Большой тур по Архангельской области с росписью козуль, чаепитием и дегустацией водорослей

Архангельск, Северодвинск, Малые Корелы, Холмогоры, Ломоносово, Пинежье и музеи
Вы узнаете Русский Север во всей красе и мощи. Посетите колыбели мореплавания и кораблестроения — Архангельск и Северодвинск. Рассмотрите шедевры деревянного зодчества — луковичные церкви, крестьянские избы, бани по-чёрному.

Побываете в
родных краях Михаила Ломоносова, отдохнёте на заповедных берегах Пинеги, увидите писаховские сосенки.

Познакомитесь с народными промыслами — холмогорской резьбой по кости, архангельским лицевым шитьём — и самостоятельно распишете глазурью козулю.

А также выпьете ароматного чая с мезенским чёрным пряником и попробуете продукты на основе водорослей — сладости на агаре и чипсы из ламинарии.

Описание тура

Организационные детали

Для посещения пещер рекомендуем брать резиновые сапоги, перчатки. Температура под землёй даже летом редко поднимается выше нуля, а карстовые поверхности могут пачкаться. Также следует помнить о влажности и подземных водах. Фонарики выдают на экскурсии.
Архангельская область — достаточно глухой регион, здесь мало качественных дорог. Дорога в Пинежье грунтовая, из-за размытия переезд бывает затруднён, но отдых в самом сердце тайги и уникальная природа действительно стоят того!

Программа тура по дням

1 день

Архангельск

Встретим вас по прибытии, доставим в центр и начнём знакомство с городом.

Основные достопримечательности: осмотрим мыс Пур-Наволок, Гостиный двор, памятники Петру I и Ломоносову, Красную пристань.

Поморская кухня: пообедаем винегретом из печёных овощей с копчёной треской, царской ухой, треской с томлёной сметаной, молодым картофелем с жжёными томатами, морсом из северных ягод.

Краеведческий музей: увидим крест, вырубленный Петром Великим, артефакты первой арктической зимовки Баренца, старинные суда, холмогорскую резьбу по кости, архангельское лицевое шитьё.

Набережная Северной Двины: полюбуемся Троицким храмом, лютеранской кирхой Святой Екатерины, Успенской церковью, островами.

Проспект Чумбарова-Лучинского: пройдём среди подлинных домов начала 20 века и представим, как выглядел деревянный Архангельск 100 лет назад.

2 день

Малые Корелы, Музей художника и сказочника, мастер-класс по росписи козуль с чаепитием

Малые Корелы: познакомимся с народной культурой Русского Севера, памятниками деревянного зодчества 16-20 веков, устройством дома-двора, топкой «по-чёрному», крестьянским бытом Каргополья. Будет время для самостоятельного посещения других секторов и прогулки по лесу.

Музей художника и сказочника Писахова: рассмотрим живопись, графику, письма, личные вещи, рукописи, книги, фотографии.

Мастер-класс с чаепитием: вы распишите поморскую козулю разноцветной глазурью из взбитых белков, а затем выпьете ароматного чая с мезенским чёрным пряником.

3 день

Северодвинск, Водорослевый комбинат с дегустацией

Краеведческий музей Северодвинска: послушаем об отечественном судостроении и изготовлении подводных лодок. Увидим интерактивные экспонаты, демонстрирующие погружение субмарины, запуск баллистических ракет, работу акустика.

Главное в Северодвинске: осмотрим основные достопримечательности, погуляем вдоль Белого моря, отдохнём на острове Ягры.

Водорослевый комбинат: посетим единственное в России предприятие по добыче и переработке арктических водорослей, где вы попробуете сладости на агаре и чипсы из ламинарии.

4 день

Холмогоры, Ломоносово, Северный морской музей

Краеведческий музей Холмогор: узнаем о старинном селе, жизни местных, известных людях, промыслах, включая поморскую резьбу по кости.

Музей Ломоносова: на пароме доберёмся на родину великого учёного и посетим музей на месте семейной усадьбы.

Северный морской музей: увидим экспозицию, стилизованную под парусник во льдах. Прикоснёмся к истории северного судостроения, ледокольного флота, полярных экспедиций, арктического мореплавания, рассмотрим модели кораблей.

5 день

Пинежье

Поедем в глубинку Архангельской области, где останемся ночевать. Пинежье — это деревни-музеи, в которых до сих пор носят старинные сарафаны и звучат народные песни.

Святой ручей: пройдём по экотропе через тайгу и понаблюдаем за мощным водопадом, образованным подземным родником.

Пинежские пещеры: продолжим следовать по густому лесу и спустимся в карстовые гроты со сталактитами, сталагмитами, вечными льдами, снежными кристаллами, подземной рекой.

6 день

Пинега

Пинега: изучим посёлок, где будто остановилось время, и познакомимся с Володинским кварталом. Узнаем о торговом прошлом, знаменитых купцах, старинных домах и заглянем в музеи.

Во второй половине дня вернёмся в Архангельск.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
За одного при 2-местном размещении48 125 ₽
1-местное проживание59 895 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, мастер-класс с чаепитием, дегустация
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом
  • Входные билеты и экскурсии по программе (кроме Пинеги, Святого ручья и Пинежских пещер)
  • Персональное радиооборудование
Что не входит в цену
  • Билеты в Архангельск и обратно в ваш город
  • Пакет питания (5 обедов + сухпаёк) - 2000 ₽
  • Ужины
  • Экскурсия по Пинеге - взрослый 2000 ₽, ребёнок младше 13 лет - 1000 ₽
  • Прогулка к Святому ручью и Пинежским пещерам - взрослый 2600 ₽, ребёнок младше 13 лет - 1800 ₽
  • 1-местное размещение
Где начинаем и завершаем?
Начало: Архангельск, аэропорт в 11:00 или ж/д вокзал в 14:00
Завершение: Архангельск, аэропорт или ж/д вокзал, 18:00
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — Организатор в Архангельске
Мы надёжный туроператор с многолетним опытом и нетривиальным подходом к созданию туров и экскурсий. Будем рады видеть вас в наших поездках! Гарантируем качественный сервис и высокий уровень организации.

