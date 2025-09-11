1 день

Прибытие в Архангельск. Экскурсия «Город трескоедов». Мастер-класс по росписи пряника

Прибытие в г. Архангельск не позднее 10:00-10:15.

Трансфер в гостиницу из аэропорта и ж/д вокзала (за доп. плату). Вещи оставляем в багажной комнате гостиницы.

Встреча с гидом. Дегустационная доска.

Обзорная экскурсия «Город трескоедов».

Самым привлекательным местом города считается набережная Северной Двины, где находятся туристические хиты Архангельска: например, памятник Петру I, однажды задумавшему основать здесь адмиралтейство.

Вы побываете на мысе Пур-Наволок — месте-основании Архангельска.

В Гостиных Дворах, по мощным стенам которых и сегодня можно представить, как три века назад за ними шумела торговля.

Экскурсовод покажет и расскажет об Успенской церкви, острове Соломбала — колыбели российского флота и многом другом.

Два часа экскурсии — и множество новых впечатлений, знаний об истории России и освоении Русского Севера, о современной жизни и прошлом Архангельска.

Прогулка по старинной улице Чумбарова-Лучинского.

Прогулка по деревянному проспекту Чумбарова-Лучинского — это путешествие во времена, когда у каждого дома было свое имя, а не просто порядковый номер.

Короткая старинная улочка встречает атмосферами лавочками, сувенирными магазинчиками, уютными кафе и ресторанами.

Поморский обед в ресто-кафе города.

Мастер-класс по росписи архангельского пряника — козули.

Гости музея смогут увидеть и изучить большую коллекцию национальных пряников и предметов для ремесла. В музее можно полюбоваться изделиями и что-нибудь приобрести на память.

Посещение купеческого дома Ананьиных.

В доме есть хозяин — Силантий Поморыч, который встречает гостей поморскими сказами, песнями, игрой на гуслях, ложках, и даже на пиле.

Его приветливые домочадцы многое покажут и расскажут о доме и своей архангельской стороне.

Свободное время.

Ужин (самостоятельно).

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160