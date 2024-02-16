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Авторский тур
4 дня
На Север за впечатлениями. Тур в Архангельскую область
Начало: Архангельск
14 июня в 10:00
12 июля в 10:00
от 32 300₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Гастрономический тур «Вкус Поморья»
Начало: Архангельск
1 янв в 10:00
4 янв в 10:00
от 50 600₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Сказание о земле Поморской. Тур на 4 дня
Начало: Архангельск
18 июля в 10:00
30 июля в 10:00
от 35 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Архангельск. Охота за северным сиянием
Начало: Архангельск, Аэропорт Архангельск
5 янв в 10:00
19 янв в 10:00
от 37 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Зимние каникулы в Беломорье
Начало: Архангельск
3 янв в 10:00
от 33 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ДДарья16 февраля 2024Организовано на высшем уровне, когда все предусмотрено: экскурсии, трансфер, обед, свободное время. Насыщенная программа, но именно не перегруженная.
- ББартева5 февраля 2024Организаторы приготовили этот тур безупречно. Нашим экскурсоводом была Марина Титова.
- ЕЕлена20 января 2024Как всегда всё чëтко! Своевременное информирование, по всем вопросам на связи в любое время. Большое спасибо за замечательно организованный отдых!
- ЕЕлена20 января 2024Очень насыщенный тур: увидели все основные достопримечательности. В новогодние каникулы Архангельск предстал во всей красе с украшенными елями, гирляндами и
- ООльга18 января 2024Спасибо большое. Все было отлично! Собираемся к Вам летом.
- ТТатьяна16 января 2024Организовано было все хорошо, транспортное обслуживание, питание, экскурсии. Рекомендую. Можно еще включить в программу Северный морской музей, там тоже интересно, его мы посещали самостоятельно.
- ДДмитрий14 января 2024Кто был на связи - молодцы. Мы не чувствовали себя брошенными. Это главное.
- ННаталия11 января 2024Экскурсии в туре интересные. Очень понравился город Архангельск. Организатор тура отработал на отлично, всё было чётко, без накладок. Постоянная информированность о завтрашнем днем: куда, во сколько. Приятный бонус - ягодный настойки и пирожки.
- ААндрей27 февраля 2023Архангельск отличное место, добрые, красивые люди, восхитительная природа. Программа насыщенная, экскурсоводы увлеченные и отзывчивые. Все очень понравилось. Спасибо.
- ООльга27 февраля 2023Отличный тур! Организация на высочайшем уровне. Море позитивных, положительных впечатлений!
Ответы на вопросы от путешественников по Архангельску в категории «4-дневные туры»
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