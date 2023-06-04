Холмогоры и родина ЛомоносоваСело Холмогоры, известное всем со школьной программы в связи с именем великого русского ученого М. В. Ломоносова. Существует множество гипотез относительно названия Холмогоры, наиболее правдоподобная говорит, что название произошло из языка карельских племен и на русский переводится как «три речных порога».

Приглашаем Вас отправиться в с. Холмогоры — древний административный центр Двинской земли. В дороге вы узнаете об истории заселения Архангельской области и крестьянском быте того времени, а в Холмогорах - познакомитесь с историей Спасо-Преображенского собора, где содержалось в XVIII веке в заточении «брауншвейгское семейство».

Из Холмогор, мы переправимся на остров Куростров (летом на пароме, зимой — по ледовой переправе) в д. Мишанинскую, посетим музей, где экскурсовод расскажет об истории семьи, жизни и научной деятельности великого учёного. Вы увидите книги XVIII века, предметы быта того времени, модель химической лаборатории Ломоносова, посетите выставочный зал музея с образцами Холмогорской резьбы по кости.

После посещения музея, вдохновившись ажурными изделиями удивительной красоты, сможете попробовать себя в роли косторезного мастера на мастер-классе резьбы по кости от местных мастеров.