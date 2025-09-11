Только представьте, как щедро и радушно поморская земля встретит вас дарами тайги и Белого моря, а добрые и открытые жители Севера поделятся своими традициями и культурой. Тур проводится круглогодично, заезды в понедельник и четверг.
Программа тура по дням
Прибытие в Архангельск. Экскурсия «Город трескоедов». Мастер-класс по росписи пряника
Прибытие в г. Архангельск не позднее 10:00-10:15.
Трансфер в гостиницу из аэропорта и ж/д вокзала (за доп. плату). Вещи оставляем в багажной комнате гостиницы.
Встреча с гидом. Дегустационная доска.
Обзорная экскурсия «Город трескоедов».
Самым привлекательным местом города считается набережная Северной Двины, где находятся туристические хиты Архангельска: например, памятник Петру I, однажды задумавшему основать здесь адмиралтейство.
Вы побываете на мысе Пур-Наволок — месте-основании Архангельска.
В Гостиных Дворах, по мощным стенам которых и сегодня можно представить, как три века назад за ними шумела торговля.
Экскурсовод покажет и расскажет об Успенской церкви, острове Соломбала — колыбели российского флота и многом другом.
Два часа экскурсии — и множество новых впечатлений, знаний об истории России и освоении Русского Севера, о современной жизни и прошлом Архангельска.
Прогулка по старинной улице Чумбарова-Лучинского.
Прогулка по деревянному проспекту Чумбарова-Лучинского — это путешествие во времена, когда у каждого дома было свое имя, а не просто порядковый номер.
Короткая старинная улочка встречает атмосферами лавочками, сувенирными магазинчиками, уютными кафе и ресторанами.
Поморский обед в ресто-кафе города.
Мастер-класс по росписи архангельского пряника — козули.
Гости музея смогут увидеть и изучить большую коллекцию национальных пряников и предметов для ремесла. В музее можно полюбоваться изделиями и что-нибудь приобрести на память.
Посещение купеческого дома Ананьиных.
В доме есть хозяин — Силантий Поморыч, который встречает гостей поморскими сказами, песнями, игрой на гуслях, ложках, и даже на пиле.
Его приветливые домочадцы многое покажут и расскажут о доме и своей архангельской стороне.
Свободное время.
Ужин (самостоятельно).
Парк «Голубино». Экскурсия по экологической тропе. Ужин по-пинежски
Ранний завтрак в ресторане гостиницы. Освобождение номеров.
Обратите внимание! До Пинежья идет грунтовая дорога, а также групповой трансфер осуществляется без сопровождения гида. Вам предоставляется аудиогид.
Трансфер в парк «Голубино», Пинежский район (в пути 3,5–4 часа).
Полноводные реки и бескрайняя тайга щедры на лесные дары, рыбу и дичь.
Гости не только познакомятся с природными и культурными достопримечательностями Пинежья, но и насладятся лучшими угощениями традиционной северной кухни: ягодами, выпечкой, соленьями, лесной дичью, блюдами из трески, щуки, сёмги.
Обед «Гастрономическое изобилие». Традиционные блюда северной кухни в современной подаче: основные блюда и закуски, напитки.
Экскурсия по экологической тропе через охранную зону Пинежского заповедника до незамерзающего водопада «Святой источник» (1,5 часа).
В окрестностях «Голубино», в глубине таёжного леса притаился настоящий водопад. Казалось бы, явление совсем не типичное для нашего Севера. Здесь нет рек с бурлящими порогами. Но ведь, как известно, в истинном золоте блеска нет.
Водопад «Святой Источник» бьёт из-под земли. Напор воды такой мощный, что струя воды не замерзает даже зимой — над ней образуется причудливая ледяная корочка.
Размещение в гостинице.
Ужин по-пинежски.
Издавна поморы славились отличными уловами, столы всегда ломились от изобилия рыбных блюд, а также от пойманной дичи. Теперь вы сможете попробовать настоящие поморские блюда в современной подаче.
Русская банька (за доп. плату).
Карстовая пещера. Возвращение в Архангельск
Завтрак в ресторане гостиницы, освобождение номеров.
Экскурсия в карстовую пещеру (1,5 часа).
Путешествие продолжится к месту, где начинается тропа, ведущая в «Певческую эстраду».
Дальше вы немного прогуляетесь по таёжному лесу, по пути заглянете на смотровую площадку, откуда открывается красивый панорамный вид на карстовый лог.
В пещеру ведёт широкий, открытый, недлинный, но довольно крутой спуск. Для удобства вы можете держаться за верёвку, упираясь ногами в склон и спускаясь по прорубленным ступеням.
Преодолев приключенческий спуск, вы окажетесь под огромным подземным сводом на берегу небольшой речки. Обратите внимание на замысловатый узор, который образуется на её дне.
Немного пройдя вглубь пещеры по узкому и низкому ходу, вы попадёте в другой зал с причудливыми ледяными сталактитами и сталагмитами.
Северный обед. Заказ блюд по меню A la Carte.
Групповой трансфер в Архангельск.
Прибытие в гостиницу, размещение.
Музей «Малые Корелы». Фирменный магазин водорослевого комбината
Завтрак в ресторане гостиницы.
Освобождение номеров, вещи оставляем в камере хранения.
Экскурсия в музей «Малые Корелы» – жемчужина Севера. Побывайте в прошлом!
«Малые Корелы» – это полноценный город, построенный в XVI – XIX веках. Отключив телефон, прогуляйтесь по улочкам и представьте, что вдруг перенеслись на 400 лет назад.
Колокольные перезвоны, избушки на курьих ножках, завалинки, проносящиеся тройки – «Малые Корелы» киногеничны в любое время года.
Экскурсия по одному из секторов музея займет 1 час, далее свободное время на покупку сувениров и фотосессий.
Обед в ресторане «Малые Корелы». Наслаждаемся едой поморской и заморской!
Возвращение в Архангельск.
Посещение фирменного магазина водорослевого комбината. Архангельский водорослевый комбинат – единственное в России предприятие, которое занимается добычей и глубокой переработкой арктических водорослей.
Вас огромный выбор косметических и гастрономических открытий для себя и в подарок своим друзьям.
16:00 Прибытие в Архангельск.
Свободное время.
Ужин (самостоятельно).
Трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал (за доп. плату).
Проживание
В стоимость тура входит проживание в выбранной гостинице в Архангельске и гостинице «Голубино».
Подселение в туре не предусмотрено.
Стоимость на 1 человека в зависимости от размещения в Архангельске, руб:
|Гостиница
|Стандартный двухместный номер
|Доплата за одноместный номер
|«Артелеком» (завтраки в 08:00)
|66 100
|7 100
|«Двина» 4*
|67 000
|9 500
|«Roomi Hotel» 4*
|71 300
|11 750
Варианты проживания
Гостиница «Двина»
Гостиница «Двина» располагается в центральной части Архангельска на Троицком проспекте. Здесь есть всё необходимое для комфортного проживания. На всей территории открыт доступ к высокоскоростному интернету.
Для автовладельцев предусмотрена бесплатная парковка.
Для размещения предлагаются удобные номера различной категории и вместимости. Здесь каждый сможет подобрать себе наиболее подходящий вариант.
Все апартаменты укомплектованы удобными кроватями, функциональной мебелью и современной техникой. Санузел оснащен качественной сантехникой.
В ресторане можно приятно провести время, насладиться изысканными блюдами интернациональной кухни, заказать алкогольные и безалкогольные напитки, а также легкие закуски.
Рядом с гостиницей «Двина» находится краеведческий музей, гостиный двор, театр драмы имени Ломоносова.
Гостиница «Артелеком»
Гостиница «Артелеком» расположена в центральной части Архангельска. В числе удобств высокоскоростной интернет, парковка для транспорта.
Для размещения доступны комфортабельные номера различной категории и вместимости. В каждом из них имеется удобная мебель и современная техника.
В ближайших кафе и ресторанах гости могут отведать вкуснейшие блюда и напитки интернациональной кухни.
В пределах трех километров расположена набережная Северной Двины, Краеведческий музей, Гостиный двор, театр драмы имени Ломоносова, Петровский парк, Северный морской музей, торговые центры «Фудзи» и «Титан Арена».
Гостиница «Roomi Hotel»
Отель Roomi расположен в центральной части Архангельска.
В отеле представлены номера в категории одноместные и двухместные с необходимым набором мебели и возможностью предоставления дополнительного места. в отдельной ванной комнате имеются гигиенические средства и полотенца. к услугам прачечная за отдельную плату.
В отеле установлена система водонагрева, горячее водоснабжение в номера будет независимо от отключения по всему городу.
Собственный ресторан гости смогут посещать и наслаждаться завтраками, обедами и ужинами.
Гостиница «Голубино»
Гостиница расположена на территории парка «Голубино» в Пинежском районе Архангельской области (188-й километр трассы Архангельск-Пинега-Мезень).
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из аэропорта и ж/д вокзала в отель
- Проживание в номерах выбранной категории
- Питание, указанное в программе
- Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
- Мастер-классы
- Билеты в музеи
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты до Архангельска и обратно
- Питание, не включенное в программу
- Трансфер в аэропорт и ж/д вокзал
- Услуги, не включенные в программу (за доп. плату)
- Баня
- Сувениры
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Сколько стоит индивидуальный трансфер?
Индивидуальный трансфер Архангельск — Голубино — Архангельск на легковом автомобиле — 23 000 рублей в одну сторону за машину.
Индивидуальный трансфер Архангельск — Голубино — Архангельск на минивене до 7 человек — 28 000 рублей в одну сторону за машину.