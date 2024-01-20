Туры из аэропорта Архангельска

Найдено 3 тура в категории «Из аэропорта» в Архангельске, цены от 28 900 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Архангельск. Охота за северным сиянием
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Архангельск. Охота за северным сиянием
Начало: Архангельск, Аэропорт Архангельск
5 янв в 10:00
19 янв в 10:00
от 37 000 за человека
К себе нежно: выходные в загородном санатории со SPA-процедурами на основе водорослей Белого моря
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
К себе нежно: выходные в загородном санатории со SPA-процедурами на основе водорослей Белого моря
Погулять по Архангельску и «Малым Корелам» и отдохнуть душой и телом благодаря дарам Беломорья
Начало: Аэропорт или ж. - д. вокзал Архангельска, утро
5 июля в 10:00
12 июля в 10:00
28 900 за человека
В Поморье за вкусами и впечатлениями: северная кухня, деревянное зодчество и мастер-классы
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
В Поморье за вкусами и впечатлениями: северная кухня, деревянное зодчество и мастер-классы
Испечь наливные шаньги, перепробовать блюда из рыбы и дичи и спуститься в Пинежскую пещеру
Начало: Аэропорт или ж. - д. вокзал Архангельска, утро
Сегодня в 10:00
8 июля в 10:00
50 600 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Елена
    20 января 2024
    Архангельск. Охота за северным сиянием
    Очень насыщенный тур: увидели все основные достопримечательности. В новогодние каникулы Архангельск предстал во всей красе с украшенными елями, гирляндами и
    читать дальше

    световыми фигурами. Скованная морозом природа просто великолепна! Тур составлен так, что интересно будет и взрослым и детям. Моей дочери больше всего понравилась экскурсия в карстовую пещеру в Голубино - так что хоть эта экскурсия и является дополнительной, всем рекомендую. Только в Малых Корелах времени бы побольше и зимой приезжать бы туда пораньше, пока ещё не стемнело: не всё удалось увидеть. Ну и с северным сиянием нам не повезло. Но тут уж от организаторов ничего не зависит: на солнечную активность они никак повлиять не могли)) P. S. Спасибо за приятный бонус в виде новогоднего подарочка для ребёнка и приветственной дегустации ягодной наливки местного производства для взрослых)

  • Е
    Елена
    20 января 2024
    Архангельск. Охота за северным сиянием
    Как всегда всё чëтко! Своевременное информирование, по всем вопросам на связи в любое время. Большое спасибо за замечательно организованный отдых!
  • Т
    Татьяна
    16 января 2024
    Архангельск. Охота за северным сиянием
    Организовано было все хорошо, транспортное обслуживание, питание, экскурсии. Рекомендую. Можно еще включить в программу Северный морской музей, там тоже интересно, его мы посещали самостоятельно.
  • К
    Константин
    14 января 2022
    Охота за северным сиянием (3 дня/2 ночи)
    "Съездили хорошо, экскурсовод ОТЛИЧНЫЙ! И водитель молодец, возил аккуратно. Программа тоже понравилась! Было интересно и весело! В целом всё прошло на отлично, Вам спасибо! Особенно хотелось отметить вашу оперативность при решении наших пожеланий. Спасибо!"
  • А
    Алена
    5 января 2022
    Охота за северным сиянием (3 дня/2 ночи)
    "Виктория, здравствуйте! Мы уже все вернулись в Москву. Спасибо за чудесное знакомство с вашим городом - Архангельском. Нам всё Очень понравилось! Дети накатались с
    читать дальше

    ледяной горки, мы вспомнили - какой должна быть зима, а когда увидели северное сияние, то стало однозначно ясно, зачем мы приехали:)"

Ответы на вопросы от путешественников по Архангельску в категории «Из аэропорта»

Самые популярные туры этой рубрики в Архангельске
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Архангельск. Охота за северным сиянием
  2. К себе нежно: выходные в загородном санатории со SPA-процедурами на основе водорослей Белого моря
  3. В Поморье за вкусами и впечатлениями: северная кухня, деревянное зодчество и мастер-классы
Какие места ещё посмотреть в Архангельске
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июле:
  1. Пинежские пещеры
  2. Северная Двина
  3. Музей Малые Корелы
  4. Парк «Голубино»
Сколько стоит тур в Архангельске в июле 2024
Сейчас в Архангельске в категории "Из аэропорта" можно забронировать 3 тура от 28 900 до 50 600. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте тур в Архангельске на 2024 год по теме «Из аэропорта», 3 ⭐ отзыва, цены от 28900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
ХорошоТам