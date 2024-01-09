Держим путь в Холмогоры — административный центр Двинской земли. Но известен он, конечно же, другим: именно здесь родился М. В. Ломоносов, светило русской науки. Мы обсудим историю заселения архангельских земель, осмотрим Спасо-Преображенский собор. Затем переправимся на Куростров и посетим музей. Закончим путешествие мастер-классом резьбы по кости (опционально).

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Описание

Что вас ожидает

Архангельск — Холмогоры

Дорога до родины Ломоносова займёт около 1,5 часов. По пути мы познакомим вас с историей заселения Архангельской области и крестьянским бытом того времени. Прибыв в Холмогоры, осмотрим Спасо-Преображенский собор, где в 18 веке содержалось в заточении «брауншвейгское семейство».

Переправа на остров

После экскурсии по селу Холмогоры мы переправимся на остров Куростров (летом — на пароме, зимой — по ледовой переправе), в деревню Мишанинскую. Здесь на месте дома Ломоносова открыт музей имени талантливого помора. Местный гид расскажет вам о семье, жизни и научной деятельности учёного. Вы увидите книги 18 века, предметы быта, модель химической лаборатории Ломоносова. А также посетите выставочный зал музея с образцами холмогорской резьбы по кости.

Вдохновившись ажурными изделиями удивительной красоты, вы сможете попробовать себя в роли косторезного мастера на мастер-классе резьбы по кости от местных мастеров.

Организационные детали

В межсезонье, когда ледовая переправа ещё не установлена, а паром уже не ходит — экскурсия не проводится.

Дополнительные расходы

Билеты в музей — 200 руб. /чел.

Мастер-класс резьбы по кости (по желанию) — 250 руб. /чел.

Паромная переправа (летом) — от 2000 руб. Точную стоимость предварительно уточняйте в переписке, она может меняться в зависимости от вида транспорта и количества человек.

Как проходит экскурсия