А Александр Узоры северной зимы. Архангельск Неожиданных проблем ни в заселении, ни в организации питания не возникало. Спасибо.

Д Дарья Узоры северной зимы. Архангельск Организовано на высшем уровне, когда все предусмотрено: экскурсии, трансфер, обед, свободное время. Насыщенная программа, но именно не перегруженная.

Б Бартева Узоры северной зимы. Архангельск Организаторы приготовили этот тур безупречно. Нашим экскурсоводом была Марина Титова.

О Ольга На Север за впечатлениями. Тур в Архангельскую область Спасибо большое. Все было отлично! Собираемся к Вам летом.

И Ирина Под светом Полярной звезды. Большой тур в Архангельскую область Тур понравился, особенно Териберка. Хорошая организация, комфортный транспорт, кормили вкусно. Отдельное спасибо гиду Василию. Только поймать северное сияние не удалось. Брали тур без проживания, поэтому про гостиницу ничего не могу сказать.

Г Галимзянова Под светом Полярной звезды. Большой тур в Архангельскую область быстро предоставляется обратная связь и в полном объеме

А Антон Под светом Полярной звезды. Большой тур в Архангельскую область Все четко, и по времени.

Т Татьяна Заповедная Чудь. Отдых в Пинежье летом и весной Прекрасный тур! "Заповедная чудь" - это сочетание красот природы и комфортного отдыха в лесном отеле "Голубино". Отличные номера со всеми удобствами, питание - вообще отдельная тема, разные активности и мастер-классы дают возможность отдохнуть по полной программе! Всем рекомендую!

П Полякова Открытый Север. Архангельск. Летнее путешествие Спасибо. Получила полное впечатление об Архангельске. Экскурсии были информативные.