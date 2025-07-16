Новогоднее путешествие в Карелию и на Кольский полуостров из Санкт-Петербурга
Начало: Санкт-Петербург
«Погрузитесь в захватывающее новогоднее путешествие по Карелии и Кольскому полуострову, где вас ждет магия северного сияния, завораживающие пейзажи и культурные сокровища»
31 дек в 10:00
от 86 550 ₽ за человека
От Белого до Баренцева моря. Новый год на Кольском
Начало: Г. Мурманск
«Проведите незабываемые 4 дня на Кольском полуострове и отпразднуйте Новый год в окружении снежных Хибин»
30 дек в 10:00
159 800 ₽ за человека
Новогоднее путешествие в Мурманск
Начало: Мурманск
«С 19:30 подготовка к встрече Нового года»
29 дек в 10:00
от 31 400 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ООльга16 июля 2025Слышно далеко, внимательный профессиональный, хороший организатор.
- ААнтон15 июля 2025Все очень понравилось. Интересный и грамотно выстроенный тур. Отдельная благодарность гиду Василию за очень интересные рассказы в процессе экскурсий и переездов. Узнал для себя много нового!
- ССветлана15 июля 2025Очень понравилась поездка в Архангельск: насыщенная программа, комфортные условия проживания, замечательный сопровождающий гид Рудина Светлана. Даже плохая погода не помешала насладиться отдыхом и зарядиться яркими впечатлениями.
- ИИрина13 июля 2025Все было хорошо, только группу в телеграмм с гидом создали прям в последний момент и время и точку сбора обозначили
- ССветлана18 июня 2025Замечательные и разнообразные по впечатлениям 4 дня на далёкой от Москвы земле. Все, с чем сталкиваешься там- все впервые. Природа,
- ККристина18 июня 2025Тур очень хорошо организован, все четко по времени, локации выбраны самые потрясающие, питание очень вкусное и качественное, автобусы удобные, учтены
Ответы на вопросы от путешественников по Апатиты в категории «Новогодние туры 2025»
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Сколько стоит тур в Апатиты в июле 2025
Сейчас в Апатиты в категории "Новогодние туры 2025" можно забронировать 3 тура от 31 400 до 159 800. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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