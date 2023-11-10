Что вас ожидает:
- Архангельск
- Набережная Северной Двины
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии
Описание
В ходе пешеходной экскурсии по историческому центру Архангельска вы познакомитесь с основными достопримечательностями города. Вам предоставится возможность порассуждать о влиянии отдельных исторических личностей на развитие Архангельска. Также вы узнаете, какое место занимал город в истории страны, чем он может гордиться. Маршрут экскурсии проходит по Набережной Северной Двины, улицам Поморской, Чумбарова-Лучинского.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Когда и сколько длится?
- Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 11:00Экскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Tez Tour — Организатор в Архангельске
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Архангельска
Индивидуальные
Пешеходные
Можно с детьми
История и архитектура
Обзорные
История и культура
Похожие туры из Архангельска
Индивидуальная
2 часа
Знакомство с Архангельском: обзорная прогулка по городу
По договоренности
10 ноя
11 ноя
12 ноя
13 ноя
5 800₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
5 часов
Завтра
10 ноя
11 ноя
12 ноя
от 7 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Архангельск и Северодвинск - от коча до субмарины
Туристов забираем от гостиницы
Завтра
10 ноя
11 ноя
12 ноя
7 800₽ за всё до 5 чел.