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полярный день, еда, море, ландшафт, киты, люди и даже лавочки с подогревом)) Экскурсии очень содержательные, насыщенные и разнообразные. Единственное, хотелось в последний день выезд в саамскую деревню дополнить треккингом, немного не хватило привычной длительности экскурсий. Нас сопровождал очень позитивный, с ч/ю и очень интересный гид Олег, с не менее замечательными водителями. За 4 дня произошла полная перезагрузка! Очень советую этот тур! Наша страна по истине самобытна и необъятна!