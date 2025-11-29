Путешествие в «Жемчужину Кавказа» — отличная возможность зарядиться энергией горных мест.
Источники расположены на высоте около 1600 метров над уровнем моря и известны целебными свойствами ещё с древности. Вода здесь поднимается из глубин земной коры, обогащаясь полезными минералами и микроэлементами. Это идеальное место для тех, кто хочет оздоровиться и отдохнуть от городской суеты.
Описание экскурсии
Дорога в объятиях Кавказских гор
- Вечерний выезд из Архыза с мягким светом заката над вершинами.
- Живописный путь среди гор и лесов.
- Рассказ гида о природе, экосистеме, флоре и фауне региона, а также о лечебных свойствах минеральной воды.
Релакс в термальных источниках «Жемчужина Кавказа»
- Погружение в минеральную воду с температурой от +36°C до +42°C, богатую сероводородом, кальцием, магнием и натрием.
- Оздоровление: улучшение работы суставов, нервной системы и опорно-двигательного аппарата.
- Спокойная вечерняя атмосфера курорта, идеальная для расслабления и восстановления сил.
Организационные детали
- В стоимость входит трансфер. Входные билеты в термальные бассейны оплачивается отдельно — 700 ₽ за чел.
- Дорога занимает около 3 часов.
- С вами поеду я или другой гид-водитель из нашей команды.
ежедневно в 07:00, 10:00 и 14:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00, 10:00 и 14:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваша команда гидов в Архызе
Провели экскурсии для 391 туриста
Наша команда — это профессионалы своего дела. Мы всегда готовы помочь вам открыть для себя новые горизонты и узнать больше. Знаем секретные места, которые вы никогда не найдёте в путеводителях. Поделимся интересными историями о городе. Умеем слушать, слышать и понимать ваши потребности. Создадим индивидуальные маршруты под ваши интересы и предпочтения.
