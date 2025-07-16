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Туры на новогодние праздники 2025 в Апатиты

Найдено 3 тура в категории «Новогодние туры 2025» в Апатиты, цены от 31 400 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Новогоднее путешествие в Карелию и на Кольский полуостров из Санкт-Петербурга
На автобусе
7 дней
3 отзыва
Новогоднее путешествие в Карелию и на Кольский полуостров из Санкт-Петербурга
Начало: Санкт-Петербург
«Погрузитесь в захватывающее новогоднее путешествие по Карелии и Кольскому полуострову, где вас ждет магия северного сияния, завораживающие пейзажи и культурные сокровища»
31 дек в 10:00
от 86 550 ₽ за человека
От Белого до Баренцева моря. Новый год на Кольском
На автобусе
4 дня
3 отзыва
От Белого до Баренцева моря. Новый год на Кольском
Начало: Г. Мурманск
«Проведите незабываемые 4 дня на Кольском полуострове и отпразднуйте Новый год в окружении снежных Хибин»
30 дек в 10:00
159 800 ₽ за человека
Новогоднее путешествие в Мурманск
На автобусе
4 дня
3 отзыва
Новогоднее путешествие в Мурманск
Начало: Мурманск
«С 19:30 подготовка к встрече Нового года»
29 дек в 10:00
от 31 400 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

  • О
    Ольга
    16 июля 2025
    Новогоднее путешествие в Мурманск
    Слышно далеко, внимательный профессиональный, хороший организатор.
  • А
    Антон
    15 июля 2025
    Новогоднее путешествие в Мурманск
    Все очень понравилось. Интересный и грамотно выстроенный тур. Отдельная благодарность гиду Василию за очень интересные рассказы в процессе экскурсий и переездов. Узнал для себя много нового!
  • С
    Светлана
    15 июля 2025
    Новогоднее путешествие в Мурманск
    Очень понравилась поездка в Архангельск: насыщенная программа, комфортные условия проживания, замечательный сопровождающий гид Рудина Светлана. Даже плохая погода не помешала насладиться отдыхом и зарядиться яркими впечатлениями.
  • И
    Ирина
    13 июля 2025
    От Белого до Баренцева моря. Новый год на Кольском
    Все было хорошо, только группу в телеграмм с гидом создали прям в последний момент и время и точку сбора обозначили
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    тоже прям поздно, этот момент немного напряг, т. к нужно было спланировать, успеваем мы на завтрак, не успеваем, сколько добираться до точки сбора и т. д. Наверняка эта информация стандартная и предоставить её туристам можно было и раньше. В остальном вопросов нет, все хорошо.

  • С
    Светлана
    18 июня 2025
    От Белого до Баренцева моря. Новый год на Кольском
    Замечательные и разнообразные по впечатлениям 4 дня на далёкой от Москвы земле. Все, с чем сталкиваешься там- все впервые. Природа,
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    полярный день, еда, море, ландшафт, киты, люди и даже лавочки с подогревом)) Экскурсии очень содержательные, насыщенные и разнообразные. Единственное, хотелось в последний день выезд в саамскую деревню дополнить треккингом, немного не хватило привычной длительности экскурсий. Нас сопровождал очень позитивный, с ч/ю и очень интересный гид Олег, с не менее замечательными водителями. За 4 дня произошла полная перезагрузка! Очень советую этот тур! Наша страна по истине самобытна и необъятна!

  • К
    Кристина
    18 июня 2025
    От Белого до Баренцева моря. Новый год на Кольском
    Тур очень хорошо организован, все четко по времени, локации выбраны самые потрясающие, питание очень вкусное и качественное, автобусы удобные, учтены
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    все пожелания туристов, любые нюансы решаются быстро! За гида Олега отдельное спасибо! Очень позитивный, отзывчивый! Было интересно его слушать, ни разу не заскучала! Я очень довольна! Спасибо всем причастным! Конечно, буду пользоваться вашими услугами и далее.

    Тур очень хорошо организован, все четко по времени, локации выбраны самые потрясающие, питание очень вкусное и

Ответы на вопросы от путешественников по Апатиты в категории «Новогодние туры 2025»

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  3. Новогоднее путешествие в Мурманск
Сколько стоит тур в Апатиты в июле 2025
Сейчас в Апатиты в категории "Новогодние туры 2025" можно забронировать 3 тура от 31 400 до 159 800. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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