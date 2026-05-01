1 день

Переезд в г. Вытегра. Интерактивная экскурсия. Переезд в г. Каргополь

Отправление из Санкт-Петербурга на автобусе в 07:00 от ст. метро «Улица Дыбенко».

07:00 Переезд в г. Вытегра.

Трассовая экскурсия с короткими остановками у знаковых мест. Вот и начинается наше большое арктическое путешествие, за окном мелькают красивые пейзажи.

Гид начинает свой рассказ, а впереди незабываемые впечатления и много красивых фотографий. Готовьте свои камеры!

Обед в кафе г. Вытегра (дополнительная оплата).

Интерактивная экскурсия в Арктический спасательный учебно-научный центр «Вытегра» МЧС России.

Суровый характер Онежского озера делает судоходство на нем весьма непростым и даже опасным занятием. В 2009 году на песчаной косе между Онежским озером и озером Тудозеро был построен Арктический спасательный учебно-научный центр «Вытегра» МЧС России.

Центр совмещает три направления деятельности: проведение поисково-спасательных работ, подготовку и обучение спасателей со всей страны, ведение научной деятельности, связанной с развитием системы безопасности населения и территорий Арктического региона.

В ходе экскурсии по центру посетители могут познакомиться с аварийно-спасательной техникой, бассейном для водолазов, тренажерными и конно-кинологическим комплексами. Также здесь работает музей истории спасательного дела «Наследие времен».

На территории центра можно посетить храм святого преподобного Ионы Клименецкого, небесного покровителя всех путешествующих по водам Онежского озера.

Важно! Данный объект является режимным предприятием, и в экскурсии может быть отказано без объяснения причины. В таком случае будет замена программы на посещение музея «Подводная лодка Б-440».

Переезд в г. Каргополь.

Заселение в гостиницу «Каргополь» 3*.

Свободное время.

