Для посещения пещер рекомендуем брать резиновые сапоги, перчатки. Температура под землёй даже летом редко поднимается выше нуля, а карстовые поверхности могут пачкаться. Также следует помнить о влажности и подземных водах. Фонарики выдают на экскурсии.
Архангельская область — достаточно глухой регион, здесь мало качественных дорог. Дорога в Пинежье грунтовая, из-за размытия переезд бывает затруднён, но отдых в самом сердце тайги и уникальная природа действительно стоят того!
Архангельск
Встретим вас по прибытии, доставим в центр и начнём знакомство с городом.
Основные достопримечательности: осмотрим мыс Пур-Наволок, Гостиный двор, памятники Петру I и Ломоносову, Красную пристань.
Поморская кухня: пообедаем винегретом из печёных овощей с копчёной треской, царской ухой, треской с томлёной сметаной, молодым картофелем с жжёными томатами, морсом из северных ягод.
Краеведческий музей: увидим крест, вырубленный Петром Великим, артефакты первой арктической зимовки Баренца, старинные суда, холмогорскую резьбу по кости, архангельское лицевое шитьё.
Набережная Северной Двины: полюбуемся Троицким храмом, лютеранской кирхой Святой Екатерины, Успенской церковью, островами.
Проспект Чумбарова-Лучинского: пройдём среди подлинных домов начала 20 века и представим, как выглядел деревянный Архангельск 100 лет назад.
Малые Корелы, Музей художника и сказочника, мастер-класс по росписи козуль с чаепитием
Малые Корелы: познакомимся с народной культурой Русского Севера, памятниками деревянного зодчества 16-20 веков, устройством дома-двора, топкой «по-чёрному», крестьянским бытом Каргополья. Будет время для самостоятельного посещения других секторов и прогулки по лесу.
Музей художника и сказочника Писахова: рассмотрим живопись, графику, письма, личные вещи, рукописи, книги, фотографии.
Мастер-класс с чаепитием: вы распишите поморскую козулю разноцветной глазурью из взбитых белков, а затем выпьете ароматного чая с мезенским чёрным пряником.
Северодвинск, Водорослевый комбинат с дегустацией
Краеведческий музей Северодвинска: послушаем об отечественном судостроении и изготовлении подводных лодок. Увидим интерактивные экспонаты, демонстрирующие погружение субмарины, запуск баллистических ракет, работу акустика.
Главное в Северодвинске: осмотрим основные достопримечательности, погуляем вдоль Белого моря, отдохнём на острове Ягры.
Водорослевый комбинат: посетим единственное в России предприятие по добыче и переработке арктических водорослей, где вы попробуете сладости на агаре и чипсы из ламинарии.
Холмогоры, Ломоносово, Северный морской музей
Краеведческий музей Холмогор: узнаем о старинном селе, жизни местных, известных людях, промыслах, включая поморскую резьбу по кости.
Музей Ломоносова: на пароме доберёмся на родину великого учёного и посетим музей на месте семейной усадьбы.
Северный морской музей: увидим экспозицию, стилизованную под парусник во льдах. Прикоснёмся к истории северного судостроения, ледокольного флота, полярных экспедиций, арктического мореплавания, рассмотрим модели кораблей.
Пинежье
Поедем в глубинку Архангельской области, где останемся ночевать. Пинежье — это деревни-музеи, в которых до сих пор носят старинные сарафаны и звучат народные песни.
Святой ручей: пройдём по экотропе через тайгу и понаблюдаем за мощным водопадом, образованным подземным родником.
Пинежские пещеры: продолжим следовать по густому лесу и спустимся в карстовые гроты со сталактитами, сталагмитами, вечными льдами, снежными кристаллами, подземной рекой.
Пинега
Пинега: изучим посёлок, где будто остановилось время, и познакомимся с Володинским кварталом. Узнаем о торговом прошлом, знаменитых купцах, старинных домах и заглянем в музеи.
Во второй половине дня вернёмся в Архангельск.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|За одного при 2-местном размещении
|48 125 ₽
|1-местное проживание
|59 895 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, мастер-класс с чаепитием, дегустация
- Все трансферы по маршруту
- Сопровождение гидом
- Входные билеты и экскурсии по программе (кроме Пинеги, Святого ручья и Пинежских пещер)
- Персональное радиооборудование
Что не входит в цену
- Билеты в Архангельск и обратно в ваш город
- Пакет питания (5 обедов + сухпаёк) - 2000 ₽
- Ужины
- Экскурсия по Пинеге - взрослый 2000 ₽, ребёнок младше 13 лет - 1000 ₽
- Прогулка к Святому ручью и Пинежским пещерам - взрослый 2600 ₽, ребёнок младше 13 лет - 1800 ₽
- 1-местное размещение