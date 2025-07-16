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Главные экскурсионные места в Апатиты

Найдено 5 туров в категории «Популярные места» в Апатиты, цены от 31 400 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Новогоднее путешествие в Карелию и на Кольский полуостров из Санкт-Петербурга
На автобусе
7 дней
3 отзыва
Новогоднее путешествие в Карелию и на Кольский полуостров из Санкт-Петербурга
Начало: Санкт-Петербург
31 дек в 10:00
от 86 550 ₽ за человека
За китами под яркие огни. Полное погружение на Кольском
4 дня
3 отзыва
За китами под яркие огни. Полное погружение на Кольском
Начало: Мурманск
15 янв в 10:00
22 янв в 10:00
от 64 700 ₽ за человека
Сияние Севера. Зимний тур на Кольский полуостров
На автобусе
4 дня
3 отзыва
Сияние Севера. Зимний тур на Кольский полуостров
Начало: Мурманск
15 янв в 10:00
22 янв в 10:00
от 59 900 ₽ за человека
Новогоднее путешествие в Мурманск
На автобусе
4 дня
3 отзыва
Новогоднее путешествие в Мурманск
Начало: Мурманск
29 дек в 10:00
от 31 400 ₽ за человека
Удивительный Кольский: Сейдозеро, полуостров Средний и Териберка
10 дней
Удивительный Кольский: Сейдозеро, полуостров Средний и Териберка
Взойти на вершину Каскаснюнчорр, отправиться на морскую рыбалку и полюбоваться Ловозерской тундрой
Начало: Апатиты (аэропорт, ж. - д. вокзал или другая локац...
8 авг в 14:00
202 400 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

  • О
    Ольга
    16 июля 2025
    Новогоднее путешествие в Мурманск
    Слышно далеко, внимательный профессиональный, хороший организатор.
  • А
    Антон
    15 июля 2025
    Новогоднее путешествие в Мурманск
    Все очень понравилось. Интересный и грамотно выстроенный тур. Отдельная благодарность гиду Василию за очень интересные рассказы в процессе экскурсий и переездов. Узнал для себя много нового!
  • С
    Светлана
    15 июля 2025
    Новогоднее путешествие в Мурманск
    Очень понравилась поездка в Архангельск: насыщенная программа, комфортные условия проживания, замечательный сопровождающий гид Рудина Светлана. Даже плохая погода не помешала насладиться отдыхом и зарядиться яркими впечатлениями.
  • Е
    Елена
    7 апреля 2025
    За китами под яркие огни. Полное погружение на Кольском
    Короткое, но очень насыщенное событиями путешествие. Погода, конечно, была не на нашей стороне: густая облачность не позволила нам наблюдать северное
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    сияние, да и панорама Мурманска со смотровой площадки была скрыта белой пеленой. Но вот суровой красотой тундры и неспешной морской прогулкой мы насладились сполна. Китов мы не нашли, но видели тюленей и сразу четырёх лисиц. Снежная деревня в Кировске - это фантастика! Общение с животными в саамской общине - просто восторг! Несмотря на то, что увидеть удалось не всё, путешествие нам очень понравилось!

    Короткое, но очень насыщенное событиями путешествие. Погода, конечно, была не на нашей стороне: густая облачность неКороткое, но очень насыщенное событиями путешествие. Погода, конечно, была не на нашей стороне: густая облачность неКороткое, но очень насыщенное событиями путешествие. Погода, конечно, была не на нашей стороне: густая облачность неКороткое, но очень насыщенное событиями путешествие. Погода, конечно, была не на нашей стороне: густая облачность неКороткое, но очень насыщенное событиями путешествие. Погода, конечно, была не на нашей стороне: густая облачность неКороткое, но очень насыщенное событиями путешествие. Погода, конечно, была не на нашей стороне: густая облачность неКороткое, но очень насыщенное событиями путешествие. Погода, конечно, была не на нашей стороне: густая облачность неКороткое, но очень насыщенное событиями путешествие. Погода, конечно, была не на нашей стороне: густая облачность неКороткое, но очень насыщенное событиями путешествие. Погода, конечно, была не на нашей стороне: густая облачность не
  • Н
    Надежда
    1 апреля 2025
    За китами под яркие огни. Полное погружение на Кольском
    Огромное спасибо за интересный Тур на Кольский!! Красивая необычная природа, грамотный гид, снежная деревня, ледокол "Ленин"… Этнопарк - просто чудо!
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    Олени, упряжки, хаски, стрельба из лука. Максим (к сожалению не знаю фамилии), который вел экскурсию, с такой любовью говорил о саамах, их культуре, столько интересной информации!!! И, конечно, северное сияние - это природное чудо, которое нам удалось увидеть и сделать фото. Жаль, что из-за погоды мы не попали в Териберку. Но, думаю, что это поправимо. Большинство стремятся на "Таити". Посмотрите вокруг: сколько интересного, прекрасного у нас!

    Огромное спасибо за интересный Тур на Кольский!! Красивая необычная природа, грамотный гид, снежная деревня, ледокол &quot;Ленин&quot;…Огромное спасибо за интересный Тур на Кольский!! Красивая необычная природа, грамотный гид, снежная деревня, ледокол &quot;Ленин&quot;…Огромное спасибо за интересный Тур на Кольский!! Красивая необычная природа, грамотный гид, снежная деревня, ледокол &quot;Ленин&quot;…Огромное спасибо за интересный Тур на Кольский!! Красивая необычная природа, грамотный гид, снежная деревня, ледокол &quot;Ленин&quot;…Огромное спасибо за интересный Тур на Кольский!! Красивая необычная природа, грамотный гид, снежная деревня, ледокол &quot;Ленин&quot;…
  • А
    Анна
    18 марта 2025
    Сияние Севера. Зимний тур на Кольский полуостров
    Добрый день, спасибо большое за организацию тура, всё очень понравилось 👍
  • Е
    Екатерина
    12 марта 2025
    Сияние Севера. Зимний тур на Кольский полуостров
    Тур очень понравился, повезло с гидом Екатериной, она профи, до сих пор скучаем по Мурманску
    Тур очень понравился, повезло с гидом Екатериной, она профи, до сих пор скучаем по МурманскуТур очень понравился, повезло с гидом Екатериной, она профи, до сих пор скучаем по Мурманску
  • А
    Анна
    25 февраля 2025
    За китами под яркие огни. Полное погружение на Кольском
    Тур понравился! Самое главное, что посетили — Териберка, Хибины, Этническая деревня, Таинственный лес и снежная деревня. Что хочется отметить, места, в
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    которых мы кушали, были великолепными. Особенно запомнился первый ужин в Террасе и ужин в Териберке. Сама организация тура хорошая. Единственное, что очень волновало, это то, что если Териберку закроют, мы в нее не сможем попасть, так как меня дни местами (достопримечательности) нельзя. Нам повезло, в Териберку мы попали. А вот с северным сиянием не фартануло(Выезжали на охоту дважды, но небо было облачное. Есть повод вернуться) На 3 день - обзорную экскурсию, я не осталась, так как в этот день улетала, поэтому все достопримечательности именно Мурманска в свой первый день прошла ногами.

  • А
    Александра
    18 февраля 2025
    Сияние Севера. Зимний тур на Кольский полуостров
    Добрый день! Мы очень довольны! Насыщенная, интересная яркая программа. Транспорт очень комфортный, несмотря на снегопад, ни разу нигде не застряли, не замёрзли, в дороге было комфортно.
    Добрый день! Мы очень довольны! Насыщенная, интересная яркая программа. Транспорт очень комфортный, несмотря на снегопад, ниДобрый день! Мы очень довольны! Насыщенная, интересная яркая программа. Транспорт очень комфортный, несмотря на снегопад, ниДобрый день! Мы очень довольны! Насыщенная, интересная яркая программа. Транспорт очень комфортный, несмотря на снегопад, ниДобрый день! Мы очень довольны! Насыщенная, интересная яркая программа. Транспорт очень комфортный, несмотря на снегопад, ниДобрый день! Мы очень довольны! Насыщенная, интересная яркая программа. Транспорт очень комфортный, несмотря на снегопад, ниДобрый день! Мы очень довольны! Насыщенная, интересная яркая программа. Транспорт очень комфортный, несмотря на снегопад, ниДобрый день! Мы очень довольны! Насыщенная, интересная яркая программа. Транспорт очень комфортный, несмотря на снегопад, ни

Ответы на вопросы от путешественников по Апатиты в категории «Популярные места»

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  1. Новогоднее путешествие в Карелию и на Кольский полуостров из Санкт-Петербурга
  2. За китами под яркие огни. Полное погружение на Кольском
  3. Сияние Севера. Зимний тур на Кольский полуостров
  4. Новогоднее путешествие в Мурманск
  5. Удивительный Кольский: Сейдозеро, полуостров Средний и Териберка
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