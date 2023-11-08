Холмогоры и родина Ломоносова

Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
Автомобильная + посещение музея.
Холмогоры и родина Ломоносова
Холмогоры и родина Ломоносова
Холмогоры и родина Ломоносова
Холмогоры и родина Ломоносова

Что вас ожидает:

  • Холмогоры
  • Село Ломоносово
  • Мемориальный музей Ломоносова
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Вас ждет незабываемая экскурсия на родину великого ученого М. В. Ломоносова. Холмогоры – один из старинных городов Русского Севера. На протяжении нескольких столетий служил административным, религиозным и культурным центром всего Двинского края, через который в средние века Россия осуществляла свои внешнеэкономические контакты. Жители Холмогор и окрестных деревень издавна славились как искусные мастера резьбы по кости. Туристы переправятся на Куростров в село Ломоносово, где посетят мемориальный музей Ломоносова.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание Услуги гида Входной билет в музей Мастер-класс резьбы по кости
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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Можно с детьми
Необычные
Музеи
На весь день
История и культура

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