Экскурсии с набережной Архангельска

Найдено 4 экскурсии в категории «С набережной» в Архангельске, цены от 4 000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Архангельск - столица Русского Севера: экскурсия с историком
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
89 отзывов
Индивидуальная экскурсия с историком по Архангельску
Погрузитесь в историю Архангельска, узнайте о первых судоверфях, купцах и полярниках. Авто-пешеходная экскурсия с историком подарит незабываемые впечатления
Начало: На ул. Набережная Северной Двины
7 авг в 13:00
8 авг в 08:00
4 000 за всё до 4 чел.
В царство ледяных пещер
🚌 На автобусе
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Пинежские пещеры Архангельск: удивительное путешествие в мир льда
Погрузитесь в мир вечного льда и снега, не покидая Архангельскую область. Пинежские пещеры ждут вас
Начало: Отель Пур-Наволок, набережная Северной Двины 84
Расписание: Ежедневно с 8-00 9
8 июля в 08:00
15 июля в 08:00
22 000 за всё до 4 чел.
Северодвинск - город у Белого моря. С музеем
🚌 На автобусе
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Северодвинск - город у Белого моря. С музеем
Индивидуальная экскурсия по Северодвинску: центр атомного судостроения, набережная острова Ягры и Краеведческий музей. Узнайте больше о городе у Белого моря
Начало: Набережная Северной Двины 88, отель Пур-Наволок
Расписание: в любой день, кроме субботы, воскресенья и понедельника
16 июля в 09:00
23 июля в 09:00
от 12 000 за всё до 3 чел.
Тайны Антониево-Сийского монастыря
🚌 На автобусе
Индивидуальная
6 часов
Тайны Антониево-Сийского монастыря
Начало: Набережная Северной Двины 88, отель Пур-Наволок
4 июля в 09:00
5 июля в 09:00
от 15 500 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    22 июня 2024
    Архангельск - столица Русского Севера: экскурсия с историком
    Ольга очень хороший экскурсовод,экскурсия проходила увлекательно,и несмотря на плохую погоду экскурсия пришло просто отлично
  • И
    Ирина
    14 июня 2024
    Архангельск - столица Русского Севера: экскурсия с историком
    Волшебная обзорная по Архангельску: отличный формат гибрида пешей и авто экскурсии, рассказ такой увлекательный, что почти за 3 часа не то, что не устаешь, а ловишь себя на мысли, что и еще 3 часа так бы слушал)) Ольга, спасибо!
  • А
    Алексей
    4 июня 2024
    Архангельск - столица Русского Севера: экскурсия с историком
    Отличная экскурсия. Не смотря на то, что погода внесла свои коррективы, благодаря тому, что во время экскурсии передвигались на автомобиле экскурсоводаэ, гроза и сильный ливень не испортили впечатления об экскурсии и замечательном городе Архангельске.
  • Ю
    Юлий
    16 сентября 2023
    Мифы и легенды города Ангела
    Екатерина потрясающий рассказчик и фанат своего города. Очень увлекательно рассказала об Архангельске и его тайнах и загадках. Нам с женой
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    очень понравилась! Екатерина очень хорошо знает город и готова бесконечно о нем рассказывать. Все её рекомендации мы воплатили в жизнь, вместе было здорово!

  • Н
    Наталья
    13 августа 2023
    Северодвинск - город у Белого моря. С музеем
    Спасибо за интересную экскурсию! Понравилась организация: четко по времени, комфорту, времени проведения. Посещение музея Северодвинска и полученная там информация были
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    потрясающими! Мы благодарны нашему гиду Галине и водителю Дмитрию за прекрасное сопровождение и долгожданную встречу с Белым морем! Надеемся еще не раз обратиться к услугам Спутника, Наталья, Зеленоград

  • Г
    Галина
    16 июля 2023
    Мифы и легенды города Ангела
    Приятный гид Екатерина встретила меня чётко по времени. Спросила пожелания по экскурсии. Предусмотрительно взяла для меня бутылочку воды. В процессе
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    экскурсии я узнала новые и интересные факты об Архангельске. По длительности у нас получилось на полчаса подольше, чему я даже рада, время пролетело незаметно. Рекомендую!

  • И
    Ирина
    16 апреля 2023
    Мифы и легенды города Ангела
    Замечательная экскурсия. По-другому Екатерина показала наш город, раскрыла архангельские легенды и мифы прошлого и современных дней. Оказывается, Архангельск и окрестности
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    до сих пор заповедный край, где есть источники с живой и мертвой водой… (и наш гид знает как туда добраться). К концу экскурсии мы подъехали к обычному архангельскому дворику. Оказалось, там живет Архангел (произведение известного скульптора), правда за забором. Но для нашего гида не было преград. Благодарим за экскурсию!!

  • Л
    Любовь
    2 марта 2023
    Прогулка по Архангельску
    Были на экскурсии по Архангельску 26.02.2023г. Благодарим экскурсовода за профессионализм и интересную подачу материала. Получили много новой информации, почувствовали искреннюю любовь гида к родному краю. После такого интересного рассказа полюбили Архангельск и с удовольствием вернемся еще раз.
  • Е
    Елена
    27 февраля 2023
    Прогулка по Архангельску
    Экскурсией довольны. Михаил рассказал историю Архангельска, его окрестностей, затронули современные реалии, ответил на наши вопросы. Посмотрели все основные достопримечательности. Конечно
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    сейчас есть вся информация есть в открытых источниках, и мы всегда перед путешествием изучаем ее, но очень важно услышать все из уст человека, проживающего на этой земле, любящего свой край… чтобы получить не просто сухие факты, а эмоции и чувства, т. к они намного ценнее. Благодарим.

  • Л
    Людмила
    13 февраля 2023
    В царство ледяных пещер
    11 февраля с гидом Олегом мы увидели пещеры, которые оставили у нас хорошие, приятные впечатления. С надежным гидом Олегом мы
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    прошли по сумеречным залам, ледяными галереями, Олег был внимательным всегда во всех ситуациях страховал и помогал нам (спустится в пещеру, выйти из неё, пройти по льду, у него были дополнительные фонарики, что бы мы смогли рассмотреть эту красоту). На протяжении всей экскурсии с нами поделились интересными рассказами, интересными факторами. Большое вам СПАСИБО

Ответы на вопросы от путешественников по Архангельску в категории «С набережной»

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  4. Тайны Антониево-Сийского монастыря
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  1. Самое главное
  2. Северная Двина
  3. Остров Ягры
  4. Холмогоры
  5. Гостиный Двор
  6. Набережная
  7. Мыс Пур-Наволок
  8. Свято-Никольский храм
  9. Проспект Чумбарова-Лучинского
  10. Музей Малые Корелы
Сколько стоит экскурсия по Архангельску в июле 2024
Сейчас в Архангельске в категории "С набережной" можно забронировать 4 экскурсии от 4 000 до 22 000. Туристы уже оставили гидам 92 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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