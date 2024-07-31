10 часов
Групповая
до 15 чел.
Лучший выборПинежье из Архангельска: пещеры, водопады и северные легенды
Приглашаем вас в путешествие по Пинежью, где вас ждут захватывающие пещеры, живописный водопад и настоящие северные легенды
Начало: В Архангельске
Расписание: ежедневно в 08:00
9 авг в 08:00
12 авг в 08:00
4 000₽ за человека
5.5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Архангельск, Северодвинск и Белое море за 1 день
Полюбоваться природой Русского Севера и раскрыть историю его городов на авто-пешеходной экскурсии
8 500₽ за всё до 3 чел.
5.5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Куртяево: путешествие к древнему вулкану и минеральным источникам
Погрузитесь в уникальный мир Куртяево: от древнего вулкана до целебных источников, исторических храмов и чудесной природы
Начало: В центре города по вашему выбору
6 сен в 08:00
7 сен в 08:00
7 000₽ за всё до 3 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие из Архангельска в Антониево-Сийский монастырь: вдоль берегов Северной Двины
Погрузитесь в атмосферу Русского Севера, посетив живописные села и древний монастырь, хранящий историю и традиции
Начало: В центре города по вашему выбору
6 сен в 08:00
7 сен в 08:00
10 670₽ за всё до 3 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Урочище Куртяево - ещё одно чудо Севера
Явление чудотворной иконы, старинная деревянная церковь и следы старообрядческих скитов. Это не сказка, а реальная точка на карте всего в 15 км от Белого моря
Начало: В центре Архангельска
10 сен в 08:00
12 сен в 08:00
7 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина31 июля 2024Были на однодневной экскурсии 23.07.2024 г. Экскурсия хороша как знакомство с природой Пинежья, немного прикоснуться к природе Русского Севера, а
- ММарина31 июля 2024Интересная и содержательная экскурсия, хороший маршрут. Тем, кто хочет по настоящему увидеть Северодвинск, рекомендуем брать эту экскурсию, город" открывается" совсем по-другому. Также в экскурсии учтено время для небольшой самостоятельной прогулки по "пляжу" Белого моря.
- DDmitrii30 июля 2024Замечательная экскурсия, мы посетили водопад и спускались в пещеру! Очень дружелюбный персонал, и интересные рассказы о природе. Также понравилось меню в ресторане и заботливые официанты, спасибо!
- ААлександра28 июля 2024за 6 часов основные вехи о Архангельске узнали. Съездили в Северодвинск и походили по берегу Белого моря, узнали историю города. За время экскурсии делали несколько остановок. Рекомендую Дмитрия как внимательного и хорошего рассказчика.
- ААнна23 июля 2024Дмитрий очень интересный рассказчик, показал классные места, обращал внимание на важные моменты.
Ответы на вопросы от путешественников по Архангельску в категории «Однодневные»
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