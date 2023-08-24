1 день

Архангельск

Самостоятельное заселение в гостиницу. Размещение вещей в камеру хранения гостиницы.

Свободное время. Завтрак самостоятельно.

Трансфер от ж/д вокзала и из аэропорта «Архангельск» до гостиницы за дополнительную плату.

10:45-11:00 Встреча в холле отеля с туристами.

11:00 Обзорная автобусная экскурсия «России первый порт» познакомит с историей города Архангельска, его основными достопримечательностями и современной жизнью областного центра. Город Архангельск является сухопутной Арктической территорией Российской Федерации.

Знакомство с городом начинается на мысе Пур-Наволок, где был основан Архангельск. Гостиные Дворы — памятник архитектуры XVII века, старейшее здание Архангельска — величественной башней и мощными стенами воскрешает в памяти время, когда здесь был торговый фасад и северный форпост Русского государства.

Город стоит в устье Северной Двины, а потому самым привлекательным местом считается набережная, где сосредоточено множество интересных туристических объектов.

Здесь находятся туристические хиты Архангельска: памятник Петру I и тюленю-спасителю. Интересна и Успенская церковь, построенная в начале нынешнего столетия: архитектура, убранство история этого храма вызывает живейший интерес у туристов.

Набережная хороша и в летние белые ночи, и зимой, когда цепочка фонарей пересекает Северную Двину, увлекая за собой по ледяной дороге пешеходов. С набережной Северной Двины открывается панорама островной части Архангельска, среди которой выделяется остров Соломбала — колыбель российского флота и база снаряжения многих полярных экспедиций.

Архангельск носит звание «Город воинской славы», поэтому не случайно на набережной расположены несколько памятников, которые свидетельствуют о ратной доблести северян.

Обед в кафе.

Пешеходная экскурсия по удивительному проспекту Чумбарова-Лучинского — своеобразному музею, где экспонаты — деревянные дома, в которых жили архангелогородцы в конце XIX — начале XX века, именно здесь сохранился самый старый дом, построенный в 1848 году. Во время пешеходной прогулки можно также познакомиться со скульптурными композициями, посвященными северным сказочникам, а также памятник «Русским женам — хранительницам семейного очага», относящему нас к истории жизни и быта Поморского Севера.

Исторический экскурс продолжится мастер-классом по росписи традиционной поморской козули в мастерской музея «Архангельский пряник».

Посещение Северного морского музея. Экспозиция «Тысячелетие северного мореплавания»:

история северного судостроения, полярных экспедиций, ледокольного флота и другие вехи развития арктического мореплавания;

наследие арктических изысканий М. В. Ломоносова.

Наряду с подлинными историческими памятниками (редкими книжными изданиями, картами, поморскими снастями) в музее представлены модели судов и кораблей, судовые устройства и приборы.

Заселение в гостиницу. Посещение сувенирного магазина, свободное время, прогулки по набережной северной Двины (в летнее время).

Свободное время. Ужин (за дополнительную плату).