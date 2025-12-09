На квадроциклах

Это не просто поездка на квадроцикле — это способ почувствовать живую природу Архыза и увидеть красоту Кавказа по-настоящему близко. Дорога к Белому водопаду пролегает сквозь сосновые леса, поляны и русло горной реки. Маршрут комфортный и подходит для любого уровня подготовки. Вдохните свежий воздух, оставьте городскую суету — и отправьтесь навстречу приключениям!

Описание экскурсии

Подробный инструктаж

Перед стартом — обучение, во время поездки — сопровождение опытного инструктора. Подходит даже для тех, кто никогда не водил.

Полноприводные квадроциклы

Мощная техника и настоящий драйв по бездорожью — камни, грунт, вода и рёв мотора!

Живописный маршрут

Вы проедете через поляны, леса и русло реки с панорамными видами на горы, в том числе на вершину Псыш (3790 м).

Белый водопад

Одно из самых красивых природных мест в Карачаево-Черкесской республике. Высокий, каскадный, окружённый вековыми соснами. Весной — полноводный и бурный, осенью — тихий и таинственный.

Остановка на отдых

У водопада — кафе, где можно согреться чаем и перекусить.

Организационные детали