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Туры по воде в Апатиты

Найдено 7 туров в категории «Водные развлечения» в Апатиты, цены от 27 600 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Полное погружение на Кольском: за китами под яркие огни Авроры
4 дня
3 отзыва
Полное погружение на Кольском: за китами под яркие огни Авроры
Начало: Мурманск
«Морская прогулка в поисках чудес»
2 окт в 10:00
9 окт в 10:00
от 64 700 ₽ за человека
Хибины - Белое море
На снегоходах
6 дней
3 отзыва
Хибины - Белое море
Начало: Мурманская область, Апатиты
7 фев в 10:00
186 000 ₽ за человека
За китами под яркие огни. Полное погружение на Кольском
4 дня
3 отзыва
За китами под яркие огни. Полное погружение на Кольском
Начало: Мурманск
«Морская прогулка в поисках чудес»
15 янв в 10:00
22 янв в 10:00
от 64 700 ₽ за человека
Сплав на катамаранах по реке Умбе
7 дней
3 отзыва
Сплав на катамаранах по реке Умбе
Начало: Мурманская область, Апатиты
3 авг в 10:00
10 авг в 10:00
38 200 ₽ за человека
Умба и Белое море. Сплав
7 дней
3 отзыва
Умба и Белое море. Сплав
Начало: Г. Апатиты
11 авг в 10:00
18 авг в 10:00
от 29 000 ₽ за человека
Сплав по реке Умба с выходом в Белое море
7 дней
3 отзыва
Сплав по реке Умба с выходом в Белое море
Уникальный маршрут по реке Умба на Кольском полуострове. Насладитесь природой, вдали от городов и населенных пунктов
Начало: Г. Апатиты
«Вы можете провести его на свое усмотрение: можно отправиться изучать остров: пешком по суше или на катамаранах по воде»
3 авг в 10:00
от 27 600 ₽ за человека
Удивительный Кольский: Сейдозеро, полуостров Средний и Териберка
10 дней
Удивительный Кольский: Сейдозеро, полуостров Средний и Териберка
Взойти на вершину Каскаснюнчорр, отправиться на морскую рыбалку и полюбоваться Ловозерской тундрой
Начало: Апатиты (аэропорт, ж. - д. вокзал или другая локац...
«Вас ждёт переправа на катере до турбазы, которая находится в очень живописном месте»
8 авг в 14:00
202 400 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

  • Н
    Наталья
    19 июля 2025
    Сплав на катамаранах по реке Умбе
    Организация тура замечательная, интересно и увлекательно для всех полов и возрастов, по уровню сложности также. Проживание комфортное, поддержка всегда на связи, непредвиденные трудности оперативно решаются. Гидам отдельный низкий поклон!
    Организация тура замечательная, интересно и увлекательно для всех полов и возрастов, по уровню сложности также. ПроживаниеОрганизация тура замечательная, интересно и увлекательно для всех полов и возрастов, по уровню сложности также. ПроживаниеОрганизация тура замечательная, интересно и увлекательно для всех полов и возрастов, по уровню сложности также. ПроживаниеОрганизация тура замечательная, интересно и увлекательно для всех полов и возрастов, по уровню сложности также. ПроживаниеОрганизация тура замечательная, интересно и увлекательно для всех полов и возрастов, по уровню сложности также. ПроживаниеОрганизация тура замечательная, интересно и увлекательно для всех полов и возрастов, по уровню сложности также. ПроживаниеОрганизация тура замечательная, интересно и увлекательно для всех полов и возрастов, по уровню сложности также. ПроживаниеОрганизация тура замечательная, интересно и увлекательно для всех полов и возрастов, по уровню сложности также. ПроживаниеОрганизация тура замечательная, интересно и увлекательно для всех полов и возрастов, по уровню сложности также. ПроживаниеОрганизация тура замечательная, интересно и увлекательно для всех полов и возрастов, по уровню сложности также. Проживание
  • Г
    Галина
    16 июля 2025
    Сплав на катамаранах по реке Умбе
    Организаторы тура постарались, чтобы всё было хорошо и за это большое спасибо.
  • С
    Собенина
    22 июня 2025
    Сплав на катамаранах по реке Умбе
    Хотелось бы отдельно сказать большое спасибо нашему организатору. Всё чётко, понятно, доступно, доходчиво объяснялось: что? где? когда?
    Хотелось бы отдельно сказать большое спасибо нашему организатору. Всё чётко, понятно, доступно, доходчиво объяснялось: что? где? когда?Хотелось бы отдельно сказать большое спасибо нашему организатору. Всё чётко, понятно, доступно, доходчиво объяснялось: что? где? когда?Хотелось бы отдельно сказать большое спасибо нашему организатору. Всё чётко, понятно, доступно, доходчиво объяснялось: что? где? когда?Хотелось бы отдельно сказать большое спасибо нашему организатору. Всё чётко, понятно, доступно, доходчиво объяснялось: что? где? когда?Хотелось бы отдельно сказать большое спасибо нашему организатору. Всё чётко, понятно, доступно, доходчиво объяснялось: что? где? когда?Хотелось бы отдельно сказать большое спасибо нашему организатору. Всё чётко, понятно, доступно, доходчиво объяснялось: что? где? когда?
  • Е
    Елена
    7 апреля 2025
    За китами под яркие огни. Полное погружение на Кольском
    Короткое, но очень насыщенное событиями путешествие. Погода, конечно, была не на нашей стороне: густая облачность не позволила нам наблюдать северное
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    сияние, да и панорама Мурманска со смотровой площадки была скрыта белой пеленой. Но вот суровой красотой тундры и неспешной морской прогулкой мы насладились сполна. Китов мы не нашли, но видели тюленей и сразу четырёх лисиц. Снежная деревня в Кировске - это фантастика! Общение с животными в саамской общине - просто восторг! Несмотря на то, что увидеть удалось не всё, путешествие нам очень понравилось!

    Короткое, но очень насыщенное событиями путешествие. Погода, конечно, была не на нашей стороне: густая облачность неКороткое, но очень насыщенное событиями путешествие. Погода, конечно, была не на нашей стороне: густая облачность неКороткое, но очень насыщенное событиями путешествие. Погода, конечно, была не на нашей стороне: густая облачность неКороткое, но очень насыщенное событиями путешествие. Погода, конечно, была не на нашей стороне: густая облачность неКороткое, но очень насыщенное событиями путешествие. Погода, конечно, была не на нашей стороне: густая облачность неКороткое, но очень насыщенное событиями путешествие. Погода, конечно, была не на нашей стороне: густая облачность неКороткое, но очень насыщенное событиями путешествие. Погода, конечно, была не на нашей стороне: густая облачность неКороткое, но очень насыщенное событиями путешествие. Погода, конечно, была не на нашей стороне: густая облачность неКороткое, но очень насыщенное событиями путешествие. Погода, конечно, была не на нашей стороне: густая облачность не
  • Н
    Надежда
    1 апреля 2025
    За китами под яркие огни. Полное погружение на Кольском
    Огромное спасибо за интересный Тур на Кольский!! Красивая необычная природа, грамотный гид, снежная деревня, ледокол "Ленин"… Этнопарк - просто чудо!
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    Олени, упряжки, хаски, стрельба из лука. Максим (к сожалению не знаю фамилии), который вел экскурсию, с такой любовью говорил о саамах, их культуре, столько интересной информации!!! И, конечно, северное сияние - это природное чудо, которое нам удалось увидеть и сделать фото. Жаль, что из-за погоды мы не попали в Териберку. Но, думаю, что это поправимо. Большинство стремятся на "Таити". Посмотрите вокруг: сколько интересного, прекрасного у нас!

    Огромное спасибо за интересный Тур на Кольский!! Красивая необычная природа, грамотный гид, снежная деревня, ледокол &quot;Ленин&quot;…Огромное спасибо за интересный Тур на Кольский!! Красивая необычная природа, грамотный гид, снежная деревня, ледокол &quot;Ленин&quot;…Огромное спасибо за интересный Тур на Кольский!! Красивая необычная природа, грамотный гид, снежная деревня, ледокол &quot;Ленин&quot;…Огромное спасибо за интересный Тур на Кольский!! Красивая необычная природа, грамотный гид, снежная деревня, ледокол &quot;Ленин&quot;…Огромное спасибо за интересный Тур на Кольский!! Красивая необычная природа, грамотный гид, снежная деревня, ледокол &quot;Ленин&quot;…
  • А
    Анна
    25 февраля 2025
    За китами под яркие огни. Полное погружение на Кольском
    Тур понравился! Самое главное, что посетили — Териберка, Хибины, Этническая деревня, Таинственный лес и снежная деревня. Что хочется отметить, места, в
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    которых мы кушали, были великолепными. Особенно запомнился первый ужин в Террасе и ужин в Териберке. Сама организация тура хорошая. Единственное, что очень волновало, это то, что если Териберку закроют, мы в нее не сможем попасть, так как меня дни местами (достопримечательности) нельзя. Нам повезло, в Териберку мы попали. А вот с северным сиянием не фартануло(Выезжали на охоту дважды, но небо было облачное. Есть повод вернуться) На 3 день - обзорную экскурсию, я не осталась, так как в этот день улетала, поэтому все достопримечательности именно Мурманска в свой первый день прошла ногами.

  • Г
    Георгий
    25 декабря 2024
    Полное погружение на Кольском: за китами под яркие огни Авроры
    Приятно было выбраться из «тепличных» условий и попасть в более жёсткий климат. Само устройство тура понравилось. Несколько дней были весьма
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    интенсивными по количеству времени, проведённого в поездках между населёнными пунктами. Повезло ощутить на себе: мороз -34 градуса, самую длинную полярную ночь, прохладу ветра Баренцева моря и, конечно же, полярное сияние. Если в вашем туре попадутся гиды Руслан Тулупов и Валерий, то можете не сомневаться в качестве предстоящей поездки: гиды эрудированы, опытны, клиентоориентированы, работают с высокой самоотдачей. Советы для тех, кто едет в тур на Кольский полуостров: 1. Поездки начинаются рано и могут быть интенсивными, поэтому вопрос покупки медицинских товаров лучше проработать заранее, так как аптеки в Мурманске работают до 21:00, а экскурсии, обычно, заканчиваются позже. Сорбенты лишними не будут. 2. Если едете зимой, позаботьтесь о наличии ледоступов (могут пригодиться). 3. Если планируется выход в море и вас может укачать, заранее приготовьте таблетки от укачивания.

    Приятно было выбраться из «тепличных» условий и попасть в более жёсткий климат. Само устройство тура понравилось
  • Е
    Елена
    18 декабря 2024
    Полное погружение на Кольском: за китами под яркие огни Авроры
    Тур очень понравился! Полярная ночь оказалась не такой уж и ночью, так что успели всё посмотреть. Правда, северное сияние было совсем слабеньким.
    Тур очень понравился! Полярная ночь оказалась не такой уж и ночью, так что успели всё посмотреть. Правда, северное сияние было совсем слабенькимТур очень понравился! Полярная ночь оказалась не такой уж и ночью, так что успели всё посмотреть. Правда, северное сияние было совсем слабенькимТур очень понравился! Полярная ночь оказалась не такой уж и ночью, так что успели всё посмотреть. Правда, северное сияние было совсем слабенькимТур очень понравился! Полярная ночь оказалась не такой уж и ночью, так что успели всё посмотреть. Правда, северное сияние было совсем слабенькимТур очень понравился! Полярная ночь оказалась не такой уж и ночью, так что успели всё посмотреть. Правда, северное сияние было совсем слабенькимТур очень понравился! Полярная ночь оказалась не такой уж и ночью, так что успели всё посмотреть. Правда, северное сияние было совсем слабенькимТур очень понравился! Полярная ночь оказалась не такой уж и ночью, так что успели всё посмотреть. Правда, северное сияние было совсем слабенькимТур очень понравился! Полярная ночь оказалась не такой уж и ночью, так что успели всё посмотреть. Правда, северное сияние было совсем слабеньким
  • Р
    Руслан
    22 ноября 2024
    Полное погружение на Кольском: за китами под яркие огни Авроры
    Поездка прошла прекрасно! Очень понравились приветливые и компетентные гиды. Сама программа тура хоть и не в состоянии охватить всё, но разнообразна - тут и общение с животными, и природные красоты, и выдающиеся человеческие изобретения и памятники. Круто.

Ответы на вопросы от путешественников по Апатиты в категории «Водные развлечения»

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Сколько стоит тур в Апатиты в июле 2025
Сейчас в Апатиты в категории "Водные развлечения" можно забронировать 7 авторских туров от 27 600 до 202 400. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Водные туры в Апатиты на водном транспорте. Интересные обзорные туры для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь 2025