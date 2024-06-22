С Сергей Архангельск - столица Русского Севера: экскурсия с историком Ольга очень хороший экскурсовод,экскурсия проходила увлекательно,и несмотря на плохую погоду экскурсия пришло просто отлично

И Ирина Архангельск - столица Русского Севера: экскурсия с историком Волшебная обзорная по Архангельску: отличный формат гибрида пешей и авто экскурсии, рассказ такой увлекательный, что почти за 3 часа не то, что не устаешь, а ловишь себя на мысли, что и еще 3 часа так бы слушал)) Ольга, спасибо!

А Алексей Архангельск - столица Русского Севера: экскурсия с историком Отличная экскурсия. Не смотря на то, что погода внесла свои коррективы, благодаря тому, что во время экскурсии передвигались на автомобиле экскурсоводаэ, гроза и сильный ливень не испортили впечатления об экскурсии и замечательном городе Архангельске.

Ю Юлий Мифы и легенды города Ангела читать дальше очень понравилась! Екатерина очень хорошо знает город и готова бесконечно о нем рассказывать. Все её рекомендации мы воплатили в жизнь, вместе было здорово! Екатерина потрясающий рассказчик и фанат своего города. Очень увлекательно рассказала об Архангельске и его тайнах и загадках. Нам с женой

Н Наталья Северодвинск - город у Белого моря. С музеем читать дальше потрясающими! Мы благодарны нашему гиду Галине и водителю Дмитрию за прекрасное сопровождение и долгожданную встречу с Белым морем! Надеемся еще не раз обратиться к услугам Спутника, Наталья, Зеленоград Спасибо за интересную экскурсию! Понравилась организация: четко по времени, комфорту, времени проведения. Посещение музея Северодвинска и полученная там информация были

Г Галина Мифы и легенды города Ангела читать дальше экскурсии я узнала новые и интересные факты об Архангельске. По длительности у нас получилось на полчаса подольше, чему я даже рада, время пролетело незаметно. Рекомендую! Приятный гид Екатерина встретила меня чётко по времени. Спросила пожелания по экскурсии. Предусмотрительно взяла для меня бутылочку воды. В процессе

И Ирина Мифы и легенды города Ангела читать дальше до сих пор заповедный край, где есть источники с живой и мертвой водой… (и наш гид знает как туда добраться). К концу экскурсии мы подъехали к обычному архангельскому дворику. Оказалось, там живет Архангел (произведение известного скульптора), правда за забором. Но для нашего гида не было преград. Благодарим за экскурсию!! Замечательная экскурсия. По-другому Екатерина показала наш город, раскрыла архангельские легенды и мифы прошлого и современных дней. Оказывается, Архангельск и окрестности

Л Любовь Прогулка по Архангельску Были на экскурсии по Архангельску 26.02.2023г. Благодарим экскурсовода за профессионализм и интересную подачу материала. Получили много новой информации, почувствовали искреннюю любовь гида к родному краю. После такого интересного рассказа полюбили Архангельск и с удовольствием вернемся еще раз.

Е Елена Прогулка по Архангельску читать дальше сейчас есть вся информация есть в открытых источниках, и мы всегда перед путешествием изучаем ее, но очень важно услышать все из уст человека, проживающего на этой земле, любящего свой край… чтобы получить не просто сухие факты, а эмоции и чувства, т. к они намного ценнее. Благодарим. Экскурсией довольны. Михаил рассказал историю Архангельска, его окрестностей, затронули современные реалии, ответил на наши вопросы. Посмотрели все основные достопримечательности. Конечно