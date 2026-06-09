Приглашаем вас в одну из самых красивых поездок из Архыза — к знаменитым Дуккинским озёрам. Вас ждут хвойные леса, горные реки, Каменное море и живописные каньоны.
Вы увидите бирюзовые озёра среди скал, почувствуете атмосферу дикой природы Кавказа и отдохнёте вдали от городской суеты.
Вы увидите бирюзовые озёра среди скал, почувствуете атмосферу дикой природы Кавказа и отдохнёте вдали от городской суеты.
Описание экскурсии
8:00 — выезд из Архыза
9:00 — Пикельская поляна. Остановка среди хвойного леса с панорамными видами на горы и возможность сделать атмосферные фотографии
10:30 — Дуккинские озёра. Мы подойдём к одному из самых живописных высокогорных озёр Архыза с чистейшей бирюзовой водой, окружённому скалами и лесом
11:30 — Каменное море. Необычная природная локация с огромными каменными глыбами, напоминающими застывшие волны
12:30 — обед в местном кафе
13:30 — каньон Белой реки. Мы проедем вдоль живописного ущелья и поговорим о природе и геологии Северного Кавказа
14:00 — горный водопад
15:00 — возвращение в Архыз
Организационные детали
- Едем на внедорожнике УАЗ или подобном автомобиле
- Маршрут подходит для активных путешественников и не требует специальной подготовки
- Обед оплачивается отдельно
- Программа и время остановок могут немного меняться в зависимости от погоды, состояния дорог и темпа группы
- С вами будет сопровождающий из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваша команда гидов в Архызе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 744 туристов
Наша команда — это профессионалы своего дела. Мы всегда готовы помочь вам открыть для себя новые горизонты и узнать больше. Знаем секретные места, которые вы никогда не найдёте в путеводителях. Поделимся интересными историями о городе. Умеем слушать, слышать и понимать ваши потребности. Создадим индивидуальные маршруты под ваши интересы и предпочтения.
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