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Архыз — идиллическое горное селение с реками, озёрами и цветущими лугами.



Мы отправимся из него в сторону Кисловодска, и вы не только насладитесь чарующей природой, но и увидите интересные достопримечательности — их по пути будет немало! Но для начала окажетесь в Аланском городище и возле астрофизической обсерватории — самом подходящем месте, чтобы встретить восход солнца.