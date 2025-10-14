Хибины - Белое море
Начало: Мурманская область, Апатиты
7 фев в 10:00
190 000 ₽ за человека
Саамские каникулы. Снегоходно-этнический тур
Начало: Мурманская область, Апатиты
16 янв в 10:00
23 янв в 10:00
120 000 ₽ за человека
Сплав на катамаранах по реке Умбе
Начало: Мурманская область, Апатиты
14 июн в 10:00
21 июн в 10:00
38 200 ₽ за человека
