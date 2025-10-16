Индивидуальная
до 4 чел.
Из Архыза - на Софийские водопады
Мощные потоки воды, зелёные леса, свежий воздух и спокойная атмосфера
Начало: У места вашего проживания
Завтра в 08:00
17 окт в 08:00
16 000 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 16 чел.
Конная прогулка на смотровую площадку в Архызе
Отправиться верхом навстречу горам среди хвойных лесов
Начало: От места вашего проживания в Архызе
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
17 окт в 09:00
5500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
На рассвете из Архыза - в Кисловодск: индивидуальная экскурсия
Отправляйтесь на рассвете из Архыза в Кисловодск. Впечатляющие виды, исторические места и уникальные природные объекты ждут вас на этом увлекательном маршруте
Начало: От места вашего проживания
Сегодня в 05:30
Завтра в 05:30
25 000 ₽ за всё до 4 чел.
