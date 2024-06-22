1 чел.
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Индивидуальная
2.5 часа
Индивидуальная экскурсия с историком по Архангельску
Погрузитесь в историю Архангельска, узнайте о первых судоверфях, купцах и полярниках. Авто-пешеходная экскурсия с историком подарит незабываемые впечатления
Начало: На ул. Набережная Северной Двины
7 авг в 13:00
8 авг в 08:00
4 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Пинежские пещеры Архангельск: удивительное путешествие в мир льда
Погрузитесь в мир вечного льда и снега, не покидая Архангельскую область. Пинежские пещеры ждут вас
Начало: Отель Пур-Наволок, набережная Северной Двины 84
Расписание: Ежедневно с 8-00 9
8 июля в 08:00
15 июля в 08:00
22 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Северодвинск - город у Белого моря. С музеем
Индивидуальная экскурсия по Северодвинску: центр атомного судостроения, набережная острова Ягры и Краеведческий музей. Узнайте больше о городе у Белого моря
Начало: Набережная Северной Двины 88, отель Пур-Наволок
Расписание: в любой день, кроме субботы, воскресенья и понедельника
16 июля в 09:00
23 июля в 09:00
от 12 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Тайны Антониево-Сийского монастыря
Начало: Набережная Северной Двины 88, отель Пур-Наволок
4 июля в 09:00
5 июля в 09:00
от 15 500₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей22 июня 2024Ольга очень хороший экскурсовод,экскурсия проходила увлекательно,и несмотря на плохую погоду экскурсия пришло просто отлично
- ИИрина14 июня 2024Волшебная обзорная по Архангельску: отличный формат гибрида пешей и авто экскурсии, рассказ такой увлекательный, что почти за 3 часа не то, что не устаешь, а ловишь себя на мысли, что и еще 3 часа так бы слушал)) Ольга, спасибо!
- ААлексей4 июня 2024Отличная экскурсия. Не смотря на то, что погода внесла свои коррективы, благодаря тому, что во время экскурсии передвигались на автомобиле экскурсоводаэ, гроза и сильный ливень не испортили впечатления об экскурсии и замечательном городе Архангельске.
- ЮЮлий16 сентября 2023Мифы и легенды города АнгелаЕкатерина потрясающий рассказчик и фанат своего города. Очень увлекательно рассказала об Архангельске и его тайнах и загадках. Нам с женой
- ННаталья13 августа 2023Спасибо за интересную экскурсию! Понравилась организация: четко по времени, комфорту, времени проведения. Посещение музея Северодвинска и полученная там информация были
- ГГалина16 июля 2023Мифы и легенды города АнгелаПриятный гид Екатерина встретила меня чётко по времени. Спросила пожелания по экскурсии. Предусмотрительно взяла для меня бутылочку воды. В процессе
- ИИрина16 апреля 2023Мифы и легенды города АнгелаЗамечательная экскурсия. По-другому Екатерина показала наш город, раскрыла архангельские легенды и мифы прошлого и современных дней. Оказывается, Архангельск и окрестности
- ЛЛюбовь2 марта 2023Прогулка по АрхангельскуБыли на экскурсии по Архангельску 26.02.2023г. Благодарим экскурсовода за профессионализм и интересную подачу материала. Получили много новой информации, почувствовали искреннюю любовь гида к родному краю. После такого интересного рассказа полюбили Архангельск и с удовольствием вернемся еще раз.
- ЕЕлена27 февраля 2023Прогулка по АрхангельскуЭкскурсией довольны. Михаил рассказал историю Архангельска, его окрестностей, затронули современные реалии, ответил на наши вопросы. Посмотрели все основные достопримечательности. Конечно
- ЛЛюдмила13 февраля 202311 февраля с гидом Олегом мы увидели пещеры, которые оставили у нас хорошие, приятные впечатления. С надежным гидом Олегом мы
Ответы на вопросы от путешественников по Архангельску в категории «С набережной»
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