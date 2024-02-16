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световыми фигурами. Скованная морозом природа просто великолепна! Тур составлен так, что интересно будет и взрослым и детям. Моей дочери больше всего понравилась экскурсия в карстовую пещеру в Голубино - так что хоть эта экскурсия и является дополнительной, всем рекомендую. Только в Малых Корелах времени бы побольше и зимой приезжать бы туда пораньше, пока ещё не стемнело: не всё удалось увидеть. Ну и с северным сиянием нам не повезло. Но тут уж от организаторов ничего не зависит: на солнечную активность они никак повлиять не могли)) P. S. Спасибо за приятный бонус в виде новогоднего подарочка для ребёнка и приветственной дегустации ягодной наливки местного производства для взрослых)