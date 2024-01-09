Туда, где родился Ломоносов. В Холмогоры
Личный мастер-класс в Архангельске

Полюбоваться пейзажами глубинки, зайти в музей и поучаствовать при желании в мастер-классе

Держим путь в Холмогоры — административный центр Двинской земли. Но известен он, конечно же, другим: именно здесь родился М. В. Ломоносов, светило русской науки. Мы обсудим историю заселения архангельских земель, осмотрим Спасо-Преображенский собор. Затем переправимся на Куростров и посетим музей. Закончим путешествие мастер-классом резьбы по кости (опционально).
Туда, где родился Ломоносов. В Холмогоры
Туда, где родился Ломоносов. В Холмогоры
Туда, где родился Ломоносов. В Холмогоры
Туда, где родился Ломоносов. В Холмогоры
Туда, где родился Ломоносов. В Холмогоры
Туда, где родился Ломоносов. В Холмогоры
Туда, где родился Ломоносов. В Холмогоры
Туда, где родился Ломоносов. В Холмогоры
Туда, где родился Ломоносов. В Холмогоры
Туда, где родился Ломоносов. В Холмогоры
Туда, где родился Ломоносов. В Холмогоры
Туда, где родился Ломоносов. В Холмогоры
Туда, где родился Ломоносов. В Холмогоры
Туда, где родился Ломоносов. В Холмогоры
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Описание

Что вас ожидает

Архангельск — Холмогоры

Дорога до родины Ломоносова займёт около 1,5 часов. По пути мы познакомим вас с историей заселения Архангельской области и крестьянским бытом того времени. Прибыв в Холмогоры, осмотрим Спасо-Преображенский собор, где в 18 веке содержалось в заточении «брауншвейгское семейство».

Переправа на остров

После экскурсии по селу Холмогоры мы переправимся на остров Куростров (летом — на пароме, зимой — по ледовой переправе), в деревню Мишанинскую. Здесь на месте дома Ломоносова открыт музей имени талантливого помора. Местный гид расскажет вам о семье, жизни и научной деятельности учёного. Вы увидите книги 18 века, предметы быта, модель химической лаборатории Ломоносова. А также посетите выставочный зал музея с образцами холмогорской резьбы по кости.

Вдохновившись ажурными изделиями удивительной красоты, вы сможете попробовать себя в роли косторезного мастера на мастер-классе резьбы по кости от местных мастеров.

Организационные детали

В межсезонье, когда ледовая переправа ещё не установлена, а паром уже не ходит — экскурсия не проводится.

Дополнительные расходы

  • Билеты в музей — 200 руб. /чел.
  • Мастер-класс резьбы по кости (по желанию) — 250 руб. /чел.
  • Паромная переправа (летом) — от 2000 руб. Точную стоимость предварительно уточняйте в переписке, она может меняться в зависимости от вида транспорта и количества человек.

Как проходит экскурсия

  • Комфортабельный транспорт и экскурсионное сопровождение включены в стоимость. Вы можете заказать трансфер без экскурсионного сопровождения в дороге, только с программой в музее и мастер-классом (стоимость уточняйте в переписке).
  • По запросу проведём экскурсию для группы более 6 человек на автобусе, стоимость рассчитывается индивидуально
  • Вы можете взять с собой перекус в дорогу или заранее сообщить нам о желании пообедать в с. Холмогоры. Обед оплачивается дополнительно — от 300 руб. /чел.
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашего агентства

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в удобном вам месте в Архангельске
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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