Новогоднее путешествие в Карелию и на Кольский полуостров из Санкт-Петербурга
Начало: Санкт-Петербург
31 дек в 10:00
от 86 550 ₽ за человека
За китами под яркие огни. Полное погружение на Кольском
Начало: Мурманск
15 янв в 10:00
22 янв в 10:00
от 64 700 ₽ за человека
Сияние Севера. Зимний тур на Кольский полуостров
Начало: Мурманск
15 янв в 10:00
22 янв в 10:00
от 59 900 ₽ за человека
Новогоднее путешествие в Мурманск
Начало: Мурманск
29 дек в 10:00
от 31 400 ₽ за человека
Удивительный Кольский: Сейдозеро, полуостров Средний и Териберка
Взойти на вершину Каскаснюнчорр, отправиться на морскую рыбалку и полюбоваться Ловозерской тундрой
Начало: Апатиты (аэропорт, ж. - д. вокзал или другая локац...
8 авг в 14:00
202 400 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ООльга16 июля 2025Слышно далеко, внимательный профессиональный, хороший организатор.
- ААнтон15 июля 2025Все очень понравилось. Интересный и грамотно выстроенный тур. Отдельная благодарность гиду Василию за очень интересные рассказы в процессе экскурсий и переездов. Узнал для себя много нового!
- ССветлана15 июля 2025Очень понравилась поездка в Архангельск: насыщенная программа, комфортные условия проживания, замечательный сопровождающий гид Рудина Светлана. Даже плохая погода не помешала насладиться отдыхом и зарядиться яркими впечатлениями.
- ЕЕлена7 апреля 2025Короткое, но очень насыщенное событиями путешествие. Погода, конечно, была не на нашей стороне: густая облачность не позволила нам наблюдать северное
- ННадежда1 апреля 2025Огромное спасибо за интересный Тур на Кольский!! Красивая необычная природа, грамотный гид, снежная деревня, ледокол "Ленин"… Этнопарк - просто чудо!
- ААнна18 марта 2025Добрый день, спасибо большое за организацию тура, всё очень понравилось 👍
- ЕЕкатерина12 марта 2025Тур очень понравился, повезло с гидом Екатериной, она профи, до сих пор скучаем по Мурманску
- ААнна25 февраля 2025Тур понравился! Самое главное, что посетили — Териберка, Хибины, Этническая деревня, Таинственный лес и снежная деревня. Что хочется отметить, места, в
- ААлександра18 февраля 2025Добрый день! Мы очень довольны! Насыщенная, интересная яркая программа. Транспорт очень комфортный, несмотря на снегопад, ни разу нигде не застряли, не замёрзли, в дороге было комфортно.
Ответы на вопросы от путешественников по Апатиты в категории «Популярные места»
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