Полное погружение на Кольском: за китами под яркие огни Авроры
Начало: Мурманск
«Морская прогулка в поисках чудес»
2 окт в 10:00
9 окт в 10:00
от 64 700 ₽ за человека
Хибины - Белое море
Начало: Мурманская область, Апатиты
7 фев в 10:00
186 000 ₽ за человека
За китами под яркие огни. Полное погружение на Кольском
Начало: Мурманск
«Морская прогулка в поисках чудес»
15 янв в 10:00
22 янв в 10:00
от 64 700 ₽ за человека
Сплав на катамаранах по реке Умбе
Начало: Мурманская область, Апатиты
3 авг в 10:00
10 авг в 10:00
38 200 ₽ за человека
Умба и Белое море. Сплав
Начало: Г. Апатиты
11 авг в 10:00
18 авг в 10:00
от 29 000 ₽ за человека
Сплав по реке Умба с выходом в Белое море
Уникальный маршрут по реке Умба на Кольском полуострове. Насладитесь природой, вдали от городов и населенных пунктов
Начало: Г. Апатиты
«Вы можете провести его на свое усмотрение: можно отправиться изучать остров: пешком по суше или на катамаранах по воде»
3 авг в 10:00
от 27 600 ₽ за человека
Удивительный Кольский: Сейдозеро, полуостров Средний и Териберка
Взойти на вершину Каскаснюнчорр, отправиться на морскую рыбалку и полюбоваться Ловозерской тундрой
Начало: Апатиты (аэропорт, ж. - д. вокзал или другая локац...
«Вас ждёт переправа на катере до турбазы, которая находится в очень живописном месте»
8 авг в 14:00
202 400 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ННаталья19 июля 2025Организация тура замечательная, интересно и увлекательно для всех полов и возрастов, по уровню сложности также. Проживание комфортное, поддержка всегда на связи, непредвиденные трудности оперативно решаются. Гидам отдельный низкий поклон!
- ГГалина16 июля 2025Организаторы тура постарались, чтобы всё было хорошо и за это большое спасибо.
- ССобенина22 июня 2025Хотелось бы отдельно сказать большое спасибо нашему организатору. Всё чётко, понятно, доступно, доходчиво объяснялось: что? где? когда?
- ЕЕлена7 апреля 2025Короткое, но очень насыщенное событиями путешествие. Погода, конечно, была не на нашей стороне: густая облачность не позволила нам наблюдать северное
- ННадежда1 апреля 2025Огромное спасибо за интересный Тур на Кольский!! Красивая необычная природа, грамотный гид, снежная деревня, ледокол "Ленин"… Этнопарк - просто чудо!
- ААнна25 февраля 2025Тур понравился! Самое главное, что посетили — Териберка, Хибины, Этническая деревня, Таинственный лес и снежная деревня. Что хочется отметить, места, в
- ГГеоргий25 декабря 2024Приятно было выбраться из «тепличных» условий и попасть в более жёсткий климат. Само устройство тура понравилось. Несколько дней были весьма
- ЕЕлена18 декабря 2024Тур очень понравился! Полярная ночь оказалась не такой уж и ночью, так что успели всё посмотреть. Правда, северное сияние было совсем слабеньким.
- РРуслан22 ноября 2024Поездка прошла прекрасно! Очень понравились приветливые и компетентные гиды. Сама программа тура хоть и не в состоянии охватить всё, но разнообразна - тут и общение с животными, и природные красоты, и выдающиеся человеческие изобретения и памятники. Круто.
Ответы на вопросы от путешественников по Апатиты в категории «Водные развлечения»
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Сколько стоит тур в Апатиты в июле 2025
Сейчас в Апатиты в категории "Водные развлечения" можно забронировать 7 авторских туров от 27 600 до 202 400. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Водные туры в Апатиты на водном транспорте. Интересные обзорные туры для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь 2025