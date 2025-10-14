Горнолыжный тур в Хибины. Новогодние каникулы
Начало: Апатиты, Мурманская область
«Новогодние праздники за полярным кругом — это путешествие в зимнюю сказку»
30 дек в 10:00
2 янв в 10:00
от 42 400 ₽ за человека
Новогоднее путешествие в Мурманск
Начало: Мурманск
«Приглашаем вас совершить запоминающееся путешествие в новогодний Мурманск»
29 дек в 10:00
от 31 400 ₽ за человека
Новогоднее путешествие в Карелию и на Кольский полуостров из Санкт-Петербурга
Начало: Санкт-Петербург
«Погрузитесь в захватывающее новогоднее путешествие по Карелии и Кольскому полуострову, где вас ждет магия северного сияния, завораживающие пейзажи и культурные сокровища»
31 дек в 10:00
от 86 550 ₽ за человека
Сколько стоит тур в Апатиты в октябре 2025
Сейчас в Апатиты в категории "Зимние" можно забронировать 3 тура от 31 400 до 86 550. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
