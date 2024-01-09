Полюбоваться пейзажами глубинки, зайти в музей и поучаствовать при желании в мастер-классе
янв
янв
янв
янв
янв
янв
янв
даты
Описание
Что вас ожидает
Архангельск — Холмогоры
Дорога до родины Ломоносова займёт около 1,5 часов. По пути мы познакомим вас с историей заселения Архангельской области и крестьянским бытом того времени. Прибыв в Холмогоры, осмотрим Спасо-Преображенский собор, где в 18 веке содержалось в заточении «брауншвейгское семейство».
Переправа на остров
После экскурсии по селу Холмогоры мы переправимся на остров Куростров (летом — на пароме, зимой — по ледовой переправе), в деревню Мишанинскую. Здесь на месте дома Ломоносова открыт музей имени талантливого помора. Местный гид расскажет вам о семье, жизни и научной деятельности учёного. Вы увидите книги 18 века, предметы быта, модель химической лаборатории Ломоносова. А также посетите выставочный зал музея с образцами холмогорской резьбы по кости.
Вдохновившись ажурными изделиями удивительной красоты, вы сможете попробовать себя в роли косторезного мастера на мастер-классе резьбы по кости от местных мастеров.
Организационные детали
В межсезонье, когда ледовая переправа ещё не установлена, а паром уже не ходит — экскурсия не проводится.
Дополнительные расходы
- Билеты в музей — 200 руб. /чел.
- Мастер-класс резьбы по кости (по желанию) — 250 руб. /чел.
- Паромная переправа (летом) — от 2000 руб. Точную стоимость предварительно уточняйте в переписке, она может меняться в зависимости от вида транспорта и количества человек.
Как проходит экскурсия
- Комфортабельный транспорт и экскурсионное сопровождение включены в стоимость. Вы можете заказать трансфер без экскурсионного сопровождения в дороге, только с программой в музее и мастер-классом (стоимость уточняйте в переписке).
- По запросу проведём экскурсию для группы более 6 человек на автобусе, стоимость рассчитывается индивидуально
- Вы можете взять с собой перекус в дорогу или заранее сообщить нам о желании пообедать в с. Холмогоры. Обед оплачивается дополнительно — от 300 руб. /чел.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашего агентства
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в удобном вам месте в Архангельске
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.