Что вас ожидает

Дивный древний мир

Вы увидите старинные деревянные церкви, часовни, колокольни, крестьянские дома, мельницы и амбары. Удивитесь, насколько изобретательными и оригинальными были жители Русского Севера. А также узнаете много интересного о местном быте 16-начала 20 веков: строительстве жилищ и системе отопления, промыслах и средствах передвижения, мельничном деле и составе семей.

Пейзажи Русского Севера

Объекты, перевезенные в музей, очень органично вписаны в окружающий ландшафт. Вы насладитесь идиллической северной природой, подышите свежим лесным воздухом, послушаете пение птиц и колокольный звон. Если пожелаете, на обратном пути посетим деревянный шатровый храм в селе Лявля, построенный более четырех столетий назад.

Организационные детали