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Описание

Вас ждет незабываемая экскурсия на родину великого ученого М. В. Ломоносова. Холмогоры – один из старинных городов Русского Севера. На протяжении нескольких столетий служил административным, религиозным и культурным центром всего Двинского края, через который в средние века Россия осуществляла свои внешнеэкономические контакты. Жители Холмогор и окрестных деревень издавна славились как искусные мастера резьбы по кости. Туристы переправятся на Куростров в село Ломоносово, где посетят мемориальный музей Ломоносова.