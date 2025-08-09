Мои заказы

Тёплый Архангельск

Архангельск - город с богатой историей и уникальной атмосферой. Прогуляйтесь по его улицам и узнайте о первых морских воротах России
Архангельск - это город, который сочетает в себе историю и современность. На экскурсии вы увидите, как он стал первым портом России и родиной первого торгового судна. Узнаете о его развитии и планировке, а также почувствуете северный уют и дружелюбие местных жителей.

Прогулка по знаковым местам и увлекательные рассказы о прошлом и настоящем города не оставят вас равнодушными
2 оценки

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальная история города
  • 🚢 Первые морские ворота России
  • 🏛 Знаковые достопримечательности
  • 📜 Интересные исторические факты
  • 😊 Дружелюбная атмосфера
Тёплый Архангельск

Что можно увидеть

  • Первые морские ворота
  • Первый порт

Описание экскурсии

Архангельск — морские ворота России

Архангельск — это не просто город, а важное историческое и культурное наследие нашей страны. Его статус первых морских ворот России и родины первого торгового судна делает его уникальным. Здесь хранятся тайны многовековой истории и вдохновения!

Историческое развитие

В этом городе можно увидеть, как он рос и развивался, становясь заметным центром торговли и культуры. Архангельск прошел через множество исторических этапов, и каждый из них оставил незабываемый след.

Архитектурное наследие

Заглянув в архитектуру Архангельска, вы сможете представить, как он выглядел 100 лет назад. Улицы и здания, сохранившиеся до наших дней, рассказывают свою историю. Каждый уголок наполнен атмосферой, которая привлекает и вдохновляет.

Современные достижения

Сегодня Архангельск гордится своими достижениями и планами на будущее. Он активно развивается, сохраняя при этом традиционные ценности и северный уют. Город не только богат историей, но и полон новых возможностей для знакомства и общения.

Исследуйте архитектурные особенности

Не упустите возможность рассмотреть уникальную планировку города, которая выделяет его среди других. Улицы и площади имеют свою специфику, которая делает прогулки по Архангельску особенно приятными!

Дружелюбие и уют

Приезжая сюда, вы ощутите атмосферу дружелюбия и тепла. Архангельск — это город, где рады каждому посетителю. Вы сможете насладиться общением с местными жителями и узнать множество интересных историй, которые только дополнят ваше представление об этом удивительном месте.

Архангельск — это место, где история и современность идут рука об руку, создавая уникальный облик города. Путешествуйте и наслаждайтесь!

Вы сами выбираете дату и время

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Набережная Северной Двины
  • Памятник Петру I
  • Гостиные Дворы
  • Старинная застройка
  • Пешеходня улочка
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мыс Пур-Наволок, Набережная Северной Двины, 88к1
Завершение: Проспект Чумбарова-Лучинского
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
9 авг 2025
В
Владимир
12 июл 2025

