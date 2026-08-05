Описание Выбрать день Ответы на вопросы

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание экскурсии

Архыз это не только современный горнолыжный курорт, но и край вечных ледников, чистейших быстрых горных рек, заснеженных вершин и кристально-чистого воздуха.

В ущелье реки Зеленчук мы посетим Аланское городище, где вы осмотрите древнейшие храмы и подниметесь к наскальному образу Спас Нерукотворный который был обнаружен в гроте горного хребта Мицешта и с которым связано немало легенд.

Далее по красивой горной дороге мы отправимся в горнолыжный курорт Архыз, где вы сможете подняться на высоту более 2 тысяч и восхитится заснеженными горными вершинами или покататься по снежным склонам.

Вдоволь насладившись видами гор и Архызе с высоты мы остановимся в местном кафе чтобы отдохнуть и оценить местную кухню.