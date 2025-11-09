1 день

Прибытие в Архангельск. Обзорная экскурсия по городу. Тематическая экскурсия в Северном морском музее. Прогулка по пешеходной улице Чумбарова-Лучинского

Встреча на ж/д вокзале или в аэропорту г. Архангельска.

11:00 Начало тура.

Трансфер в гостиницу (за доп. плату), вещи оставляем в камере хранения.

Обзорная автомобильно-пешеходная «Добро пожаловать в Архангельск».

Самым привлекательным местом города считается набережная Северной Двины, где находятся туристические хиты Архангельска: например, памятник Петру I, однажды задумавшему основать здесь адмиралтейство.

К тому же в это время вид реки с набережной оценит каждый, ведь ледоход на северных реках потрясает и завораживает, это нечто. Определенно стоит один раз это увидеть.

Свежий воздух, ветерок, закат и проплывающие льдины настраивают на медитативное настроение.

Два часа экскурсии – и множество новых впечатлений, знаний об истории России и освоении Русского Севера, о современной жизни и прошлом Архангельска.

Тематическая экскурсия в Северном морском музее «Архангельск – ворота в Арктику».

На экскурсии расскажем о богатой событиями истории освоения Арктики. Вы почувствуете дух морских приключений, увидите макеты и карты, по которым исследовали край белого безмолвия наши предки.

Обед по-архангельски.

Один из вариантов обедов: салат «Мимоза» с аппетитным лососем, супчик «Беломорская юшка» на чудном рыбном бульоне и, конечно же, главное блюдо архангелогородца – треска, дополненная нежным кремом из спаржи.

Прогулка по пешеходной улице Чумбарова-Лучинского.

Проспект Чумбарова-Лучинского или Чумбаровка, как его по-родному называют архангелогородцы, — пешеходный проспект в сердце города Архангельска.

Это «заповедная улица», на которой можно познакомиться с северной архитектурой, увидеть скульптуры известных писателей и их персонажей, попробовать архангельский пряник — козулю, посетить небольшие музеи, кафе и лавочки и просто приятно провести время.

Заселение в отель.

Ужин самостоятельно.

Свободное время.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160