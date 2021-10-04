Из Архангельска — в музей Малые Корелы

Познакомиться с деревянным зодчеством и народным искусством Русского Севера

5
2 отзыва
Приглашаю погрузиться в прошлое и представить, как жили наши предки.

Как они взаимодействовали с окружающими их лесом, полем, рекой и даже болотом.

Как рубили дома и амбары, церкви и мельницы.

Как делали корабли и лодки, телеги и сани, инструменты и домашнюю утварь.

Обо всем этом вам расскажет музей под открытым небом Малые Корелы!
Из Архангельска — в музей Малые Корелы
Из Архангельска — в музей Малые Корелы
Из Архангельска — в музей Малые Корелы
Из Архангельска — в музей Малые Корелы
Из Архангельска — в музей Малые Корелы
Из Архангельска — в музей Малые Корелы

Что вас ожидает

Дивный древний мир

Вы увидите старинные деревянные церкви, часовни, колокольни, крестьянские дома, мельницы и амбары. Удивитесь, насколько изобретательными и оригинальными были жители Русского Севера. А также узнаете много интересного о местном быте 16-начала 20 веков: строительстве жилищ и системе отопления, промыслах и средствах передвижения, мельничном деле и составе семей.

Пейзажи Русского Севера

Объекты, перевезенные в музей, очень органично вписаны в окружающий ландшафт. Вы насладитесь идиллической северной природой, подышите свежим лесным воздухом, послушаете пение птиц и колокольный звон. Если пожелаете, на обратном пути посетим деревянный шатровый храм в селе Лявля, построенный более четырех столетий назад.

Организационные детали

  • Транспорт включен в стоимость
  • Во время экскурсии можно сделать перерыв, зайдя в чайную
  • Входные билеты в музей для путешественников и гида оплачиваются дополнительно: 150-300 р. с человека (цена зависит от дня недели)

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Алексей
Алексей
Привет! Меня зовут Алексей, живу в Архангельске. Работаю гидом с 2012 года и очень люблю рассказывать о поразительной истории Русского Севера, показывать красоты нашего края и удивлять легендами. Моя любимая экскурсия — Холмогоры и Ломоносово, и я с удовольствием проведу ее для вас. Приезжайте в гости!
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2 настоящих отзыва от туристов

Александр
4 окт 2021
Спасибо Алексею! Очень познавательная и интересная экскурсия! Гид с знанием своего дела.
Ж
27 сен 2021
Огромная благодарность гиду за интересную экскурсию по музею. Понравилась организация экскурсии и профессионализм. Узнали для себя много нового. Всем рекомендую.

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