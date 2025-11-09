Программа тура по дням
Прибытие в Архангельск. Обзорная экскурсия по городу. Тематическая экскурсия в Северном морском музее. Прогулка по пешеходной улице Чумбарова-Лучинского
Встреча на ж/д вокзале или в аэропорту г. Архангельска.
11:00 Начало тура.
Трансфер в гостиницу (за доп. плату), вещи оставляем в камере хранения.
Обзорная автомобильно-пешеходная «Добро пожаловать в Архангельск».
Самым привлекательным местом города считается набережная Северной Двины, где находятся туристические хиты Архангельска: например, памятник Петру I, однажды задумавшему основать здесь адмиралтейство.
К тому же в это время вид реки с набережной оценит каждый, ведь ледоход на северных реках потрясает и завораживает, это нечто. Определенно стоит один раз это увидеть.
Свежий воздух, ветерок, закат и проплывающие льдины настраивают на медитативное настроение.
Два часа экскурсии – и множество новых впечатлений, знаний об истории России и освоении Русского Севера, о современной жизни и прошлом Архангельска.
Тематическая экскурсия в Северном морском музее «Архангельск – ворота в Арктику».
На экскурсии расскажем о богатой событиями истории освоения Арктики. Вы почувствуете дух морских приключений, увидите макеты и карты, по которым исследовали край белого безмолвия наши предки.
Обед по-архангельски.
Один из вариантов обедов: салат «Мимоза» с аппетитным лососем, супчик «Беломорская юшка» на чудном рыбном бульоне и, конечно же, главное блюдо архангелогородца – треска, дополненная нежным кремом из спаржи.
Прогулка по пешеходной улице Чумбарова-Лучинского.
Проспект Чумбарова-Лучинского или Чумбаровка, как его по-родному называют архангелогородцы, — пешеходный проспект в сердце города Архангельска.
Это «заповедная улица», на которой можно познакомиться с северной архитектурой, увидеть скульптуры известных писателей и их персонажей, попробовать архангельский пряник — козулю, посетить небольшие музеи, кафе и лавочки и просто приятно провести время.
Заселение в отель.
Ужин самостоятельно.
Свободное время.
Путешествие по Северной Двине. Поход по поморским деревням. Чаепитие и разговор с писателем-краеведом
Завтрак в гостинице.
Трансфер на причал, встреча с гидом.
Отправление в экспедицию на буксире по Северной Двине.
Переезд по реке на открытой палубе — это незабываемые эмоции! Ощущение, что находишься на краю земли, а холодный пейзаж завораживает без исключения всех присутствующих.
Согревающий обед в Чайном доме. Отведаем настоящую вкусную поморскую уху под согревающую рюмочку самогона на ягодах.
Трёхчасовой поход по поморским деревням.
Поход по деревням Кегострова, где мы узнаем про Бога Одина и викингов в д. Одино, про жертвенник в д. Курган, про петровские камни, про Кяростров — остров на острове, про сакральное место, куда прилетают стаи воронов, и многое другое!
Нам поведают легенду, почему царь Александр I снял с пальца перстень и подарил его поморской жёнке, историю о том, почему на Кегостров попал Александр Грин, и почему в фильме «Т-34» на танке написано Кегостров!
Чаепитие и разговор с писателем-краеведом. Фильм о Кегострове.
После чего отправимся пить иван-чай из самовара на углях с ягодными калитками за столом Чайного дома, где на возникшие в походе вопросы нам ответит писатель-краевед Николай Васильевич Баскаков!
Увезём мы с острова багаж новых знаний, хороших эмоций, памятные подарочки и сертификаты участника «Ледовой экспедиции»!
Буксир обратно в Архангельск. Возможность увидеть ластоногих и сфотографироваться на фоне огней вечернего города и ледохода.
Возвращение в Архангельск.
Трансфер в гостиницу.
Ужин самостоятельно.
Свободное время.
Северодвинск. Интерактивная выставка «Музейная субмарина»
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров.
Отправление в город атомного судостроения Северодвинск.
Обзорная экскурсия на автомобиле по городу и переезд на остров Ягры у Белого моря.
Эта поездка – возможность увидеть Белое море и… влюбиться в него навсегда!
Также вы побываете в Северодвинске, городе-центре атомного судостроения и оборонной промышленности России, посетите точную модель атомной подводной лодки, познакомитесь с ее конструктором.
Пейзаж моря с причудливыми фигурами из льдин, мерцающими на солнце, запомнятся надолго.
Ежегодно архангелогородцы съезжаются на берег Белого моря, чтобы сделать невероятные фото царства воды и льда!
Обед в кафе города.
Экскурсия по уникальной интерактивной выставке «Музейная субмарина» в Северодвинском краеведческом музее.
Вы сможете увидеть, как выглядит подводная лодка, где ее строят, какие звуки слышат подводники.
Вас ждет знакомство с особенностями строения, управления и технологией постройки атомных подводных лодок.
Возвращение в Архангельск, трансфер на ж/д вокзал или аэропорт (за доп. плату).
~ 16:00 Завершение тура.
Проживание
Стоимость тура без проживания – 28 200 руб. /чел.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения (при группе от 2 человек), руб:
|Гостиница
|Стандартный двухместный номер
|Доплата за одноместное размещение
|«Артелеком» 3*
|36 000
|3 500
|«Столица Поморья» 3*
|37 000
|4 300
|«Двина» 4*
|38 800
|4 700
|«Roomi Hotel» 4*
|42 000
|5 500
Стандартное время заселения в гостиницу — 14:00, выезда — до 12:00.
Подселение в туре не предусмотрено.
Варианты проживания
Гостиница «Двина»
Гостиница «Двина» располагается в центральной части Архангельска. Здесь есть все необходимое для комфортного проживания. В числе удобств библиотека, фитнес-центр, сауна, трансфер, экскурсионное обслуживание. На всей территории открыт доступ к высокоскоростному интернету. Для автовладельцев предусмотрена бесплатная парковка.
Для размещения предлагаются номера различной категории и вместимости. Все апартаменты укомплектованы удобными кроватями, функциональной мебелью и современной техникой. Санузел оснащен качественной сантехникой.
В ресторане можно приятно провести время, насладиться изысканными блюдами интернациональной кухни, заказать алкогольные и безалкогольные напитки, а также легкие закуски.
Для проведения деловых мероприятий отель предлагает просторный конференц-зал, который оснащен необходимой мебелью и новейшим мультимедийным оборудованием. Сотрудники обязательно окажут помощь в организации мероприятия.
В шаговой доступности расположен краеведческий музей, гостиный двор, театр драмы имени Ломоносова. Расстояние до железнодорожного вокзала составит около четырех километров, а до аэропорта 14 км.
Отель «Столица Поморья»
Отель «Столица Поморья» находится в Архангельске.
К услугам: организация трансфера, доступ к беспроводной сети интернет, бесплатная общественная парковка.
Для размещения представлен разнообразный номерной фонд, который обустроен всем самым необходимым для комфортного отдыха и продуман до мелочей.
В ванной комнате установлен стандартный набор сантехники, прилагается комплект полотенец и гигиенические принадлежности.
На территории имеется ресторан, где подают блюда европейской кухни. В непосредственной близости расположены продуктовые магазины и места общественного питания, где можно не только вкусно перекусить, но и отлично провести свое время.
Для деловых встреч имеется конференц-зал, который оснащен самым современным оборудованием.
Расстояние до международного аэропорта Талаги составляет 14 км.
Гостиница «Артелеком»
Гостиница «Артелеком» расположена в центральной части Архангельска. В числе удобств высокоскоростной интернет, парковка для транспорта. За дополнительную плату клиенты могут заказать трансфер. По всем возникающим вопросам постояльцы могут обращаться к сотрудникам стойки регистрации.
Для размещения доступны комфортабельные номера различной категории и вместимости. В каждом из них имеется удобная мебель и современная техника.
В ближайших кафе и ресторанах гости могут отведать вкуснейшие блюда и напитки интернациональной кухни.
В пределах трех километров расположена набережная Северной Двины, Краеведческий музей, Гостиный двор, театр драмы имени Ломоносова, Петровский парк, Северный морской музей, торговые центры «Фудзи» и «Титан Арена». Расстояние до аэропорта составит около 13 километров, а до железнодорожного вокзала чуть более 2 км.
Гостиница «Roomi Hotel»
Отель Roomi находится в центре Архангельска.
В отеле представлены номера в категории одноместные и двухместные с необходимым набором мебели и возможностью предоставления дополнительного места. В отдельной ванной комнате есть всё для гигиены и полотенца. За дополнительную плату можно воспользоваться услугами прачечной.
В отеле есть система нагрева воды, поэтому горячая вода в номерах будет, даже если её отключат во всём городе.
В отеле есть собственный ресторан, где можно позавтракать, пообедать и поужинать.
В 200 метрах от отеля находится автобусная остановка и сетевой магазин. До железнодорожного вокзала — 2,7 км, до аэропорта — 13 км.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание, при выборе тарифа с проживанием
- Питание, указанное в программе тура (2 завтрака в гостинице, 3 обеда, 1 чаепитие)
- Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе тура
- Входные билеты в музеи
- Сопровождение по программе тура представителем
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты до Архангельска и обратно
- Питание, не указанное в программе или указанное «самостоятельно»
- Проживание, при выборе тарифа без проживания
- Доплата за одноместное размещение
- Трансфер от/до аэропорта или ж/д вокзала
- Услуги с указанием «за доп. плату»
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Возможны ли изменения в программе?
Туроператор оставляет за собой право изменять последовательность проведения экскурсий и посещения объектов.