6 день

Локации в лапландском стиле. Остановка у озера Имандра. Экскурсия по Кировску. Музейный центр «Апатит»

Завтрак в гостинице.

09:00 Выезд на экскурсионную программу.

09:45 Прибытие на локации в лапландском стиле, знакомство с территорией.

Прогулка по территории парка, знакомство с хасками. С ними можно и нужно знакомиться, обнимать, кормить, фотографироваться.

По лесной местности и заросшей тропе мы пойдем в гости к северным оленям — здесь их более 15! Покормим их ягелем, узнаем, как они живут, понаблюдаем за ними в их природной среде обитания.

Послушаем легенды и историю народов Севера — саамов в чуме с шаманом. Мы расположимся в чуме у огня. Шаман расскажет нам историю саамов, поиграет на бубне, проведет ритуал загадывания желаний, а также угостит северным бульоном на оленине и диким чаем.

Саамские игры в национальной одежде — северное многоборье (метание деревянных топоров; северный футбол; перетягивание палки — игра продолжается до тех пор, пока первый игрок продолжает держать палку в руках), фотографирование в национальных костюмах.

Мастер-класс «Таинственные символы» — преподаватель в образе северной шаманки расскажет историю возникновения загадочных рисунков, превратившихся в обереги, как появился рунический стан. Вас ждет увлекательная сказка о волшебстве шаманских предсказаний. Включает: изготовление обережной руны и обрядовая деятельность по зарядке руны энергиями семи стихий, фотографии на ваше оборудование, чайный дом с горячим чаем и печеньками.

В свободное время в парке можно заранее заказать доп. услуги:

Обед (2000 руб. /чел., комплектный). Сафари на квадроциклах 30 минут (6500 руб. /чел.). Поездка на хасках — нартах (6500 руб. /чел.).

13:00 Выезд в Кировск, Хибины.

Дорога в город Кировск, горы Хибины — одни из старейших гор на земле. По пути мы остановимся у озера Имандра и увидим прекрасную природу Кольского полуострова. Кировск известен как «горнолыжная столица Хибин», он назван в честь Сергея Кирова и расположен на берегу озера Большой Вудъявр. Город обладает центром горнолыжного отдыха и развитой инфраструктурой, а также известен благодаря уникальным сувенирам и природным достопримечательностям.

Остановка у озера Имандра — крупнейшего в Мурманской области и 14 в России по площади водного зеркала.

16:00-17:00 Экскурсия по Кировску.

17:00 Посещение Музейного центра «Апатит» — современного частного музея. Интерактивные зоны, все минералы Мурманской области. 8 залов основной экспозиции с мультимедийными инсталляциями, выставочное пространство, тематическая экспозиция «Быт и нравы Российской империи», а также мультимедийная экспозиция на 7 этажах часовой башни «Путешествие из недр Земли в атмосферу».

18:00 Ориентировочное время выезда в Пермь.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160