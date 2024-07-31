Однодневные – экскурсии в Архангельске

Найдено 5 экскурсий в категории «Однодневные» в Архангельске, цены от 4 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Из Архангельска на Пинежье: открыть Русский Север
На автобусе
58 отзывов
10 часов
Групповая
до 15 чел.
Лучший выбор
Пинежье из Архангельска: пещеры, водопады и северные легенды
Приглашаем вас в путешествие по Пинежью, где вас ждут захватывающие пещеры, живописный водопад и настоящие северные легенды
Начало: В Архангельске
Расписание: ежедневно в 08:00
9 авг в 08:00
12 авг в 08:00
4 000 за человека
Архангельск, Северодвинск и Белое море за 1 день
На машине
104 отзыва
5.5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Архангельск, Северодвинск и Белое море за 1 день
Полюбоваться природой Русского Севера и раскрыть историю его городов на авто-пешеходной экскурсии
8 500 за всё до 3 чел.
Куртяево: в жерле древнего вулкана
На машине
21 отзыв
5.5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Куртяево: путешествие к древнему вулкану и минеральным источникам
Погрузитесь в уникальный мир Куртяево: от древнего вулкана до целебных источников, исторических храмов и чудесной природы
Начало: В центре города по вашему выбору
6 сен в 08:00
7 сен в 08:00
7 000 за всё до 3 чел.
Из Архангельска в Антониево-Сийский монастырь
На машине
28 отзывов
7 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие из Архангельска в Антониево-Сийский монастырь: вдоль берегов Северной Двины
Погрузитесь в атмосферу Русского Севера, посетив живописные села и древний монастырь, хранящий историю и традиции
Начало: В центре города по вашему выбору
6 сен в 08:00
7 сен в 08:00
10 670 за всё до 3 чел.
Урочище Куртяево - ещё одно чудо Севера
На машине
27 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Урочище Куртяево - ещё одно чудо Севера
Явление чудотворной иконы, старинная деревянная церковь и следы старообрядческих скитов. Это не сказка, а реальная точка на карте всего в 15 км от Белого моря
Начало: В центре Архангельска
10 сен в 08:00
12 сен в 08:00
7 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    31 июля 2024
    Из Архангельска на Пинежье: открыть Русский Север
    Были на однодневной экскурсии 23.07.2024 г. Экскурсия хороша как знакомство с природой Пинежья, немного прикоснуться к природе Русского Севера, а
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    также пройти эко-тропой до небольшого водопада и спуститься в пещеру. На базе "Голубино" приветливо встретили и вкусно накормили). Что касается трансфера - это только трансфер, который вас доставит из Архангельска до "Голубино" и обратно, сопроводительно-путевой информации нет, о чем организаторы предупреждают, но не все экскурсанты данную информацию читают. И надо быть готовым к тому, что время в пути может занять 4 часа, т. к. есть участки грунтовой дороги, и участки, где дорогу ремонтируют. Санитарная остановка есть. в целом - хорошо организованный однодневный экскурсионный тур. Было интересно и вкусно! Спасибо!

  • М
    Марина
    31 июля 2024
    Архангельск, Северодвинск и Белое море за 1 день
    Интересная и содержательная экскурсия, хороший маршрут. Тем, кто хочет по настоящему увидеть Северодвинск, рекомендуем брать эту экскурсию, город" открывается" совсем по-другому. Также в экскурсии учтено время для небольшой самостоятельной прогулки по "пляжу" Белого моря.
  • D
    Dmitrii
    30 июля 2024
    Из Архангельска на Пинежье: открыть Русский Север
    Замечательная экскурсия, мы посетили водопад и спускались в пещеру! Очень дружелюбный персонал, и интересные рассказы о природе. Также понравилось меню в ресторане и заботливые официанты, спасибо!
  • А
    Александра
    28 июля 2024
    Архангельск, Северодвинск и Белое море за 1 день
    за 6 часов основные вехи о Архангельске узнали. Съездили в Северодвинск и походили по берегу Белого моря, узнали историю города. За время экскурсии делали несколько остановок. Рекомендую Дмитрия как внимательного и хорошего рассказчика.
  • А
    Анна
    23 июля 2024
    Архангельск, Северодвинск и Белое море за 1 день
    Дмитрий очень интересный рассказчик, показал классные места, обращал внимание на важные моменты.
    Дмитрий очень интересный рассказчик, показал классные места, обращал внимание на важные моментыДмитрий очень интересный рассказчик, показал классные места, обращал внимание на важные моментыДмитрий очень интересный рассказчик, показал классные места, обращал внимание на важные моментыДмитрий очень интересный рассказчик, показал классные места, обращал внимание на важные моментыДмитрий очень интересный рассказчик, показал классные места, обращал внимание на важные моментыДмитрий очень интересный рассказчик, показал классные места, обращал внимание на важные моменты

Ответы на вопросы от путешественников по Архангельску в категории «Однодневные»

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  1. Из Архангельска на Пинежье: открыть Русский Север
  2. Архангельск, Северодвинск и Белое море за 1 день
  3. Куртяево: в жерле древнего вулкана
  4. Из Архангельска в Антониево-Сийский монастырь
  5. Урочище Куртяево - ещё одно чудо Севера
Какие места ещё посмотреть в Архангельске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Остров Ягры
  3. Северная Двина
  4. Гостиный Двор
  5. Холмогоры
  6. Набережная
  7. Музей Малые Корелы
  8. Свято-Никольский храм
  9. Мыс Пур-Наволок
  10. Проспект Чумбарова-Лучинского
Сколько стоит экскурсия по Архангельску в августе 2024
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