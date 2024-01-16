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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Архангельск, Малые Корелы
Встреча на ж/д вокзале или в аэропорту г. Архангельска.
Трансфер в гостиницу(за доп. плату).
Выезд на экскурсию от гостиницы.
11:00 Обзорная автомобильно-пешеходная «Добро пожаловать в Архангельск».
Самым привлекательным местом города считается набережная Северной Двины, где находятся туристические хиты Архангельска: например, памятник Петру I, однажды задумавшему основать здесь адмиралтейство.
Вы побываете на мысе Пур-Наволок – месте-основании Архангельска.
В Гостиных Дворах, по мощным стенам которых и сегодня можно представить, как три века назад за ними шумела торговля.
Экскурсовод покажет и расскажет об Успенской церкови, острове Соломбала – колыбели российского флота и многом другом.
Два часа экскурсии – и множество новых впечатлений, знаний об истории России и освоении Русского Севера, о современной жизни и прошлом Архангельска.
Традиционный северный обед в кафе города.
Загородная автобусная экскурсия в крупнейший в России музей под открытым небом – музей деревянного зодчества и народного искусства «Малые Корелы» (25 км от г. Архангельска).
Природа Севера неповторима, здесь мы наблюдаем ее во всем разнообразии.
Величественные ели и сосны, нежные травы, дремучие леса и поляны, холмы и низины, широкий горизонт и манящая даль.
И на этом фоне деревянная архитектура Севера, простота натуральных материалов и строгость форм.
После шумного и пыльного города здесь легко дышится, глаз радуется природным и архитектурным формам, тишина умиротворяет.
Возвращение в Архангельск.
Ужин самостоятельно.
Свободное время.
Северодвинск, берег Белого моря, наблюдение за северным сиянием
Завтрак в гостинице.
Автомобильно-пешеходная обзорная экскурсия по г. Северодвинску.
Город Северодвинск является сухопутной Арктической территорией Российской Федерации.
Северодвинск относительно молод, он был построен в 1938 году в эпоху грандиозных строек для укрепления государства на севере страны.
Сегодня главная задача Северодвинска – строительство и ремонт подводных лодок.
С историей подводного флота России туристы знакомятся в ходе автобусной экскурсии по городу, а также в городском краеведческом музее во время интерактивного занятия «Музейная субмарина» с экспонатом «Сборная модель атомной подводной лодки «Лодка в чемодане».
Экскурсия по уникальной интерактивной выставке «Музейная субмарина» в Северодвинском краеведческом музее.
Вы сможете увидеть как выглядит подводная лодка, где ее строят, какие звуки слышат подводники.
Вас ждет знакомство с особенностями строения, управления и технологией постройки атомных подводных лодок.
Поморский обед в кафе города.
Переезд на берег Белого моря (10 км, остров Ягры).
Прогулка по набережной.
Возвращение в Архангельск.
Ужин самостоятельно.
Свободное время.
20:00 Выезд из отеля на автомобиле с фотографом и оборудованием в места для наблюдения за северным сиянием (5-6 часов).
В наш сервис входит обязательное сопровождение туристов, горячий чай и вкусная поморская выпечка в дорогу.
И не забываем про эксклюзивную фотосессию на память об этом удивительном явлении.
Чтобы увидеть северное сияние во всей красе и сделать незабываемые фотоснимки, мы отправимся за город.
Надо отъехать на некоторое расстояние от города, чтобы не было видно городского света.
Музей художественного освоения Арктики, отъезд
Завтрак.
Освобождение номеров.
Посещение музея художественного освоения Арктики имени А. А. Борисова.
Приглашает посетить таинственный мир Арктики с мерцающими звездами, северным сиянием, вьюгой, увидеть старинные карты и арктические этюды.
Ощущение причастности к происходящему и полное погружение в атмосферу Крайнего Севера создаётся при помощи современного дизайна и впечатляющих видео-инсталляций.
Окончание программы в 13:30.
Трансфер в Архангельск на ж/д вокзал или аэропорт (за доп. плату).
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице г. Архангельск.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранного размещения:
|Гостиница
|«Двина 3*»
|«Новотель 4*»
|«Столица Поморья»
|двухместное размещение
|33 500
|39 000
|34 000
|доплата за одноместное размещение
|3 500
|5 500
|4 000
Варианты проживания
Отель «Двина»
Отель «Двина» расположен в центре Архангельска, всего в 100 метрах от реки Двины и в 5 минутах ходьбы от главной улицы города – Воскресенской. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации и фитнес-центр.
В номерах отеля «Двина» есть спутниковое телевидение, бесплатный Wi-Fi, рабочий стол и холодильник. Собственная ванная комната укомплектована бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
В ресторане Le Petit подают блюда европейской кухни, а также сервируется завтрак «шведский стол». В 10 минутах ходьбы от отеля находятся другие рестораны.
В 5 минутах ходьбы от отеля «Двина» расположен памятник «Обелиск Севера», а в 2 км – самое древнее строение Архангельска, Гостиный двор.
Главный железнодорожный вокзал Архангельска находится в 6 км. Расстояние до аэропорта Талаги составляет 22 км.
Отель «Novotel Архангельск»
Отель «Novotel Архангельск» расположен на территории бизнес-центра «ДЕЛЬТА», на берегу реки Северная Двина. К услугам гостей 2 конференц-зала, фитнес-центр, парковка и круглосуточная стойка регистрации.
В числе удобств каждого номера отеля «Novotel Архангельск» — телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, кондиционер и рабочий стол. В собственной ванной комнате имеются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Завтрак «шведский стол», континентальный и американский завтрак сервируют каждое утро. Ресторан «РЕКА» специализируется на европейской кухне. Бар «СВЕТСКИЙ» работает круглосуточно.
Расстояние до аэропорта Талаги составляет 12 км.
Столица Поморья
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание, указанное в программе
- Питание (2 завтрака, 2 обеда)
- Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе тура
- Входные билеты в музеи
- Сопровождение по программе тура представителем туроператора
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Архангельска и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Трансфер в гостиницу/до аэропорта
- Услуги с указанием «за доп. плату»
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Программа предполагает продолжительное пребывание на открытом воздухе. С собой необходима теплая одежда для длительного пребывания на свежем воздухе!
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Есть ли гарантии, что мы увидим северное сияние?
Организаторы тура рассчитывают появление Северного сияния и прогноз погоды на специальных ресурсах, чтобы обеспечить успешную «охоту», тем не менее, мы не можем дать 100% гарантию, как и на любой охоте, но сделаем всё возможное, для того, чтобы получить нужный результат и туристы остались с положительными впечатлениями от поездки.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Тур - супер.
Жаль с сиянием не повезло. Значит в следующий раз повезет.
Грамотные гиды, пунктуальные менеджеры, продуманный маршрут.
Надо поработать над кухней в местах, где её предлагают.
В целом - зачёт