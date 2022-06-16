Прибытие.

Самостоятельное заселение в гостиницу.

Размещение багажа в багажной комнате гостиницы.

Завтрак самостоятельно.

10:45 – 11:00 Встреча в холле отеля с туристами.

Обзорная автобусная экскурсия «России первый порт» познакомит с историей города Архангельска, его основными достопримечательностями и современной жизнью областного центра.

Знакомство с городом начинается на мысе Пур-Наволок, где был основан Архангельск.

Гостиные Дворы – памятник архитектуры XVII века, старейшее здание Архангельска – величественной башней и мощными стенами воскрешает в памяти время, когда здесь был торговый фасад и северный форпост Русского государства.

Город стоит в устье Северной Двины, а потому самым привлекательным местом считается набережная, где сосредоточено множество интересных туристических объектов.

Здесь находятся туристические хиты Архангельска – памятник Петру I и тюленю-спасителю.

Интересна и Успенская церковь, построенная в начале нынешнего столетия – архитектура, убранство история этого храма вызывает живейший интерес у туристов.

Набережная хороша и в летние белые ночи, и зимой, когда цепочка фонарей пересекает Северную Двину, увлекая за собой по ледяной дороге пешеходов.

С набережной Северной Двины открывается панорама островной части Архангельска, среди которой выделяется остров Соломбала – колыбель российского флота и база снаряжения многих полярных экспедиций.

Архангельск носит звание «Город воинской славы», поэтому не случайно на набережной расположены несколько памятников, которые свидетельствуют о ратной доблести северян.

Обед в кафе.

Пешеходная экскурсия «Заповедная улица» по проспекту Чумбарова-Лучинского – своеобразному музею, где экспонаты – деревянные дома, в которых жили архангелогородцы в конце XIX – начале XX века, именно здесь сохранился самый старый дом, построенный в 1848 году.

Во время пешеходной прогулки можно также познакомиться со скульптурными композициями, посвященными северным сказочникам, а также памятник «Русским женам – хранительницам семейного очага», относящему нас к истории жизни и быта Поморского Севера.

Посещение музея «Архангельский пряник» с мастер-классом по росписи традиционного северного пряника – «козули».

Посещение Северного морского музея.

Экспозиция «Тысячелетие северного мореплавания» расскажет об истории северного судостроения, полярных экспедиций, ледокольного флота и других вехах развития арктического мореплавания.

Наряду с подлинными историческими памятниками (редкими книжными изданиями, картами, поморскими снастями) в музее представлены модели судов и кораблей, судовые устройства и приборы.

Заселение в гостиницу.

Посещение сувенирного магазина, свободное время, прогулки по набережной Северной Двины (в летнее время).

(вкл. питание: обед).