Автобус отправляется строго по расписанию. Максимальное время ожидания опоздавших туристов составляет 5–10 минут, после чего транспорт продолжает движение по маршруту. В случае опоздания туристу необходимо самостоятельно добираться до группы за свой счёт, без компенсации стоимости тура.
Правила автобусного проезда:
Запрещено:
- распивать спиртные напитки, курить, потреблять наркотические препараты;
- запрещено употреблять сильно пахнущие (вареные яйца, бутерброды, колбасу и тд) или сыпучие продукты (семечки, чипсы, сухарики), а также мороженое для сохранения чистоты и комфорта всех туристов. Запрещено пить горячие напитки: чай, кофе;
- брать с собой животных;
- ходить по салону во время движения;
- самостоятельно открывать окна, люки, двери, причинять вред имуществу;
- мешать другим туристам;
- отвлекать водителя от дороги;
- пользоваться в салоне детскими туалетными горшками;
- попросите сопровождающего остановить автобус;
- проносить опасные и едкие вещества и предметы;
- запрещено класть вещи на верхние полки из-за вентиляции и безопасности;
- запрещено класть в сеточки у кресел вещи с большими габаритами (бутылки и проч.);
- запрещено откидывать спинку во время экскурсионной части и коротких переездов - спинки должны быть в вертикальном положении, чтобы всем пассажирам было удобно садиться и выходить. Откидывать спинку можно только во время ночного переезда или длительных дневных переездов между городами.
Рекомендуем:
- по всем вопросам обращаться к сопровождающему группу гиду;
- во время возвращаться в автобус после стоянок, соблюдая график тура и рекомендации сопровождающего;
- брать с собой портативные зарядные устройства для проезда в автобусе. Не во всех транспортных средствах есть возможность обеспечить каждого встроенным зарядным разъемом. Внимание! в автобусе нет биотуалета, сан. зоны делаются каждые 3- 5 часов и по требованию. Нет холодильника. Согласно правилам техники безопасности дорожного движения пассажиры обязаны быть пристегнуты ремнями безопасности. Водитель автобуса, автотранспортная компания и представитель туроператора не несет материальной ответственности (в виде штрафа) в случае проверки представителями автотранспортной инспекции и ГИБДД, и обнаружения фактов нарушения данных правил пассажирами автобуса. Ответственность за оплату штрафа несет пассажир, нарушивший правила техники безопасности. Обращаем внимание, что температура в салоне автобуса может распределяться неравномерно из-за работы климатической системы. В передней и задней частях автобуса температура может отличаться. Рекомендуем одеваться многослойно, чтобы при необходимости легко адаптироваться к условиям в салоне. Особенность отопительной системы современных автобусов заключается в том, что нагрев идёт рывками - периодическое включение и отключение необходимо, чтобы избежать перегрева салона. Поэтому добиться полностью стабильной температуры технически невозможно, и экипаж регулирует её исходя из запросов большинства пассажиров.
Правила нахождения в групповом туре:
Пассажиры, нарушившие правила поведения в автобусе и не выполняющие обоснованные требования водителей, руководителей группы и пассажиров, а также лица в состоянии алкогольного опьянения могут быть высажены в ближайшем населенном пункте без каких-либо компенсаций или не допущены на посадку в автобус.
- Соблюдайте дисциплину, не отставайте от группы.
- Следуйте указаниям гида и инструктора.
- Проявляйте уважение к другим участникам тура, не задерживать группу на маршруте.
- Запрещено самовольно покидать маршрут.
- Выполнять все требования по технике безопасности.
Необходимые документы:
- Оригиналы паспорта/свидетельства о рождении, мед. полис.
- Пенсионное удостоверение, студенческий билет. (в случае если в туре предоставляются скидки льготным категориям).
- Детям, которые едут в тур не в сопровождении родителей (с бабушками, дедушками и пр.), при заселении должны предоставить в гостиницу: заявление от руки от одного из родителей с приложенной копией первой страницей паспорта и страницей с отметкой регистрации.
- Обратите внимание! Ваши пожелания по размещению в номерах рядом, выбору раздельных или двуспальных кроватей, а также особому питанию принимаются во внимание при бронировании. Однако их выполнение зависит от конфигурации гостиницы, возможностей кафе и других факторов. Мы стараемся учитывать все запросы, но гарантировать их выполнение не можем. Просим отнестись к этому с пониманием.
Советы по туру:
- При возникновении любых вопросов или проблем не стесняйтесь обращаться к сопровождающему.
- Будьте готовы к возможным изменениям в маршруте или расписании, связанным с дорожной обстановкой или погодными условиями.
- Настройтесь на позитивное восприятие маршрута – это возможность познакомиться с новыми местами и получить незабываемые впечатления.
- Узнайте о местных обычаях и традициях – это поможет избежать недоразумений при общении с местными жителями и позволит глубже погрузиться в атмосферу посещаемых мест.
- Если планируется посещение религиозных объектов, соблюдайте соответствующий дресс-код и правила поведения.
- Если у вас есть особые потребности (диетические ограничения, проблемы со здоровьем, предпочтения в температурном режиме), заранее сообщите об этом организаторам тура.
- Если у вас имеются особые медицинские показания, ограничения по состоянию здоровья или хронические заболевания, пожалуйста, заранее сообщите об этом вашему агенту или организатору тура. Это позволит нам учесть ваши потребности и обеспечить максимально безопасные и комфортные условия путешествия.
- При бронировании тура обращайте внимание на заявленную в программе гостиницу. В случае форс-мажорных обстоятельств туроператор оставляет за собой право заменить место проживания, обеспечивая комфорт и безопасность туристов.
- Обращаем ваше внимание, что сохранность ваших личных вещей является вашей ответственностью. Туроператор не несет ответственности за утерю, порчу или кражу имущества, оставленного без присмотра в транспорте, гостинице, местах общественного пользования и во время экскурсионных программ.
- Рекомендуем: всегда держать при себе ценные вещи, документы и деньги. Не оставлять сумки, телефоны и другие личные вещи без присмотра. Использовать сейфы в гостиницах (при наличии) для хранения ценных предметов. Быть внимательными в местах большого скопления людей.
- Если у вас есть определённые ограничения по здоровью или особые требования, такие как необходимость использования лифта и проч., просьба уточнять эти моменты при бронировании тура.
Остановки:
- Санитарные остановки – каждые 3–5 часов в зависимости от трассы, местности и наличия инфраструктуры. Возможны дополнительные остановки по требованию.
- Остановки на питание – 3 раза в день, каждая длится около 1 часа (завтрак, обед и ужин).
- Технические остановки – возможны для заправки автобуса и проверки технического состояния.
- Поведение на остановках – возвращаться к автобусу строго ко времени, обозначенному гидом или водителем. В случае опоздания группа не обязана ждать.
- Личные вещи – при выходе из автобуса не оставлять ценные вещи без присмотра.
- Частные потребности – заранее уточнять ближайшие запланированные остановки у гида, если требуется дополнительный перерыв.
Что взять с собой:
Для автобусного проезда:
- Подушка под голову.
- Плед для комфорта.
- Удобная одежда и обувь для долгой поездки.
- Питьевая вода и лёгкий перекус.
- Пауэрбанк и USB-кабель для зарядки телефона.
- Аптечка для личного применения (лекарства, пластыри, средства от укачивания).
- Маска для сна и беруши (если поездка ночная).
Для экскурсий:
- Деньги на сувениры и личные расходы.
- Телефон, зарядное устройство, портативную зарядку, фотоаппарат.
- Удобная одежда и обувь по погоде.
- Зонт или дождевик (кроме зимнего периода).
- Карманный фонарик (при необходимости).
- Солнцезащитные очки и крем (в солнечные дни).
- Блокнот и ручку (если любите записывать впечатления).
Для купания (если предусмотрено):
- Полотенце.
- Купальник / плавки.
- Сланцы.
- Купальная шапочка (если требуется в бассейне).
- Средства для душа (шампунь, мыло).
Для посещения церквей и храмов:
Одежда, соответствующая дресс-коду:
- Женщинам: юбка ниже колена, закрытые плечи, платок или шарф для покрытия головы.
- Мужчинам: брюки, закрытая рубашка или футболка с коротким/длинным рукавом (без майки). Запрещены: шорты, короткие юбки, майки с глубоким вырезом.
- Свечи и пожертвования – при желании можно взять наличные деньги для покупки свечей или пожертвований.
- Совет: Перед поездкой уточните у организатора особенности маршрута, чтобы подготовиться к погодным условиям и длительности поездки.
Обычаи, традиции местности:
Одежда и внешний вид:
- В религиозных местах рекомендуется закрытая одежда (длинные юбки, брюки, закрытые плечи).
- В некоторых регионах не принято носить слишком откровенную одежду.
- Обувь может требоваться снимать перед входом в храмы, мечети.
- Приветствия и жесты:
- В разных культурах существуют свои формы приветствия (рукопожатие, поклон, поцелуи в щёку и т. д.).
- Не все жесты означают одинаковое в разных регионах.
- Поведение в общественных местах:
- Громкие разговоры и проявления эмоций могут считаться невежливыми в некоторых культурах.
- В транспорте и очередях важно соблюдать местные правила поведения.
- Курение и распитие алкоголя могут быть ограничены или запрещены в общественных местах.
- Посещение религиозных объектов:
- В храмы, мечети, церкви и монастыри входить следует с уважением: не шуметь, отключать телефон, соблюдать дресс-код.
- В некоторых местах женщинам необходимо покрывать голову.
- Фотосъемка может быть запрещена или ограничена.
- Традиции питания:
- В некоторых регионах приняты особые правила еды.
- Совет: перед поездкой изучите особенности региона, куда направляетесь, чтобы чувствовать себя уверенно и проявить уважение к местным жителям.
Связь в экстренных случаях:
В случае чрезвычайной ситуации во время активного тура важно знать, куда обращаться за помощью.
- Экстренные службы (единый номер) – 112. Работает даже при отсутствии SIM-карты и мобильной сети, соединяет с ближайшей спасательной службой.
- По вопросам тура: гид/инструктор (уточните номер перед выездом).
- Медицинская помощь: скорая помощь – 103.
- Связь с родственниками: сообщите близким заранее, что связь на маршруте может быть нестабильной. В местах с плохой связью лучше отправлять SMS или голосовые сообщения – они доходят быстрее. Зарядите телефон и возьмите пауэрбанк.
Ответственность родителей за несовершеннолетних:
Ответственность за несовершеннолетних несут сопровождающие лица. Самостоятельное передвижение без сопровождения взрослых разрешено с 18 лет. На территории Российской Федерации нотариальная доверенность для передвижения несовершеннолетних не требуется.
Ограничение по провозу багажа:
Ручная кладь не должна мешать передвижению других пассажиров. Ее габариты не должны превышать 60×40×20 см, а вес — не более 30 кг. В багажное отделение принимаются до двух мест багажа размером не более 100×50×30 см. Багаж должен быть надежно упакован. Компания не несет ответственности за его сохранность. Погрузка и выгрузка багажа осуществляется пассажирами самостоятельно.
При каком количестве человек состоится тур:
Тур состоится при наборе минимального количества участников, необходимого для выбранного маршрута.
В случае недобора группы:
- Туроператор уведомит туристов заранее о возможной отмене и предложит альтернативную дату или маршрут.
- При отмене тура по причине недобора группы стоимость возвращается в полном объёме. Рекомендуем бронировать тур заранее, чтобы гарантировать его проведение.
Право компании менять места, в случае замены автобуса:
В целях обеспечения безопасности и комфорта туристов туроператор оставляет за собой право заменить автобус в любой момент, если это необходимо. Возможна замена микроавтобуса на большой автобус и наоборот, что может повлечь за собой перераспределение мест без дополнительной компенсации. Туроператор делает всё возможное для обеспечения удобства участников, однако окончательное распределение мест остаётся за организаторами тура.
Замена объектов на равноценные:
Туроператор оставляет за собой право:
- Изменять порядок предоставления услуг без уменьшения их объёма.
- Заменять заявленные объекты на равноценные, если изначально запланированные места становятся недоступными по причинам, не зависящим от организаторов (погодные условия, ремонт, ограничение доступа, форс-мажор и т. д.).
- Корректировать маршрут в целях обеспечения безопасности и удобства группы. Все изменения в программе тура принимаются с учетом интересов туристов, и компания гарантирует предоставление аналогичных по значимости и качеству объектов и услуг.
Перевозка животных:
Перевозка животных в туристическом автобусе запрещена по следующим причинам:
- Возможные аллергические реакции у пассажиров.
- Соблюдение тишины и комфорта для всех участников тура.
- Поддержание чистоты и санитарных норм в транспорте.
- Исключение стрессовых ситуаций для животных при длительных переездах.
Персональная ответственность:
Каждый турист несет персональную ответственность за:
- Соблюдение законодательства РФ во время тура.
- Выполнение правил, установленных перевозчиками, органами власти, туроператором и экскурсоводом.
- Сохранность личных вещей (организатор не несет ответственности за утерянные или оставленные предметы).
- Соблюдение норм поведения в общественных местах, в транспорте, на природных объектах и в культурных учреждениях.
- Нанесение ущерба третьим лицам или имуществу, включая штрафы, материальный и моральный ущерб, который турист возмещает за свой счёт.
- Соблюдение техники безопасности на активных маршрутах (в случае несоблюдения рекомендаций гида ответственность за возможные последствия ложится на туриста). Несоблюдение данных требований может повлечь за собой административную или иную ответственность в соответствии с законодательством РФ.
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Возможны ли изменения в программе?
Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу с сохранением объема обслуживания.
Время прибытия является ориентировочным. Зависит от дорожной ситуации и ситуаций, которые прямо или косвенно могут повлиять на время прибытия.
Оператор оставляет за собой право заменить гостиницу на аналогичную либо выше уровнем.
Все пожелания по размещению (вид из окна, этаж, расположение номеров и др.) учитываются при бронировании, но не гарантируются и зависят от возможностей гостиницы на момент заселения.
Включена ли страховка в стоимость тура?
В стоимость тура включена страховка по проезду в автобусе.
Что ещё важно знать?
С 1 марта 2026 года вступили в силу новые Правила предоставления гостиничных услуг (Постановление Правительства РФ № 1912 от 27.11.2025). Основное изменение: Требуется согласие обоих родителей (или законных представителей) на заселение несовершеннолетних детей в отели и другие средства размещения. Без этих документов заселение невозможно! Рекомендуем заранее оформить согласия и сообщить менеджеру при бронировании.
Информация о транспорте:
- 11:00 - г. Пермь, ул. Ленина, 53, ДрамТеатр со стороны ул. Петропавловская.
- 11:10 - ост. Сосновый бор (по ул. Якутская).
- 11:15 - м-н Закамск, ост. Лядова.
- 11.40 - г. Краснокамск, ост. Фабрика Гознак.
- 11:45 - ост. Отворот на Майский.
- 12:00 - Нытвенский отворот.
- 12:45 – Отворот на Менделеево.
- 13:00 – Карагай, ул. Ленина, 1 (кафе).
- 14:30 (МСК) - г. Омутнинск, ул. Дорожная, 10 (гостиница Дорожная).
- 19:00 (МСК) – г. Киров, Железнодорожный вокзал.
Можно ли в тур с детьми?
Возрастных ограничений для тура нет, однако, переезды длительные, необходимо учитывать возможности.