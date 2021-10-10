Проникнуться духом таежной природы, исследовать Пинежскую пещеру и пройти по экотропе к водопаду

4.7
3 отзыва
Пинежье — идеальное место для знакомства с Русским Севером.

Здесь вы найдете и магическую природу, и самобытные легенды, и сохранившийся дух старины.

За 2 дня вы доберетесь до водопада Святой источник и руин древнего монастыря на Красной Горке.

Спуститесь в Пинежские пещеры и услышите истории коренных жителей, которые знают и любят эти места.
Два дня на Русском Севере
Два дня на Русском Севере
Два дня на Русском Севере
Два дня на Русском Севере
Два дня на Русском Севере
Два дня на Русском Севере
Два дня на Русском Севере
Два дня на Русском Севере
Два дня на Русском Севере
Два дня на Русском Севере
Два дня на Русском Севере
Два дня на Русском Севере
Два дня на Русском Севере
Два дня на Русском Севере
Два дня на Русском Севере

Что вас ожидает

Перезагрузка в сердце Русского Севера. За пару дней вы познакомитесь с Пинежьем — заповедным уголком Архангельской области. Исследуете природные маршруты и проникнетесь медитативной атмосферой, которую редко встретишь на курортах юга.

Треккинг к водопаду. В первый день мы пройдем по экотропе в охранной зоне заповедника туда, где притаился небольшой, но мощный водопад Святой источник, бьющий из подземной реки. А в пути гиды поделятся историями и легендами этих мест, расскажут о лесной флоре и фауне.

Дорога к северному монастырю. В деревне Красная горка мы отыщем остатки Красногорского Богородицкого монастыря 12 века: вы узнаете историю обители и поймете, как она связана с прославленным родом Голицыных. А с холма Красной Горки нам откроется дивная панорама долины реки Пинега.

Спуск в пещеры Пинежья. Во второй день изучим северное подземелье — а для этого отправимся к системе Пинежских пещер, крупнейшей в европейской части России. Вы проникнете в один из каменных тоннелей, увидите сталактиты и сталагмиты. А зимой окажетесь в ледяном царстве с сосульками и кристаллическими узорами.

В стоимость входит проживание в комфортабельной гостинице 3* и блюда из натуральных продуктов в ресторане.

Программа тура по дням

День 1

8:00 — трансфер из Архангельска в Пинежье (3-4 часа в пути) на автобусе класса «Турист»
11:30 — прибытие на место, чаепитие с выпечкой
12:30 — прогулка по экотропе в охранной зоне Пинежского заповедника к водопаду (1, 5 часа)
14:00 — обед, а после экскурсия к Красногорскому Богородицкому монастырю
17:00 — заселение в номера
19:00 — ужин

День 2

8:00 — деревенский завтрак из натуральных продуктов
10:00 — экскурсия в карстовую пещеру (1, 5-2 часа)
13:00 — обед
17:00 — трансфер в Архангельск

Организационные детали

Как проходит тур

  • Обратите внимание: все экскурсии по программе проходят на автобусе в группах 5-15 человек
  • Экскурсии для вас проведут гиды из нашей команды
  • Программа подойдет взрослым и детям от 5 лет

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включено: двухместное размещение в номерах категории «Стандарт», питание, трансфер и экскурсии по программе
  • Доплата за одноместное размещение в номере: 2 000 руб. /чел.
  • В свободное время вы можете за дополнительную плату заказать другие экскурсии, мастер-классы, а также русскую баню
  • Также можно выбрать размещение в номере категории «Комфорт» — 7200 руб. /чел. (вместе с трансфером)

Посещение пещеры

  • Перед спуском в пещеру участники проходят инструктаж по технике безопасности, всем выдаются каски и налобные фонарики
  • Спуск в пещеру только в сопровождении гида-инструктора, детей обязательно должны сопровождать взрослые
  • Для посещения пещеры не требуется особой физической подготовки, но будьте готовы низко наклоняться и спускаться по высоким лестницам. За дополнительную плату (по желанию) выдаются защитная одежда (200 руб. ), резиновые сапоги (100 руб. ), перчатки (50 руб. ).

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
на ж/д вокзале Архангельска
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Мария
Мария
Мы — команда гидов-единомышленников, которые показывают Пинежье и влюбляют гостей в него. Кто-то из нас учитель, кто-то геолог, кто-то стоял у истоков Пинежского заповедника (основан в 1974 г. ). Имеем свидетельство о квалификации инструктора-проводника. Мы хотим показать красоты нашего края, открыть для вас Русский Север. Ведь это до сих пор малоизведанные территории, на которых скрыто столько прекрасного и родного духу русского человека. До встречи на Пинежье!
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3 настоящих отзыва от туристов

Е
10 окт 2021
Особая благодарность Кириллу и Виктору Ивановичу. Всем спасибо.
Е
26 сен 2021
Прекрасная двухдневная поездка!
Высокое синее небо, когда смотришь вдаль, аж дух захватывает от красоты. Очень радушные люди, уже неделя прошла после поездки, а я до сих пор вспоминаю и становится тепло на душе
В самом Голубино тоже все понравилось, номера оформлены со вкусом, кормили нас, как рождественских гусынь, пирог с брусникой очень рекомендую, настойку на морошке тоже.
Когда будете заказывать экскурсию, можно посмотреть и выбрать варианты для своего уровня физической активности. Мне ее немного не хватило. Можно заказать эту экскурсию и, если будет оставаться свободное время, дополнительно съездить куда-то ещё
е
20 сен 2021
для совсем неподготовленных туристов, предпочитающих очень короткие маршруты совсем без усилий по движению. Даже 1, 5-километровое расстояние от базы расселения до тропы проезжают на автобусе. Хотя можно бы и пешком прогуляться. Совсем ненасыщенная программа. Когда приезжаешь на 2 дня специально в эти места (перелет + 3 часа от Архангельска. ), хотелось бы посмотреть побольше. И времени свободного здесь столько не нужно, надо его как раз наполнить прогулками.

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