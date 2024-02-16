Экскурсионные туры на 4 дня в Архангельске

Найдено 5 туров в категории «4-дневные туры» в Архангельске, цены от 32 300 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
На Север за впечатлениями. Тур в Архангельскую область
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
На Север за впечатлениями. Тур в Архангельскую область
Начало: Архангельск
14 июня в 10:00
12 июля в 10:00
от 32 300 за человека
Гастрономический тур «Вкус Поморья»
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Гастрономический тур «Вкус Поморья»
Начало: Архангельск
1 янв в 10:00
4 янв в 10:00
от 50 600 за человека
Сказание о земле Поморской. Тур на 4 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Сказание о земле Поморской. Тур на 4 дня
Начало: Архангельск
18 июля в 10:00
30 июля в 10:00
от 35 000 за человека
Архангельск. Охота за северным сиянием
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Архангельск. Охота за северным сиянием
Начало: Архангельск, Аэропорт Архангельск
5 янв в 10:00
19 янв в 10:00
от 37 000 за человека
Зимние каникулы в Беломорье
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Зимние каникулы в Беломорье
Начало: Архангельск
3 янв в 10:00
от 33 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Д
    Дарья
    16 февраля 2024
    Зимние каникулы в Беломорье
    Организовано на высшем уровне, когда все предусмотрено: экскурсии, трансфер, обед, свободное время. Насыщенная программа, но именно не перегруженная.
  • Б
    Бартева
    5 февраля 2024
    Зимние каникулы в Беломорье
    Организаторы приготовили этот тур безупречно. Нашим экскурсоводом была Марина Титова.
  • Е
    Елена
    20 января 2024
    Сказание о земле Поморской. Тур на 4 дня
    Как всегда всё чëтко! Своевременное информирование, по всем вопросам на связи в любое время. Большое спасибо за замечательно организованный отдых!
  • Е
    Елена
    20 января 2024
    Архангельск. Охота за северным сиянием
    Очень насыщенный тур: увидели все основные достопримечательности. В новогодние каникулы Архангельск предстал во всей красе с украшенными елями, гирляндами и
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    световыми фигурами. Скованная морозом природа просто великолепна! Тур составлен так, что интересно будет и взрослым и детям. Моей дочери больше всего понравилась экскурсия в карстовую пещеру в Голубино - так что хоть эта экскурсия и является дополнительной, всем рекомендую. Только в Малых Корелах времени бы побольше и зимой приезжать бы туда пораньше, пока ещё не стемнело: не всё удалось увидеть. Ну и с северным сиянием нам не повезло. Но тут уж от организаторов ничего не зависит: на солнечную активность они никак повлиять не могли)) P. S. Спасибо за приятный бонус в виде новогоднего подарочка для ребёнка и приветственной дегустации ягодной наливки местного производства для взрослых)

  • О
    Ольга
    18 января 2024
    Зимние каникулы в Беломорье
    Спасибо большое. Все было отлично! Собираемся к Вам летом.
    Спасибо большое. Все было отлично! Собираемся к Вам летом
  • Т
    Татьяна
    16 января 2024
    Сказание о земле Поморской. Тур на 4 дня
    Организовано было все хорошо, транспортное обслуживание, питание, экскурсии. Рекомендую. Можно еще включить в программу Северный морской музей, там тоже интересно, его мы посещали самостоятельно.
  • Д
    Дмитрий
    14 января 2024
    Сказание о земле Поморской. Тур на 4 дня
    Кто был на связи - молодцы. Мы не чувствовали себя брошенными. Это главное.
    Кто был на связи - молодцы. Мы не чувствовали себя брошенными. Это главноеКто был на связи - молодцы. Мы не чувствовали себя брошенными. Это главноеКто был на связи - молодцы. Мы не чувствовали себя брошенными. Это главноеКто был на связи - молодцы. Мы не чувствовали себя брошенными. Это главноеКто был на связи - молодцы. Мы не чувствовали себя брошенными. Это главное
  • Н
    Наталия
    11 января 2024
    Гастрономический тур «Вкус Поморья»
    Экскурсии в туре интересные. Очень понравился город Архангельск. Организатор тура отработал на отлично, всё было чётко, без накладок. Постоянная информированность о завтрашнем днем: куда, во сколько. Приятный бонус - ягодный настойки и пирожки.
  • А
    Андрей
    27 февраля 2023
    Гастрономический тур «Вкус Поморья»
    Архангельск отличное место, добрые, красивые люди, восхитительная природа. Программа насыщенная, экскурсоводы увлеченные и отзывчивые. Все очень понравилось. Спасибо.
  • О
    Ольга
    27 февраля 2023
    Гастрономический тур «Вкус Поморья»
    Отличный тур! Организация на высочайшем уровне. Море позитивных, положительных впечатлений!
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Ответы на вопросы от путешественников по Архангельску в категории «4-дневные туры»

Самые популярные туры этой рубрики в Архангельске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 5
  1. На Север за впечатлениями. Тур в Архангельскую область
  2. Гастрономический тур «Вкус Поморья»
  3. Сказание о земле Поморской. Тур на 4 дня
  4. Архангельск. Охота за северным сиянием
  5. Зимние каникулы в Беломорье
Какие места ещё посмотреть в Архангельске
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
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  2. Музей Малые Корелы
  3. Парк «Голубино»
Сколько стоит тур в Архангельске в июне 2024
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