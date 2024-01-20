Архангельск. Охота за северным сиянием

Отправляйтесь в захватывающее путешествие на «охоту» за северным сиянием в Архангельск! В этом туре вас ждут обзорные экскурсии по Архангельску и Северодвинску, посещение музеев, прогулка по набережной Белого моря и, конечно же, наблюдение за северным сиянием вдали от городского света, погрузитесь в уникальную атмосферу Крайнего Севера!
5
3 отзыва
Архангельск. Охота за северным сиянием
Архангельск. Охота за северным сиянием
Архангельск. Охота за северным сиянием
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия по Архангельску и музей под открытым небом «Малые Корелы»

Встреча на ж/д вокзале или в аэропорту г. Архангельска.

Трансфер в гостиницу (за доп. плату).

Вещи оставляем в багажной комнате гостиницы.

11:00 Обзорная автомобильно-пешеходная «Добро пожаловать в Архангельск».

Самым привлекательным местом города считается набережная Северной Двины, где находятся туристические хиты Архангельска: например, памятник Петру I, однажды задумавшему основать здесь адмиралтейство.

Вы побываете на мысе Пур-Наволок — месте-основании Архангельска. В Гостиных Дворах, по мощным стенам которых и сегодня можно представить, как три века назад за ними шумела торговля.

Экскурсовод покажет и расскажет об Успенской церкви, острове Соломбала — колыбели российского флота и многом другом.

Два часа экскурсии — и множество новых впечатлений, знаний об истории России и освоении Русского Севера, о современной жизни и прошлом Архангельска.

13:00 Традиционный северный обед в кафе города.

13:30 Загородная автобусная экскурсия в крупнейший в России музей под открытым небом — музей деревянного зодчества и народного искусства «Малые Корелы» (25 км от г. Архангельска).

Природа Севера неповторима, здесь мы наблюдаем ее во всем разнообразии. Величественные ели и сосны, нежные травы, дремучие леса и поляны, холмы и низины, широкий горизонт и манящая даль.

И на этом фоне деревянная архитектура Севера, простота натуральных материалов и строгость форм.

После шумного и пыльного города здесь легко дышится, глаз радуется природным и архитектурным формам, тишина умиротворяет.

18:30 Возвращение в Архангельск.

Ужин самостоятельно. Свободное время.

Обзорная экскурсия по Архангельску и музей под открытым небом «Малые Корелы»Обзорная экскурсия по Архангельску и музей под открытым небом «Малые Корелы»Обзорная экскурсия по Архангельску и музей под открытым небом «Малые Корелы»Обзорная экскурсия по Архангельску и музей под открытым небом «Малые Корелы»
2 день

Северодвинск, берег Белого моря, охота за северным сиянием

Завтрак в гостинице.

10:00 Автомобильно-пешеходная обзорная экскурсия по г. Северодвинску.

Город Северодвинск является сухопутной Арктической территорией Российской Федерации.

Северодвинск относительно молод, он был построен в 1938 году в эпоху грандиозных строек для укрепления государства на севере страны.

Сегодня главная задача Северодвинска — строительство и ремонт подводных лодок.

С историей подводного флота России туристы знакомятся в ходе автобусной экскурсии по городу, а также в городском краеведческом музее во время интерактивного занятия «Музейная субмарина» с экспонатом «Сборная модель атомной подводной лодки «Лодка в чемодане».

11:00 Экскурсия по уникальной интерактивной выставке «Музейная субмарина» в Северодвинском краеведческом музее.

Вы сможете увидеть как выглядит подводная лодка, где ее строят, какие звуки слышат подводники.

Вас ждет знакомство с особенностями строения, управления и технологией постройки атомных подводных лодок

12:30 Поморский обед в кафе города.

Переезд на берег Белого моря (10 км, остров Ягры). Прогулка по набережной.

16:00 Возвращение в Архангельск.

Ужин самостоятельно.

Свободное время.

20:00 Выезд из отеля на автомобиле с фотографом и оборудованием в места для наблюдения за северным сиянием (5-6 часов).

В наш сервис входит обязательное сопровождение туристов, а также горячий чай и вкусная поморская выпечка в дорогу.

И не забываем про эксклюзивную фотосессию на память об этом удивительном явлении.

Чтобы увидеть северное сияние во всей красе и сделать незабываемые фотоснимки, мы отправимся за город.

Надо отъехать на некоторое расстояние от города, чтобы не было видно городского света.

Северодвинск, берег Белого моря, охота за северным сияниемСеверодвинск, берег Белого моря, охота за северным сияниемСеверодвинск, берег Белого моря, охота за северным сияниемСеверодвинск, берег Белого моря, охота за северным сиянием
3 день

Свободный день или экскурсии за доп. плату

Завтрак в гостинице.

Свободный день.

Музеи Архангельска для самостоятельного посещения:

  • Историко-архитектурный комплекс «Архангельские Гостиные Дворы» (набережная Северной Двины, 85/86). Режим работы: с 10:00 до 19:00 (кассы работают до 18:00), выходной день — понедельник.
  • Музей изобразительных искусств (площадь Ленина, 2). Режим работы: с 10:00 до 18:00 (кассы работают до 17:00), выходной день — вторник.
  • Усадебный дом Е. К. Плотниковой (ул. Поморская,1). Режим работы: с 10:00 до 17:00, (касса работает до 16:15), выходной день — вторник.
  • Музей С. Г. Писахова (ул. Поморская, 10). Режим работы: с 10:00 до 17:00, (касса работает до 16:15), выходной день — вторник.

По желанию бронирование тура «Красоты Пинежья» за доп. плату(4 500 руб. /чел).

07:30 Выезд из Архангельска.

Путешествие по живописной автодороге Архангельск-Пинега-Мезень, идущей вдоль рек, северных деревень и карстовых гор (188 км, в пути ~3,5–4 часа).

Прибытие в парк «Голубино».

Чаепитие с местной выпечкой.

Экскурсия по экологической тропе через охранную зону Пинежского заповедника до незамерзающего водопада «Святой источник» (1–1,5 часа).

Экскурсия в деревню Красная Горка. Знакомство с историей Красногорского Богородицкого монастыря 1604 года (недействующий). Осмотр памятной плиты князя В. В. Голицына (1-1,5 часа).

Обед в ресторане.

Экскурсия в карстовую пещеру (1,5-2 часа).

17:00-17:30 Отъезд в Архангельск.

22:00 Прибытие в Архангельск.

Свободный день или экскурсии за доп. платуСвободный день или экскурсии за доп. платуСвободный день или экскурсии за доп. платуСвободный день или экскурсии за доп. плату
4 день

Музей художественного освоения Арктики. Отъезд

Завтрак.

Освобождение номеров.

12:00 Посещение музея художественного освоения Арктики имени А. А. Борисова.

Приглашаем посетить таинственный мир Арктики с мерцающими звездами, северным сиянием, вьюгой, увидеть старинные карты и арктические этюды.

Ощущение причастности к происходящему и полное погружение в атмосферу Крайнего Севера создаётся при помощи современного дизайна и впечатляющих видео-инсталляций.

13:30 Окончание программы.

Трансфер в Архангельск на ж/д вокзал или аэропорт (за доп. плату).

Музей художественного освоения Арктики. ОтъездМузей художественного освоения Арктики. ОтъездМузей художественного освоения Арктики. ОтъездМузей художественного освоения Арктики. Отъезд

Проживание

В туре предусмотрено размещение в стандартном номере (2-местный с удобствами) в гостинице на выбор. О возможности подселения уточняйте у менеджера.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

ГостиницаСтандартный двухместный номерДоплата за 1-местное размещение
«Артелеком» 3*38 9503 400
«Двина» 3*40 0003 500
«Столица Поморья» 3*41 0004 000
«Новотель» 4*45 0005 500

Стандартное время заселения в гостиницу – 14:00, выезда – до 12:00.

Варианты проживания

Двина 3

3 ночи

Этот отель расположен в центре Архангельска, всего в 100 метрах от реки Двины и 5 минутах ходьбы от главной улицы города — Воскресенской. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации и фитнес-центр.

В номерах гостиницы «Двина» есть спутниковое телевидение, бесплатный Wi-Fi, рабочий стол и холодильник.

Собственная ванная комната укомплектована бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

В ресторане Bazar подают блюда европейской кухни и сервируют завтрак «шведский стол».

Желающие могут посетить местные рестораны, в 10 минутах ходьбы от отеля «Двина».

Прогулка до памятника «Обелиск Севера» занимает не более 5 минут, а в 2 км находится самое древнее строение Архангельска, Гостиный двор.

Расстояние до центрального железнодорожного вокзала Архангельска составляет 6 км. До аэропорта Талаги — 22 км.

Двина 3Двина 3Двина 3Двина 3Двина 3Двина 3Двина 3

Столица Поморья 3

3 ночи

Этот небольшой и очень уютный отель расположен в самом центре города, на мысе Пур-Наволок, с которого началась история Архангельска. Комфортные номера, кафе-бар с изысканной кухней, обустроенный конференц-зал и, конечно же, доброжелательный и чуткий к Вашим пожеланиям персонал.

Для размещения представлен разнообразный номерной фонд, который обустроен всем самым необходимым для комфортного отдыха.

В ванной комнате установлен стандартный набор сантехники, прилагается комплект полотенец и гигиенические принадлежности.

На территории имеется ресторан, где подают блюда европейской кухни.

В непосредственной близости расположены продуктовые магазины и места общественного питания, где можно не только вкусно перекусить, но и отлично провести свое время.

Для деловых встреч имеется конференц-зал, оснащенный самым современным оборудованием.

Расстояние до международного аэропорта Талаги составляет 14 км.

Столица Поморья 3Столица Поморья 3Столица Поморья 3Столица Поморья 3Столица Поморья 3

Новотель 4

3 ночи

Международный отель Novotel Архангельск расположился в исторической части города прямо на берегу реки.

К услугам гостей 2 конференц-зала, фитнес-центр, парковка и круглосуточная стойка регистрации.

В числе удобств каждого номера отеля «Novotel Архангельск» — телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, кондиционер и рабочий стол.

В собственной ванной комнате имеются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Завтрак «шведский стол», континентальный и американский завтрак сервируют каждое утро. Ресторан «РЕКА» специализируется на европейской кухне. Бар «СВЕТСКИЙ» работает круглосуточно.

Расстояние до аэропорта Талаги составляет 12 км.

Новотель 4Новотель 4Новотель 4Новотель 4

Артелеком 3

3 ночи

Гостиница «Артелеком» расположена в центральной части Архангельска. В числе удобств высокоскоростной интернет, парковка для транспорта. За дополнительную плату клиенты могут заказать трансфер. По всем возникающим вопросам постояльцы могут обращаться к сотрудникам стойки регистрации.

Для размещения доступны комфортабельные номера различной категории и вместимости. В каждом из них имеется удобная мебель и современная техника.

В гостинице можно выбрать проживание без питания, с завтраком, полупансионом и полным пансионом. В ближайших кафе и ресторанах гости могут отведать вкуснейшие блюда и напитки интернациональной кухни.

В пределах трех километров расположена набережная Северной Двины, Краеведческий музей, Гостиный двор, театр драмы имени Ломоносова, Петровский парк, Северный морской музей, торговые центры «Фудзи» и «Титан Арена». Расстояние до аэропорта составит около 13 километров, а до железнодорожного вокзала чуть более 2 км.

Артелеком 3Артелеком 3Артелеком 3Артелеком 3Артелеком 3Артелеком 3Артелеком 3Артелеком 3

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Питание (3 завтрака, 2 обеда)
  • Проживание в гостинице на выбор
  • Транспортное обслуживание по программе тура
  • Экскурсионное обслуживание по программе тура
  • Входные билеты в музеи
  • Сопровождение по программе тура представителем туроператора
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Архангельска и обратно
  • Встреча/проводы в первый и последний дни тура
  • Питание, не указанное в программе
  • Услуги с указанием «за доп. плату»
Место начала и завершения?
Архангельск, Аэропорт Архангельск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Программа предполагает продолжительное пребывание на открытом воздухе.

Необходимо наличие теплой одежды и удобной теплой обуви для прогулок по зимнему лесу.

Для посещения пещер рекомендуется теплая, удобная, непромокаемая одежда и обувь.

Есть ли гарантии, что мы увидим северное сияние?

Организаторы тура рассчитывают появление северного сияния и прогноз погоды на специальных ресурсах, чтобы обеспечить успешную «охоту», тем не менее, мы не можем дать 100% гарантию, как и на любой охоте, но сделаем всё возможное, для того, чтобы получить нужный результат и туристы остались с положительными впечатлениями от поездки.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Можно ли выбрать другие удобные даты для тура?

Заезды могут проводиться каждый понедельник и пятницу от 2-х человек. В остальные даты под индивидуальный запрос от 2-х человек.

Возможны ли изменения в программе?
Туроператор оставляет за собой право изменять последовательность проведения экскурсий и посещения объектов.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
20 янв 2024
Очень насыщенный тур: увидели все основные достопримечательности. В новогодние каникулы Архангельск предстал во всей красе с украшенными елями, гирляндами и световыми фигурами. Скованная морозом природа просто великолепна! Тур составлен так,
читать дальше

что интересно будет и взрослым и детям. Моей дочери больше всего понравилась экскурсия в карстовую пещеру в Голубино - так что хоть эта экскурсия и является дополнительной, всем рекомендую.
Только в Малых Корелах времени бы побольше и зимой приезжать бы туда пораньше, пока ещё не стемнело: не всё удалось увидеть.
Ну и с северным сиянием нам не повезло. Но тут уж от организаторов ничего не зависит: на солнечную активность они никак повлиять не могли))
P. S. Спасибо за приятный бонус в виде новогоднего подарочка для ребёнка и приветственной дегустации ягодной наливки местного производства для взрослых)

С
30 июл 2024
Тур был организован отлично. Принимающая сторона постаралась, чтобы программа тура была выполнена на 100%, на возникающие вопросы реагировала оперативно. С трансфером проблем не возникло. Мы получили массу положительных эмоций и впечатлений. Большое спасибо!
О
16 июл 2024
Очень понравилась поездка. Спасибо организаторам. Все было четко распланировано. Особенно приятно, что на мои "непонятки" быстро отозвались и все терпеливо разъяснили. Несмотря на то что вроде я была одна, все экскурсии прошли активно. Жалко что отменилась последняя, но то что заранее предупредили тоже приятно, у меня была возможность самостоятельно найти возможность побывать на ней. Буду обязательно рекомендовать вас.

Тур входит в следующие категории Архангельска

На автобусеВсе туры3-дневные туры4-дневные турыСеверное сияние

Похожие туры из Архангельска

Узоры северной зимы. Архангельск
На автобусе
3 отзыва
3 дня
Узоры северной зимы. Архангельск
Начало: Г. Архангельск
17 янв в 10:00
31 янв в 10:00
от 21 500 за человека
Архангельск - ворота Арктики
На автобусе
3 отзыва
3 дня
Архангельск - ворота Арктики
Начало: Г. Архангельск
6 сен в 10:00
4 окт в 10:00
от 15 800 за человека
Архангельск - ворота Арктики. Гранд-тур
На автобусе
3 отзыва
5 дней
Архангельск - ворота Арктики. Гранд-тур
Начало: Архангельск
5 сен в 10:00
3 окт в 10:00
от 29 800 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Архангельске
Все туры из Архангельска
ХорошоТам