Путешествие на родину великого учёного М
Приглашаем Вас отправиться в село Холмогоры. В дороге вы узнаете об истории заселения Архангельской области и крестьянском быте того времени.
В Холмогорах вы познакомитесь с историей Спасо-Преображенского собора, где содержалось в XVIII веке в заточении «брауншвейгское семейство». Из Холмогор, мы переправимся на остров Куростров (летом на пароме, зимой — по ледовой переправе) в д. Мишанинскую, посетим музей, где экскурсовод расскажет об истории семьи, жизни и научной деятельности великого учёного.
В Холмогорах вы познакомитесь с историей Спасо-Преображенского собора, где содержалось в XVIII веке в заточении «брауншвейгское семейство». Из Холмогор, мы переправимся на остров Куростров (летом на пароме, зимой — по ледовой переправе) в д. Мишанинскую, посетим музей, где экскурсовод расскажет об истории семьи, жизни и научной деятельности великого учёного.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Историко-мемориальный музей М. В. Ломоносова
- Спасо-Преображенский собор села Холмогоры
- Храм Воскресения Христова села Матигоры
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Описание
Холмогоры и родина ЛомоносоваСело Холмогоры, известное всем со школьной программы в связи с именем великого русского ученого М. В. Ломоносова. Существует множество гипотез относительно названия Холмогоры, наиболее правдоподобная говорит, что название произошло из языка карельских племен и на русский переводится как «три речных порога».
Приглашаем Вас отправиться в с. Холмогоры — древний административный центр Двинской земли. В дороге вы узнаете об истории заселения Архангельской области и крестьянском быте того времени, а в Холмогорах - познакомитесь с историей Спасо-Преображенского собора, где содержалось в XVIII веке в заточении «брауншвейгское семейство».
Из Холмогор, мы переправимся на остров Куростров (летом на пароме, зимой — по ледовой переправе) в д. Мишанинскую, посетим музей, где экскурсовод расскажет об истории семьи, жизни и научной деятельности великого учёного. Вы увидите книги XVIII века, предметы быта того времени, модель химической лаборатории Ломоносова, посетите выставочный зал музея с образцами Холмогорской резьбы по кости.
После посещения музея, вдохновившись ажурными изделиями удивительной красоты, сможете попробовать себя в роли косторезного мастера на мастер-классе резьбы по кости от местных мастеров.
Ежедневно в 07:30 (летом), в 09.00 (зимой)
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное обслуживание
- Экскурсионное обслуживание по программе
- Билеты в музей и на мастер-класс
- Паромная переправа (летом)
- Что не входит
- Питание
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 07:30 (летом), в 09.00 (зимой)Экскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Важная информация
- Для покупки сувениров и изделий из кости (по желанию) возьмите с собой наличные
- Позаботьтесь о комфортной одежде и обуви
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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