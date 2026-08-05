Топ-локации Архыза за 1 день! Индивидуально 1-4 чел. Цена за машину
Поездка состоится при наборе группы от 3х человек
Описание экскурсии
Архыз это не только современный горнолыжный курорт, но и край вечных ледников, чистейших быстрых горных рек, заснеженных вершин и кристально-чистого воздуха.
В ущелье реки Зеленчук мы посетим Аланское городище, где вы осмотрите древнейшие храмы и подниметесь к наскальному образу Спас Нерукотворный который был обнаружен в гроте горного хребта Мицешта и с которым связано немало легенд.
Далее по красивой горной дороге мы отправимся в горнолыжный курорт Архыз, где вы сможете подняться на высоту более 2 тысяч и восхитится заснеженными горными вершинами или покататься по снежным склонам.
Вдоволь насладившись видами гор и Архызе с высоты мы остановимся в местном кафе чтобы отдохнуть и оценить местную кухню.
Головокружительные виды на горные вершины с высоты более 2800 метров
Подъем на горнолыжных подъемниках
Высокогорный перевал Гум-баши с видом на Эльбрус
Необычные сырные пещеры
Старинное Аланское городище и лик Христа
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
Проезд на комфортабельном внедорожнике в сопровождении опытного тревел-эксперта
Посещение всех локаций указанных в программе
Интересный рассказ о крае и достопримечательностях, вкусный кофе/чай
Что не входит в цену
Оплата подъёма на канатной дороге, въезд в Аланское городище (150р), питание и сувениры
О чём нужно знать до поездки
Теплую одежду (в горах часто ветренно, может пойти дождь), удобную обувь, воду и перекус.
Дорога в одну сторону около 3х часов.
Когда начало
Выберите удобную дату из расписания
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Алексей — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Меня зовут Алексей, я представитель опытной команды гидов которая уже 15 лет помогает туристам посетить самые интересные и красивые места северного Кавказа! Мы накопили огромный опыт увлекательных автотуров по Кавказу и собрали лучшие локации для самых запоминающихся путешествий. Мы позаботимся о вашем комфорте, ярких впечатлениях и восхитительных фотографиях!
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