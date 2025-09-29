Мои заказы

Холмогоры-Ломоносово

Познакомьтесь с историей родины Михаила Ломоносова во время поездки в Холмогоры.

Вы посетите дом-музей ученого, косторезную мастерскую, совершите паромную переправу и увидите памятники поморской культуры.
Промокод на 10% 🔥
HOROSHOTAM
Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно).
Условия:
  • скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте
  • не действует на трансферы и входные билеты
  • работает при предоплате или полной оплате на сайте
  • не суммируется с другими акциями и не применяется при оплате «на месте»
5
1 отзыв
Холмогоры-Ломоносово
Холмогоры-Ломоносово
Холмогоры-Ломоносово

Описание экскурсии

Исторические места Холмогор

Экскурсия начинается с посещения села Холмогоры — бывшего центра международной торговли и места ссылки царских особ. Вы узнаете о истории поморского края, основных промыслах и торговых традициях этого региона.

По следам Ломоносова

После паромной переправы через Северную Двину вы посетите дом-музей Ломоносова на Курострове, где познакомитесь с экспозицией, посвященной жизни и деятельности ученого. Далее программа включает визит в косторезную мастерскую с возможностью участия в мастер-классе.

Природные и архитектурные достопримечательности

Маршрут продолжается на Ровдиной Горе, откуда открываются виды на северные ландшафты. Вы увидите церковь Дмитрия Солунского и мельницу-голландку, а также сможете посетить Холмогорский краеведческий музей по желанию. Важная информация:
  • В стоимость включены паромная переправа и легкое питание.
  • Детские кресла в автомобиле не предусмотрены.
  • Экскурсия рассчитана на участников 17–67 лет.
  • Оплата входных билетов производится наличными на месте.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Село Холмогоры
  • Дом-музей Ломоносова
  • Косторезная мастерская
  • Церковь Дмитрия Солунского
  • Ровдина Гора
  • Мельница-голландка
Что включено
  • Трансфер из Архангельска и обратно
  • Паромная переправа через Северную Двину
  • Чай с пирожками и бутилированная вода
Что не входит в цену
  • Входные билеты в музеи и объекты
  • Обед в гостевом доме
  • Мастер-класс в косторезной мастерской
Где начинаем и завершаем?
Начало: Центр Архангельска
Завершение: Любое, выбранное туристом
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • В стоимость включены паромная переправа и легкое питание
  • Детские кресла в автомобиле не предусмотрены
  • Экскурсия рассчитана на участников 17-67 лет
  • Оплата входных билетов производится наличными на месте
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
С
Светлана
29 сен 2025
Экскурсия понравилась, места красивые, замечательный музей с очень интересной экспозицией. Немного удручает заброшенность этих мест и отсутствие интереса к этому историческому месту со стороны государства. Музей и окружающие постройки держатся исключительно за счет деятельности группы энтузиастов, включая директора музея.
Особое спасибо гиду Алексею, который сопровождал нас во время экскурсии, за содержательный рассказ об архангельском крае и заботливое отношение.

Входит в следующие категории Архангельска

Похожие экскурсии из Архангельска

К Белому морю на остров Ягры
На машине
4.5 часа
449 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
К Белому морю на остров Ягры
Автоприключение на живописное побережье Белого моря через судостроительный город Северодвинск
Начало: В любом месте в центральной части Архангельска по ...
8000 ₽ за всё до 4 чел.
Северодвинск, остров Ягры и Белое море: поездка из Архангельска
На машине
4 часа
13 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выбор
Северодвинск, остров Ягры и Белое море
Погрузитесь в атмосферу Русского Севера: прогулка по острову Ягры, свежий морской воздух и захватывающие истории Северодвинска ждут вас
Начало: У места вашего проживания
Сегодня в 17:00
1 дек в 09:00
8000 ₽ за всё до 3 чел.
Сказочный Архангельск - для детей и взрослых
Пешая
1.5 часа
37 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Сказочный Архангельск: историческое путешествие для детей и взрослых
Откройте для себя чарующий Архангельск через увлекательные истории и легенды. Подходит для любознательных путешественников всех возрастов
Начало: Проспекте Чумбарова-Лучинского
Завтра в 10:30
29 ноя в 10:30
3000 ₽ за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Архангельске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Архангельске