«Жемчужина Кавказа»: вечерний релакс в термах

Закат, горы и горячие источники - из Архыза
Путешествие в «Жемчужину Кавказа» — отличная возможность зарядиться энергией горных мест.

Источники расположены на высоте около 1600 метров над уровнем моря и известны целебными свойствами ещё с древности. Вода здесь поднимается из глубин земной коры, обогащаясь полезными минералами и микроэлементами. Это идеальное место для тех, кто хочет оздоровиться и отдохнуть от городской суеты.
Описание экскурсии

Дорога в объятиях Кавказских гор

  • Вечерний выезд из Архыза с мягким светом заката над вершинами.
  • Живописный путь среди гор и лесов.
  • Рассказ гида о природе, экосистеме, флоре и фауне региона, а также о лечебных свойствах минеральной воды.

Релакс в термальных источниках «Жемчужина Кавказа»

  • Погружение в минеральную воду с температурой от +36°C до +42°C, богатую сероводородом, кальцием, магнием и натрием.
  • Оздоровление: улучшение работы суставов, нервной системы и опорно-двигательного аппарата.
  • Спокойная вечерняя атмосфера курорта, идеальная для расслабления и восстановления сил.

Организационные детали

  • В стоимость входит трансфер. Входные билеты в термальные бассейны оплачивается отдельно — 700 ₽ за чел.
  • Дорога занимает около 3 часов.
  • С вами поеду я или другой гид-водитель из нашей команды.

ежедневно в 07:00, 10:00 и 14:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00, 10:00 и 14:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван
Иван — ваша команда гидов в Архызе
Провели экскурсии для 391 туриста
Наша команда — это профессионалы своего дела. Мы всегда готовы помочь вам открыть для себя новые горизонты и узнать больше. Знаем секретные места, которые вы никогда не найдёте в путеводителях. Поделимся интересными историями о городе. Умеем слушать, слышать и понимать ваши потребности. Создадим индивидуальные маршруты под ваши интересы и предпочтения.

