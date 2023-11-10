Индивидуальная прогулка по Архангельску

Описание
О гиде
Ответы на вопросы
Индивидуальная прогулка по Архангельску
Индивидуальная прогулка по Архангельску
Индивидуальная прогулка по Архангельску
Индивидуальная прогулка по Архангельску

Что вас ожидает:

  • Архангельск
  • Набережная Северной Двины
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

В ходе пешеходной экскурсии по историческому центру Архангельска вы познакомитесь с основными достопримечательностями города. Вам предоставится возможность порассуждать о влиянии отдельных исторических личностей на развитие Архангельска. Также вы узнаете, какое место занимал город в истории страны, чем он может гордиться. Маршрут экскурсии проходит по Набережной Северной Двины, улицам Поморской, Чумбарова-Лучинского.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 11:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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