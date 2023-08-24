Архангельск - ворота Арктики. Гранд-тур

Экскурсионный тур «Архангельск - ворота Арктики. Гранд-тур» на 5 дней

4.7
3 отзыва
Описание
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Архангельск - ворота Арктики. Гранд-тур
Архангельск - ворота Арктики. Гранд-тур
Архангельск - ворота Арктики. Гранд-тур
Архангельск - ворота Арктики. Гранд-тур
Архангельск - ворота Арктики. Гранд-тур
Архангельск - ворота Арктики. Гранд-тур
Архангельск - ворота Арктики. Гранд-тур
Архангельск - ворота Арктики. Гранд-тур
Архангельск - ворота Арктики. Гранд-тур
Архангельск - ворота Арктики. Гранд-тур
Архангельск - ворота Арктики. Гранд-тур
Архангельск - ворота Арктики. Гранд-тур
Архангельск - ворота Арктики. Гранд-тур
Архангельск - ворота Арктики. Гранд-тур
Архангельск - ворота Арктики. Гранд-тур
Архангельск - ворота Арктики. Гранд-тур
Архангельск - ворота Арктики. Гранд-тур
Архангельск - ворота Арктики. Гранд-тур
Архангельск - ворота Арктики. Гранд-тур
Архангельск - ворота Арктики. Гранд-тур
Архангельск - ворота Арктики. Гранд-тур
Архангельск - ворота Арктики. Гранд-тур
Архангельск - ворота Арктики. Гранд-тур
Ближайшие даты:
13
окт
3
ноя

Что вас ожидает:

Распишем поморские козули
Распишем поморские козули
Побываем на мастер-классе по росписи традиционной поморской козули в мастерской музея
Соберём атомную подлодку
Соберём атомную подлодку
Во время интерактивного занятия «Музейная субмарина» попробуем сделать это своими руками
Познакомимся с памятниками мореплавания
Познакомимся с памятниками мореплавания
Увидим редкие книги, карты, поморские снасти, а также модели судов и кораблей, судовые устройства и приборы

Описание

Где взяла своё начало Арктика, что интересного в быте коренных поморов и северян и какие особенности скрывает природа и архитектура Архангельска — вот о чём расскажет большое путешествие.

Вы узнаете историю первого российского порта и острова Соломбала, поучитесь росписи традиционной поморской козули, увидите своеобразный музей с деревянными домами архангелогородцев и скульптурами, посвящёнными северным сказочникам и познакомитесь с промыслом и ремёслами арктических земель.

А ещё вы побываете в Северодвинске и даже сами соберёте атомную подводную лодку на интерактивном занятии.

Программа тура по дням

1 день

Архангельск

Самостоятельное заселение в гостиницу. Размещение вещей в камеру хранения гостиницы.

Свободное время. Завтрак самостоятельно.

Трансфер от ж/д вокзала и из аэропорта «Архангельск» до гостиницы за дополнительную плату.

10:45-11:00 Встреча в холле отеля с туристами.

11:00 Обзорная автобусная экскурсия «России первый порт» познакомит с историей города Архангельска, его основными достопримечательностями и современной жизнью областного центра. Город Архангельск является сухопутной Арктической территорией Российской Федерации.

Знакомство с городом начинается на мысе Пур-Наволок, где был основан Архангельск. Гостиные Дворы — памятник архитектуры XVII века, старейшее здание Архангельска — величественной башней и мощными стенами воскрешает в памяти время, когда здесь был торговый фасад и северный форпост Русского государства.

Город стоит в устье Северной Двины, а потому самым привлекательным местом считается набережная, где сосредоточено множество интересных туристических объектов.

Здесь находятся туристические хиты Архангельска: памятник Петру I и тюленю-спасителю. Интересна и Успенская церковь, построенная в начале нынешнего столетия: архитектура, убранство история этого храма вызывает живейший интерес у туристов.

Набережная хороша и в летние белые ночи, и зимой, когда цепочка фонарей пересекает Северную Двину, увлекая за собой по ледяной дороге пешеходов. С набережной Северной Двины открывается панорама островной части Архангельска, среди которой выделяется остров Соломбала — колыбель российского флота и база снаряжения многих полярных экспедиций.

Архангельск носит звание «Город воинской славы», поэтому не случайно на набережной расположены несколько памятников, которые свидетельствуют о ратной доблести северян.

Обед в кафе.

Пешеходная экскурсия по удивительному проспекту Чумбарова-Лучинского — своеобразному музею, где экспонаты — деревянные дома, в которых жили архангелогородцы в конце XIX — начале XX века, именно здесь сохранился самый старый дом, построенный в 1848 году. Во время пешеходной прогулки можно также познакомиться со скульптурными композициями, посвященными северным сказочникам, а также памятник «Русским женам — хранительницам семейного очага», относящему нас к истории жизни и быта Поморского Севера.

Исторический экскурс продолжится мастер-классом по росписи традиционной поморской козули в мастерской музея «Архангельский пряник».

Посещение Северного морского музея. Экспозиция «Тысячелетие северного мореплавания»:

  • история северного судостроения, полярных экспедиций, ледокольного флота и другие вехи развития арктического мореплавания;
  • наследие арктических изысканий М. В. Ломоносова.

Наряду с подлинными историческими памятниками (редкими книжными изданиями, картами, поморскими снастями) в музее представлены модели судов и кораблей, судовые устройства и приборы.

Заселение в гостиницу. Посещение сувенирного магазина, свободное время, прогулки по набережной северной Двины (в летнее время).

Свободное время. Ужин (за дополнительную плату).

АрхангельскАрхангельскАрхангельскАрхангельскАрхангельскАрхангельск
2 день

Северодвинск

Завтрак в гостинице.

Автобусная обзорная экскурсия в г. Северодвинск (45 км), расположенный на берегу Белого моря. Город Северодвинск является сухопутной Арктической территорией Российской Федерации.

Северодвинск относительно молод, он был построен в 1938 году в эпоху грандиозных строек для укрепления государства на севере страны. Сегодня главная задача Северодвинска — строительство и ремонт подводных лодок.

С историей подводного флота России туристы знакомятся в ходе автобусной экскурсии по городу, а также в городском краеведческом музее, где сами смогут «собрать атомную подводную лодку» во время интерактивного занятия «Музейная субмарина».

Выезд на берег Белого моря (1 км, остров Ягры).

«Остров розовый в море Белом» называли англичане остров Ягры из-за его красоты. Здесь, близ стен Николо-Карельского монастыря в XVI веке начинались торговые и деловые отношения Русского государства с Англией и другими странами Европы.

В наши дни это живописное побережье является излюбленным местом отдыха. Вековые сосны на песчаном морском берегу и черный гранитный камень морякам подводной лодки «Курск» никого не оставят равнодушным.

Возвращение в г. Архангельск.

Обед в кафе.

Посещение музея художественного освоения Арктики имени А. А. Борисова, где представлены картины Александра Борисова — Первого художника Арктики.

Свободное время для покупки сувениров. Ужин (за дополнительную плату).

СеверодвинскСеверодвинскСеверодвинскСеверодвинскСеверодвинскСеверодвинск
3 день

Малые Корелы

Завтрак в гостинице.

Загородная автобусная экскурсия в крупнейший в России музей под открытым небом – музей деревянного зодчества и народного искусства «Малые Корелы» (25 км от г. Архангельска), в котором размещена уникальная коллекция: 120 памятников деревянного зодчества Архангельской области (церкви, часовни, мельницы, жилые и хозяйственные постройки).

Экскурсия по одному сектору музея, свободное время.

Посещение экспозиционного зала Архангельского водорослевого комбината, фирменного магазина, дегустация продукции.

Возвращение в г. Архангельск.

Обед в кафе.

Свободное время. Ужин (за дополнительную плату).

Малые КорелыМалые КорелыМалые КорелыМалые Корелы
4 день

Наследие земли Холмогорской

Завтрак в гостинице.

Холмогорская земля — прекрасная, древняя и богатая историческим прошлым. Экскурсия, рассказывает о строительстве, расцвете, упадке и о возрождении православных храмов земли Холмогорской.

На берегу Михайловского озера возвышается уникальный памятник русского зодчества Свято–Троицкий Антониево — Сийский мужской монастырь, один из самых известных и значимых монастырей Русского Севера, основанный в 1520 году. Этот монастырь известен тем, что именно сюда был сослан Борисом Годуновым Феодор Никитич Романов (Филарет), отец первого царя из династии Романовых.

Сегодня монастырь является действующим. Возрождается жизнь в стенах храма, реставрируются и перестраиваются основные здания монастыря. В монастыре вас ждёт пешеходная экскурсия «Архитектурный комплекс Антониево-Сийского монастыря».

Недалеко от Емецка в селе Зачачье мы осмотрим два уникальных старинных храма: деревянный в честь святителя Николая Чудотворца (1687 г.) и каменный с колокольней (1895г.) во имя великомученика Димитрия Солунского.

Обед самостоятельно.

В древнем селе Холмогоры мы познакомимся с архитектурой архиерейского подворья, в состав которого вошли Спасо-Преображенский собор, храмы, архиерейские палаты, а также территория бывшего Успенского женского монастыря. Собор был заложен в 1685 году и стал одним из самых больших на Русском Севере. В 1744-1781 годах помещения архиерейского дома использовались как место проживания ссыльной семьи императора Иоанна VI («Брауншвейгского семейства»).

Возвращение в г. Архангельск после 19:00.

Свободное время. Ужин (за дополнительную плату).

Наследие земли ХолмогорскойНаследие земли Холмогорской
5 день

Архангельские Гостиные Дворы

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров (вещи в камеру хранения гостиницы).

Посещение экспозиции музейно-выставочного комплекса Архангельский Гостиный Двор. Это самый большой и самый необычный гостиный двор в России XVII века.

В XVII в. в Архангельские Гостиные дворы служили фасадом Российского государства и гарантом торгового международного престижа России. Экспозиции дают возможность познакомиться с музейными коллекциями, погрузиться в историю арктических торговых отношений, православия, промыслов и ремесел.

Обед самостоятельно.

Окончание экскурсионной программы после 13:00.

Свободное время для покупки сувениров и посещения музеев.

Самостоятельный отъезд из гостиницы.

Трансфер в аэропорт и ж/д вокзал за дополнительную плату.

Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в расписание тура в зависимости от объективных обстоятельств. Последовательность экскурсий может быть изменена без уменьшения объема обслуживания.

Архангельские Гостиные ДворыАрхангельские Гостиные ДворыАрхангельские Гостиные Дворы

Проживание

В туре предусмотрено размещение в гостинице «Пул-Наволок Отель».

Стоимость тура на 1 человека, руб:

Стоимость на 1 человека

Доплата за одноместное размещение

Гостиница «Пур-Наволок Отель», стандарт

стандарт 33 800

6000

Скидка на детей до 14 лет

500

Возможно бронирование других категорий номеров и других отелей в Архангельске.

Услуга «ранний заезд» и «поздний выезд» за дополнительную плату. Стоимость уточнять при бронировании.

Варианты проживания

Отель Пур-Наволок

4 ночи

Отель «Пур-Наволок» находится в центре Архангельска, в 5 минутах ходьбы от торгового центра «Панорама». В отеле предусмотрен целый ряд условий для расслабляющего отдыха: работают оздоровительный и спа-центр, паровая баня, массажный кабинет и сауна.

В ресторане на территории отеля можно отведать блюда европейской и русской кухни.

Классические номера отеля располагают телевизором с плоским экраном и кабельными каналами, мини-баром, электрическим чайником и собственной ванной комнатой с ванной и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

В числе прочих удобств бесплатный WiFi, фитнес-центр, бизнес-центр и помещение для проведения конференций/банкетный зал.

За 5 минут можно дойти до музейно-выставочного комплекса «Гостиный двор», за 7 минут — до Архангельского областного краеведческого музея, а за 10 минут — до здания мэрии города.

Расстояние от отеля «Пур-Наволок» до железнодорожного вокзала Архангельска составляет 3,5 км, а до аэропорта Талаги — 14 км.

Отель Пур-НаволокОтель Пур-НаволокОтель Пур-НаволокОтель Пур-НаволокОтель Пур-НаволокОтель Пур-НаволокОтель Пур-НаволокОтель Пур-НаволокОтель Пур-Наволок

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в выбранном отеле в стандартном двухместном номере
  • Питание по программе тура (4 завтрака, 3 обеда)
  • Транспортное обслуживание по программе тура
  • Экскурсионное обслуживание по программе тура
  • Сопровождение гидом по программе тура
  • Входные билеты, мастер-классы по программе тура
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до Архангельска и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Индивидуальный трансфер из аэропорта и с вокзала в первый день и в аэропорт и на вокзал в последний день (легковой автомобиль до 3 человек):с вокзала и на вокзал: 600 рублей/машинаиз аэропорта и в аэропорт 07:00-22:00: 750 рублей/машинаиз аэропорта и в аэропорт 22:00-07:00: 1 500 рублей/машина.
  • С вокзала и на вокзал: 600 рублей/машина
  • Из аэропорта и в аэропорт 07:00-22:00: 750 рублей/машина
  • Из аэропорта и в аэропорт 22:00-07:00: 1 500 рублей/машина.
  • Экскурсии и услуги, указанные как «самостоятельные» или «за дополнительную плату»
Место начала и завершения?
Архангельск
Входят ли билеты в стоимость?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли в страховка в стоимость?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Какой транспорт используется в туре?

Транспорт используется в зависимости от количества участников от л/а до автобусов до 50 мест.

Какое питание в туре и возможны ли изменения?

По туру предоставляется комплексное питание. Изменение комплекса блюд возможно только по предварительному согласованию и за дополнительную плату.

Возможны ли изменения в программе?

Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в расписание тура в зависимости от объективных обстоятельств. Последовательность экскурсий может быть изменена без уменьшения объема обслуживания.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
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3
2
1
С
24 авг 2023
Хотелось бы в 3-й день не "свободное время", а тоже что-то с познавательной экскурсией.
Т
12 авг 2023
Пользуюсь регулярно услугами туроператора Большая Страна. Всегда всё по высшему классу! Спасибо за чёткость, своевременность и удобство. Так держать!
П
15 июля 2023
Организация тура проходила в соответствии с намеченным планом. Все, что обещали, было предоставлено четко по времени. Спасибо.

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