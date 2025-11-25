В этом туре вы сможете
Программа тура по дням
Прибытие в Архангельск. Экскурсия по городу. Музей «Малые Корелы»
Встреча на ж/д вокзале или в аэропорту г. Архангельска.
Трансфер в гостиницу (за доп. плату).
Вещи оставляем в багажной комнате гостиницы.
11:00 Обзорная автомобильно-пешеходная экскурсия «Добро пожаловать в Архангельск».
Самым привлекательным местом города считается набережная Северной Двины, где находятся туристические хиты Архангельска: например, памятник Петру I, однажды задумавшему основать здесь адмиралтейство.
Вы побываете на мысе Пур-Наволок — месте-основании Архангельска.
В Гостиных Дворах, по мощным стенам которых и сегодня можно представить, как три века назад за ними шумела торговля.
Экскурсовод покажет и расскажет об Успенской церкви, острове Соломбала — колыбели российского флота и многом другом.
Два часа экскурсии – и множество новых впечатлений, знаний об истории России и освоении Русского Севера, о современной жизни и прошлом Архангельска.
Обед в лучших традициях поморской кухни.
Загородная автобусная экскурсия в крупнейший в России музей под открытым небом — музей деревянного зодчества и народного искусства «Малые Корелы» (25 км от г. Архангельска).
Природа Севера неповторима, здесь мы наблюдаем ее во всем разнообразии. Величественные ели и сосны, нежные травы, дремучие леса и поляны, холмы и низины, широкий горизонт и манящая даль. И на этом фоне деревянная архитектура Севера, простота натуральных материалов и строгость форм. После шумного и пыльного города здесь легко дышится, глаз радуется природным и архитектурным формам, тишина умиротворяет.
Пешеходная экскурсия по «Северному Арбату».
Прогулка по деревянному проспекту Чумбарова-Лучинского — это путешествие во времена, когда у каждого дома было свое имя, а не просто порядковый номер.
Короткая старинная улочка встречает атмосферами лавочками, сувенирными магазинчиками, уютными кафе и ресторанами. Этот проспект — своеобразный музей, где экспонаты — деревянные дома, в которых жили архангелогородцы в конце XIX — начале XX века, именно здесь сохранился самый старый дом, построенный в 1848 году.
Заселение в гостиницу.
Свободное время.
Самостоятельное знакомство с городом.
Ужин самостоятельно.
Экскурсия «Красоты Пинежья»
Завтрак в гостинице.
Свободный день.
Музеи Архангельска для самостоятельного посещения:
- Историко-архитектурный комплекс «Архангельские Гостиные Дворы» (набережная Северной Двины, 85/86). Режим работы: с 10:00 до 19:00 (кассы работают до 18:00), выходной день — понедельник.
- Музей изобразительных искусств (площадь Ленина, 2). Режим работы: с 10:00 до 18:00 (кассы работают до 17:00), выходной день — вторник.
- Усадебный дом Е. К. Плотниковой (ул. Поморская,1). Режим работы: с 10:00 до 17:00, (касса работает до 16:15), выходной день — вторник.
- Музей С. Г. Писахова (ул. Поморская, 10). Режим работы: с 10:00 до 17:00, (касса работает до 16:15), выходной день — вторник.
Экскурсия «Красоты Пинежья» включена в стоимость тура.
Обратите внимание! До Пинежья идет грунтовая дорога, а также групповой трансфер осуществляется без сопровождения гида. Вам предоставляется аудиогид.
07:30 Выезд из Архангельска.
Путешествие по живописной автодороге Архангельск-Пинега-Мезень, идущей вдоль рек, северных деревень и карстовых гор (188 км, в пути ~3,5–4 часа).
Прибытие в парк «Голубино».
Чаепитие с местной выпечкой.
Экскурсия по экологической тропе через охранную зону Пинежского заповедника до незамерзающего водопада «Святой источник» (1-1,5 часа).
Обед в ресторане.
Экскурсия в карстовую пещеру (1,5-2 часа).
17:00-17:30 Отъезд в Архангельск.
22:00 Прибытие в Архангельск.
Музей М.В. Ломоносова. Косторезная фабрика и мастер-класс
Завтрак в гостинице.
Отправление на родину Ломоносова.
Село Ломоносово находится в 4 км к востоку от Холмогор и в 73 км к юго-востоку от Архангельска.
С давних времен жили здесь поморы, ходили на промыслы в Белое море, в Ледовитый океан.
Здесь в 1711 году родился Михаил Васильевич. Деревня расположена на одном из островов Северной Двины, напротив Холмогор.
Из Архангельска вы выезжаете на автобусе, далее в летнее время вас ждет переправа на пароме через реку Куркополку в село Ломоносово, в зимнее — переход/переезд по льду. В период межсезонья, при невозможности переправиться в Ломоносово, заменяем день на поездку в Антониево-Сийский монастырь.
Экскурсия на косторезной фабрике с мастер-классом.
Холмогорская резьба по кости известна с 17 века. Прежде всего — это ажур, тончайшая сквозная резьба.
Узнать, как создаются изумительные изделия из кости, и даже создать украшение собственными руками предлагает фабрика холмогорской резьбы по кости, где под руководством опытного мастера каждый желающий может попробовать себя в роли костореза.
Обед в кафе.
Посещение музея М. В. Ломоносова.
В честь памяти великого русского ученого М. В. Ломоносова на его родине в селе Ломоносово Холмогорского района в 1940 году был открыт историко-мемориальный музей.
Здание музея расположено на месте, где предположительно находился дом Ломоносовых. Рядом со зданием сохранился пруд, по преданию выкопанный отцом ученого, Василием Ломоносовым.
В музее вы узнаете историю Михаила Васильевича Ломоносова в контексте эпохи — с кем он переписывался, с кем спорил или соглашался, чьи работы его интересовали, кто были его ученики.
Отправление в город Архангельск.
Свободное время.
Ужин самостоятельно.
Северодвинск. Интерактивная выставка «Музейная субмарина». Белое море
Завтрак в гостинице.
10:00 Автомобильно-пешеходная обзорная экскурсия по г. Северодвинску.
Город Северодвинск является сухопутной арктической территорией Российской Федерации. Северодвинск относительно молод, он был построен в 1938 году в эпоху грандиозных строек для укрепления государства на севере страны.
Сегодня главная задача Северодвинска – строительство и ремонт подводных лодок. С историей подводного флота России туристы знакомятся в ходе автобусной экскурсии по городу.
Экскурсия по уникальной интерактивной выставке «Музейная субмарина» в Северодвинском краеведческом музее.
Вы сможете увидеть как выглядит подводная лодка, где ее строят, какие звуки слышат подводники.
Вас ждет знакомство с особенностями строения, управления и технологией постройки атомных подводных лодок.
12:30 Северный обед в кафе города.
Переезд на берег Белого моря (10 км, остров Ягры).
Прогулка по набережной с экскурсией.
Песчаные пляжи, имеющие протяжённость более 4 км, образуют дюны удивительной красоты.
А «Сосновый бор острова Ягры» — это особо охраняемая природная территория местного значения, созданная с целью сохранения уникального соснового бора и дюнного ландшафта береговой косы Северодвинска.
16:00 Возвращение в Архангельск.
Окончание программы.
Трансфер в Архангельск на ж/д вокзал или аэропорт (за доп. плату).
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница
|Стандартный двухместный номер
|Доплата за одноместное размещение
|«Артелеком
|42 950
|5 100
|«Двина» 4*
|44 000
|7 500
|«Столица Поморья»
|45 000
|8 250
|«Roomi Hotel» 4*
|49 000
|9 750
Стандартное время заселения в гостиницу – 14:00, выезда – до 12:00.
Подселение в туре не предусмотрено.
Варианты проживания
Гостиница «Двина»
Этот отель расположен в центре Архангельска, всего в 100 метрах от реки Двины и 5 минутах ходьбы от главной улицы города — Воскресенской. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации и фитнес-центр.
В номерах гостиницы «Двина» есть спутниковое телевидение, бесплатный Wi-Fi, рабочий стол и холодильник.
Собственная ванная комната укомплектована бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
В ресторане Bazar подают блюда европейской кухни и сервируют завтрак «шведский стол».
Желающие могут посетить местные рестораны, в 10 минутах ходьбы от отеля «Двина».
Прогулка до памятника «Обелиск Севера» занимает не более 5 минут, а в 2 км находится самое древнее строение Архангельска, Гостиный двор.
Расстояние до центрального железнодорожного вокзала Архангельска составляет 6 км. До аэропорта Талаги — 22 км.
Отель «Столица Поморья»
Отель «Столица Поморья» находится в Архангельске.
Для размещения представлен разнообразный номерной фонд, который обустроен всем самым необходимым для комфортного отдыха и продуман до мелочей. В ванной комнате установлен стандартный набор сантехники, прилагается комплект полотенец и гигиенические принадлежности.
На территории имеется ресторан, где подают блюда европейской кухни. В непосредственной близости расположены продуктовые магазины и места общественного питания, где можно не только вкусно перекусить, но и отлично провести свое время.
Для деловых встреч имеется конференц-зал, который оснащен самым современным оборудованием.
Расстояние до международного аэропорта Талаги составляет 14 км.
Отель «Roomi Hotel»
Отель Roomi находится в самом центре Архангельска.
В отеле есть номера на одного и на двоих гостей. В каждом номере есть всё необходимое, а при необходимости можно добавить дополнительное спальное место. В ванной комнате есть всё для гигиены и полотенца. За отдельную плату можно воспользоваться услугами прачечной.
В отеле есть система нагрева воды, поэтому горячая вода в номерах будет даже при отключении в городе.
В отеле есть ресторан, где можно позавтракать, пообедать и поужинать.
В 200 метрах от отеля находится автобусная остановка и магазин. Расстояние до железнодорожного вокзала — 2,7 км, до аэропорта — 13 км.
Гостиница «Артелеком»
Гостиница «Артелеком» расположена в центральной части Архангельска. В числе удобств высокоскоростной интернет, парковка для транспорта. По всем возникающим вопросам постояльцы могут обращаться к сотрудникам стойки регистрации.
Для размещения доступны комфортабельные номера различной категории и вместимости. В каждом из них имеется удобная мебель и современная техника.
В ближайших кафе и ресторанах гости могут отведать вкуснейшие блюда и напитки интернациональной кухни.
В пределах трех километров расположена набережная Северной Двины, Краеведческий музей, Гостиный двор, театр драмы имени Ломоносова, Петровский парк, Северный морской музей, торговые центры «Фудзи» и «Титан Арена». Расстояние до аэропорта составит около 13 километров, а до железнодорожного вокзала чуть более 2 км.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в выбранной гостинице
- Питание, указанное в программе (3 завтрака, 3 обеда + 1 обед на экскурсии «Красоты Пинежья»)
- Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе тура
- Входные билеты в музеи
- Сопровождение по программе тура представителем
- Экскурсия «Красоты Пинежья»
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты до Архангельска и обратно
- Питание, не указанное в программе тура или указанное «самостоятельно»
- Услуги с указанием «за доп. плату»
- Доплата за одноместное размещение
- Трансфер от/до аэропорта или ж/д вокзала
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Возможны ли изменения в программе?
Туроператор оставляет за собой право изменять последовательность проведения экскурсий и посещения объектов.