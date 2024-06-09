На рассвете из Архыза - в Кисловодск

Понаблюдать возле обсерватории, как встаёт солнце, посетить Аланское городище и Орлиные гнёзда
Архыз — идиллическое горное селение с реками, озёрами и цветущими лугами.

Мы отправимся из него в сторону Кисловодска, и вы не только насладитесь чарующей природой, но и увидите интересные достопримечательности — их по пути будет немало! Но для начала окажетесь в Аланском городище и возле астрофизической обсерватории — самом подходящем месте, чтобы встретить восход солнца.
На рассвете из Архыза - в Кисловодск
На рассвете из Архыза - в Кисловодск
На рассвете из Архыза - в Кисловодск
Ближайшие даты:
Время начала: 05:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Аланское городище. Это музей-заповедник на месте старинного поселения, через которое проходил Великий шёлковый путь. Вы прогуляетесь по улицам с руинами жилых домов, увидите три древних храма и рассмотрите древние менгиры.
  • Астрофизическая обсерватория РАН. Узнаете много интересного об обсерватории, использующей самый большой телескоп в России (диаметр зеркала — 6 метров). Там мы встретим рассвет.
  • Перевал Гумбаши и гора Кольцо — живописные природные достопримечательности.
  • Кисловодск. Заедем в один из самых солнечных курортов Кавказских Минеральных Вод. Вы послушаете общую информацию о городе и прогуляетесь по самому большому парку в Европе.
  • Орлиные гнёзда — крупнейшая смотровая площадка Кавказа.

Организационные детали

  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
  • Начало экскурсии может варьироваться в зависимости от времени рассвета.
  • Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике UAZ Patriot.

Дополнительные расходы

  • Вход в музей-заповедник Аланское городище — 100 руб. с человека.
  • Вход на смотровую площадку — 100 руб. с человека.
  • По запросу можем провести экскурсию для компании до 8 человек на минивэне.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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