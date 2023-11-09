Деревянное зодчество Севера

Описание
О гиде
Ответы на вопросы
Деревянное зодчество Севера
Деревянное зодчество Севера
Деревянное зодчество Севера
Деревянное зодчество Севера

Что вас ожидает:

  • Малые Корелы
  • Каргопольско
  • Онежский сектор
  • Архангельский водорослевый комбинат
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Возможность вырваться из шумного города и провести пару часов на свежем воздухе в окружении шедевров деревянного зодчества, а на обратном пути приобрести продукцию из водорослей - источника здоровья, долголетия и красоты.

Программа

  • 14:00 - выезд в музей деревянного зодчества - крупнейший в России музей под открытым небом – музей деревянного зодчества и народного искусства «Малые Корелы», расположенный в 25 км. от г. Архангельска. В музее размещена уникальная коллекция – 120 памятников деревянного зодчества Архангельской области: церкви, часовни, мельницы, жилые и хозяйственные постройки.
  • 14.30 - 15.30 - экскурсия по Каргопольско - Онежскому сектору (1 час).
  • 15.30 - 16.30 - свободное время на территории музея.
  • 16.30 - трансфер в г. Архангельск, по пути посещение фирменного магазина Архангельского водорослевого комбината.
  • 18:00 - возвращение в город.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Обед
Когда и сколько длится?
Когда: Пятница, Суббота в 14:30
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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Можно с детьми
История и архитектура
История и культура

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