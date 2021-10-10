Что вас ожидает

Перезагрузка в сердце Русского Севера. За пару дней вы познакомитесь с Пинежьем — заповедным уголком Архангельской области. Исследуете природные маршруты и проникнетесь медитативной атмосферой, которую редко встретишь на курортах юга.

Треккинг к водопаду. В первый день мы пройдем по экотропе в охранной зоне заповедника туда, где притаился небольшой, но мощный водопад Святой источник, бьющий из подземной реки. А в пути гиды поделятся историями и легендами этих мест, расскажут о лесной флоре и фауне.

Дорога к северному монастырю. В деревне Красная горка мы отыщем остатки Красногорского Богородицкого монастыря 12 века: вы узнаете историю обители и поймете, как она связана с прославленным родом Голицыных. А с холма Красной Горки нам откроется дивная панорама долины реки Пинега.

Спуск в пещеры Пинежья. Во второй день изучим северное подземелье — а для этого отправимся к системе Пинежских пещер, крупнейшей в европейской части России. Вы проникнете в один из каменных тоннелей, увидите сталактиты и сталагмиты. А зимой окажетесь в ледяном царстве с сосульками и кристаллическими узорами.

В стоимость входит проживание в комфортабельной гостинице 3* и блюда из натуральных продуктов в ресторане.

Программа тура по дням

День 1

8:00 — трансфер из Архангельска в Пинежье (3-4 часа в пути) на автобусе класса «Турист»

11:30 — прибытие на место, чаепитие с выпечкой

12:30 — прогулка по экотропе в охранной зоне Пинежского заповедника к водопаду (1, 5 часа)

14:00 — обед, а после экскурсия к Красногорскому Богородицкому монастырю

17:00 — заселение в номера

19:00 — ужин

День 2

8:00 — деревенский завтрак из натуральных продуктов

10:00 — экскурсия в карстовую пещеру (1, 5-2 часа)

13:00 — обед

17:00 — трансфер в Архангельск

Организационные детали

Как проходит тур

Обратите внимание: все экскурсии по программе проходят на автобусе в группах 5-15 человек

Экскурсии для вас проведут гиды из нашей команды

Программа подойдет взрослым и детям от 5 лет

Что входит в стоимость, а что — нет

Включено: двухместное размещение в номерах категории «Стандарт», питание, трансфер и экскурсии по программе

Доплата за одноместное размещение в номере: 2 000 руб. /чел.

В свободное время вы можете за дополнительную плату заказать другие экскурсии, мастер-классы, а также русскую баню

Также можно выбрать размещение в номере категории «Комфорт» — 7200 руб. /чел. (вместе с трансфером)

Посещение пещеры