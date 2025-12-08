В этом небольшом путешествии вы сполна почувствуете мощь горной природы.
Вы проедете по живописным тропам, вдохнёте кристально чистый воздух и увидите один из самых впечатляющих водопадов Кавказа. Насладитесь пейзажами, будто сошедшими с открыток, ощутите тишину и умиротворение. И вернётесь в Архыз обновлёнными!
Описание экскурсии
- По грунтовой извилистой дороге мы отправимся из Архыза к водопадам
- По пути заглянем на живописное плато и полюбуемся прекрасным видом на горы
- И вот они — Софийские водопады! Вы насладитесь каскадами воды — летом они падают с высоты 20-этажного дома, а зимой замерзают причудливыми сосульками
- А затем отправимся обратно в посёлок
А по пути поговорим про уникальность местного ландшафта, флору и фауну и обсудим историю формирования водопадов.
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном LADA Vesta, LADA Largus, LADA Niva, УАЗ Patriot или аналогичном авто
- Дорога в одну сторону — около 1,5 ч
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Иван — ваша команда гидов в Архызе
Провели экскурсии для 402 туристов
Наша команда — это профессионалы своего дела. Мы всегда готовы помочь вам открыть для себя новые горизонты и узнать больше. Знаем секретные места, которые вы никогда не найдёте в путеводителях. Поделимся интересными историями о городе. Умеем слушать, слышать и понимать ваши потребности. Создадим индивидуальные маршруты под ваши интересы и предпочтения.
