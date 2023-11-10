Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

В ходе пешеходной экскурсии по историческому центру Архангельска вы познакомитесь с основными достопримечательностями города. Вам предоставится возможность порассуждать о влиянии отдельных исторических личностей на развитие Архангельска. Также вы узнаете, какое место занимал город в истории страны, чем он может гордиться. Маршрут экскурсии проходит по Набережной Северной Двины, улицам Поморской, Чумбарова-Лучинского.

