Исторические места Холмогор

Экскурсия начинается с посещения села Холмогоры — бывшего центра международной торговли и места ссылки царских особ. Вы узнаете о истории поморского края, основных промыслах и торговых традициях этого региона.

По следам Ломоносова

После паромной переправы через Северную Двину вы посетите дом-музей Ломоносова на Курострове, где познакомитесь с экспозицией, посвященной жизни и деятельности ученого. Далее программа включает визит в косторезную мастерскую с возможностью участия в мастер-классе.

Природные и архитектурные достопримечательности

Маршрут продолжается на Ровдиной Горе, откуда открываются виды на северные ландшафты. Вы увидите церковь Дмитрия Солунского и мельницу-голландку, а также сможете посетить Холмогорский краеведческий музей по желанию. Важная информация: