Сказание о земле Поморской. Тур на 4 дня
Групповой тур в Архангельске

Сказание о земле Поморской

5
3 отзыва
В этом туре вас ждет путешествие в далекий Архангельск.

Вы прогуляетесь по старинным улочкам, побываете на родине Михаила Ломоносова и в музее деревянного зодчества Малые Корелы.

А еще попробуете поморскую кухню и влюбитесь в Белое море! Тур проводится круглогодично, заезды по четвергам для групп от 4 человек. Возможно проведение тура в другие даты по запросу.
Сказание о земле Поморской. Тур на 4 дня
Сказание о земле Поморской. Тур на 4 дня
Сказание о земле Поморской. Тур на 4 дня
Ближайшие даты:
6
июн
18
июл
30
июл

Что вас ожидает:

Карстовая пещера
Карстовая пещера
Посетите пещеру и найдете зал с ледяными сталактитами и сталагмитами
Традиции Поморья
Традиции Поморья
Узнаете обычаи местных жителей, познакомитесь с их историей и отведаете фирменные блюда
Музей под открытым небом
Музей под открытым небом
Погрузитесь в атмосферу прошлых времен в музее народного искусства «Малые Корелы»

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Архангельск. Экскурсия по городу. Музей «Малые Корелы». Мастер-классом по росписи козули

Встреча на ж/д вокзале или в аэропорту г. Архангельска.

Трансфер в гостиницу (за доп. плату).

Вещи оставляем в багажной комнате гостиницы.

10:00–11:00 Обзорная автомобильно-пешеходная экскурсия «Добро пожаловать в Архангельск».

Самым привлекательным местом города считается набережная Северной Двины, где находятся туристические хиты Архангельска: например, памятник Петру I, однажды задумавшему основать здесь адмиралтейство.

Вы побываете на мысе Пур-Наволок — месте-основании Архангельска.

В Гостиных Дворах, по мощным стенам которых и сегодня можно представить, как три века назад за ними шумела торговля.

Экскурсовод покажет и расскажет об Успенской церкви, острове Соломбала — колыбели российского флота и многом другом.

Обед в лучших традициях поморской кухни.

Загородная автобусная экскурсия в крупнейший в России музей под открытым небом — музей деревянного зодчества и народного искусства «Малые Корелы» (25 км от г. Архангельска).

Пешеходная экскурсия по «Северному Арбату».

Прогулка по деревянному проспекту Чумбарова-Лучинского — это путешествие во времена, когда у каждого дома было свое имя, а не просто порядковый номер.

Исторический экскурс продолжится мастер-классом по росписи традиционной поморской козули в мастерской музея «Архангельский пряник» (за доп. плату).

Заселение в гостиницу.

Свободное время.

Самостоятельное знакомство с городом.

Ужин самостоятельно.

Прибытие в Архангельск. Экскурсия по городу. Музей «Малые Корелы». Мастер-классом по росписи козулиПрибытие в Архангельск. Экскурсия по городу. Музей «Малые Корелы». Мастер-классом по росписи козулиПрибытие в Архангельск. Экскурсия по городу. Музей «Малые Корелы». Мастер-классом по росписи козулиПрибытие в Архангельск. Экскурсия по городу. Музей «Малые Корелы». Мастер-классом по росписи козулиПрибытие в Архангельск. Экскурсия по городу. Музей «Малые Корелы». Мастер-классом по росписи козулиПрибытие в Архангельск. Экскурсия по городу. Музей «Малые Корелы». Мастер-классом по росписи козулиПрибытие в Архангельск. Экскурсия по городу. Музей «Малые Корелы». Мастер-классом по росписи козулиПрибытие в Архангельск. Экскурсия по городу. Музей «Малые Корелы». Мастер-классом по росписи козули
2 день

Пинежский район. Парк "Голубино". Водопада "Святой источник". Карстовая пещера

07:00 Завтрак в гостинице.

07:30 Отправление в Пинежский район.

Путешествие по живописной автодороге Архангельск — Пинега — Мезень, идущей вдоль рек, северных деревень и карстовых гор. 188 км, в пути ~3,5–4 часа.

Прибытие в парк «Голубино».

Чаепитие с местной выпечкой.

Экскурсия по экологической тропе через охранную зону Пинежского заповедника до незамерзающего водопада «Святой источник» (1–1,5 часа).

К водопаду вас проведёт дорога, «вымощенная» деревянными мосточками — это экологическая тропа, идущая сквозь таёжный лес.

Сходить с неё нельзя, ведь вы будете находиться в охранной зоне Пинежского заповедника, и вокруг заповедная, нетронутая природа.

Можно спуститься прямо к водопаду, умыться ледяной водой и загадать желание.

Обед в ресторане.

Экскурсия в карстовую пещеру (1,5–2 часа).

В пещеру ведёт широкий, открытый, недлинный, но довольно крутой спуск, преодолев который вы окажетесь под огромным подземным сводом на берегу небольшой речки.

Немного пройдя вглубь пещеры по узкому и низкому ходу, вы попадёте в другой зал с причудливыми ледяными сталактитами и сталагмитами.

В майские праздники экскурсия в карстовую пещеру может быть заменена на прогулку по Тараканьему Логу.

Свободное время.

Можно воспользоваться прокатом оборудования, погулять по территории парка, сделать памятные фото.

17:00–17:30 Отъезд в Архангельск.

Прибытие в Архангельск.

Ужин самостоятельно.

Пинежский район. Парк "Голубино". Водопада "Святой источник". Карстовая пещераПинежский район. Парк "Голубино". Водопада "Святой источник". Карстовая пещераПинежский район. Парк "Голубино". Водопада "Святой источник". Карстовая пещераПинежский район. Парк "Голубино". Водопада "Святой источник". Карстовая пещераПинежский район. Парк "Голубино". Водопада "Святой источник". Карстовая пещераПинежский район. Парк "Голубино". Водопада "Святой источник". Карстовая пещера
3 день

Музей М.В. Ломоносова. Косторезная фабрика и мастер-класс

Завтрак в гостинице.

Отправление на родину Ломоносова.

Село Ломоносово находится в 4 км к востоку от Холмогор и в 73 км к юго-востоку от Архангельска.

С давних времен жили здесь поморы, ходили на промыслы в Белое море, в Ледовитый океан.

Здесь в 1711 году родился Михаил Васильевич. Деревня расположена на одном из островов Северной Двины, напротив Холмогор.

Из Архангельска вы выезжаете на автобусе, далее в летнее время вас ждет переправа на пароме через реку Куркополку в село Ломоносово, в зимнее — переход/переезд по льду. В период межсезонья, при невозможности переправиться в Ломоносово, заменяем день на поездку в Антониево-Сийский монастырь.

Экскурсия на косторезной фабрике с мастер-классом.

Узнать, как создаются изумительные изделия из кости и даже создать украшение собственными руками предлагает фабрика холмогорской резьбы по кости, где под руководством опытного мастера каждый желающий может попробовать себя в роли костореза.

Обед в кафе.

Посещение музея М. В. Ломоносова.

В честь памяти великого русского ученого М. В. Ломоносова на его родине в селе Ломоносово Холмогорского района в 1940 году был открыт историко-мемориальный музей.

Отправление в город Архангельск.

Свободное время.

Ужин самостоятельно.

Музей М.В. Ломоносова. Косторезная фабрика и мастер-классМузей М.В. Ломоносова. Косторезная фабрика и мастер-классМузей М.В. Ломоносова. Косторезная фабрика и мастер-классМузей М.В. Ломоносова. Косторезная фабрика и мастер-классМузей М.В. Ломоносова. Косторезная фабрика и мастер-класс
4 день

Северодвинск. Интерактивная выставка «Музейная субмарина». Белое море

Завтрак в гостинице.

10:00 Автомобильно-пешеходная обзорная экскурсия по г. Северодвинску.

Экскурсия по уникальной интерактивной выставке «Музейная субмарина» в Северодвинском краеведческом музее.

Вы сможете увидеть как выглядит подводная лодка, где ее строят, какие звуки слышат подводники.

Вас ждет знакомство с особенностями строения, управления и технологией постройки атомных подводных лодок.

12:30 Северный обед в кафе города.

Переезд на берег Белого моря (10 км, остров Ягры).

Прогулка по набережной с экскурсией.

Песчаные пляжи, имеющие протяжённость более 4 км, образуют дюны удивительной красоты.

А «Сосновый бор острова Ягры» — это особо охраняемая природная территория местного значения, созданная с целью сохранения уникального соснового бора и дюнного ландшафта береговой косы Северодвинска.

16:00 Возвращение в Архангельск.

Трансфер в Архангельск на ж/д вокзал или аэропорт (за доп. плату).

Северодвинск. Интерактивная выставка «Музейная субмарина». Белое мореСеверодвинск. Интерактивная выставка «Музейная субмарина». Белое мореСеверодвинск. Интерактивная выставка «Музейная субмарина». Белое мореСеверодвинск. Интерактивная выставка «Музейная субмарина». Белое мореСеверодвинск. Интерактивная выставка «Музейная субмарина». Белое море

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека (группа от 4 человек), руб:

ГостиницаСтандартный двухместный номер Доплата за одноместное размещение
«Двина»35 000 7 000
«Столица Поморья»36 000 7 500
«Новотель»40 000 8 500

Стандартное время заселения в гостиницу — 14:00, выезда — до 12:00.

Варианты проживания

Гостиница «Двина»

3 ночи

Этот отель расположен в центре Архангельска, всего в 100 метрах от реки Двины и 5 минутах ходьбы от главной улицы города — Воскресенской. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации и фитнес-центр.

В номерах гостиницы «Двина» есть спутниковое телевидение, бесплатный Wi-Fi, рабочий стол и холодильник. Собственная ванная комната укомплектована бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

В ресторане Bazar подают блюда европейской кухни и сервируют завтрак «шведский стол». Желающие могут посетить местные рестораны, в 10 минутах ходьбы от отеля «Двина».

Гостиница «Двина»Гостиница «Двина»Гостиница «Двина»Гостиница «Двина»

Отель «Столица Поморья»

3 ночи

Этот отель расположен в центре Архангельска, на историческом мысе Пур-Наволок. К услугам гостей отеля «Столица Поморья» круглосуточная стойка регистрации и номера с бесплатным Wi-Fi.

Элегантные номера отеля оформлены в классическом стиле в теплых тонах. В каждом номере есть телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Из некоторых номеров открывается вид на реку Северная Двина.

Отель «Столица Поморья»Отель «Столица Поморья»Отель «Столица Поморья»Отель «Столица Поморья»

Отель «Новотель»

3 ночи

Отель «Novotel Архангельск» расположен на территории бизнес-центра «ДЕЛЬТА», на берегу реки Северная Двина. К услугам гостей 2 конференц-зала, фитнес-центр, парковка и круглосуточная стойка регистрации.

В числе удобств каждого номера отеля «Novotel Архангельск» — телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, кондиционер и рабочий стол. В собственной ванной комнате имеются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Отель «Новотель»Отель «Новотель»Отель «Новотель»Отель «Новотель»

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в выбранной гостинице
  • Питание: 3 завтрака, 4 обеда
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе тура
  • Входные билеты в музеи
  • Сопровождение по программе тура представителем туроператора
Что не входит в цену
  • Авиа - или ж/д билеты до Архангельска и обратно
  • Ужины и завтрак в первый день
  • Мастер-класс по росписи традиционной поморской козули
  • Доплата за одноместное размещение
  • Трансфер от/до аэропорта или ж/д вокзала
  • Личные траты
Место начала и завершения?
Архангельск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Возможны ли изменения в программе?

Туроператор оставляет за собой право изменять последовательность проведения экскурсий и посещения объектов.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
20 янв 2024
Как всегда всё чëтко! Своевременное информирование, по всем вопросам на связи в любое время. Большое спасибо за замечательно организованный отдых!
Т
16 янв 2024
Организовано было все хорошо, транспортное обслуживание, питание, экскурсии. Рекомендую. Можно еще включить в программу Северный морской музей, там тоже интересно, его мы посещали самостоятельно.
Д
14 янв 2024
Кто был на связи - молодцы. Мы не чувствовали себя брошенными. Это главное.
Кто был на связи - молодцы. Мы не чувствовали себя брошенными. Это главное.Кто был на связи - молодцы. Мы не чувствовали себя брошенными. Это главное.Кто был на связи - молодцы. Мы не чувствовали себя брошенными. Это главное.Кто был на связи - молодцы. Мы не чувствовали себя брошенными. Это главное.Кто был на связи - молодцы. Мы не чувствовали себя брошенными. Это главное.

Тур входит в следующие категории Архангельска

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