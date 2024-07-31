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также пройти эко-тропой до небольшого водопада и спуститься в пещеру. На базе "Голубино" приветливо встретили и вкусно накормили). Что касается трансфера - это только трансфер, который вас доставит из Архангельска до "Голубино" и обратно, сопроводительно-путевой информации нет, о чем организаторы предупреждают, но не все экскурсанты данную информацию читают. И надо быть готовым к тому, что время в пути может занять 4 часа, т. к. есть участки грунтовой дороги, и участки, где дорогу ремонтируют. Санитарная остановка есть. в целом - хорошо организованный однодневный экскурсионный тур. Было интересно и вкусно! Спасибо!