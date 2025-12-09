На квадроциклах

Это не просто поездка на квадроцикле — это способ почувствовать живую природу Архыза и увидеть красоту Кавказа по-настоящему близко. Дорога к Белому водопаду пролегает сквозь сосновые леса, поляны и русло горной реки. Маршрут комфортный и подходит для любого уровня подготовки. Вдохните свежий воздух, оставьте городскую суету — и отправьтесь навстречу приключениям!
Описание экскурсии
Подробный инструктаж
Перед стартом — обучение, во время поездки — сопровождение опытного инструктора. Подходит даже для тех, кто никогда не водил.
Полноприводные квадроциклы
Мощная техника и настоящий драйв по бездорожью — камни, грунт, вода и рёв мотора!
Живописный маршрут
Вы проедете через поляны, леса и русло реки с панорамными видами на горы, в том числе на вершину Псыш (3790 м).
Белый водопад
Одно из самых красивых природных мест в Карачаево-Черкесской республике. Высокий, каскадный, окружённый вековыми соснами. Весной — полноводный и бурный, осенью — тихий и таинственный.
Остановка на отдых
У водопада — кафе, где можно согреться чаем и перекусить.
Организационные детали
- Один квадроцикл-вездеход вмещает 3 человека. Вы можете управлять квадроциклом как самостоятельно, так и доверить это инструктору
- Допускаются дети от 3 лет вместе с родителями. Маршрут рассчитан на широкий круг участников — от новичков до опытных. Перед стартом предусмотрен инструктаж
- Отдельно по желанию оплачивается перекус у водопада
- Старт на Софийской поляне. Если вам необходим трансфер от вашего отеля, это оплачивается дополнительно — 1000 ₽ в одну сторону
- Рекомендуем надеть тёплую одежду и обувь, взять шапку, перчатки и дождевик. Мы не выдаём защитные костюмы и экипировку. Так что будьте готовы к тому, что можете испачкать свою одежду
- С вами поедет гид-инструктор из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Софийской поляне Архыза
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваша команда гидов в Архызе
Провели экскурсии для 117 туристов
Я инструктор конного туризма и представляю команду гидов и инструкторов-проводников. Вместе мы организуем и сами проводим конные туры и прогулки в Архызе. В этой сфере работаем с 2019 года и оказываем услуги на профессиональном уровне: рассказываем о лошадях карачаевской породы, учим езде. Я всей душой люблю лошадей и с радостью поделюсь частичкой любви к этим благородным животным с вами!
