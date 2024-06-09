Архыз — идиллическое горное селение с реками, озёрами и цветущими лугами.
Мы отправимся из него в сторону Кисловодска, и вы не только насладитесь чарующей природой, но и увидите интересные достопримечательности — их по пути будет немало! Но для начала окажетесь в Аланском городище и возле астрофизической обсерватории — самом подходящем месте, чтобы встретить восход солнца.
Мы отправимся из него в сторону Кисловодска, и вы не только насладитесь чарующей природой, но и увидите интересные достопримечательности — их по пути будет немало! Но для начала окажетесь в Аланском городище и возле астрофизической обсерватории — самом подходящем месте, чтобы встретить восход солнца.
Ближайшие даты:
Время начала: 05:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Аланское городище. Это музей-заповедник на месте старинного поселения, через которое проходил Великий шёлковый путь. Вы прогуляетесь по улицам с руинами жилых домов, увидите три древних храма и рассмотрите древние менгиры.
- Астрофизическая обсерватория РАН. Узнаете много интересного об обсерватории, использующей самый большой телескоп в России (диаметр зеркала — 6 метров). Там мы встретим рассвет.
- Перевал Гумбаши и гора Кольцо — живописные природные достопримечательности.
- Кисловодск. Заедем в один из самых солнечных курортов Кавказских Минеральных Вод. Вы послушаете общую информацию о городе и прогуляетесь по самому большому парку в Европе.
- Орлиные гнёзда — крупнейшая смотровая площадка Кавказа.
Организационные детали
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
- Начало экскурсии может варьироваться в зависимости от времени рассвета.
- Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике UAZ Patriot.
Дополнительные расходы
- Вход в музей-заповедник Аланское городище — 100 руб. с человека.
- Вход на смотровую площадку — 100 руб. с человека.
- По запросу можем провести экскурсию для компании до 8 человек на минивэне.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Расул — ваша команда гидов в Архызе
Провели экскурсии для 497 туристов
Меня зовут Расул, я представляю команду гидов в Кисловодске. Мы занимаемся туризмом более 9 лет. Знаем секретные и невероятно красивые места, где мало туристов. С нами интересно, весело, надёжно и безопасно. После наших экскурсий гости говорят: хотим ещё. С нетерпением ждём встречи с вами.Задать вопрос
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