Пинежские пещеры – туры в Архангельске

Найдено 7 туров в категории «Пинежские пещеры» в Архангельске, цены от 21 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Узоры северной зимы. Архангельск
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Узоры северной зимы. Архангельск
Начало: г. Архангельск
17 янв в 10:00
31 янв в 10:00
от 21 500 за человека
Открытый Север. Архангельск осенью
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Открытый Север. Архангельск осенью
Начало: г. Архангельск
13 сен в 10:00
11 окт в 10:00
от 42 500 за человека
Заповедная Чудь. Архангельск осень-зима
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Заповедная Чудь. Архангельск осень-зима
Начало: г. Архангельск
13 янв в 10:00
20 янв в 10:00
от 33 000 за человека
Открытый Север. Архангельск. Летнее путешествие
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Открытый Север. Архангельск. Летнее путешествие
Начало: Г. Архангельск
21 июня в 10:00
5 июля в 10:00
от 42 500 за человека
Заповедная Чудь. Отдых в Пинежье летом и весной
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Заповедная Чудь. Отдых в Пинежье летом и весной
Начало: г. Архангельск
17 июня в 10:00
24 июня в 10:00
от 33 000 за человека
На Север за впечатлениями. Тур в Архангельскую область
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
На Север за впечатлениями. Тур в Архангельскую область
Начало: Архангельск
14 июня в 10:00
12 июля в 10:00
от 32 300 за человека
Под светом Полярной звезды. Большой тур в Архангельскую область
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Под светом Полярной звезды. Большой тур в Архангельскую область
Начало: Россия, Архангельск
24 июня в 10:00
1 июля в 10:00
от 43 400 за человека

Последние отзывы на туры

Ответы на вопросы от путешественников по Архангельску в категории «Пинежские пещеры»

Самые популярные туры этой рубрики в Архангельске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 7
  1. Узоры северной зимы. Архангельск
  2. Открытый Север. Архангельск осенью
  3. Заповедная Чудь. Архангельск осень-зима
  4. Открытый Север. Архангельск. Летнее путешествие
  5. Заповедная Чудь. Отдых в Пинежье летом и весной
Какие места ещё посмотреть в Архангельске
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Пинежские пещеры
  2. Музей Малые Корелы
  3. Парк «Голубино»
Сколько стоит тур в Архангельске в июне 2024
Сейчас в Архангельске в категории "Пинежские пещеры" можно забронировать 7 авторских туров от 21 500 до 43 400. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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