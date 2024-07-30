Только представьте, как щедрая и гостеприимная поморская земля угостит дарами тайги и Белого моря, а добрые и открытые жители Севера расскажут о своих традициях и культуре.
Программа тура по дням
Прибытие в Архангельск. Экскурсия «Город трескоедов». Мастер-класс по росписи пряника
Прибытие в г. Архангельск.
Встреча с гидом в аэропорту или ж/д вокзале с табличкой и дегустационной доской.
Трансфер в гостиницу выбранной категории. Вещи оставляем в багажной комнате.
Обзорная экскурсия «Город трескоедов».
Самым привлекательным местом города считается набережная Северной Двины, где находятся туристические хиты Архангельска: например, памятник Петру I, однажды задумавшему основать здесь адмиралтейство.
Вы побываете на мысе Пур-Наволок — месте-основании Архангельска.
В Гостиных Дворах, по мощным стенам которых и сегодня можно представить, как три века назад за ними шумела торговля.
Экскурсовод покажет и расскажет об Успенской церкви, острове Соломбала — колыбели российского флота и многом другом.
Два часа экскурсии — и множество новых впечатлений, знаний об истории России и освоении Русского Севера, о современной жизни и прошлом Архангельска.
Прогулка по старинной улице Чумбарова-Лучинского.
Прогулка по деревянному проспекту Чумбарова-Лучинского — это путешествие во времена, когда у каждого дома было свое имя, а не просто порядковый номер.
Короткая старинная улочка встречает атмосферами лавочками, сувенирными магазинчиками, уютными кафе и ресторанами.
Поморский обед в ресторане.
Мастер-класс по росписи архангельского пряника — козули.
Гости музея смогут увидеть и изучить большую коллекцию национальных пряников и предметов для ремесла. В музее можно полюбоваться изделиями и что-нибудь приобрести на память.
Посещение купеческого дома Ананьиных.
В доме есть хозяин — Силантий Поморыч, который встречает гостей поморскими сказами, песнями, игрой на гуслях, ложках, и даже на пиле.
Чаепитие с пирогами да шаньгами.
Ароматные кулебячки, ягодные ватрушки-настоящее гастрономическое удовольствие для гостей северного края.
Свободное время.
Ужин (самостоятельно).
Парк «Голубино». Интерактивный мастер-класс
Завтрак в ресторане гостиницы.
Освобождение номеров.
Трансфер в парк «Голубино», Пинежский район (в пути 3,5–4 часа).
Полноводные реки и бескрайняя тайга щедры на лесные дары, рыбу и дичь.
Гости не только познакомятся с природными и культурными достопримечательностями Пинежья, но и насладятся лучшими угощениями традиционной северной кухни: ягодами, выпечкой, соленьями, лесной дичью, блюдами из трески, щуки, сёмги.
Северный обед. Обед порадует вас блюдами которыми богат северный край.
Экскурсия по экологической тропе через охранную зону Пинежского заповедника до незамерзающего водопада «Святой источник» (1,5 часа).
Водопад «Святой Источник» бьёт из-под земли. Напор воды такой мощный, что струя воды не замерзает даже зимой — над ней образуется причудливая ледяная корочка.
Размещение в гостинице.
Интерактивный мастер-класс «Печём калачи да шаньги».
Все желающие смогут научиться печь знаменитые пинежские шаньги или северные калачи. И попить чаю с приготовленной вами выпечкой.
Ужин по-пинежски.
Издавна поморы славились отличными уловами, столы всегда ломились от изобилия рыбных блюд, а также от пойманной дичи. Теперь вы сможете попробовать настоящие поморские блюда в современной подаче.
Русская банька (за доп. плату).
Карстовая пещера. Обед «Гастрономическое изобилие». Возвращение в Архангельск
Завтрак в ресторане гостиницы, освобождение номеров
Экскурсия в карстовую пещеру (1,5 часа).
Мы отвезём вас к месту, где начинается тропа, ведущая в «Певческую эстраду».
Дальше вы немного прогуляетесь по таёжному лесу, по пути заглянете на смотровую площадку, откуда открывается красивый панорамный вид на карстовый лог.
В пещеру ведёт широкий, открытый, недлинный, но довольно крутой спуск.
Для удобства, вы можете держаться за верёвку, упираясь ногами в склон и спускаясь по прорубленным ступеням.
Преодолев приключенческий спуск, вы окажетесь под огромным подземным сводом на берегу небольшой речки.
Обратите внимание на замысловатый узор, который образуется на её дне.
Немного пройдя вглубь пещеры по узкому и низкому ходу, вы попадёте в другой зал с причудливыми ледяными сталактитами и сталагмитами.
Обед «Гастрономическое изобилие».
Трансфер в Архангельск.
Прибытие в гостиницу, размещение.
Музей «Малые Корелы»
Завтрак в ресторане гостиницы.
Освобождение номеров, вещи оставляем в камере хранения.
Экскурсия в музей Малые Корелы — жемчужина Севера
«Малые Корелы» — это полноценный город, построенный в XVI–XIX веках.
Экскурсия по одному из секторов музея займет 1 час, далее свободное время на покупку сувениров и фотосессий.
Обед в ресторане «Малые Карелы».
Наслаждаемся едой поморской и заморской!
Посещение фирменного магазина водорослевого комбината.
Архангельский водорослевый комбинат — единственное в России предприятие, которое занимается добычей и глубокой переработкой арктических водорослей.
Вас ждет дегустация продукции и огромный выбор косметических и гастрономических открытий для себя и в подарок своим друзьям.
Возвращение в Архангельск.
Свободное время.
Ужин (самостоятельно).
Трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал (за доп. плату).
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице и гостевом доме.
Стоимость на 1 человека в зависимости от размещения в Архангельске, руб:
|Гостиница
|Стандартный двухместный номер
|«Двина» 3*
|50 600
|«Новотель» 4*
|54 900
Варианты проживания
Гостиница «Двина»
Этот отель расположен в центре Архангельска, всего в 100 метрах от реки Двины и 5 минутах ходьбы от главной улицы города — Воскресенской. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации и фитнес-центр.
В номерах гостиницы «Двина» есть спутниковое телевидение, бесплатный Wi-Fi, рабочий стол и холодильник. Собственная ванная комната укомплектована бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
В ресторане Bazar подают блюда европейской кухни и сервируют завтрак «шведский стол». Желающие могут посетить местные рестораны, в 10 минутах ходьбы от отеля «Двина».
Отель «Новотель»
Отель «Novotel Архангельск» расположен на территории бизнес-центра «ДЕЛЬТА», на берегу реки Северная Двина. К услугам гостей 2 конференц-зала, фитнес-центр, парковка и круглосуточная стойка регистрации.
В числе удобств каждого номера отеля «Novotel Архангельск» — телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, кондиционер и рабочий стол. В собственной ванной комнате имеются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Гостиница в Голубино
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из аэропорта и ж/д вокзала в отель
- Проживание в номерах выбранной категории
- Питание, указанное в программе
- Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
- Мастер-классы
- Билеты в музеи
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты до Архангельска и обратно
- Питание, не включенное в программу
- Доплата за одноместное размещение
- Трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал
- Баня
- Личные траты
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.