Описание экскурсии
Исторические места Холмогор
Экскурсия начинается с посещения села Холмогоры — бывшего центра международной торговли и места ссылки царских особ. Вы узнаете о истории поморского края, основных промыслах и торговых традициях этого региона.
По следам Ломоносова
После паромной переправы через Северную Двину вы посетите дом-музей Ломоносова на Курострове, где познакомитесь с экспозицией, посвященной жизни и деятельности ученого. Далее программа включает визит в косторезную мастерскую с возможностью участия в мастер-классе.
Природные и архитектурные достопримечательности
Маршрут продолжается на Ровдиной Горе, откуда открываются виды на северные ландшафты. Вы увидите церковь Дмитрия Солунского и мельницу-голландку, а также сможете посетить Холмогорский краеведческий музей по желанию. Важная информация:
- В стоимость включены паромная переправа и легкое питание.
- Детские кресла в автомобиле не предусмотрены.
- Экскурсия рассчитана на участников 17–67 лет.
- Оплата входных билетов производится наличными на месте.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Село Холмогоры
- Дом-музей Ломоносова
- Косторезная мастерская
- Церковь Дмитрия Солунского
- Ровдина Гора
- Мельница-голландка
Что включено
- Трансфер из Архангельска и обратно
- Паромная переправа через Северную Двину
- Чай с пирожками и бутилированная вода
Что не входит в цену
- Входные билеты в музеи и объекты
- Обед в гостевом доме
- Мастер-класс в косторезной мастерской
Где начинаем и завершаем?
Начало: Центр Архангельска
Завершение: Любое, выбранное туристом
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
29 сен 2025
Экскурсия понравилась, места красивые, замечательный музей с очень интересной экспозицией. Немного удручает заброшенность этих мест и отсутствие интереса к этому историческому месту со стороны государства. Музей и окружающие постройки держатся исключительно за счет деятельности группы энтузиастов, включая директора музея.
Особое спасибо гиду Алексею, который сопровождал нас во время экскурсии, за содержательный рассказ об архангельском крае и заботливое отношение.
