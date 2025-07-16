читать дальше

которых мы кушали, были великолепными. Особенно запомнился первый ужин в Террасе и ужин в Териберке. Сама организация тура хорошая. Единственное, что очень волновало, это то, что если Териберку закроют, мы в нее не сможем попасть, так как меня дни местами (достопримечательности) нельзя. Нам повезло, в Териберку мы попали. А вот с северным сиянием не фартануло(Выезжали на охоту дважды, но небо было облачное. Есть повод вернуться) На 3 день - обзорную экскурсию, я не осталась, так как в этот день улетала, поэтому все достопримечательности именно Мурманска в свой первый день прошла ногами.