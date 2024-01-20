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Авторский тур
4 дня
Архангельск. Охота за северным сиянием
Начало: Архангельск, Аэропорт Архангельск
5 янв в 10:00
19 янв в 10:00
от 37 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
К себе нежно: выходные в загородном санатории со SPA-процедурами на основе водорослей Белого моря
Погулять по Архангельску и «Малым Корелам» и отдохнуть душой и телом благодаря дарам Беломорья
Начало: Аэропорт или ж. - д. вокзал Архангельска, утро
5 июля в 10:00
12 июля в 10:00
28 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
В Поморье за вкусами и впечатлениями: северная кухня, деревянное зодчество и мастер-классы
Испечь наливные шаньги, перепробовать блюда из рыбы и дичи и спуститься в Пинежскую пещеру
Начало: Аэропорт или ж. - д. вокзал Архангельска, утро
Сегодня в 10:00
8 июля в 10:00
50 600₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕлена20 января 2024Очень насыщенный тур: увидели все основные достопримечательности. В новогодние каникулы Архангельск предстал во всей красе с украшенными елями, гирляндами и
- ЕЕлена20 января 2024Как всегда всё чëтко! Своевременное информирование, по всем вопросам на связи в любое время. Большое спасибо за замечательно организованный отдых!
- ТТатьяна16 января 2024Организовано было все хорошо, транспортное обслуживание, питание, экскурсии. Рекомендую. Можно еще включить в программу Северный морской музей, там тоже интересно, его мы посещали самостоятельно.
- ККонстантин14 января 2022Охота за северным сиянием (3 дня/2 ночи)"Съездили хорошо, экскурсовод ОТЛИЧНЫЙ! И водитель молодец, возил аккуратно. Программа тоже понравилась! Было интересно и весело! В целом всё прошло на отлично, Вам спасибо! Особенно хотелось отметить вашу оперативность при решении наших пожеланий. Спасибо!"
- ААлена5 января 2022Охота за северным сиянием (3 дня/2 ночи)"Виктория, здравствуйте! Мы уже все вернулись в Москву. Спасибо за чудесное знакомство с вашим городом - Архангельском. Нам всё Очень понравилось! Дети накатались с
Ответы на вопросы от путешественников по Архангельску в категории «Из аэропорта»
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Сколько стоит тур в Архангельске в июле 2024
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