Среди льдов. Трёхдневный тур по Архангельской области

Запоминающееся трёхдневное путешествие в Архангельскую область уже ждёт вас! Откройте для себя Архангельск и его захватывающую историю, прикоснитесь к тайнам поморских деревень и ощутите магию Белого моря! Живописные пейзажи, неповторимая атмосфера и настоящие северные приключения ждут вас.
Ближайшие даты:
17
апр24
апр1
мая

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Архангельск. Обзорная экскурсия по городу. Тематическая экскурсия в Северном морском музее. Прогулка по пешеходной улице Чумбарова-Лучинского

Встреча на ж/д вокзале или в аэропорту г. Архангельска.

11:00 Начало тура.

Трансфер в гостиницу (за доп. плату), вещи оставляем в камере хранения.

Обзорная автомобильно-пешеходная «Добро пожаловать в Архангельск».

Самым привлекательным местом города считается набережная Северной Двины, где находятся туристические хиты Архангельска: например, памятник Петру I, однажды задумавшему основать здесь адмиралтейство.

К тому же в это время вид реки с набережной оценит каждый, ведь ледоход на северных реках потрясает и завораживает, это нечто. Определенно стоит один раз это увидеть.

Свежий воздух, ветерок, закат и проплывающие льдины настраивают на медитативное настроение.

Два часа экскурсии – и множество новых впечатлений, знаний об истории России и освоении Русского Севера, о современной жизни и прошлом Архангельска.

Тематическая экскурсия в Северном морском музее «Архангельск – ворота в Арктику».

На экскурсии расскажем о богатой событиями истории освоения Арктики. Вы почувствуете дух морских приключений, увидите макеты и карты, по которым исследовали край белого безмолвия наши предки.

Обед по-архангельски.

Один из вариантов обедов: салат «Мимоза» с аппетитным лососем, супчик «Беломорская юшка» на чудном рыбном бульоне и, конечно же, главное блюдо архангелогородца – треска, дополненная нежным кремом из спаржи.

Прогулка по пешеходной улице Чумбарова-Лучинского.

Проспект Чумбарова-Лучинского или Чумбаровка, как его по-родному называют архангелогородцы, — пешеходный проспект в сердце города Архангельска.

Это «заповедная улица», на которой можно познакомиться с северной архитектурой, увидеть скульптуры известных писателей и их персонажей, попробовать архангельский пряник — козулю, посетить небольшие музеи, кафе и лавочки и просто приятно провести время.

Заселение в отель.

Ужин самостоятельно.

Свободное время.

2 день

Путешествие по Северной Двине. Поход по поморским деревням. Чаепитие и разговор с писателем-краеведом

Завтрак в гостинице.

Трансфер на причал, встреча с гидом.

Отправление в экспедицию на буксире по Северной Двине.

Переезд по реке на открытой палубе — это незабываемые эмоции! Ощущение, что находишься на краю земли, а холодный пейзаж завораживает без исключения всех присутствующих.

Согревающий обед в Чайном доме. Отведаем настоящую вкусную поморскую уху под согревающую рюмочку самогона на ягодах.

Трёхчасовой поход по поморским деревням.

Поход по деревням Кегострова, где мы узнаем про Бога Одина и викингов в д. Одино, про жертвенник в д. Курган, про петровские камни, про Кяростров — остров на острове, про сакральное место, куда прилетают стаи воронов, и многое другое!

Нам поведают легенду, почему царь Александр I снял с пальца перстень и подарил его поморской жёнке, историю о том, почему на Кегостров попал Александр Грин, и почему в фильме «Т-34» на танке написано Кегостров!

Чаепитие и разговор с писателем-краеведом. Фильм о Кегострове.

После чего отправимся пить иван-чай из самовара на углях с ягодными калитками за столом Чайного дома, где на возникшие в походе вопросы нам ответит писатель-краевед Николай Васильевич Баскаков!

Увезём мы с острова багаж новых знаний, хороших эмоций, памятные подарочки и сертификаты участника «Ледовой экспедиции»!

Буксир обратно в Архангельск. Возможность увидеть ластоногих и сфотографироваться на фоне огней вечернего города и ледохода.

Возвращение в Архангельск.

Трансфер в гостиницу.

Ужин самостоятельно.

Свободное время.

3 день

Северодвинск. Интерактивная выставка «Музейная субмарина»

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров.

Отправление в город атомного судостроения Северодвинск.

Обзорная экскурсия на автомобиле по городу и переезд на остров Ягры у Белого моря.

Эта поездка – возможность увидеть Белое море и… влюбиться в него навсегда!

Также вы побываете в Северодвинске, городе-центре атомного судостроения и оборонной промышленности России, посетите точную модель атомной подводной лодки, познакомитесь с ее конструктором.

Пейзаж моря с причудливыми фигурами из льдин, мерцающими на солнце, запомнятся надолго.

Ежегодно архангелогородцы съезжаются на берег Белого моря, чтобы сделать невероятные фото царства воды и льда!

Обед в кафе города.

Экскурсия по уникальной интерактивной выставке «Музейная субмарина» в Северодвинском краеведческом музее.

Вы сможете увидеть, как выглядит подводная лодка, где ее строят, какие звуки слышат подводники.

Вас ждет знакомство с особенностями строения, управления и технологией постройки атомных подводных лодок.

Возвращение в Архангельск, трансфер на ж/д вокзал или аэропорт (за доп. плату).

~ 16:00 Завершение тура.

Проживание

Стоимость тура без проживания – 28 200 руб. /чел.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения (при группе от 2 человек), руб:

ГостиницаСтандартный двухместный номер Доплата за одноместное размещение
«Артелеком» 3*36 0003 500
«Столица Поморья» 3*37 0004 300
«Двина» 4*38 8004 700
«Roomi Hotel» 4*42 0005 500

Стандартное время заселения в гостиницу — 14:00, выезда — до 12:00.

Подселение в туре не предусмотрено.

Варианты проживания

Гостиница «Двина»

2 ночи

Гостиница «Двина» располагается в центральной части Архангельска. Здесь есть все необходимое для комфортного проживания. В числе удобств библиотека, фитнес-центр, сауна, трансфер, экскурсионное обслуживание. На всей территории открыт доступ к высокоскоростному интернету. Для автовладельцев предусмотрена бесплатная парковка.

Для размещения предлагаются номера различной категории и вместимости. Все апартаменты укомплектованы удобными кроватями, функциональной мебелью и современной техникой. Санузел оснащен качественной сантехникой.

В ресторане можно приятно провести время, насладиться изысканными блюдами интернациональной кухни, заказать алкогольные и безалкогольные напитки, а также легкие закуски.

Для проведения деловых мероприятий отель предлагает просторный конференц-зал, который оснащен необходимой мебелью и новейшим мультимедийным оборудованием. Сотрудники обязательно окажут помощь в организации мероприятия.

В шаговой доступности расположен краеведческий музей, гостиный двор, театр драмы имени Ломоносова. Расстояние до железнодорожного вокзала составит около четырех километров, а до аэропорта 14 км.

Отель «Столица Поморья»

2 ночи

Отель «Столица Поморья» находится в Архангельске.

К услугам: организация трансфера, доступ к беспроводной сети интернет, бесплатная общественная парковка.

Для размещения представлен разнообразный номерной фонд, который обустроен всем самым необходимым для комфортного отдыха и продуман до мелочей.

В ванной комнате установлен стандартный набор сантехники, прилагается комплект полотенец и гигиенические принадлежности.

На территории имеется ресторан, где подают блюда европейской кухни. В непосредственной близости расположены продуктовые магазины и места общественного питания, где можно не только вкусно перекусить, но и отлично провести свое время.

Для деловых встреч имеется конференц-зал, который оснащен самым современным оборудованием.

Расстояние до международного аэропорта Талаги составляет 14 км.

Гостиница «Артелеком»

2 ночи

Гостиница «Артелеком» расположена в центральной части Архангельска. В числе удобств высокоскоростной интернет, парковка для транспорта. За дополнительную плату клиенты могут заказать трансфер. По всем возникающим вопросам постояльцы могут обращаться к сотрудникам стойки регистрации.

Для размещения доступны комфортабельные номера различной категории и вместимости. В каждом из них имеется удобная мебель и современная техника.

В ближайших кафе и ресторанах гости могут отведать вкуснейшие блюда и напитки интернациональной кухни.

В пределах трех километров расположена набережная Северной Двины, Краеведческий музей, Гостиный двор, театр драмы имени Ломоносова, Петровский парк, Северный морской музей, торговые центры «Фудзи» и «Титан Арена». Расстояние до аэропорта составит около 13 километров, а до железнодорожного вокзала чуть более 2 км.

Гостиница «Roomi Hotel»

2 ночи

Отель Roomi находится в центре Архангельска.

В отеле представлены номера в категории одноместные и двухместные с необходимым набором мебели и возможностью предоставления дополнительного места. В отдельной ванной комнате есть всё для гигиены и полотенца. За дополнительную плату можно воспользоваться услугами прачечной.

В отеле есть система нагрева воды, поэтому горячая вода в номерах будет, даже если её отключат во всём городе.

В отеле есть собственный ресторан, где можно позавтракать, пообедать и поужинать.

В 200 метрах от отеля находится автобусная остановка и сетевой магазин. До железнодорожного вокзала — 2,7 км, до аэропорта — 13 км.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание, при выборе тарифа с проживанием
  • Питание, указанное в программе тура (2 завтрака в гостинице, 3 обеда, 1 чаепитие)
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе тура
  • Входные билеты в музеи
  • Сопровождение по программе тура представителем
Что не входит в цену
  • Авиа - или ж/д билеты до Архангельска и обратно
  • Питание, не указанное в программе или указанное «самостоятельно»
  • Проживание, при выборе тарифа без проживания
  • Доплата за одноместное размещение
  • Трансфер от/до аэропорта или ж/д вокзала
  • Услуги с указанием «за доп. плату»
Место начала и завершения?
Архангельск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Возможны ли изменения в программе?

Туроператор оставляет за собой право изменять последовательность проведения экскурсий и посещения объектов.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

