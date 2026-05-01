Программа тура по дням
Переезд в г. Вытегра. Интерактивная экскурсия. Переезд в г. Каргополь
Отправление из Санкт-Петербурга на автобусе в 07:00 от ст. метро «Улица Дыбенко».
07:00 Переезд в г. Вытегра.
Трассовая экскурсия с короткими остановками у знаковых мест. Вот и начинается наше большое арктическое путешествие, за окном мелькают красивые пейзажи.
Гид начинает свой рассказ, а впереди незабываемые впечатления и много красивых фотографий. Готовьте свои камеры!
Обед в кафе г. Вытегра (дополнительная оплата).
Интерактивная экскурсия в Арктический спасательный учебно-научный центр «Вытегра» МЧС России.
Суровый характер Онежского озера делает судоходство на нем весьма непростым и даже опасным занятием. В 2009 году на песчаной косе между Онежским озером и озером Тудозеро был построен Арктический спасательный учебно-научный центр «Вытегра» МЧС России.
Центр совмещает три направления деятельности: проведение поисково-спасательных работ, подготовку и обучение спасателей со всей страны, ведение научной деятельности, связанной с развитием системы безопасности населения и территорий Арктического региона.
В ходе экскурсии по центру посетители могут познакомиться с аварийно-спасательной техникой, бассейном для водолазов, тренажерными и конно-кинологическим комплексами. Также здесь работает музей истории спасательного дела «Наследие времен».
На территории центра можно посетить храм святого преподобного Ионы Клименецкого, небесного покровителя всех путешествующих по водам Онежского озера.
Важно! Данный объект является режимным предприятием, и в экскурсии может быть отказано без объяснения причины. В таком случае будет замена программы на посещение музея «Подводная лодка Б-440».
Переезд в г. Каргополь.
Заселение в гостиницу «Каргополь» 3*.
Свободное время.
Национальный парк «Кенозерский». Этнографическая программа в дер. Морхищинская
Завтрак в гостинице.
Переезд в Национальный парк «Кенозерский».
Посещение Каргопольского сектора Национального парка «Кенозерский».
Второй день тура даст нам возможность полностью окунуться в природу Русского Севера.
Кенозерский национальный парк — особо охраняемая природная территория — является эталонной системой исторической среды обитания человека, объектом, сохранившим многовековую историю и культуру Русского Севера. Свидетельство этому — сохранившиеся природные комплексы и объекты, многочисленные памятники материальной и духовной культуры, архитектуры, монументальной живописи, иконописи, археологии, богатый этнографический материал.
Этнографическая программа в дер. Морхищинская.
Путешествуя по маршруту вдоль Лекшмозера, вы проследуете через один из ценнейших памятников природного наследия Кенозерья – Озовую гряду – часть водораздела между Северным Ледовитым и Атлантическим океанами. Здесь же берет свое начало необычная экспозиция «Ландшафтный театр «Северный экватор».
Оригинальные арт-объекты, выполненные художниками, скульпторами, архитекторами из разных стран, тонко вписаны в окружающее пространство. Одни заставят вас улыбнуться, другие – задуматься!
Обед (дополнительная оплата).
Свободное время для самостоятельной прогулки по экологической тропе и посещении Экомузея. В музее Вы узнаете, как заселялась территория, почему так ценны местные болота, чем примечательна водная сеть Кенозерья, где находится самый древний северный монастырь — и многое другое.
Возвращение в гостиницу.
Свободное время.
Город Каргополь. Переезд в Архангельск
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров.
Обзорная экскурсия по г. Каргополь с посещением Соборной площади.
Экскурсия знакомит с историей города со времён его основания до настоящих дней. Неспешная прогулка пролегает по набережной реки Онеги, в которой отражаются великолепные каменные храмы XVI–XVIII веков.
Дух патриархального города поддерживают купеческие особняки, сохранившиеся в центре города. На Соборной площади возвышается колокольня — звоны её колоколов слышны далеко по округе.
Подъем на смотровую площадку колокольни (дополнительная оплата).
При желании можно подняться на смотровую площадку, где открывается панорама города с высоты птичьего полета.
Свободное время для самостоятельной прогулки и посещения музейных объектов.
Переезд в пос. Малиновка на обед (дополнительная оплата).
Переезд в г. Архангельск.
Заселение в гостиницу «Двина» 4*.
Свободное время.
Обзорная экскурсия по Архангельску. Музей «Малые Корелы»
Завтрак в гостинице.
Обзорная экскурсия по городу Архангельску.
Архангельск — старинный город на берегу красавицы Северной Двины, сочетающий в себе традиционные черты российского областного центра и неповторимое очарование Русского Севера. Это опорный стратегический пункт страны в Арктике, центр освоения и развития Северного морского пути.
Переезд в музей деревянного зодчества под открытым небом «Малые Корелы».
«Малые Корелы» – это музей деревянного зодчества под открытым небом. Это неповторимый синтез природного ландшафта, памятников и народного искусства.
Каждый посетитель находит здесь то, чего ему так не хватает в суете современной городской жизни: тишину скромной северной природы, тепло деревянных стен поморских жилищ и храмов, очищающие душу колокольные звоны, удалое веселье крестьянского праздника…
В экспозиции музея – более ста построек, самые ранние из которых датируются XVI и XVII веками.
Обед (дополнительная оплата).
Экскурсия по Каргопольско-Онежскому сектору.
Экспозиция «Путешествие по Каргополью» знакомит с народной культурой Русского Севера, памятниками деревянного зодчества XVI — XX веков и секретами их строительства, устройством дома-двора, топкой «по-черному», а также образом жизни и особенностями быта крестьян юго-западных районов Архангельской области.
Свободное время на посещение остальных секторов и прогулки по лесу.
Возвращение в гостиницу.
Свободное время.
Обзорная экскурсия по Северодвинску. Краеведческий музей. Посещение острова Ягры
Завтрак в гостинице.
Переезд в г. Северодвинск.
Обзорная экскурсия в г. Северодвинске.
Город, расположенный на берегу Белого моря, относительно молод — он был основан в 1938 году. Северодвинск — город с непростой судьбой, город военно-стратегического значения, который вплоть до 2000-х годов не обозначался на карте России. Именно здесь происходит проектирование и строительство атомных подводных лодок, а также расположен центр судоремонта и судостроения.
Посещение краеведческого музея г. Северодвинска — интерактивная программа «Музейная субмарина».
Вы услышите рассказ об истории отечественного судостроения и технологиях постройки подводных лодок. Экспозиция включает в себя интерактивные экспонаты: конструктор в виде атомной подводной лодки. Он демонстрирует погружение подводной лодки, запуск баллистических ракет, а также работу акустика.
Обед в кафе города (дополнительная оплата).
Посещение острова Ягры с экскурсией.
Восхитительная прогулка по побережью Белого моря.
Увидеть Белое море, прогуляться по пляжу под соснами и вдохнуть морской воздух можно будет на острове Ягры.
Летом набережная пестрит всеми оттенками розового цвета из-за обилия шиповника, растущего здесь. Именно по этой причине о. Ягры называют еще Розовый остров. Связано это название с легендарной фигурой английского капитана Ричарда Ченслера, высадившегося сюда еще в 1553 году. Именно с его именем связывают начало дипломатических отношений между Россией и Англией. Сошедший на розовый берег острова, капитан Ченслер ошибочно принял шиповник за розу и нарек остров Розовым. В память об этой экспедиции в 1998 году на набережной также установлен памятник.
Возвращение в гостиницу.
Свободное время.
Свободный день или поездка на остров Кий (за доп. плату)
Завтрак в гостинице.
Свободный день.
В свободный день Вы можете самостоятельно погулять по городу, сходить в рыбный ресторан и посетить известные музеи города. Наш гид с большим удовольствием подскажет, куда можно сходить и что посетить в городе в этот день. Также около отеля есть действующий причал, который за небольшую стоимость прокатит вас по Северной Двине.
Пакет «6 день "Остров Кий" с питанием» (дополнительная оплата 4700 рублей).
Для участников тура, которые не устали от экскурсий, предлагаем поездку на остров Кий. Будьте готовы к очень раннему выезду, т. к. переправа на остров зависит от приливов и отливов Белого моря. Информация по времени отправки подается накануне поездки.
Переезд в г. Онега с трассовой экскурсией.
Переправа на о. Кий.
Небольшой скоростной катер доставит вас на остров.
Обзорная экскурсия по острову.
Остров Кий сложен из гранитных скал, и только в некоторых местах есть песчаные пляжи, оставляют нам не очень много времени на путешествия катером. Тем интереснее и ценнее оно становится!
Осмотр Онежского Крестного монастыря.
Обед.
Свободное время.
В теплую погоду можно будет плавать в Белом море и загорать на скалах.
Чаепитие.
Переправа обратно.
Возвращение в гостиницу.
Свободный день или парк Голубино и Пинежские пещеры (за доп. плату)
Завтрак в гостинице.
Свободный день.
Пакет «7 день "Парк Голубино" с питанием» (дополнительная оплата 6700 рублей).
Ранняя отправка в парк «Голубино», Пинежский район. Пинежский район по праву может гордиться своей девственной природой, живописными берегами реки Пинеги и уникальными карстовыми пещерами.
Чаепитие с местной выпечкой.
Экопрогулка к водопаду «Святой ручей».
Мы привыкли ассоциировать водопады с гористой местностью, с резкими перепадами высот, которых совсем не ждешь от Архангельской области. Однако совсем недалеко от лесного отеля «Голубино», в глубине леса, спрятался не очень высокий, но достаточно мощный водопад. Образованный подземным ручьем, он словно возникает из ниоткуда. Вода здесь не замерзает даже в самый лютый мороз, ее температура всегда составляет примерно 2–4 градуса. Летом она дарит прохладу и бодрость – воздух около водопада прогревается максимум до +12.
Обед.
Посещение знаменитых Пинежских пещер.
Пинежские пещеры – явление уникальное, одна из самых известных и загадочных достопримечательностей Архангельской области. На территории Пинежского заповедника количество пещер достигает ста сорока! Это самые протяжённые пещерные образования на европейской части России, их протяжённость превышает 50 км.
Исследование карста и пещер Пинежья началось в 60-х годах ХХ века. Пещеры располагаются неглубоко, но они сильно вытянуты в длину. Карстовые процессы активно преобразуют поверхность земли и её глубины — пещеры Пинеги предлагают редкую возможность наблюдать природные изменения форм и рельефа в течение жизни человека. Внутри как будто застывшее, но в то же время такое живое время. Нетающие льды, сталактиты и сталагмиты, снежные кристаллы и подземная река: эмоций хватит надолго!
Пешеходная прогулка по тайге до карстовой пещеры. Спуск в пещеру в сопровождении опытного инструктора.
Включено: транспортное и экскурсионное сопровождение, инструктаж, каска, фонарик.
Важно! Для посещения пещер рекомендуется минимальная физподготовка, специальная одежда и пробковые сапоги. Возьмите свои или арендуйте на месте в парке «Голубино» за доп. плату (300 рублей).
Температура под землёй даже летом редко поднимается выше нуля градусов, а карстовые поверхности могут быть острыми и пачкающимися. Также следует помнить о возможной влажности и подземных водах.
Свободное время для самостоятельной прогулки по территории парка.
Возвращение в гостиницу.
Переезд в уездный город Вельск. Обзорная экскурсия по городу. Переезд в Вологду
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров.
Переезд в уездный город Вельск.
Наше путешествие потихоньку подходит к завершению, и мы отправляемся в уездный городок Вельск.
Поздний обед (дополнительная оплата).
Обзорная экскурсия по городу от краеведческого музея имени В. Ф. Кулакова.
Вы прогуляетесь по набережной реки Ваги, увидите здание бывшего земства и церковь Серафима Саровского. Посетите краеведческий музей.
Переезд в Вологду.
Заселение в гостиницу «Вологда 3*».
Свободное время.
Завершение программы. Возвращение в Санкт-Петербург
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров.
Посещение магазина «Настоящий вологодский продукт».
В последний день тура мы подготовили для вас облегченную программу. Вы сможете купить недостающие сувениры, вкусные угощения и прогуляться по городу.
Свободное посещение Архитектурно-этнографического музея Вологодской области «Семенково». Попытка погрузиться в жизнь северной деревни, познакомиться с традициями и устройством хозяйственного двора XIX–XX вв.
Обед (дополнительная оплата).
Возвращение в г. Санкт-Петербург.
Возможно позднее возвращение в город в зависимости от загруженности дороги.
Проживание
Тур предполагает размещение в гостиницах 3* и 4* по маршруту.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:
- двухместный номер с раздельными кроватями – 76860 руб.
- двухместный номер с двуспальной кроватью – 76860 руб.
- одноместный – 91790 руб.
Варианты проживания
Отель «Двина»
Отель «Двина» находится в центре Архангельска и предлагает всё необходимое для приятного отдыха.
В отеле есть библиотека, фитнес-центр, сауна, трансфер и экскурсии. На всей территории доступен высокоскоростной интернет. Для автомобилей предусмотрена бесплатная парковка.
В отеле есть номера разных категорий и размеров. Каждый гость сможет выбрать подходящий вариант. Все номера оснащены удобными кроватями, функциональной мебелью и современной техникой. В ванной комнате есть качественная сантехника.
В ресторане можно насладиться изысканными блюдами международной кухни, заказать напитки и лёгкие закуски.
Для деловых мероприятий отель предлагает просторный конференц-зал с необходимым оборудованием. Сотрудники помогут организовать мероприятие.
В нескольких минутах ходьбы от отеля находятся краеведческий музей, гостиный двор и театр драмы имени Ломоносова. Расстояние до железнодорожного вокзала составляет около четырёх километров, а до аэропорта — 14 километров.
Гостиница «Каргополь»
Отель «Каргополь» располагается в одноименном городе в Архангельской области. Для удобства гостей работает круглосуточная стойка регистрации и есть парковка. Для желающих организуются экскурсии по местным достопримечательностям.
Номерной фонд представлен уютными и светлыми номерами, которые оформлены в классическом стиле. В каждом есть все необходимое для комфортного проживания. Собственная ванная комната включает в себя сантехническое оборудование. Предлагаются услуги прачечной.
Рядом можно найти продуктовые магазины, а также средства общественного питания. В отеле работает бар, где возможно заказать различные напитки и легкие закуски.
В окрестностях популярны пешие прогулки, занятия рыбной ловлей и активными видами спорта. Отдыхающие могут приобрести сувениры на память.
Гостиница «Вологда»
Гостиница «Вологда» построена в самом сердце дивного и уютного города. Удобное местоположение гостиницы позволяет вам не тратить драгоценное время, чтобы добраться до отеля и с наслаждением отдохнуть в комфортабельном обустроенном номере. Железнодорожный и авто вокзал находятся в шаговой доступности от отеля.
Гостиница Вологда принимает своих гостей уже более 50 лет. Оформлена в классическом стиле. Расположена в шаговой доступности от вокзалов и городских достопримечательностей.
На всей территории отеля действует бесплатный Wi-Fi. Гости отеля, помимо услуг ресторана, могут дополнительно воспользоваться услугами салона красоты, парикмахерской, художественного салона с традиционными изделиями Вологодчины.
Ответы на вопросы
Что включено
- Переезд на комфортабельном автобусе
- Профессиональное сопровождение опытного гида
- Размещение в гостиницах 3* и 4* по маршруту
- Экскурсионное обслуживание по маршруту
- Питание, указанное в программе (завтраки)
- Персональное радиооборудование для комфортного прослушивания экскурсий
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
- Питание, не указанное в программе или указанное «за доп. плату»
- Дополнительные услуги (по желанию, оплачиваются при покупке тура, цены ориентировочные):пакет (6 день) "Остров Кий" с питанием - 4700 руб. /чел. пакет (7 день) "Парк Голубино" с питанием - 6700 руб. /чел. пакет питания: обеды в 1, 2, 3, 4, 5, 8 и 9 дни - 5700 руб. /чел
- Подъем на колокольню (оплата на месте, цена ориентировочная) - 165 руб
- Пробковые сапоги (оплата на месте, цена ориентировочная) - 300 рублей
- Семенково (оплата на месте, цена ориентировочная) - 300 руб
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Есть ли рекомендации по прибытию?
Отправление из Москвы:
- прибытие в Санкт-Петербург любым рейсом до 05:30 в день тура;
- прибытие в Санкт-Петербург любым поездом до 06:00 в день тура.
Отправление из Новосибирска:
- прибытие в Санкт-Петербург любым рейсом до 05:30 в день тура;
- прибытие в Санкт-Петербург любым поездом до 06:00 в день тура.
Что ещё нужно знать?
На всем маршруте включено меню туристического класса.
Арктический спасательный учебно-научный центр «Вытегра» МЧС России является режимным предприятием, и в экскурсии может быть отказано без объяснения причины. В таком случае будет замена программы на посещение музея «Подводная лодка Б-440».