Архангельск: здесь начинается Арктика

Именно в Архангельске берет свое начало Арктика

5
3 отзыва
Именно в Архангельске берет свое начало Арктика.

Поморы первыми начали осваивать северные моря, а Архангельск стал отправной точкой первых арктических экспедиций и первым портом России.

В этом туре вы познакомитесь с морской историей Архангельска, уникальной природой и архитектурой Севера, а также бытом исконных поморов и северян.
Архангельск: здесь начинается Арктика
Архангельск: здесь начинается Арктика
Архангельск: здесь начинается Арктика
Архангельск: здесь начинается Арктика
Архангельск: здесь начинается Арктика
Архангельск: здесь начинается Арктика
Архангельск: здесь начинается Арктика
Архангельск: здесь начинается Арктика
Архангельск: здесь начинается Арктика
Архангельск: здесь начинается Арктика
Архангельск: здесь начинается Арктика
Архангельск: здесь начинается Арктика
Архангельск: здесь начинается Арктика
Архангельск: здесь начинается Арктика
Архангельск: здесь начинается Арктика
Архангельск: здесь начинается Арктика
Архангельск: здесь начинается Арктика
Архангельск: здесь начинается Арктика
Архангельск: здесь начинается Арктика
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает 🤩

"Козули"
"Козули"
Поучаствуем в мастер-классе по росписи северного пряника – "козули"
Архангельск
Архангельск
Прогуляемся по улочкам северного города, рожденного морем
Северодвинск
Северодвинск
Побываем в городе на берегу Белого моря, где сможем узнать об атомных подводных лодках
"Малые Корелы"
"Малые Корелы"
Побываем в уникальном музее деревянного зодчества под открытым небом

Программа тура по дням

1 день
Город Архангельск, мастер-класс, Северный морской музей

Прибытие.

Самостоятельное заселение в гостиницу.

Размещение багажа в багажной комнате гостиницы. 

Завтрак самостоятельно.

10:45 – 11:00 Встреча в холле отеля с туристами.

Обзорная автобусная экскурсия «России первый порт» познакомит с историей города Архангельска, его основными достопримечательностями и современной жизнью областного центра.

Знакомство с городом начинается на мысе Пур-Наволок, где был основан Архангельск.

Гостиные Дворы – памятник архитектуры XVII века, старейшее здание Архангельска – величественной башней и мощными стенами воскрешает в памяти время, когда здесь был торговый фасад и северный форпост Русского государства.

Город стоит в устье Северной Двины, а потому самым привлекательным местом считается набережная, где сосредоточено множество интересных туристических объектов.

Здесь находятся туристические хиты Архангельска – памятник Петру I и тюленю-спасителю.

Интересна и Успенская церковь, построенная в начале нынешнего столетия – архитектура, убранство история этого храма вызывает живейший интерес у туристов.

Набережная хороша и в летние белые ночи, и зимой, когда цепочка фонарей пересекает Северную Двину, увлекая за собой по ледяной дороге пешеходов.

С набережной Северной Двины открывается панорама островной части Архангельска, среди которой выделяется остров Соломбала – колыбель  российского флота и база снаряжения многих полярных экспедиций.

Архангельск носит звание «Город воинской славы», поэтому не случайно на набережной расположены несколько памятников, которые свидетельствуют о ратной доблести северян.

Обед в кафе.

Пешеходная экскурсия «Заповедная улица» по проспекту Чумбарова-Лучинского – своеобразному музею, где экспонаты – деревянные дома, в которых жили архангелогородцы в конце XIX – начале XX века, именно здесь сохранился самый старый дом, построенный в 1848 году.

Во время пешеходной прогулки можно также познакомиться со скульптурными композициями, посвященными северным сказочникам, а также памятник «Русским женам – хранительницам семейного очага», относящему нас к истории жизни и быта Поморского Севера.

Посещение музея «Архангельский пряник» с мастер-классом по росписи традиционного северного пряника – «козули».

Посещение Северного морского музея.

Экспозиция «Тысячелетие северного мореплавания» расскажет об истории северного судостроения, полярных экспедиций, ледокольного флота и других вехах развития арктического мореплавания.

Наряду с подлинными историческими памятниками (редкими книжными изданиями, картами, поморскими снастями) в музее представлены модели судов и кораблей, судовые устройства и приборы.

Заселение в гостиницу.

Посещение сувенирного магазина, свободное время, прогулки по набережной Северной Двины (в летнее время).

(вкл. питание: обед).

Город Архангельск, мастер-класс, Северный морской музейГород Архангельск, мастер-класс, Северный морской музейГород Архангельск, мастер-класс, Северный морской музейГород Архангельск, мастер-класс, Северный морской музей
2 день
Город Северодвинск, берег Белого моря, музей художественного освоения Арктики

Завтрак в гостинице.

Автобусная обзорная экскурсия в г. Северодвинск (45 км), расположенный на берегу Белого моря.

Город Северодвинск является сухопутной Арктической территорией Российской Федерации.

Северодвинск относительно молод, он был построен в 1938 году в эпоху грандиозных строек для укрепления государства на севере страны.

Сегодня главная задача Северодвинска – строительство и ремонт подводных лодок.

С историей подводного флота России туристы знакомятся в ходе автобусной экскурсии по городу, а также в северодвинском краеведческом музее, где сами смогут «собрать атомную подводную лодку» во время интерактивной программы «Музейная субмарина».

Выезд на берег Белого моря (1 км, остров Ягры).

«Остров розовый в море Белом» называли англичане остров Ягры из-за его красоты.

Здесь, близ стен Николо-Карельского монастыря в XVI веке начинались торговые и деловые отношения Русского государства с Англией и другими странами Европы.

В наши дни это живописное побережье является излюбленным местом отдыха. Вековые сосны на песчаном морском берегу и черный гранитный камень морякам подводной лодки «Курск» никого не оставят равнодушным.

Обед в кафе.

Возвращение в Архангельск (45 км).

Посещение музея художественного освоения Арктики имени А.А. Борисова.

Музей приглашает посетить таинственный мир Арктики с мерцающими звездами, северным сиянием, вьюгой, увидеть старинные карты и арктические этюды.

Ощущение причастности к происходящему и полное погружение в атмосферу Крайнего Севера создаётся при помощи современного дизайна и впечатляющих видео-инсталляций.

Свободное время для покупки сувениров.

(вкл. питание: завтрак, обед).

Город Северодвинск, берег Белого моря, музей художественного освоения АрктикиГород Северодвинск, берег Белого моря, музей художественного освоения АрктикиГород Северодвинск, берег Белого моря, музей художественного освоения АрктикиГород Северодвинск, берег Белого моря, музей художественного освоения Арктики
3 день
Музей деревянного зодчества и народного искусства «Малые Корелы», отъезд

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров (вещи можно оставить в камере хранения гостиницы).

Загородная автобусная экскурсия в крупнейший в России музей под открытым небом – музей деревянного зодчества и народного искусства «Малые Корелы» (25 км от г. Архангельска), в котором размещена уникальная коллекция – 120 памятников деревянного зодчества Архангельской области (церкви, часовни, мельницы, жилые и хозяйственные постройки).

Экскурсия по одному сектору музея, свободное время.

Посещение экспозиционного зала Архангельского водорослевого комбината, фирменного магазина, дегустация продукции.

Обед в кафе.

Окончание программы.

Свободное время для покупки сувениров и посещения музеев.

Возвращение в гостиницу за вещами.

Трансфер в аэропорт и ж/д вокзал за дополнительную плату.

(вкл. питание: завтрак, обед).

Музей деревянного зодчества и народного искусства «Малые Корелы», отъездМузей деревянного зодчества и народного искусства «Малые Корелы», отъездМузей деревянного зодчества и народного искусства «Малые Корелы», отъездМузей деревянного зодчества и народного искусства «Малые Корелы», отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице г. Архангельск.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:

ГостиницаСтоимость на 1 чел.Доплата за 1-но местное размещение
Отель "Двина", стандарт14 5004 500
Отель "Двина", комфорт15 5005 000
Отель "Столица Поморья", стандарт14 3504 000
Отель "Пур-Наволок Отель", стандарт16 0004 000
Отель "Новотель Архангельск", стандарт19 5006 200
Отель "Новотель Архангельск", комфорт20 0006 500

Без проживания в гостинице – 10 700 руб.

Скидка для ребенка до 14 лет – 500 руб.

Стоимость дополнительной ночи, руб.:

РазмещениеПур-Наволок отель 4* Столица Поморья 3*
Одноместное размещение, номер Стандарт4 5003 400
Двухместное размещение, номер Стандарт6 0004 000

Возможно бронирование других отелей в Архангельске и других категорий номеров.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в выбранном отеле
  • Питание, указанное в программе тура
  • Транспортное обслуживание по программе тура
  • Экскурсионное обслуживание по программе тура
  • Мастер-класс по программе тура
  • Дегустация по программе тура
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Архангельска и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Трансфер из аэропорта / ж/д вокзала в день приезда и в аэропорт / ж/д вокзал в последний день тура
  • Стоимость индивидуального трансфера: легковой автомобиль до 3-х человек ж/д вокзал – отель – 600 руб. легковой автомобиль до 3-х человек аэропорт – отель с 7:00 до 22:00 – 750 руб. легковой автомобиль до 3-х человек аэропорт – отель с 22:00 до 07:00 – 1 500 руб.
  • Легковой автомобиль до 3-х человек ж/д вокзал – отель – 600 руб.
  • Легковой автомобиль до 3-х человек аэропорт – отель с 7:00 до 22:00 – 750 руб.
  • Легковой автомобиль до 3-х человек аэропорт – отель с 22:00 до 07:00 – 1 500 руб.
  • Расходы личного характера (сувениры, пользование минибаром и т. д.)
Место начала и завершения?
г. Архангельск
Какие сувениры можно привезти из Архангельска?

Традиционные сувениры Архангельской области:

  • щепная птица счастья;
  • каргопольская глиняная игрушка;
  • резные изделия из дерева, бересты;
  • изделия из холмогорской резной кости;
  • украшения с архангельскими бриллиантами;
  • косметические наборы из водорослей.

Гастрономические сувениры из Архангельской области:

  • рыба;
  • северные ягоды (клюква, морошка, брусника, черника и др.);
  • оленина;
  • мармелад на основе агар-агара;
  • традиционный расписной пряник козуля.
Предусмотрены ли скидки?

Скидка для ребенка до 14 лет – 500 руб.

Возможен ли трансфер от/до аэропорта и ж/д вокзала?

Стоимость индивидуального трансфера:

  • легковой автомобиль до 3-х человек ж/д вокзал – отель – 600 руб.;
  • легковой автомобиль до 3-х человек аэропорт – отель с 7:00 до 22:00 – 750 руб.;
  • легковой автомобиль до 3-х человек аэропорт – отель с 22:00 до 07:00 – 1 500 руб.
Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Д
16 июня 2022
Очень много впечатлений, насыщенная поездка)) единственное- мало времени)
А
11 мая 2022
Тур понравился. Программа насыщенная и интересная. Большое спасибо экскурсоводам, увлекательная и познавательная информация. Гостиница "Столица Поморья" хорошая (место расположения, ресторан) все на 5.
Т
22 дек 2021
Тур "Архангельск - ворота Арктики". Заявленное название вполне оправдывает. Открывается с разных точек зрения. Однозначно стоит посмотреть как отличалась северная деревенская архитектура в Малых Корелах. Такое не встречается больше нигде. Очень неожиданна тема экскурсии "Художественное освоение Артики". Не думала, что меня может заинтересовать морское освоение, не близка мне тема мореплавания, но как рассказывает гид!!! Мы еле расстались. В целом можно сказать - город не поражает красотой, но тур познавательный.

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