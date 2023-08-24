Экскурсионный тур «Архангельск - ворота Арктики. Гранд-тур» на 5 дней
окт
ноя
Что вас ожидает:
Описание
Где взяла своё начало Арктика, что интересного в быте коренных поморов и северян и какие особенности скрывает природа и архитектура Архангельска — вот о чём расскажет большое путешествие.
Вы узнаете историю первого российского порта и острова Соломбала, поучитесь росписи традиционной поморской козули, увидите своеобразный музей с деревянными домами архангелогородцев и скульптурами, посвящёнными северным сказочникам и познакомитесь с промыслом и ремёслами арктических земель.
А ещё вы побываете в Северодвинске и даже сами соберёте атомную подводную лодку на интерактивном занятии.
Программа тура по дням
Архангельск
Самостоятельное заселение в гостиницу. Размещение вещей в камеру хранения гостиницы.
Свободное время. Завтрак самостоятельно.
Трансфер от ж/д вокзала и из аэропорта «Архангельск» до гостиницы за дополнительную плату.
10:45-11:00 Встреча в холле отеля с туристами.
11:00 Обзорная автобусная экскурсия «России первый порт» познакомит с историей города Архангельска, его основными достопримечательностями и современной жизнью областного центра. Город Архангельск является сухопутной Арктической территорией Российской Федерации.
Знакомство с городом начинается на мысе Пур-Наволок, где был основан Архангельск. Гостиные Дворы — памятник архитектуры XVII века, старейшее здание Архангельска — величественной башней и мощными стенами воскрешает в памяти время, когда здесь был торговый фасад и северный форпост Русского государства.
Город стоит в устье Северной Двины, а потому самым привлекательным местом считается набережная, где сосредоточено множество интересных туристических объектов.
Здесь находятся туристические хиты Архангельска: памятник Петру I и тюленю-спасителю. Интересна и Успенская церковь, построенная в начале нынешнего столетия: архитектура, убранство история этого храма вызывает живейший интерес у туристов.
Набережная хороша и в летние белые ночи, и зимой, когда цепочка фонарей пересекает Северную Двину, увлекая за собой по ледяной дороге пешеходов. С набережной Северной Двины открывается панорама островной части Архангельска, среди которой выделяется остров Соломбала — колыбель российского флота и база снаряжения многих полярных экспедиций.
Архангельск носит звание «Город воинской славы», поэтому не случайно на набережной расположены несколько памятников, которые свидетельствуют о ратной доблести северян.
Обед в кафе.
Пешеходная экскурсия по удивительному проспекту Чумбарова-Лучинского — своеобразному музею, где экспонаты — деревянные дома, в которых жили архангелогородцы в конце XIX — начале XX века, именно здесь сохранился самый старый дом, построенный в 1848 году. Во время пешеходной прогулки можно также познакомиться со скульптурными композициями, посвященными северным сказочникам, а также памятник «Русским женам — хранительницам семейного очага», относящему нас к истории жизни и быта Поморского Севера.
Исторический экскурс продолжится мастер-классом по росписи традиционной поморской козули в мастерской музея «Архангельский пряник».
Посещение Северного морского музея. Экспозиция «Тысячелетие северного мореплавания»:
- история северного судостроения, полярных экспедиций, ледокольного флота и другие вехи развития арктического мореплавания;
- наследие арктических изысканий М. В. Ломоносова.
Наряду с подлинными историческими памятниками (редкими книжными изданиями, картами, поморскими снастями) в музее представлены модели судов и кораблей, судовые устройства и приборы.
Заселение в гостиницу. Посещение сувенирного магазина, свободное время, прогулки по набережной северной Двины (в летнее время).
Свободное время. Ужин (за дополнительную плату).
Северодвинск
Завтрак в гостинице.
Автобусная обзорная экскурсия в г. Северодвинск (45 км), расположенный на берегу Белого моря. Город Северодвинск является сухопутной Арктической территорией Российской Федерации.
Северодвинск относительно молод, он был построен в 1938 году в эпоху грандиозных строек для укрепления государства на севере страны. Сегодня главная задача Северодвинска — строительство и ремонт подводных лодок.
С историей подводного флота России туристы знакомятся в ходе автобусной экскурсии по городу, а также в городском краеведческом музее, где сами смогут «собрать атомную подводную лодку» во время интерактивного занятия «Музейная субмарина».
Выезд на берег Белого моря (1 км, остров Ягры).
«Остров розовый в море Белом» называли англичане остров Ягры из-за его красоты. Здесь, близ стен Николо-Карельского монастыря в XVI веке начинались торговые и деловые отношения Русского государства с Англией и другими странами Европы.
В наши дни это живописное побережье является излюбленным местом отдыха. Вековые сосны на песчаном морском берегу и черный гранитный камень морякам подводной лодки «Курск» никого не оставят равнодушным.
Возвращение в г. Архангельск.
Обед в кафе.
Посещение музея художественного освоения Арктики имени А. А. Борисова, где представлены картины Александра Борисова — Первого художника Арктики.
Свободное время для покупки сувениров. Ужин (за дополнительную плату).
Малые Корелы
Завтрак в гостинице.
Загородная автобусная экскурсия в крупнейший в России музей под открытым небом – музей деревянного зодчества и народного искусства «Малые Корелы» (25 км от г. Архангельска), в котором размещена уникальная коллекция: 120 памятников деревянного зодчества Архангельской области (церкви, часовни, мельницы, жилые и хозяйственные постройки).
Экскурсия по одному сектору музея, свободное время.
Посещение экспозиционного зала Архангельского водорослевого комбината, фирменного магазина, дегустация продукции.
Возвращение в г. Архангельск.
Обед в кафе.
Свободное время. Ужин (за дополнительную плату).
Наследие земли Холмогорской
Завтрак в гостинице.
Холмогорская земля — прекрасная, древняя и богатая историческим прошлым. Экскурсия, рассказывает о строительстве, расцвете, упадке и о возрождении православных храмов земли Холмогорской.
На берегу Михайловского озера возвышается уникальный памятник русского зодчества Свято–Троицкий Антониево — Сийский мужской монастырь, один из самых известных и значимых монастырей Русского Севера, основанный в 1520 году. Этот монастырь известен тем, что именно сюда был сослан Борисом Годуновым Феодор Никитич Романов (Филарет), отец первого царя из династии Романовых.
Сегодня монастырь является действующим. Возрождается жизнь в стенах храма, реставрируются и перестраиваются основные здания монастыря. В монастыре вас ждёт пешеходная экскурсия «Архитектурный комплекс Антониево-Сийского монастыря».
Недалеко от Емецка в селе Зачачье мы осмотрим два уникальных старинных храма: деревянный в честь святителя Николая Чудотворца (1687 г.) и каменный с колокольней (1895г.) во имя великомученика Димитрия Солунского.
Обед самостоятельно.
В древнем селе Холмогоры мы познакомимся с архитектурой архиерейского подворья, в состав которого вошли Спасо-Преображенский собор, храмы, архиерейские палаты, а также территория бывшего Успенского женского монастыря. Собор был заложен в 1685 году и стал одним из самых больших на Русском Севере. В 1744-1781 годах помещения архиерейского дома использовались как место проживания ссыльной семьи императора Иоанна VI («Брауншвейгского семейства»).
Возвращение в г. Архангельск после 19:00.
Свободное время. Ужин (за дополнительную плату).
Архангельские Гостиные Дворы
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров (вещи в камеру хранения гостиницы).
Посещение экспозиции музейно-выставочного комплекса Архангельский Гостиный Двор. Это самый большой и самый необычный гостиный двор в России XVII века.
В XVII в. в Архангельские Гостиные дворы служили фасадом Российского государства и гарантом торгового международного престижа России. Экспозиции дают возможность познакомиться с музейными коллекциями, погрузиться в историю арктических торговых отношений, православия, промыслов и ремесел.
Обед самостоятельно.
Окончание экскурсионной программы после 13:00.
Свободное время для покупки сувениров и посещения музеев.
Самостоятельный отъезд из гостиницы.
Трансфер в аэропорт и ж/д вокзал за дополнительную плату.
Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в расписание тура в зависимости от объективных обстоятельств. Последовательность экскурсий может быть изменена без уменьшения объема обслуживания.
Проживание
В туре предусмотрено размещение в гостинице «Пул-Наволок Отель».
Стоимость тура на 1 человека, руб:
Стоимость на 1 человека
Доплата за одноместное размещение
Гостиница «Пур-Наволок Отель», стандарт
стандарт 33 800
6000
Скидка на детей до 14 лет
500
Возможно бронирование других категорий номеров и других отелей в Архангельске.
Услуга «ранний заезд» и «поздний выезд» за дополнительную плату. Стоимость уточнять при бронировании.
Варианты проживания
Отель Пур-Наволок
Отель «Пур-Наволок» находится в центре Архангельска, в 5 минутах ходьбы от торгового центра «Панорама». В отеле предусмотрен целый ряд условий для расслабляющего отдыха: работают оздоровительный и спа-центр, паровая баня, массажный кабинет и сауна.
В ресторане на территории отеля можно отведать блюда европейской и русской кухни.
Классические номера отеля располагают телевизором с плоским экраном и кабельными каналами, мини-баром, электрическим чайником и собственной ванной комнатой с ванной и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
В числе прочих удобств бесплатный WiFi, фитнес-центр, бизнес-центр и помещение для проведения конференций/банкетный зал.
За 5 минут можно дойти до музейно-выставочного комплекса «Гостиный двор», за 7 минут — до Архангельского областного краеведческого музея, а за 10 минут — до здания мэрии города.
Расстояние от отеля «Пур-Наволок» до железнодорожного вокзала Архангельска составляет 3,5 км, а до аэропорта Талаги — 14 км.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание в выбранном отеле в стандартном двухместном номере
- Питание по программе тура (4 завтрака, 3 обеда)
- Транспортное обслуживание по программе тура
- Экскурсионное обслуживание по программе тура
- Сопровождение гидом по программе тура
- Входные билеты, мастер-классы по программе тура
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до Архангельска и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- Индивидуальный трансфер из аэропорта и с вокзала в первый день и в аэропорт и на вокзал в последний день (легковой автомобиль до 3 человек):с вокзала и на вокзал: 600 рублей/машинаиз аэропорта и в аэропорт 07:00-22:00: 750 рублей/машинаиз аэропорта и в аэропорт 22:00-07:00: 1 500 рублей/машина.
- С вокзала и на вокзал: 600 рублей/машина
- Из аэропорта и в аэропорт 07:00-22:00: 750 рублей/машина
- Из аэропорта и в аэропорт 22:00-07:00: 1 500 рублей/машина.
- Экскурсии и услуги, указанные как «самостоятельные» или «за дополнительную плату»
- Место начала и завершения?
- Архангельск
- Входят ли билеты в стоимость?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Включена ли в страховка в стоимость?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
- Какой транспорт используется в туре?
Транспорт используется в зависимости от количества участников от л/а до автобусов до 50 мест.
- Какое питание в туре и возможны ли изменения?
По туру предоставляется комплексное питание. Изменение комплекса блюд возможно только по предварительному согласованию и за дополнительную плату.
- Возможны ли изменения в программе?
Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в расписание тура в зависимости от объективных обстоятельств. Последовательность экскурсий может быть изменена без уменьшения объема обслуживания.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.