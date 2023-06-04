Путешествие на родину великого учёного М.В. Ломоносова

Путешествие на родину великого учёного М

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Приглашаем Вас отправиться в село Холмогоры. В дороге вы узнаете об истории заселения Архангельской области и крестьянском быте того времени.

В Холмогорах вы познакомитесь с историей Спасо-Преображенского собора, где содержалось в XVIII веке в заточении «брауншвейгское семейство». Из Холмогор, мы переправимся на остров Куростров (летом на пароме, зимой — по ледовой переправе) в д. Мишанинскую, посетим музей, где экскурсовод расскажет об истории семьи, жизни и научной деятельности великого учёного.
Путешествие на родину великого учёного М.В. Ломоносова
Путешествие на родину великого учёного М.В. Ломоносова
Путешествие на родину великого учёного М.В. Ломоносова
Путешествие на родину великого учёного М.В. Ломоносова
Путешествие на родину великого учёного М.В. Ломоносова
Путешествие на родину великого учёного М.В. Ломоносова
Путешествие на родину великого учёного М.В. Ломоносова
Ближайшие даты:
4
июн
5
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6
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Что вас ожидает:

  • Историко-мемориальный музей М. В. Ломоносова
  • Спасо-Преображенский собор села Холмогоры
  • Храм Воскресения Христова села Матигоры
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Холмогоры и родина ЛомоносоваСело Холмогоры, известное всем со школьной программы в связи с именем великого русского ученого М. В. Ломоносова. Существует множество гипотез относительно названия Холмогоры, наиболее правдоподобная говорит, что название произошло из языка карельских племен и на русский переводится как «три речных порога».
Приглашаем Вас отправиться в с. Холмогоры — древний административный центр Двинской земли. В дороге вы узнаете об истории заселения Архангельской области и крестьянском быте того времени, а в Холмогорах - познакомитесь с историей Спасо-Преображенского собора, где содержалось в XVIII веке в заточении «брауншвейгское семейство».
Из Холмогор, мы переправимся на остров Куростров (летом на пароме, зимой — по ледовой переправе) в д. Мишанинскую, посетим музей, где экскурсовод расскажет об истории семьи, жизни и научной деятельности великого учёного. Вы увидите книги XVIII века, предметы быта того времени, модель химической лаборатории Ломоносова, посетите выставочный зал музея с образцами Холмогорской резьбы по кости.
После посещения музея, вдохновившись ажурными изделиями удивительной красоты, сможете попробовать себя в роли косторезного мастера на мастер-классе резьбы по кости от местных мастеров.

Ежедневно в 07:30 (летом), в 09.00 (зимой)

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Экскурсионное обслуживание по программе
  • Билеты в музей и на мастер-класс
  • Паромная переправа (летом)
Что не входит
  • Питание
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 07:30 (летом), в 09.00 (зимой)
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • Для покупки сувениров и изделий из кости (по желанию) возьмите с собой наличные
  • Позаботьтесь о комфортной одежде и обуви
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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