Перезагрузка в сердце Русского Севера. За пару дней вы познакомитесь с Пинежьем — заповедным уголком Архангельской области. Исследуете природные маршруты и проникнетесь медитативной атмосферой, которую редко встретишь на курортах юга.
Треккинг к водопаду. В первый день мы пройдем по экотропе в охранной зоне заповедника туда, где притаился небольшой, но мощный водопад Святой источник, бьющий из подземной реки. А в пути гиды поделятся историями и легендами этих мест, расскажут о лесной флоре и фауне.
Дорога к северному монастырю. В деревне Красная горка мы отыщем остатки Красногорского Богородицкого монастыря 12 века: вы узнаете историю обители и поймете, как она связана с прославленным родом Голицыных. А с холма Красной Горки нам откроется дивная панорама долины реки Пинега.
Спуск в пещеры Пинежья. Во второй день изучим северное подземелье — а для этого отправимся к системе Пинежских пещер, крупнейшей в европейской части России. Вы проникнете в один из каменных тоннелей, увидите сталактиты и сталагмиты. А зимой окажетесь в ледяном царстве с сосульками и кристаллическими узорами.
В стоимость входит проживание в комфортабельной гостинице 3* и блюда из натуральных продуктов в ресторане.
8:00 — трансфер из Архангельска в Пинежье (3-4 часа в пути) на автобусе класса «Турист»
11:30 — прибытие на место, чаепитие с выпечкой
12:30 — прогулка по экотропе в охранной зоне Пинежского заповедника к водопаду (1, 5 часа)
14:00 — обед, а после экскурсия к Красногорскому Богородицкому монастырю
17:00 — заселение в номера
19:00 — ужин
8:00 — деревенский завтрак из натуральных продуктов
10:00 — экскурсия в карстовую пещеру (1, 5-2 часа)
13:00 — обед
17:00 — трансфер в Архангельск